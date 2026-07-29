Premium|India Southeast Asia Relations : भारत आणि आग्नेय आशिया; प्राचीन नात्यांपासून आधुनिक भू-राजकारणापर्यंतचा प्रवास

डॉ. पुलि ंद सामंत - sakal.avtaran@gmail.comगेली नऊ वर्षे भारत आणि आग्नेय आशियामधील (विशेषत: इंडोनेशिया) प्राचीन ते अर्वाचीन परस्पर-संबंधांचे अभ्यासक असलेले पीएच.डी. पदवीधारक डॉ. पुलिंद सामंत संशोधक, लेखक, स्तंभलेखक आणि अनुवादक आहेत. आजपासून सुरू होणाऱ्या पाक्षिक सदरात ते भारत आणि पूर्व आशियातील इतिहास, संस्कृती व समकालीन संबंधांचा वेध घेणार आहेत.जुन्या पिढीतील, म्हणजे आता साठीला पोहोचलेल्या रसिक मराठी वाचकांना महाराष्ट्राचे लाडके व्यक्तिमत्त्व गणल्या गेलेल्या कै. पु. ल. देशपांडे यांच्या प्रवासवर्णनपर लेखनातील ‘पूर्वरंग’ आणि ‘अपूर्वाई’ ही दोन पुस्तके आठवत असतील. त्यातील ‘पूर्वरंग’ हे पुस्तक पु. लं.च्या भारताच्या पूर्वेकडील देशांतील प्रवासवर्णनाबाबत होते; तर ‘अपूर्वाई’ हे त्यांच्या पाश्चात्य देशांतील प्रवासवर्णनाच्या संदर्भात होते..आजपासून सुरू होत असलेल्या या सदरात मी वाचकांशी भारताच्या पूर्वेकडे असणाऱ्या देशांच्या संदर्भात, त्यांच्या आणि भारताच्या दरम्यान प्राचीन काळापासून आजतागायत चालत आलेल्या परस्पर-संबंधांबाबत आणि त्यांच्या अनेकविध पैलूंबाबत चर्चा करणार आहे... त्याचा आवाका प्राचीन नाते-संबंध, धर्म-संस्कृती संबंध ते आधुनिक काळातील द्विपक्षीय संबंध आणि विद्यमान आंतरराष्ट्रीय भू-राजकीय अवकाश एवढा असणार आहे. भारताच्या पूर्वेचा प्राचीन ते अर्वाचीन रागरंग या अर्थाने तो ‘पूर्वरंग’ असणार आहे आणि अगदी काल-परवापर्यंत पश्चिमाभिमुखच राहिलेल्या अन् त्यामुळे पूर्वेच्या या महत्त्वाच्या अंगाबाबत बऱ्याच प्रमाणात अनभिज्ञ राहिलेल्या मराठी-भाषी भारतीय समाजाच्या दृष्टीने ते ‘अपूर्वाई’चे असेल.भारत हा आशिया खंडाच्या, जणू एखादा भौगोलिक अथवा भू-सांस्कृतिक संकेत असल्याप्रमाणे, बरोबर मध्यभागी आहे. विद्यमान जागतिक मान्यतेनुसार तो एक दक्षिण आशियाई देश म्हणून गणला जात असला तरी, आशिया खंडाची पूर्व-पश्चिम अशी ढोबळ विभागणी केल्यास भारताच्या पश्चिमेला पाकिस्तान ते तुर्कीये असा पश्चिम आशिया आणि पूर्वेला बांगलादेश ते फिलिपिन्स असा पूर्व आशिया हे चित्र समोर येते. या दोन्ही दिशांशी निगडित असलेल्या भारत-संबंधी इतिहासाकडे नजर टाकल्यास अजून एक गोष्ट स्पष्ट होते - आक्रमक पश्चिम-रंग आणि सौहार्दमय किंबहुना समरस असा पूर्व-रंग. इसवी सनाच्या आठव्या शतकापासून पश्चिमेकडून सातत्याने भारतावर आक्रमणे होत आली. ज्या विशिष्ट भूप्रदेशांतून ती आक्रमणे झाली, त्यांना सध्या अफगाणिस्तान, उझबेकिस्तान, इराण, सौदी अरेबिया या नावांनी ओळखले जाते. त्या आक्रमणांनी जर्जर झालेल्या; परंतु उमेद अन् तग धरून राहिलेल्या भारतरूपी उंटाच्या पाठीवरचा शेवटचा आणि त्याला शरण आणणारा निर्णायक भार म्हणजे पश्चिमेकडूनच येऊन प्रस्थापित झालेली सर्वंकष ब्रिटिश सत्ता. या शतकानुशतकांच्या आक्रमणांचा परिपाक ज्याला म्हणता येईल, तो गेल्या शतकातील एका विशिष्ट ऐतिहासिक वेळी भारताचा पश्चिम-खांदा निखळून विलग होणे आणि स्वतंत्र पाकिस्तान देश म्हणवला जाणे. याहून अधिक दुर्भाग्य भारतासारख्या खंडप्राय, अनाक्रमक, संस्कृतिसंपन्न आणि एके काळी जगाच्या पहिल्या रांगेतील समृद्धीसंपन्न देशाचे काय असू शकते?.Premium|Konkan Rural Development : कोकणच्या मातीतील प्रेरणादायी यशोगाथा....याच्या अगदी उलट, म्हणजे शांतवणारे आणि सुखावणारे ऐतिहासिक चित्र भारताच्या पूर्वेला दिसून येते. या दिशेच्या भू-भागांशी भारताचे संबंध इसवी-सनपूर्व काळापासून मैत्रीपूर्ण होते, असे इतिहास सांगतो. एवढेच नव्हे; तर सदर परस्पर-संबंधांच्या माध्यमातून त्या भू-भागांत भारतीय संस्कृती आणि समृद्धीचे वहन, संक्रमण आणि रोपण झाले होते, असेही इतिहासाच्या पानांवर लिहिलेले आढळून येते. सदर संस्कृती-संक्रमण आणि रोपण इतके सखोल अन् प्रगाढ होते, की त्यांपैकी काही भागांत तर प्रति-भारत अवतरल्याचा आणि वसत असल्याचा भास अनेक जागतिक इतिहासकारांना वेळोवेळी झाला आणि तो त्यांनी शब्दबद्ध करून ठेवला. त्यानुसार ढोबळमानाने असेही म्हणता येईल, की जेव्हा एका बाजूने पश्चिमी आक्रमणांनी भारतीय समृद्धीची लूट आणि संस्कृतीचा विनाश घडवून आणण्याची शिकस्त केली तेव्हा, किंबहुना त्याआधीच सदर समृद्धी आणि संस्कृती बऱ्याच प्रमाणात भारताच्या पूर्वेला प्रतिबिंबित होऊ शकेल, अशी नियतीनेच जणू व्यवस्था करून ठेवली होती.आता भारताच्या पूर्वेचे हे कोणकोणते भूप्रदेश आहेत ते पाहून घेऊया. सदर भूगोलाची ढोबळमानाने उत्तर-पूर्व म्हणजेच ईशान्य आणि दक्षिण-पूर्व म्हणजेच आग्नेय, अशी विभागणी होते. ईशान्येचे देश म्हणजे चीन, मंगोलिया, जपान आणि दोन्ही (उत्तर आणि दक्षिण) कोरिया; तर आग्नेय आशियाई देश पारंपरिकदृष्ट्या (म्हणजे २०२५ पर्यंत) म्यानमार, थायलंड, लाओ (लाओस नव्हे), कंबोडिया, व्हिएतनाम, मलेशिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया, ब्रूनय (ब्रूनेई नव्हे) आणि फिलिपिन्स हे दहा देश. २०२६च्या या चालू वर्षात सदर यादीत ‘ईस्ट तिमोर’ नामक अकराव्या देशाची ‘तांत्रिकदृष्ट्या’ भर पडली आहे. तांत्रिकदृष्ट्या म्हणजे नेमकी कशी ते आपण पुढे, त्या विशिष्ट संदर्भात पाहूच..वरील वर्णनात कोणाला कदाचित, त्यांच्या मते चीन भारताच्या उत्तरेला असल्यामुळे, त्याला ईशान्य दिशेला दाखवलेले चुकीचे वाटू शकेल. त्यांना तसे वाटणे आणि मी मात्र ईशान्य म्हणणे हे दोन्ही एकाच वेळी बरोबर आहे. चीन मुळात भारताच्या ईशान्येलाच होता आणि आहे. मात्र, गेल्या काही शतकांपासून कार्यरत असलेल्या त्याच्या अघोषित अतिक्रमणाच्या धोरणामुळे तो त्याच्या पश्चिमेचे एक-एक प्रदेश काबीज करत (उदाहरणार्थ, सुदैवाने सर्वसाधारण भारती-यांच्या अजूनही स्मृतीत असलेला आणि १९४९ पर्यंत स्वतंत्र असलेला तिबेट) तो आजच्या घडीस भारताच्या उत्तर सीमेला खेटला आहे. ही जरी आजची वस्तुस्थिती असली तरी ऐतिहासिक आणि भू-सांस्कृतिक अंगाने पाहता (ज्यावर या लेखमालेचा भर असणार आहे) तसेच चीनच्या ईशान्येतील मूळ / वर्तमान अस्तित्वाची अपरिहार्य दखल घेऊन आणि त्यानुसार वर उल्लेख केलेल्या पूर्व ते पश्चिम आशिया या ढोबळ वर्गवारीला अनुसरून आपण चीनला ईशान्य आशियाचाच हिस्सा मानायला हवे.पूर्व आशियाच्या उपरोल्लेखित वर्णनाला पूर्णत्व आणण्यासाठी त्यात अजून एका माहितीची भर घालणे आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांपासून आजमितीस, पूर्ण जगाच्या नकाशाची विभागणी आर्थिक दृष्टिकोनातून, म्हणजे भौतिक प्रगतीच्या मानकांच्या मापदंडानुसार, ‘प्रगत’ उत्तर गोलार्ध (Global North) आणि ‘अप्रगत’ दक्षिण गोलार्ध (Global South) अशी केली जाते. त्या वर्गवारीनुसार पूर्व आशियाच्या भूप्रदेशाची विभागणी ही चीन वगळता उर्वरित ईशान्य आशिया सदर उत्तर गोलार्धात; तर संपूर्ण आग्नेय आशिया हा सदर दक्षिण गोलार्धात अशी होते; या दोहोंच्या मध्यभागी असलेला भारतही या दक्षिण गोलार्धातच मोडतो. या इथेसुद्धा, प्रगतीची नवनवी शिखरे गेली दोन-तीन दशके झपाट्याने आणि सातत्याने काबीज करत सुटलेला अन् अमेरिकेसारख्या महासत्तेला काही प्रमाणात आव्हान देण्याच्या स्थितीत असलेला चीन ‘अप्रगत’ दक्षिण गोलार्धात कसा काय बरे मोजला जातो, याचे कोडे वाचकांना पडल्याखेरीज राहणार नाही. पण अशी अनेक कोडी जगभरच्या जागरूक नागरिकांना वेळोवेळी पडतच आली आहेत हे आपण जाणतोच; तेव्हा या कोड्याची उकल करण्याचा प्रयत्न आपण योग्य वेळी करूच....तर वाचकहो, असा हा ‘पूर्वरंग’, ज्याची भारत-केंद्री ‘अपूर्वाई’ आपण क्रमाक्रमाने दर पंधरवड्याला अनुभवणार आहोत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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