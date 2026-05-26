Premium|Study Room : भारतातील व्याघ्र प्रजातींची यशोगाथा; प्रोजेक्ट टायगरपासून बिग कॅट अलायन्सपर्यंत संरक्षण, धोरण आणि सहअस्तित्व

लेखक- सुदर्शन कुडचेप्रस्तावनाभारत हा जगातील सर्वात मोठ्या व्याघ्र अधिवासांपैकी एक मानला जातो. घनदाट जंगले, गवताळ प्रदेश आणि विविध परिसंस्था यांमुळे देशात वाघांसाठी अनुकूल वातावरण उपलब्ध आहे. व्याघ्र हा केवळ एक वन्य प्राणी नसून संपूर्ण जंगल परिसंस्थेच्या संतुलनाचे प्रतीक मानला जातो. त्यामुळे व्याघ्रांचे संरक्षण म्हणजे जंगल, जलस्रोत आणि जैवविविधतेचे संरक्षण होय. गेल्या काही दशकांमध्ये जंगलतोड, मानवी हस्तक्षेप आणि शिकारीमुळे वाघांची संख्या कमी होण्याची चिंता निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर भारताने विविध कायदे, प्रकल्प आणि धोरणांच्या माध्यमातून व्याघ्र संवर्धनाला प्राधान्य दिले.प्रोजेक्ट टायगर : संवर्धनाचा महत्त्वाचा टप्पाभारतामध्ये व्याघ्र संवर्धनासाठी १९७३ मध्ये प्रोजेक्ट टायगर सुरू करण्यात आला. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश वाघांचे नैसर्गिक अधिवास संरक्षित करणे आणि त्यांच्या संख्येत वाढ करणे हा होता. सुरुवातीला काही निवडक व्याघ्र प्रकल्पांपासून सुरू झालेली ही मोहीम आज देशभर विस्तारली आहे. सध्या भारतात ५८ व्याघ्र प्रकल्प अस्तित्वात आहेत. या प्रकल्पांमुळे जंगल संरक्षण, जैवविविधता संवर्धन आणि वन्यजीव व्यवस्थापनाला चालना मिळाली आहे. व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये कोर क्षेत्र आणि बफर क्षेत्र अशी विभागणी करण्यात आलेली असते. कोर क्षेत्र पूर्णपणे संरक्षित असते आणि तेथे मानवी हस्तक्षेप अत्यंत मर्यादित असतो. बफर क्षेत्रामध्ये नियंत्रित मानवी क्रियांना परवानगी दिली जाते.राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाची भूमिका :व्याघ्र संवर्धन अधिक प्रभावी करण्यासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. हे प्राधिकरण व्याघ्र प्रकल्पांचे नियोजन, देखरेख आणि मार्गदर्शन करते. व्याघ्र प्रकल्पांच्या सीमा निश्चित करणे, त्यामध्ये बदल करणे किंवा नवीन प्रकल्प जाहीर करणे यासाठी विशेष प्रक्रिया ठरवण्यात आलेली आहे. राज्य सरकारांच्या प्रस्तावानंतर राष्ट्रीय स्तरावर शिफारसी आणि मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. या संस्थेमुळे देशभर व्याघ्र संवर्धनासाठी एकसमान धोरण राबवण्यास मदत झाली आहे. सुरक्षा व्यवस्थेवर अधिक भर देण्याची गरज.वन्यजीव संरक्षण कायदा आणि कायदेशीर संरक्षण:भारतामध्ये वन्यजीव संरक्षणासाठी १९७२ मध्ये कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यामुळे वाघांसह अनेक दुर्मिळ प्रजातींना कायदेशीर संरक्षण मिळाले. शिकारीवर नियंत्रण, संरक्षित क्षेत्रांची निर्मिती आणि वन्यजीव गुन्ह्यांवर कारवाई यांसाठी हा कायदा महत्त्वाचा ठरतो. व्याघ्र संवर्धनाशी संबंधित विविध निर्णय घेताना या कायद्याच्या तरतुदींचा आधार घेतला जातो. जंगल आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करताना न्यायालयीन हस्तक्षेपही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप आणि संरक्षणव्याघ्र अधिवासांवर वाढणारा मानवी दबाव, खाणकाम, मोठे प्रकल्प आणि जंगलतोड यांसारख्या समस्यांमुळे न्यायालयांनी अनेक वेळा हस्तक्षेप केला आहे. संवर्धन क्षेत्रांमध्ये अनियंत्रित विकासामुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे न्यायालयांनी विविध प्रकरणांमध्ये पर्यावरणीय संतुलन राखण्यावर भर दिला आहे. या हस्तक्षेपांमुळे संवर्धन क्षेत्रांमध्ये नियम अधिक कठोर करण्यात आले असून परिसंस्था संरक्षणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे.बफर क्षेत्र आणि प्रतिबंधित क्रियाव्याघ्र प्रकल्पांच्या बफर क्षेत्रांमध्ये काही विशिष्ट क्रियांवर मर्यादा घालण्यात आलेल्या आहेत, कारण या क्रियांचा जंगल परिसंस्था आणि वन्यजीवांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. खाणकाम, प्रदूषणकारी उद्योग, मोठे जलविद्युत प्रकल्प आणि व्यावसायिक लाकूडतोड यांसारख्या क्रिया जंगलांचे नुकसान करून वन्यजीवांच्या नैसर्गिक अधिवासावर दबाव निर्माण करतात. यामुळे वाघांसह इतर प्राण्यांच्या हालचाली आणि अन्नसाखळीवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच परकीय प्रजातींचा प्रवेश हा स्थानिक जैवविविधतेसाठी धोकादायक मानला जातो, कारण त्यामुळे स्थानिक वनस्पती आणि प्राण्यांच्या अस्तित्वावर परिणाम होऊ शकतो. कमी उंचीवर होणारी विमान वाहतूक किंवा सततचा मानवी हस्तक्षेप यांमुळे वन्यजीवांच्या वर्तनात बदल होऊ शकतो आणि त्यांना ताण निर्माण होऊ शकतो. या कारणांमुळे बफर क्षेत्रांमध्ये पर्यावरणीय नियमांचे काटेकोर पालन करण्यावर भर दिला जातो. विकास आणि संवर्धन यामध्ये संतुलन राखत परिसंस्थेचे दीर्घकालीन संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे..मानव-वन्यजीव संघर्ष : वाढती समस्यागेल्या काही वर्षांत मानव-वन्यजीव संघर्ष ही मोठी समस्या बनली आहे. जंगल क्षेत्र कमी होणे, मानवी वस्तींचा विस्तार आणि अन्नसाखळीतील बदल यांमुळे वाघ आणि इतर वन्यजीव मानवी वस्तीजवळ येऊ लागले आहेत. यामुळे मानवी जीवितहानी, पाळीव जनावरांचे नुकसान आणि सामाजिक तणाव निर्माण होतो. या समस्येवर उपाय करण्यासाठी नुकसान भरपाई योजना, आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्था आणि स्थानिक समुदायांचा सहभाग वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.आंतरराष्ट्रीय बिग कॅट अलायन्स : जागतिक सहकार्याची दिशामोठ्या मांजर प्रजातींच्या संरक्षणासाठी भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही पुढाकार घेतला आहे. २०२३ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बिग कॅट अलायन्सची स्थापना करण्यात आली. या उपक्रमाचा उद्देश विविध देशांमध्ये सहकार्य वाढवून मोठ्या मांजर प्रजातींचे संरक्षण करणे हा आहे. या मंचामध्ये वाघ, सिंह, बिबट्या, हिमबिबट्या, चित्ता, जग्वार आणि प्यूमा या सात प्रमुख प्रजातींचा समावेश आहे. भारताने या उपक्रमासाठी आर्थिक आणि संस्थात्मक सहकार्य उपलब्ध करून दिले आहे.मोठ्या आणि लहान मांजरींचे वैशिष्ट्यपूर्ण फरकमोठ्या आणि लहान मांजरींमध्ये काही जैविक फरक आढळतात. मोठ्या मांजरींमध्ये विशिष्ट प्रकारचे लवचिक हाड असल्यामुळे त्या गर्जना करू शकतात. लहान मांजरींमध्ये हे हाड अधिक कठीण स्वरूपाचे असते, त्यामुळे त्या गर्जना करू शकत नाहीत; परंतु घुरघुर आवाज निर्माण करू शकतात. ही वैशिष्ट्ये वन्यजीवांच्या वर्गीकरणासाठी महत्त्वाची मानली जातात..भारतातील लहान मांजरींची जैवविविधताभारतामध्ये वाघ आणि बिबट्यासोबत अनेक लहान मांजरी प्रजातीही आढळतात. जंगल मांजर, बिबट्या मांजर, फिशिंग कॅट, रस्टी-स्पॉटेड कॅट आणि कॅराकल यांसारख्या प्रजाती विविध परिसंस्थांमध्ये आढळतात. रस्टी-स्पॉटेड कॅट ही जगातील सर्वात लहान वन्य मांजर प्रजातींपैकी एक मानली जाते. जंगल मांजर गवताळ आणि ओलसर प्रदेशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आढळते. या प्रजाती परिसंस्थेतील संतुलन राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.परिसंस्था संरक्षण आणि स्थानिक समुदायव्याघ्र संरक्षण हे केवळ एका प्रजातीपुरते मर्यादित नाही. जंगल, जलस्रोत, वनस्पती आणि इतर वन्यजीव यांचे संरक्षणही त्यामध्ये समाविष्ट असते. स्थानिक समुदायांचा सहभाग वाढवणे ही संवर्धन प्रक्रियेतील महत्त्वाची बाब मानली जाते. जंगल परिसरातील लोकांना रोजगार, पर्यावरण शिक्षण आणि संवर्धन कार्यक्रमांमध्ये सहभागी करून घेतले जात आहे. यामुळे संरक्षण आणि विकास यामध्ये संतुलन राखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.भविष्यातील आव्हाने आणि दिशाभारताने व्याघ्र संवर्धनाच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण यश मिळवले असले तरी भविष्यात अनेक आव्हाने कायम राहणार आहेत. हवामान बदल, जंगलांवरील वाढता दबाव, अधिवासांचे विभाजन आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष या समस्या अधिक गंभीर होऊ शकतात. रस्ते, रेल्वेमार्ग आणि इतर विकास प्रकल्पांमुळे अनेक ठिकाणी जंगल क्षेत्रांवर परिणाम होत असून याचा थेट परिणाम व्याघ्रांच्या अधिवासांवर दिसून येतो. जंगल क्षेत्र कमी झाल्यामुळे वाघ आणि इतर वन्यजीव मानवी वस्तीजवळ येण्याच्या घटना वाढत आहेत. त्यामुळे पाळीव जनावरांचे नुकसान, शेतीवरील परिणाम आणि मानवी जीवितहानीसारख्या समस्या निर्माण होतात. यामुळे स्थानिक पातळीवर तणाव वाढण्याची शक्यता असते. या पार्श्वभूमीवर वैज्ञानिक व्यवस्थापन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे. व्याघ्रांचे निरीक्षण, अधिवासांचे संरक्षण आणि स्थलांतर मार्गांचे संवर्धन यावर अधिक भर देणे आवश्यक आहे. तसेच स्थानिक समुदायांचा सहभाग वाढवून संवर्धन आणि विकास यामध्ये संतुलन राखणे ही भविष्यातील मोठी गरज असेल..निष्कर्षभारतामधील व्याघ्र संवर्धन हा केवळ वन्यजीव संरक्षणाचा विषय नसून पर्यावरणीय संतुलन आणि जैवविविधतेच्या संरक्षणाशी संबंधित व्यापक विषय आहे. प्रोजेक्ट टायगर, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण आणि विविध कायदेशीर उपाययोजनांमुळे देशाने या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण प्रगती साधली आहे. तथापि, वाढती मानवी गरज आणि पर्यावरणीय दबाव लक्षात घेता संवर्धनाचे प्रयत्न अधिक व्यापक आणि दीर्घकालीन स्वरूपात राबवणे आवश्यक आहे. प्रभावी धोरणे, वैज्ञानिक नियोजन आणि समाजाच्या सहभागाच्या माध्यमातून भारत व्याघ्र संरक्षणाच्या क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व कायम राखू शकतो. 