Premium|India–Mauritius Tax Route : भारत-मॉरिशस गुंतवणुकीविषयी नवा निर्णय पण स्टार्टअप का धास्तावले?

India–Mauritius DTAA Verdict: Why Investors and Startups Are Worried भारतीय न्यायालयाने टायगर ग्लोबल विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सरकारच्या बाजूने धक्कादायक निकाल दिलाय. पण या निकालामुळे खरा धक्का गुंतवणूकदार आणि स्टार्टअप्सना बसला आहे. कारण आता व्हाया मॉरिशस आलेल्या गुंतवणूका आणि त्यांची विक्री या व्यवहारांदरम्यान कर भरावा लागणार आहे, जो पूर्वी नव्हता. भारत आणि मॉरिशस या दोन देशांतील एकूणच गुंतवणूक आणि हितसंबंधांवर परिणाम करणारा असा हा ऐतिहासिक निकाल आहे. भारत आणि मॉरिशसदरम्यान झालेलं India-Mauritius Double Taxation Avoidance Agreement आणि आत्ताचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल या दोन्हीचा Investments आणि Start Ups वर नेमका काय परिणाम होतो आहे? सविस्तर वाचा, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखामध्ये..गेल्या काही दशकांत परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतात बरेच पैसे गुंतवलेत पण त्यातील सुमारे १८० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक व्हाया मॉरिशस येते. आता मात्र याच गुंतवणूकीला आणि त्यावर अवंलबून असलेल्या गुंतवणूकदारांना स्टार्टअप्सना जरा धक्का बसलाय. भारतीय न्यायालयाने टायगर ग्लोबल प्रकरणी दिलेला नवा निर्णय त्याचं कारण आहे. पण करचुकवेगिरीला आळा बसण्यासाठी हे करणं गरजेचं होतं असं भारताचं मत आहे. .Premium | Budget 2026 : आगामी अर्थसंकल्पात कोणत्या ५ गोष्टींवर लक्ष ठेवाल? .टायगर ग्लोबल प्रकरण काय आहे?टायगर ग्लोबल विरुद्ध भारत सरकार असा खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. हा खटला कर चुकवेगिरीविषयक आहे. .टायगर ग्लोबल ही अमेरिकेतील एक गुंतवणूक कंपनी आहे. Tiger Global Management या नावाने ती हेज फंड आणि व्हेंचर कॅपिटल गुंतवणूक करते. या कंपनीने भारतातील अनेक स्टार्टअप्समध्ये सुरुवातीच्या काळात गुंतवणूक केली होती. त्यांनी गुंतवणूक केलेल्या स्टार्टअप्समध्ये फ्लिपकार्ट, ओला, झोमॅटो, बायजूज आदी कंपन्यांचा समावेश होतो..तर टायगर ग्लोबल कंपनीने भारतातील फ्लिपकार्टमधील त्यांचा हिस्सा २०१८मध्ये वॉलमार्टला विकला. भारतातील कंपनीतील पैशाविषयी व्यवहार केल्याने त्यांना कर भरावा लागणं अपेक्षित होतं पण कदाचित हेच टाळण्यासाठी कंपनीने आपल्या मॉरिशसमधील युनिटच्या माध्यमातून व्यवहार केला. भारत-मॉरिशस कराराअंतर्गत या व्यवहारावर भारतात भांडवली नफा कर लागू होणार नाही, असा त्यांचा होरा होता. पण भारत सरकारने ते अमान्य केलं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार मॉरिशसमधील त्या कंपन्या प्रत्यक्ष व्यवसाय करणाऱ्या नव्हत्या तर केवळ कर वाचवण्यासाठी उभ्या केलेल्या कागदी आणि तोतया कंपन्या होत्या. ज्यांना शेल कंपन्या असंही म्हटलं जातं. .Premium|credit card : तरुण भारताचा क्रेडिट कार्डकडे वाढता कल; बँकांसाठी सुवर्णसंधी.न्यायालयाचा निर्णय काय सांगतो?सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचा शेल कंपन्यांविषयीचा युक्तिवाद मान्य केला. “फक्त कर टाळण्यासाठी केलेले व्यवहार मान्य नाहीत” असं म्हटलं. आता टायगर ग्लोबलला या व्यवहारावर भारतात कर भरावा लागणार आहे.न्यायाधीशांनी नमूद केलं की, टायगर ग्लोबलने या व्यवहारासाठी मॉरिशसमधील आपल्या युनिट्सचा वापर केला होता. पण ही युनिट्स म्हणजे केवळ ‘कंड्युट’ होती. म्हणजेच मधल्या मार्गाने व्यवहार करण्यासाठीच्या कंपन्या होत्या. त्यांचा उद्देश्य एखादा व्यवसाय करणे असा नसून कर चुकवणे हाच होता. हे भारताने सिद्ध केलं आहे. त्यामुळे अशा.१९८२ मध्ये प्रथम स्वाक्षरी झालेल्या भारत-मॉरिशस करारामुळे भारतात परदेशी गुंतवणूक बऱ्यापैकी वाढली. या करसवलतींचा लाभ घेण्यासाठी अनेक गुंतवणूकदारांनी मॉरिशसमध्ये कंपन्या स्थापन करून भारतात पैसा वळवला, असं तज्ज्ञ आणि जुने अहवाल सांगतात..टायगर ग्लोबलचं काय म्हणणं आहे?खटल्यादरम्यान टायगर ग्लोबलने हे आरोप फेटाळले होते. भारत-मॉरिशस द्विपक्षीय कर कराराअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या करसवलतींचा कंपनीने योग्य वापर केला असं त्यांचं म्हणण होतं. मात्र निकालावर टायगर ग्लोबलकडून कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही..Premium|Venezuelan oil politics: व्हेनेझुएलावरच्या अमेरिकन कारवाईमुळे चीनची गोची! .न्यायालयाच्या निर्णयाचे परिणाम कोणते?न्यायालयाने टायगर ग्लोबल खटल्यात दिलेला आदेश केवळ त्या एकाच खटल्यासाठी महत्त्वाचा नाही. परदेशी गुंतवणुकीवर, त्यांच्या कर नियोजनावर आणि गुंतवणूक मार्गांवर या सगळ्याचा परिणाम होणार आहे. पूर्वी असं होत असे की, भारतात व्हाया मॉरिशस अनेक गुंतवणूका होत असत. जेव्हा भारतातील शेअर्स किंवा मालमत्ता विकायच्या असतील त्यावेळी बऱ्याच कंपन्या मॉरिशसमधील या कंपन्यांचा आधार घेत असतं. त्याद्वारे शेअर विकल्यास त्यांना भारत-मॉरिशस करारानुसार कर लागत नसे आणि जो काही कर असे तो मॉरिशसमध्येच भरावा लागत असे. हा करदर या छोट्याशा बेटावर केवळ शून्य होता.न्यायालयाच्या नव्या निर्णयामुळे भारताला कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या व्यवहारावर बारीक नजर ठेवता येणार आहे..Premium|Election Fatigue : ‘इलेक्शन फटिग’ येऊन मतदार हा हळूहळू ‘शहाणी अलिप्तता’ स्विकारू लागलाय का.?.भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन यांनी रॉयटर्सला सांगितले की, या निकालामुळे गुंतवणूकीवर वाईट परिणाम होणार नाही. कारण केवळ भांडवली नफा करार हा एकच घटक व्यवहारांत नसतो. .भारत मॉरिशसमध्ये झालेला करार काय होता?भारत–मॉरिशसमध्ये (Double Taxation Avoidance Agreement – DTAA) म्हणजे दुहेरी कर टाळण्यासाठी झालेला करार होता. १९८२ मध्ये हा करार झाला. त्याचा उद्देश्य होता की, एकाच उत्पन्नावर भारत आणि मॉरिशस या दोन्ही देशांत कर लागू होऊ नये आणि परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळावे..या करारातील महत्त्वाच्या तरतूदीनुसार मॉरिशसमधील रहिवासी गुंतवणूकदाराने भारतातील शेअर्स विकल्यास त्याला भारतात भांडवली नफा कर भरावा लागणार नाही.त्याला केवळ मॉरिशसमध्ये तो कर भरावा लागेल. पण मॉरिशसमध्ये तो कर दर शून्य होता. त्यामुळे अनेक परदेशी फंडांनी मॉरिशसमार्फत भारतात गुंतवणूक केली..Premium|US Corn controversy: अमेरिकेतला मका बांग्लादेशात टीकेचा धनी का ठरतोय? .यानंतर २०१७ मध्ये हा करार दुरुस्त करण्यात आला. त्यानुसार नवीन गुंतवणुकींवर भारतालाही कर लावण्याचा अधिकार देण्यात आला. असं असलं तरी जुन्या गुंतवणुकांसाठी मात्र grandfathering चा फायदा त्यांना देण्यात आला.मात्र कंपन्यांच्या व्यवहारात गडबड, बनावट रचना आढळली तर भारताचा GAAR कायदा लागू होऊ शकतो..आकडेवारी काय सांगतेभारत-मॉरिशसदरम्यानचे संबंध, करार यात बरीच वादग्रस्त वळणं आली. या कराराला न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं. पण गुंतवणूक सुरूच राहिली. भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार, २००० ते २०२३ या २३ वर्षांत मॉरिशसमधून आलेली थेट विदेशी गुंतवणूक सर्वाधिक म्हणजे १७१ अब्ज डॉलर्स होती. या काळात झालेल्या एकूण गुंतवणुकीच्या एक चर्तुर्थांश इतकी ती रक्कम होती. .गुंतवणूकदार चिंतेत का आहेत?नव्या निर्णयामुळे पूर्वीच्या करारांचीही अधिक छाननी होण्याची शक्यता आहे. जिथे अशाप्रकारे सवलती वापरल्या गेल्या असतील त्यांची कसून चौकशी होऊ शकते.टायगर ग्लोबल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की मॉरिशसमधील तथाकथित ‘टॅक्स रेसिडेन्सी सर्टिफिकेट’ सुद्धा पुरेसं नाही. खऱ्या अर्थाने व्यवसाय दिसेल तरच ते सत्य मानण्यात येईल. .Premium|Germany Student Visa: अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेला असूनही विद्यार्थ्यांना जर्मनी सोडण्याची वेळ का आली? .तपास अधिकाऱ्यांना जर कर चुकवण्यासाठी निधी वळवण्याचा संशय आला तर ते या व्यवहाराला आव्हान देऊ शकतात.२०१७ मध्ये भारत-मॉरिशस करारात बदल झाले. करमुक्त व्यवस्था संपली पण २०१७ पूर्वीच्या गुंतवणुकींना ‘ग्रँडफादरिंग’ तरतुदीअंतर्गत संरक्षण मिळालं. त्यांच्या जुन्या सवलती लागूच राहिल्या. पण आता नव्या निर्णयानुसार तपास अधिकाऱ्यांना २०१७आधीच्या व्यवहारांतही काही गडबड झाल्याचा संशय आला तर परत छाननी होईल आणि ती सवलत रद्द होईल.कारण गुरुवारी न्यायाधीशांनी सांगितलं की,भारत आता कर-चुकवेगिरीविरोधात कडक कायदा करणार आहे. GAAR (General Anti-Avoidance Rule) कंपन्यांची लबाडी आता चालणार नाही..स्टार्टअप का धास्तावले?या निकालाचा थेट फटका स्टार्टअप्सना बसू शकतो. आतापर्यंत अनेक परदेशी गुंतवणूकदार मॉरिशसमधील कंपन्यांमार्फत भारतातील स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूक करत असत. यामुळे दोन गोष्टी होत. भांडवली नफा कर टाळता येत असे आणि मोठ्या प्रमाणावर निधी गुंतवणे शक्य होत असे. .मात्र आता या पद्धतीने केलेल्या गुंतवणुकांची कडक तपासणी, छाननी होणार आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार अधिक सावध भूमिका घेतील. परिणामी भारतातील स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूक करताना ते अटी कडक करू शकतात, मूल्यांकन (valuation) कमी ठेवू शकतात किंवा गुंतवणूक पुढे ढकलू शकतात. थोडक्यात, या निर्णयामुळे स्टार्टअप्सना भांडवल मिळण्यावर आणि ते मिळण्याच्या गतीवर परिणाम होऊ शकतो..भारत-मॉरिशिअस दरम्यानच्या या नव्या घडामोडींमुळे स्टार्टअपवर खरोखरच परिणाम होईल का, या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी सकाळ प्लस टीमतर्फे आम्ही डॉ अपूर्वा प्रदीप जोशी या फॉरेन्सिक अकाऊंटटशी संपर्क साधला. अपूर्वा म्हणाल्या, टायगर ग्लोबल खटल्यासंदर्भातील निकालांमुळे कदाचित भारतातील स्टार्टअप्सना परदेशी फंड्स मिळवणं थोडंसं कठीण जाईल. कारण आता नियामक संस्था सगळीच कागदपत्र मागणार, अधिक परवानग्या आणि अधिक पेपरवर्क करावं लागणार. या सगळ्यामुळे स्टार्टअप्समधील अत्यंत महत्त्वाच्या अशा निर्णय प्रक्रियेला वेळ लागू शकतो. प्रत्येक गुंतवणुकीसाठी जर तुम्हाला कागदपत्र जोडावी लागणार असतील तर ते वेळखाऊ होणारच आहे. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूक स्वीकारणार असाल तर हे लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. .स्टार्टअप्सना जर बाहेरून भांडवल घ्यायचे असेल तर त्यांनी अधिक काळजी घेणं गरजेचं आहे. ज्या देशातून तुम्ही गुंतवणूक स्वीकारताय त्या देशाशी भारताचे राजनैतिक आणि आर्थिक संबंध कशाप्रकारे आहेत, याचीही माहिती ठेवणं आवश्यक आहे कारण त्याचा गुंतवणुकीवर मोठा परिणाम होत असतो.डॉ अपूर्वा प्रदीप जोशी, फॉरेन्सिक अकाऊंटंट.शेल कंपन्यांविषयी बोलताना अपूर्वा म्हणाल्या, शेल कंपन्यांविषयी घेतलेला आक्षेप योग्य आहे. त्यावर अंकुश बसल्यास त्याचा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्थेलाच होणार आहे. भारतात सध्या अनेक गुंतवणुकदार किंवा गुंतवणूकदारांचे समूह तयार होत आहेत. तुमच्या स्टार्टअपची कल्पना जर चांगली असेल तर ते तुमच्याकडे सहज गुंतवणूक करू शकतात. परदेशी गुंतवणुकीसाठी मॉरिशस हा एकच पर्याय नाही. तुम्ही इतर अनेक देशांमधून सनदशीर मार्गाने गुंतवणूक घेऊ शकता. 