Premium| Study Room: भारतामध्ये १९५६ साली सुरू झालेले आशियातील पहिले अणुसंशोधन केंद्र कोणते?

Quiz Time: भारताच्या अणुऊर्जा धोरणाबद्दल तुम्हाला किती माहिती आहे?
स्टडीरूम
प्रश्न आणि उत्तरे

१. भारताने २०४७ पर्यंत किती गिगावॅट अणुऊर्जा क्षमता निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे?

१. ५० गिगावॅट

२. ७५ गिगावॅट

३. १०० गिगावॅट

४. १५० गिगावॅट

