Premium|India-Pak border fence : भारत-पाक सीमा आणि कुंपणाविषयी पंजाबमधील शेतकऱ्यांचा आक्षेप का?

भारत-पाकिस्तानच्या पंजाबमधील सीमेवरच्या काही गावांत एक विचित्र वास्तव आहे. त्या गावातील शेतकऱ्यांची शेतजमीन भारतात तर आहे, त्यांच्या मालकीचीपण आहे पण तिथे जाण्यासाठी त्यांना सीमा सुरक्षा दलाची (BSF) परवानगी लागते. कारण भारत–पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा आणि मध्ये घातलेलं कुंपण याच्या मध्ये त्या शेतजमिनी अडकलेल्या आहेत. त्यामुळे हे कुंपण सीमारेषेच्या जवळ न्या अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. आता केंद्रानेही ती मान्य करायचं ठरवलं आहे. या निर्णयामुळे खरंच शेतकऱ्यांचा फायदा होईल का, शेती करणं सोपं होईल का की तस्करी, अमली पदार्थांचा अवैध व्यापार वाढेल?अशा सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी जरुर वाचा, सकाळ प्लसचा हा लेख..पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी नुकतीच गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. या भेटीतील महत्त्वाचा निर्णय होता, तो सीमावर्ती भागातील कुंपणाविषयीचा. मान यांनी सांगितलं की, केंद्राने पंजाब सेक्टरमधील आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील कुंपण हलविण्यासाठी तत्वतः सहमती दर्शविली आहे. असं झाल्यामुळे कुंपणापलिकडे शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असं म्हटलं जातंय. .पंजाब–पाकिस्तान यांच्यामधून जाणारी आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा तब्बल ५३२ किमीची आहे. त्यातील जवळपास ९०% पेक्षा जास्त भागावर कुंपण बांधलेले आहे..पंजाबचं सीमावर्ती कुंपण शेतकऱ्यांसाठी वादाचा मुद्दा कसं बनलं?भारत-पाकिस्तानच्या हद्दीवर पंजाब प्रांतातील काही प्रदेशही येतो. पंजाब आणि पाकिस्तानची एकत्रित अशी ५३२ किमी लांबीची सीमा काटेरी तारांच्या कुंपणाने सुरक्षित करण्यात आलीय. पण इथल्या भौगोलिक रचनेमुळे काही ठिकाणी हे कुंपण सीमेपासून काही फूट अंतरावर आहे तर काही ठिकाणी चक्क २ किमीपर्यंत भारताच्या आत आहे. या परिसरातील सुमारे,२१ हजार ५०० एकर खासगी मालकीची शेती आणि १० हजार एकर सरकारी जमीन कुंपण आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेच्या मधोमध अडकली आहे..Premium|Trump Greenland dispute: ग्रीनलँडचा वाद चिघळतोय! अमेरिका खरोखरच NATO तून बाहेर जाईल का? .म्हणजेच भारताकडून जाताना पाहिलंत तर आधी कुंपण येतं त्यानंतर भारतातील काही शेतकऱ्यांची शेतजमीन येते आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष सीमारेषा येते. कुंपण आणि सीमारेषा यांच्यामधल्या भागात जाण्यावर निर्बंध आहेत. त्यामुळे या भागातील शेती करायची असेल तर कडक निर्बंध पाळावेच लागतात. - प्रवेशद्वारे ठरावीक दिवशी आणि मर्यादित वेळेसाठीच उघडतात.- शेतात जाऊ शकणाऱ्या लोकांची व ट्रॅक्टरची संख्या मर्यादित असते- प्रत्येक ट्रॅक्टरसोबत दोन बीएसएफ ‘किसान गार्ड’ असणे बंधनकारक असते.Premium|Steel Industry Monopoly: 'पोलादी' मक्तेदारीला दणका.या सगळ्या अटीशर्ती असतात शिवाय सीमेवर तणाव निर्माण झाला तर सगळंच बंदही पडतं. मग हे सगळं पाळून शेती करणं, शेतकऱ्यांना अतिशय कठीण होत आहे. त्यामुळेच कुंपण हे सीमारेषेच्या अधिक जवळ नेण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत. ते झालं तर मग मधल्यामध्ये अडकलेली शेतजमीन आणि त्यातील दळणवळण काहीसं सोपं होईल. पण आपल्याला प्रश्न पडतो की अशाप्रकारे कुंपण आणि सीमारेषा यांच्यात फरक काय असतो. ते एकमेकांपासून इतक्या लांब का बांधलेले आहेत??.पंजाब बॉर्डर फेन्स का उभारण्यात आलं?पंजाब–पाकिस्तान सीमेवर दिसणारं विद्युतीकरण केलेले काटेरी कुंपण १९८८ मध्ये गुरदासपूर, अमृतसर आणि फिरोजपूर जिल्ह्यांत उभारण्यात आले. त्यावेळी पंजाबमध्ये दहशतवाद वाढला होता. सीमेपलिकडून होणारी घुसखोरी, दहशतवादी हालचाली आणि अमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी हे कुंपण उभारण्यात आलं होतं. त्या काळातील सीमेपलिकडून येणारे धोके आणि राजकीय परिस्थिती यामुळे शेतकऱ्यांनी याविषयी ठाम विरोध केला नव्हता. पण पुढे पुढे शेतकऱ्यांना त्याचा त्रास होऊ लागला. १९९२ मध्ये शेतकऱ्यांनी ‘बॉर्डर एरिया संघर्ष समिती’ स्थापन करून आपले प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तोडगा निघाला नाही.आज हे कुंपण पंजाबमधील सहा जिल्ह्यातील सीमावर्ती भागांत आहे. म्हणजेच या सहा जिल्ह्यांतील काही शेतकऱ्यांना कुंपणापलिकडे जाऊन शेती करावी लागते. .आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार कुंपण 'zero line' पासून अधिक १५० मीटर आत नसावे, असा मापदंड आहे. पण पंजाबमध्ये काही भागात कुंपण आणि सीमारेषा यांच्यात तब्बल २-३ किमीचं अंतर आहे..सीमा सुरक्षा दलाला कुंपण का महत्त्वाचं वाटतं?हे कुंपण म्हणजे भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेचा महत्त्वाचा घटक आहे. पंजाब सीमेवरून अमली पदार्थ, शस्त्रास्त्रे आणि बनावट चलनाच्या तस्करीचा धोका आहे. हे कुंपण आतल्या बाजूला असल्याने बीएसएफला गस्त, सर्च ऑपरेशन आणि त्वरित प्रतिसाद सोपा जातो..गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानकडून ड्रोनच्या माध्यमातून हेरॉईन, पिस्तूल आणि दारुगोळा टाकण्याचे प्रकार वाढले आहेत. कुंपण सीमेजवळ गेल्यास ड्रोन ट्रॅकिंग आणि रिकव्हरी अधिक कठीण होईल, असं बीएसएफला वाटतं. .Premium|Urbanization in India : शहरीकरणाच्या वाढत्या लाटेत भारतातील शहरांचे भविष्य; आव्हाने आणि संधी.सध्याच्या कुंपणाजवळ फ्लडलाइट्स, सेन्सर्स आणि पाळत व्यवस्था आहे. हेच कुंपण सीमेजवळ नेलं तर तिथली भौगोलिक रचना लक्षात घ्यावी लागेल. दलदलीचा भाग, नदीकाठ आणि इतर नैसर्गिक अडथळ्यांमुळे सीमेवरील देखरेख कठीण होऊ शकते.सीमा सुरक्षा दलाला सध्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीतूनच गस्त घालावी लागते हे खरं आहे पण त्यासाठी ओळखपत्रे, ठराविक वेळा आणि समन्वयाची यंत्रणा ठेवण्यात आली आहे, असं ते सांगतात..कपूर समिती आणि शेतकऱ्यांना भरपाईकुंपणापलिकडे जाऊन शेती करणं शेतकऱ्यांना अतिशय त्रासाचं असतं. शेताची मालकी जरी असली तरी त्याचं नियंत्रण एकाअर्थी सीमा सुरक्षा दलाकडेच असतं. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जो त्रास होतो, त्यासाठी १९८६ मध्ये पंजाबचे तत्कालीन मुख्य सचिव एस. एल. कपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली कपूर समिती स्थापन झाली. या समितीने कुंपणाच्या पलीकडे जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा अभ्यास केला आणि त्यांना भरपाई द्यावी, असं सांगितलं. त्यानुसार १९८८ मध्ये प्रति एकर २,५०० रुपयांचा ‘असुविधा भत्ता’ जाहीर करण्यात आला.मात्र शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही भरपाई नियमित मिळालेली नाही. ती दरवर्षी मिळतसुद्धा नाही..Premium|Venezuelan oil politics: व्हेनेझुएलावरच्या अमेरिकन कारवाईमुळे चीनची गोची! .कुंपण हलवण्याची चर्चासीमावर्ती शेतकरी म्हणतात की, अमली पदार्थ, तस्करी वगैरे रोखण्यासाठी आता ड्रोन्स आहेत, सुरक्षेचे इतर आधुनिक मार्ग आहेत. मग कुंपणाची आता तशी गरज नाही. दुसरीकडेकुंपण आणि सीमेदरम्यान अडकलेल्या शेकडो एकर जमिनीमुळे- दररोज तपासण्या- शेती यंत्रसामग्री वापरण्यात अडथळे- पिकांची वाहतूक करताना विलंबया सगळ्या अडचणी येतात..हे सगळं टाळायचं तर कुंपण सीमारेषेच्या जवळ असणं गरजेचं आहे. शेतकऱ्यांचीही तीच मागणी आहे. .Premium| China India Border Issue: पाकिस्तानची बाजू घेणाऱ्या चीनला प्रतिउत्तर द्यायची वेळ आलीये का?.पंजाबमधील कुंपण अजूनही का हललेलं नाही?अनेकदा मागण्या, चर्चा केल्यानंतरही हे कुंपण हलवण्यात आलेलं नाही कारण त्यात बऱ्याच प्रशासकीय, तांत्रिक अडचणी असल्याचं सीमा सुरक्षा दलातील अधिकारी म्हणतात.हे कुंपण ४० वर्ष जुनं आहे. ते हलवायचं तर थोडा भाग नाही, संपूर्ण कुंपणच नव्याने उभारावं लागेल. त्यासाठी नवीन काटेरी तारांची खरेदी करावी लागेल. अर्थात जर निर्णय ठाम असेल तर ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडावीच लागेल.मात्र यावेळी गृहमंत्र्यांना आश्वासन देऊनही शेतकरी अजून विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. कारण २०२३मध्येही अशी घोषणा झाली होती पण त्यात पुढे काहीच कार्यवाही झाली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.