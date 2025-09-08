Premium| West-East Power Struggle: अमेरिका-चीन स्पर्धेत भारत आपला मार्ग कसा काढणार आहे?

लेखक - महेश शिंदे२०२५ मध्ये जागतिक राजकारणाची दिशा पाहिली तर जग दोन ध्रुवांमध्ये विभागले गेलेले स्पष्ट दिसते. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पश्चिमेकडील संघटना नाटो देश, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासह एका बाजूस ठाम उभी आहे. दुसऱ्या बाजूस चीन आणि रशियाच्या नेतृत्वाखालील पूर्वेकडील गट उदयाला येत असून त्याला इराण व उत्तर कोरियासारख्या देशांचे समर्थन मिळत आहे. ही अलीकडील परिस्थिती शीतयुद्धातील साचेबद्ध द्विध्रुवीय संग्रामासारखी नक्कीच नाहीये. आजची झुंज अधिक गुंतागुंतीची, बहुध्रुवीय जगात चालणारी असून व्यापारातील मतभेद, उर्जा संकटे, तांत्रिक स्पर्धा, आर्क्टिकसारख्या नवनवीन क्षेत्रांवरचे वर्चस्व यावर केंद्रित आहे.भारताच्या दृष्टीने ही ध्रुवीकरणाची वेळ एकीकडे संधी तर दुसरीकडे धोकाही घेऊन आली आहे. कारण भारताला एकीकडे स्वायत्ततेचे धोरण जपायचे आहे, तर दुसरीकडे विविध भागांतून लाभ मिळवत जागतिक दक्षिणेचे नेतृत्वही करायचे आहे. प्रश्न असा आहे की, या अस्थिर व्यवस्थेत भारताने पुढील दिशा कोणती घ्यावी?.शीत युद्धापासून पुनरुत्थानापर्यंत१९९० च्या दशकात शीतयुद्ध संपल्यानंतर अमेरिकेची जागतिक राजकारण आणि अर्थकारणावर एकाधिकारशाही स्थापन झाली. तेव्हा ‘युनिपोलर मोमेंट’ म्हणून ओळखले गेलेले ते दशक, आजच्या तुफानी स्पर्धेच्या अगदी उलट होते. कालांतराने चीनच्या आक्रमक आर्थिक वाढीने आणि पुतिन यांच्या नेतृत्वाखाली रशियाच्या नव्या उभारीने पुन्हा महान शक्तींची स्पर्धा जागी झाली. अमेरिका-चीन व्यापारयुद्ध, कोरोना महामारीसारखी जागतिक संकटे आणि विशेषतः २०२२ मधील रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाने जगाच्या ध्रुवीकरणाला नवीन वेग दिला. परिणामी २०२५ पर्यंत अमेरिका व चीन हे दोन प्रमुख ध्रुव ठरले असले तरी भारत, युरोपियन युनियन आणि ब्राझीलसारखी मध्यम शक्तीही बहुध्रुवीय (Multipolar) व्याख्या घडविण्यात प्रभावी ठरल्या आहेत. भारत मात्र अलिप्ततावादी चळवळीचा वारसा पुढे नेत आहे आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसारख्या ‘गोठलेल्या १९४५ संस्थांत’ सुधारणा करण्याची जोरदार मागणी करत आहे..जागतिक संघर्षाचे पडसादया ध्रुवीय विभागणीची सर्वात थेट झलक रशिया-युक्रेन युद्धाच्या स्वरूपात समोर येते. हे युद्ध सध्या अडथळ्यावर पोचले असून, रशियाने युक्रेनच्या काही भू भागांवर ताबा मिळवला आहे, तर पाश्चिमात्य देशांकडून युक्रेनला सतत आर्थिक मदत व लष्करी साहाय्य मिळत आहे. भारताने या प्रश्नावर संतुलित भूमिका घेतली. संयुक्त राष्ट्राच्या ठरावात मतदान टाळणे, रशियन तेल मोठ्या प्रमाणावर स्वस्तात आयात करणे आणि त्याचवेळी स्वतःच्या सार्वभौमत्वाच्या प्रश्नावर भूमिका घेणे हे एकाच वेळी केले गेले. पंतप्रधानांनी या युद्धात मध्यस्थी करण्याची तयारी दाखवली, पण त्यास फारसे मूर्त फलित मिळाले नाही..तितकाच महत्त्वाचा दुसरा संघर्ष म्हणजे अमेरिका-चीन संबंध. व्यापार शुल्क, सेमीकंडक्टरवरील प्रतिबंध आणि दुर्मिळ खनिजांच्या निर्यातीतले निर्बंध हे या स्पर्धेचे नवे अध्याय आहेत. २०२४ मध्ये मोदी आणि शी जिनपिंग यांची चर्चा झाली असली तरी सीमेवरील अविश्वास कायम आहे. उलट अमेरिकेशी भारताचे संबंध संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि व्यापार यांत अधिक खोल होत असतानाच, रशियन तेल खरेदीवरून वॉशिंग्टनने नाराजी व्यक्त केली आणि भारतीय वस्तूंवर आयात शुल्क लावून दबाव वाढवला..पूर्वेकडील आघाडीत मात्र रशिया आणि चीन हातात हात घालून उभे राहिले आहेत. रशियाची ऊर्जा विक्री व तांत्रिक मागणी बीजिंगकडे वळली आहे आणि इराण व उत्तर कोरिया यांना या गटाशी ओढले जात आहे. त्याचबरोबर २०२४ मध्ये BRICS चा विस्तार होऊन सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती व इराण सामील झाले. यामुळे पाश्चिमात्य देशांचा जगावरील प्रभाव कमी होत असला तरी भारताला ब्रिक्समधील चीनचे वाढते वर्चस्व अस्वस्थ करत आहे..या दरम्यानच्या शर्यतीत जागतिक लष्करी खर्च अभूतपूर्व २.७ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोचला आहे. अमेरिका आपली रणनीतिक शस्त्रास्त्रे सुधारते आहे, चीन समुद्रातील सामर्थ्य वाढवत आहे, रशिया युक्रेनमध्ये संसाधने ओतत आहे आणि भारतही ८६ अब्ज डॉलरसह पाचव्या क्रमांकाचा लष्करी खर्च करणारा देश बनला आहे. यामागे चीनसोबतचे सीमातणाव आणि स्वदेशीकरणाची गरज ठळकपणे स्पष्ट होते. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात अमेरिकेने चीनचे सेमीकंडक्टर चिप्स रोखले आहेत, तर चीनने दुर्मिळ खनिजांच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले आहेत. या स्पर्धेतही भारताला आपला मार्ग शोधावा लागणार आहे..भारताचा बहुविध समतोलया तणावांमध्ये भारताने बहुविध सहकार्य व संतुलनाच्या धोरणावर भर दिला आहे. रशियाशी ऊर्जा व संरक्षण क्षेत्रांतील ऐतिहासिक नातं अबाधित ठेवून भारत स्वस्त तेल, कोळसा आणि खतांच्या आयातीवर अवलंबून आहे. त्याचवेळी, चीनसोबतचे संबंध सीमावादामुळे विखुरले असले तरी वार्षिक व्यापार शंभर अब्ज डॉलर्सहून अधिक टिकला आहे आणि BRICS सारख्या मंचांवर थोड्या प्रमाणात सहकार्यही सुरू आहे.अमेरिकेशी मात्र सहकार्याचा नवा अध्याय लिहिला जातो आहे. प्रगत युध्दविमान इंजिनांचे सह-उत्पादन, प्रेडेटर ड्रोनची खरेदी, iCET अंतर्गत एआय, सेमीकंडक्टर आणि अवकाश क्षेत्रातील भागीदारी या गोष्टी भारताच्या तंत्रज्ञान उन्नतीला चालना देतात. तसेच २०२३ मधील जी-२० परिषदेत आफ्रिकन युनियनला पूर्ण सदस्यत्व मिळवून दिले, ही भारताच्या जागतिक दक्षिण नेतृत्वाची ठळक कामगिरी ठरली.भारताने युरोप, जपान, मध्य आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिका यांच्याशी स्वतंत्र धागे गुंफले आहेत. भारत-मध्यपूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर आणि I2U2 संघटना ही भारताच्या व्यापारी व कनेक्टिव्हिटीच्या आकांक्षा दाखवतात..तीन मार्ग, एकच वास्तवआज भारतापुढे तीन पर्याय उपलब्ध आहेत. एकीकडे पूर्णपणे पाश्चिमेकडे झुकले तर तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि जागतिक नेतृत्वाची संधी मिळेल. परंतु म्हणूनच स्वायत्ततेवर गदा येईल, रशिया-चीनसारखे जुने भागीदार नाराज होतील आणि ग्लोबल साऊथमधली प्रतिमा ‘अमेरिकेचा सहयोगी’ म्हणून ढासळेल. दुसरीकडे पूर्वेकडे वळले, तर स्वस्त रशियन उर्जा आणि चीनशी शांततेचे संबंध मिळतील. पण परिणामी भारत चीनच्या छायेत जाईल आणि पाश्चिमेकडील तंत्रज्ञान व बाजारपेठ गमावेल. तिसरा मार्ग हा मधला मार्ग असून तो संतुलन आणि संवादाचा आहे. हा मार्गच भारताला सर्वाधिक सुरक्षित व दीर्घकालीन फायदेशीर ठरतो, कारण त्यातून स्वायत्तता अबाधित राखता येते आणि जागतिक दक्षिणकडून विश्वासही मिळतो. तथापि, तैवानमधील संभाव्य संघर्ष किंवा नाटो-रशिया तणाव शिगेला गेल्यास भारतावर निर्णय घेण्यासाठी अमर्याद दडपण येईल..पुढील दशकाची दिशा२०३० पर्यंतचा काळ या स्पर्धेत निर्णायक ठरेल. अमेरिका-चीन दुरावा वाढेल, BRICS+ बळकट होईल आणि गटबाजी अधिक तीव्र होईल. पण याचवेळी जागतिक कंपन्यांना पुरवठा साखळी चीनवरून वळवून भारतात गुंतवणूक करावी लागेल. भारत एक प्रमुख उत्पादन केंद्र ठरू शकतो. हवामानबदल, आरोग्य संकटे यांसारख्या क्षेत्रांत मर्यादित सहकार्य सुरू राहील आणि भारतच मध्यस्थी करून आपल्या योगदानाचा ठसा उमटवेल. सौरऊर्जा, अन्नसुरक्षा आणि विकास भागीदारीतून भारत जागतिक दक्षिणचे नेतृत्व करील.तथापि, या भूमिकेसाठी देशांतर्गत पाया मजबूत असणे अनिवार्य आहे. संरक्षणक्षेत्राचे स्वदेशीकरण, एआय व डिजिटल नवोन्मेष, सामाजिक ऐक्य आणि रोजगार निर्मिती हीच ती साधने आहेत ज्यांच्या जोडीने भारताला आंतरराष्ट्रीय मंचावर विश्वसनीय शक्ती म्हणून टिकून राहता येईल..Premium| Vice-Presidential Election: एकतर्फी वाटणारी ही निवडणूक भाजपसाठी 'शक्तिपरीक्षा' का ठरतेय?.निष्कर्षपश्चिम व पूर्व यांच्यातील २०२५ मधील संघर्ष हा भारतासाठी केवळ पेचप्रसंग नाही, तर इतिहासातील एक विलक्षण संधी आहे. आत्तापर्यंतचा मधला मार्ग भारताला ऊर्जा व तंत्रज्ञानाचे लाभ देत आला आहे आणि जागतिक दक्षिणचे प्रतिनिधित्वही त्यातून शक्य झाले आहे. पुढे येणाऱ्या संकटात या समतोलाचा कस लागणार आहे. खरं तर, भारताने आता फक्त दोन्ही गटांत संतुलन साधणारा देश म्हणून न राहता, एक स्वतंत्र ध्रुव म्हणून जागतिक व्यवस्थेला आकार द्यायची तयारी करायला हवी..Premium| Kerala's Ayyappa Sangamam Festival: शबरीमला मंदिर आणि राजकारण, या वादातून कोणत्या पक्षाचा फायदा होणार?\n.आज जग ध्रुवीकरणाच्या लोंढ्याने अस्थिर आहे. या लाटेत भारत स्वतःला फक्त प्रवाहासोबत आज जग ध्रुवीकरणाच्या लोंढ्याने अस्थिर आहे. या लाटेत भारत स्वतःला फक्त प्रवाहासोबत नेणारा देश न ठरवता, दिशा ठरवणारा देश बनेल का, हा प्रश्न पुढील दशक ठरवणार आहे. भारताच्या आर्थिक गती, रणनीतिक कुशलता आणि आंतरिक स्थैर्यावर याचे उत्तर अवलंबून आहे. स्थिर, स्वायत्त आणि निर्णायक भूमिका घेत भारत नवीन जागतिक क्रमाचा शिल्पकार होऊ शकतो. 