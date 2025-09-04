Premium| India GDP Growth: भारताची जीडीपी वाढ ग्रामीण भागापर्यंत का पोहोचत नाहीये?

वैभवी पिंगळेजीडीपी वाढीचा दर उत्साहवर्धक असला तरी काही त्रुटी, कमतरता भारतीय अर्थव्यवस्थेला अद्यापही भेडसावत आहेत. धोरणकर्त्यांनी त्या ओळखून निर्णायकपणे कृती केली, तर सध्याची गती कायम राखून अधिक वेगाने पुढे जाणे शक्य होईल.सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने २९ ऑगस्ट २०२५ रोजी तिमाही जीडीपी अंदाज जाहीर केला, ज्यामध्ये २०२५-२६ च्या एप्रिल-जून तिमाहीत भारताची अर्थव्यवस्था ७.८ टक्क्यांनी वाढली असल्याचे म्हटले आहे. प्रथमदर्शनी अतिशय उत्साहवर्धक अशी ही बातमी. विशेषतः गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत विकास दर ६.५ टक्क्यांवरून वाढला आहे. परंतु या आकडेवारीखाली एक अधिक सूक्ष्मकथा दडली आहे. जी सामर्थ्य आणि कमकुवतपणा दोन्हींकडे निर्देश करते. .या तिमाहीच्या कामगिरीचे सर्वात उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे सेवाक्षेत्राचे स्पष्ट वर्चस्व, जे ९.३ टक्क्यांनी वाढले. यामध्ये, आर्थिक आणि व्यावसायिक सेवा, व्यापार, वाहतूक, हॉटेल आणि दळणवळण-संबंधित क्रियाकलापांनी मजबूत दुहेरी-अंकी वाढ नोंदवली. ही वाढ शहरी मागणीतील जोमदार वाढ आणि भारताच्या व्हाईट-कॉलर अर्थव्यवस्थेच्या सततच्या बळकटीचे प्रतिबिंब आहे. बँकिंग, आयटी, लॉजिस्टिक्स आणि पर्यटन क्षेत्रातील रोजगारनिर्मिती वाढीचा आधार बनली आहे. तरीही, शहरी आणि सेवा-केंद्रित इंजिनांवर अवलंबून राहणे प्रश्न उपस्थित करते. वाढ अजूनही काहीशी असमान आहे. ती वाढ शहरे आणि उच्चउत्पन्न असलेल्या कुटुंबांकडे झुकलेली आहे. याचे कारण ग्रामीण भागात अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्याची प्रक्रिया खूपच मंद आहे..उद्योग आणि बांधकाम हे अर्थव्यवस्थेला दुसऱ्या टप्प्यातील आधार देतात. उत्पादन क्षेत्रात ७.७ टक्के आणि बांधकाम क्षेत्रात ७.६ टक्के वाढ झाली, जी मजबूत गुंतवणूक क्रियाकलाप आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे प्रतिबिंब आहे. भांडवली खर्चावर सरकारचे लक्ष, उद्योगाचा निकोप ताळेबंद आणि गृहनिर्माणातील बाजाराचे पुनरुज्जीवन हे गती टिकवणारे घटक आहेत. पोलादाचा वाढता वापर आणि सिमेंटउत्पादन हाच प्रवाह अधोरेखित करतात.महत्त्वाचे म्हणजे, सोन्यासारख्या मौल्यवान वस्तूंसाठी घरगुती पसंती कमी झाली आहे. ही गोष्ट यासाठी महत्त्वाची की गुंतवणूक उत्पादक साधनांमध्ये व्हायला हवी. दीर्घकालीन वाढीसाठी हे प्रोत्साहनदायक आहे. बचतही अशाच गुंतवणुकीकडे वळणे हे महत्त्वाचे असते. ते होत असताना दिसते..शेतीची कामगिरीगेल्या वर्षीच्या तुलनेत शेतीची कामगिरी सुधारली आहे, ती ३.७ टक्के वाढली आहे. जरी आश्चर्यकारक नसली तरी, हे लक्षणीय आहे. गेल्या वर्षीच्या मंदीतून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढले आहे. चांगला पाऊस आणि मत्स्यव्यवसाय यासारख्या संलग्न उपक्रमांमध्ये प्रगतीमुळे वाढलेले पीक आणि पशुधनउत्पादन शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. तथापि, सेवा आणि उद्योगाच्या तुलनेत या क्षेत्राची माफक गती आपल्याला सततच्या संरचनात्मक आव्हानाची आठवण करून देते. भारतातील कामगारांचा मोठा वाटा अजूनही शेतीवर अवलंबून आहे आणि उत्पादकता आणि मूल्यवर्धनात मजबूत परिवर्तन न झाल्यास, उत्पन्न आणि संधींमध्ये ग्रामीण-शहरी दरी कायम राहील. हा अंतर्निहित प्रवाह महत्त्वाचा आहे: शहरी वाढ एकूण संख्येत चमकत असताना, पिरॅमिडचा पाया मागे राहण्याचा धोका आहे..महागाई आटोक्यात असणे, ही दिलासा देणारी बाब आहे. ग्राहक दर निर्देशांक पाहिला तर त्यातील चलनवाढ गेल्या वर्षीच्या जवळपास पाच टक्क्यांवरून २.७ टक्क्यांवर आली आहे, तर घाऊक किमती जवळजवळ स्थिर होत्या. या स्थिरतेचे दोन सकारात्मक परिणाम आहेत. एक कुटुंबांना जमाखर्चाचा मेळ साधताना दिलासा मिळतो आणि अनुदानांचा भार कमी झाल्याने वित्तीय नियोजनाला मदत होते. देशांतर्गत पुरवठा व्यवस्थापन, तेलाच्या किंमती आटोक्यात असणे, या बाबी महागाईच्या आघाडीवरील या दिलाशाला कारणीभूत आहेत..एक कमकुवत दुवाआंतरराष्ट्रीय व्यापार हा एक कमकुवत दुवा आहे. निर्यातीत ६.३ टक्क्यांनी वाढ झाली; परंतु आयातीत जवळपास ११ टक्क्यांनी वाढ झाली. पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि यंत्रसामग्रीची देशांतर्गत मागणी वाढत असली तरी, त्यामुळे व्यापारतूट वाढते आणि चालू खात्यावर दबाव निर्माण होतो. जर हे असंतुलन कायम राहिले, विशेषतः अस्थिर जागतिक वातावरणात, तर रुपयाची स्थिरता ताणतणावात येऊ शकते. शिवाय, जागतिक मागणी कमी झाली आहे आणि भू-राजकीय तणाव व्यापार प्रवाहांवर सतत परिणाम करत आहेत. याचा अर्थ भारत वाढीसाठी निर्यातीवर अवलंबून राहू शकत नाही; उलट, त्याला देशांतर्गत स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी आणि इतर राष्ट्रांच्या बाजारपेठांचा शोध घेण्यासाठी काम करावे लागेल आणि त्याच वेळी आयात केलेल्या ऊर्जा आणि उच्च-मूल्याच्या वस्तूंवरील अत्यधिक अवलंबित्व कमी करावे लागेल..खाणकाम आणि ऊर्जेकडे पाहिल्यावर यातील अंतर्निहित प्रवाह स्पष्ट होतात. खाणकाम ३.१ टक्क्यांनी घटले आणि उपयोगितांमध्ये जेमतेम ०.५ टक्के वाढ झाली. ऊर्जा क्षेत्रातील या कमकुवतपणाचा औद्योगिक विकासाच्या शाश्वततेवर गंभीर परिणाम होतो. वीजटंचाई किंवा वाढत्या इनपुट खर्चामुळे उत्पादनक्षेत्राची स्पर्धात्मकता झपाट्याने कमी होऊ शकते. धोरणकर्त्यांना कोळसा आणि खनिज उत्पादनात सुधारणांना गती देऊन, अक्षय ऊर्जा क्षमता वाढवून आणि वीज वितरण कंपन्यांमध्ये आर्थिक शिस्त आणून या संरचनात्मक अडथळ्यांवर मात करण्याची आवश्यकता आहे. विश्वासार्ह आणि परवडणाऱ्या ऊर्जेशिवाय, उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्रातील प्रभावी संख्या टिकून राहण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल..Premium| Criminalization of politics: राजकारणातील गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी केंद्राने १३० वी घटनादुरुस्ती प्रस्तावित केली आहे; मात्र ती फक्त मंत्र्यांवर लागू असून आमदार-खासदारांवर नाही..जर भारताला ही गती टिकवून ठेवायची आणि विस्तृत करायची असेल, तर अनेक धोरणात्मक दिशानिर्देश स्पष्ट आहेत. पहिले, सरकारने पायाभूत सुविधा आणि गृहनिर्माण गुंतवणुकीवर दुप्पट भर दिला पाहिजे, ज्यांचे गुणक परिणाम होतात आणि कौशल्य पातळीवर रोजगार निर्माण होतात. दुसरे, उत्पादकता वाढविण्यासाठी, साठवणूक आणि लॉजिस्टिक्स सुधारण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना उच्च-मूल्य असलेल्या क्रियाकलापांमध्ये विविधता आणण्यास सक्षम करण्यासाठी शेतीमध्ये सखोल सुधारणा व्हायला हव्यात. तिसरे, ऊर्जा आणि खाणकामातील अडथळ्यांना तोंड देण्यासाठी तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे. तसे झाले नाही तर औद्योगिक विकासात पुरवठ्याअभावी व्यत्यय निर्माण होईल. चौथे निर्यातकेंद्रित उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन आणि अनावश्यक आयात अवलंबित्व कमी करून बाह्य स्पर्धात्मकता मजबूत केली पाहिजे. वित्तीय खर्च काळजीपूर्वक करणे आवश्यक आहे..Premium| 'No Backbencher' Policy: 'बॅकबेंचर्स' आता 'फ्रंटबेंचर्स' का होत आहेत? केरळच्या शाळांमधील प्रयोग काय आहे?.भारताच्या पहिल्या तिमाहीतील जीडीपीचे आकडे आशावादाला खतपाणी घालणारे आहेत. मुख्य म्हणजे ही वाढ वास्तविक आहे, अनेक बाबतीत व्यापक आहे आणि किंमत स्थिरतादेखील आहे. परंतु अंतर्निहित प्रवाह आपल्याला आठवण करून देतात की, ही कथा एकसारखी सकारात्मक नाही. शहरी भारत वेगाने प्रगती करत आहे, तर ग्रामीण भारत नुकताच सावरण्यास सुरुवात करत आहे. सेवा आणि बांधकाम तेजीत आहे, तर खाणकाम आणि उपयुक्तता क्षेत्रातील वाटचाल अडखळते आहे. आयात तेजीत आहे, तर निर्यात बेताची आहे. ती वाढवायला हवी. जर धोरणकर्ते या त्रुटी ओळखू शकले आणि निर्णायकपणे कृती करू शकले, तर सध्याची गती केवळ राखलीच जाईल असे नाही, तर ती अधिक समावेशक आणि शाश्वत मार्गात रूपांतरित केली जाऊ शकते.(लेखिका आर्थिक घडामोडींच्या अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 