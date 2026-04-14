Premium|Retail Inflation : फेब्रुवारीपेक्षा मार्चमध्ये महागाई वाढलीय, अर्थव्यवस्थेचं काय?

War Impact Visible on Prices, But Inflation Still Under Controlफेब्रवारीपासून भडकलेलं युद्ध, तेलाच्या किंमतीत झालेली वाढ, पश्चिम आशियातील तणाव आणि जागतिक अनिश्चितता या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारतातील महागाई दणकून वाढण्याची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मार्च २०२६ मधील आकडेवारी पाहिली, तर महागाई वाढली आहे; पण अर्थव्यवस्था अजूनही स्थिर असल्याचं चित्र स्पष्ट होतं.नक्की काय होणार, आपल्या खिशाला कितीचा धक्का बसणार आहे, महागाईचा दर वाढणं आणि महागाई वाढणं, यातला फरक आणि त्याचा अर्थ काय, समजून घ्या, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखामध्ये. .युद्धाचा परिणाम सगळ्यांवरच होतो. तसा तो भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही झालाय. फेब्रुवारीत किरकोळ महागाई ३.२१% होती ती मार्चमध्ये ३.४० टक्क्यांवर गेलीय. महागाईच्या दरात वाढ झाली म्हणजे महागाई वाढली आहेच. पण तज्ज्ञ म्हणतात की, अजूनही ती मर्यादित आहे. कारण रिझर्व्ह बँकेच्या लक्ष्यापेक्षा तो कमीच आहे. सध्याचा महागाई दर हा २ ते ६ टक्क्यांच्या टॉलरन्स म्हणजे सहन करता येण्याजोग्या पातळीवर आहे. त्यामुळे बाह्य धक्के बसत असतानाही किंमतीची स्थिरता टिकून आहे..काय वाढलं काय कमी झालं?अन्नपदार्थांमध्ये काही वस्तूंमध्ये मोठी घसरणही दिसून आली. कांद्याच्या किंमतीत वार्षिक २७.७६ % घट झाली, बटाटा १८.९८% ने स्वस्त झाला, लसूण १०.१८% ने, तूर डाळ ९.५६% ने आणि वाटाणा/हरभरा ७.८७% ने स्वस्त झाला.दुसरीकडे, काही वस्तूंमध्ये मोठी वाढ झाली. चांदीच्या दागिन्यांमध्ये १४८.६१% महागाई, सोने-हिऱ्यांच्या दागिन्यांमध्ये ४५.९२%, सुका खोबरा (copra) ४५.५२%, टोमॅटो ३५.९९% आणि फुलकोबी ३४.११% ने महाग झाले.राज्यानुसार पाहता, तेलंगणामध्ये सर्वाधिक ५.८३% महागाई नोंदवली गेली. त्यानंतर आंध्र प्रदेश (४.०५%), कर्नाटक (३.९६%), तामिळनाडू (३.७७%) आणि राजस्थान (३.६४%) यांचा क्रम लागतो..Premium | LPG Shortage : सरकारने देशांतर्गत उत्पादन वाढवूनही गॅसचा तुटवडा का?.या वाढीमागचं प्रमुख कारण म्हणजे अन्नपदार्थांच्या किंमती. अन्नाची महागाई फेब्रुवारीतील ३.४७% वरून मार्चमध्ये ३.८७% झाली. म्हणजेच घरगुती वापरातील आवश्यक वस्तूंमध्ये किंमतीचा दाब वाढत असल्याचे संकेत मिळतात..ग्रामीण भागात महागाई ३.६३% तर शहरी भागात ३.११% राहिली. अन्नमहागाईतही ग्रामीण भाग (३.९६%) शहरी भागापेक्षा (३.७१%) पुढे आहे. यावरून खर्चाचा ताण अजूनही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत अधिक असल्याचं स्पष्ट होतं. याचं आणखी एक कारण म्हणजे गॅसची टंचाई आणि त्याची वाढलेली किंमत. मात्र इतकं असूनही ही वाढ डोक्याच्या वर गेलेली नाही. कारण पुरवठा स्थिती स्थिर आहे. त्यामुळेच हा दबाव नियंत्रित राहिला. .रब्बी पिकांचे उत्पादन, पुरेसे जलसाठे आणि अन्नधान्याचा पुरेसा साठा यामुळे अल्पकालात अन्नमहागाई नियंत्रणात राहील, असा RBI चा अंदाज आहे. मात्र, एल निनो (El Niño) सारख्या हवामान बदलाच्या शक्यतेमुळे महागाईच्या दिशेवर धोका निर्माण होऊ शकतो, असेही त्यांनी सांगितले..युद्ध आणि तेल पश्चिम आशियातील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतीत ७% पेक्षा अधिक वाढ होऊन त्या सुमारे १०० डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्या. इराणमार्गे होणाऱ्या तेलपुरवठ्यावर निर्बंध येण्याची शक्यता दिसताच जागतिक बाजारात अस्थिरता वाढली.भारतात वापरलं जाणारं जवळपास ९०% कच्चे तेल आपण आयात करतो. त्यामुळे या वाढीचा परिणाम देशांतर्गत महागाईवर होईल, अशी अपेक्षा होती.मात्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती स्थिर ठेवल्यामुळे वाहतूक महागाई मार्चमध्ये ०% राहिली. .Premium|Global energy crisis : 'तापलेल्या' तेलाचे चटके; इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी का रोखली आणि त्याचा तुमच्या खिशावर नेमका काय परिणाम होणार?.पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किंमती सध्या स्थिर असल्या, तरी जागतिक ऊर्जा दरवाढीचा परिणाम काही वस्तूंच्या किंमतींवर दिसून येत आहेसंजय मल्होत्रा ,RBI चे गव्हर्नर .डेटा काय सांगतो? महागाईत वाढ दिसतेय, पण ती अजूनही नियंत्रित आहे -यामागे काही स्पष्ट कारणं दिसतात:महागाई ३.४०% - RBI च्या ४% लक्ष्याखालीअन्नमहागाई वाढली, पण काही वस्तू स्वस्त झाल्याइंधन दरवाढीचा तात्काळ परिणाम टाळला गेलादेशांतर्गत पुरवठा स्थिती स्थिर.पुढे काय?जागतिक ऊर्जा दरवाढ आणि हवामानाशी संबंधित अनिश्चितता यांचा महागाईवर परिणाम होऊ शकतो, असं रिझर्व्ह बँकेनेही सांगितलं आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने गेल्या आठवड्यात आपला धोरणात्मक व्याजदर (policy rate) कायम ठेवत, चालू आर्थिक वर्षासाठी किरकोळ महागाईचा अंदाज ४.६% व्यक्त केला आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढत राहिल्या किंवा भू-राजकीय तणाव दीर्घकाळ टिकला, तर पुढील महिन्यांत महागाई वाढण्याची शक्यता आहे.उर्जा दरवाढीमुळे सध्या असलेली 'Goldilocks' अवस्था (मध्यम महागाई आणि स्थिर वाढ) बिघडू शकते, असा इशारा देण्यात आला आहे.गेल्या आठवड्यात RBI ने आपला धोरणात्मक व्याजदर (policy rate) कायम ठेवत, आर्थिक आढाव्यात बदल केले. २०२६-२७ साठी GDP वाढ दर ६.९% राहील, असा अंदाज व्यक्त केला.(मागील वर्षी ७.६% होता).अर्थतज्ज्ञांच्या मते, पुढील काळात महागाईचा कल हा कच्च्या तेलाच्या जागतिक किंमती आणि भू-राजकीय तणाव किती काळ टिकतो यावर अवलंबून असेल.