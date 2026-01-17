प्रीमियम आर्टिकल

Premium|India–Mauritius Tax Route : भारत-मॉरिशस गुंतवणुकीविषयी नवा निर्णय पण स्टार्टअप का धास्तावले?

Startup investment risk : मॉरिशस किंवा इतर ठिकाणी केवळ करसवलतींसाठी शेल कंपन्या स्थापन करण्यावर भारत सरकारने मोठा आक्षेप नोंदवला आहे. न्यायालयाच्या नव्या निर्णयाने भारत-मॉरिशस आर्थिक संबंधांचं काय होणार?
India, Mauritius, treade Agrement, Indian startups, startupsc funding

Tiger Global vs India: How the Mauritius Tax Route Ruling Shakes Startup Funding

स्वाती केतकर-पंडित
India–Mauritius DTAA Verdict: Why Investors and Startups Are Worried

भारतीय न्यायालयाने टायगर ग्लोबल विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सरकारच्या बाजूने धक्कादायक निकाल दिलाय. पण या निकालामुळे खरा धक्का गुंतवणूकदार आणि स्टार्टअप्सना बसला आहे. कारण आता व्हाया मॉरिशस आलेल्या गुंतवणूका आणि त्यांची विक्री या व्यवहारांदरम्यान कर भरावा लागणार आहे, जो पूर्वी नव्हता.

भारत आणि मॉरिशस या दोन देशांतील एकूणच गुंतवणूक आणि हितसंबंधांवर परिणाम करणारा असा हा ऐतिहासिक निकाल आहे. भारत आणि मॉरिशसदरम्यान झालेलं India-Mauritius Double Taxation Avoidance Agreement आणि आत्ताचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल या दोन्हीचा Investments आणि Start Ups वर नेमका काय परिणाम होतो आहे? सविस्तर वाचा, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखामध्ये.

