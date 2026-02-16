Premium|Study Room: भारताच्या विमान क्षेत्रात वाढत्या अपघातांची चिंता; सुरक्षा व्यवस्थेवर अधिक भर देण्याची गरज

भारतातील नागरी विमान वाहतूक आणि वाढती दुर्घटनापरिचयभारतामध्ये नागरी विमान वाहतूक क्षेत्र गेल्या दशकात झपाट्याने वाढले आहे. वाढती प्रवासी संख्या, नवीन विमान कंपन्यांची भर आणि विमानतळांचे जाळे विस्तारल्यामुळे हवाई प्रवास अधिक सुलभ झाला आहे. मात्र या वाढीसोबतच विमान सुरक्षेचा प्रश्न अधिक गंभीरपणे चर्चेत येऊ लागला आहे. अलीकडील काही मोठ्या अपघातांमुळे आणि वारंवार घडणाऱ्या तांत्रिक बिघाडांमुळे नागरी विमान वाहतुकीच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. भारत हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या विमान बाजारांपैकी एक असल्याने या क्षेत्राच्या विस्तारासोबत सुरक्षिततेवर समान भर देण्याची गरज असल्याचे संसदीय समितीनेही अधोरेखित केले आहे..भारतातील विमान अपघातांचे बदलते चित्रगेल्या काही वर्षांत भारतातील नागरी विमान वाहतूक क्षेत्र वेगाने विस्तारत असताना काही अपघात आणि गंभीर तांत्रिक घटनाही अधूनमधून समोर येत आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार मागील पाच वर्षांत सुमारे 56 विमान अपघात नोंदवले गेले असून 2022 मध्ये सर्वाधिक 12 घटना घडल्या होत्या. या अपघातांमध्ये प्रवासी विमाने, हेलिकॉप्टर तसेच प्रशिक्षणासाठी वापरली जाणारी लहान विमाने यांचाही समावेश होता, ज्यामुळे सुरक्षा व्यवस्थेकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज अधोरेखित झाली. याशिवाय उड्डाणादरम्यान इंजिन बंद पडण्याच्या सुमारे 65 घटना नोंदवण्यात आल्या आहेत, तर गेल्या काही महिन्यांत 11 वेळा ‘मेडे’ हा आपत्कालीन संदेश देण्यात आला होता. ‘मेडे’ संदेश म्हणजे विमान गंभीर अडचणीत असल्याचा इशारा असल्यामुळे अशा घटनांकडे विशेष गांभीर्याने पाहिले जाते. या पार्श्वभूमीवर तांत्रिक विश्वसनीयता, नियमित देखभाल, यंत्रणांची काटेकोर तपासणी आणि सुरक्षा प्रक्रियेचे पालन यांचे महत्त्व अधिक स्पष्ट होते. विमान क्षेत्राचा विस्तार होत असताना संभाव्य धोके ओळखून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आणि सुरक्षा व्यवस्थेत सातत्याने सुधारणा करणे ही काळाची गरज मानली जात आहे..Premium|Study Room : भारतामधील नागरीकरण: विकासाचे इंजिन की सामाजिक आव्हानांचे केंद्र?.अलीकडील प्रमुख विमान अपघातजानेवारी 2026 मध्ये बारामती येथे चार्टर विमान कोसळून पाच जणांचा मृत्यू झाला. हा अपघात नियंत्रण गमावल्यामुळे झाला असावा, असे प्राथमिक माहितीत नमूद करण्यात आले आहे. 2025 मधील अहमदाबाद विमान दुर्घटना ही अलीकडील काळातील सर्वात भीषण घटनांपैकी एक मानली जाते. लंडनकडे निघालेले बोईंग 787 विमान उड्डाणानंतर अवघ्या काही सेकंदांत कोसळले आणि एकूण सुमारे 260 जणांचा मृत्यू झाला. प्राथमिक अहवालानुसार दोन्ही इंजिनांची शक्ती अचानक बंद झाल्याने हा अपघात घडला असावा, मात्र तपास अद्याप सुरू आहे. तसेच 2025 मध्ये उत्तराखंडमध्ये खराब हवामानामुळे हेलिकॉप्टर मार्ग बदलून कोसळल्याने सर्व प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता. 2020 मध्ये कोझिकोड येथे खराब हवामानात धावपट्टीवरून विमान घसरल्याने 21 जणांचा मृत्यू झाला होता, ज्यात वैमानिकाच्या निर्णयालाही कारणीभूत मानले गेले. या घटनांमुळे विमान सुरक्षा ही सतत पुनरावलोकन करण्याची गरज असलेली प्रक्रिया असल्याचे स्पष्ट होते.वेगाने वाढणारे विमान क्षेत्र आणि सुरक्षेची गरजभारताचे विमान क्षेत्र वेगाने विस्तारत असताना त्याला सक्षम सुरक्षा यंत्रणेची साथ आवश्यक आहे. संसदीय समितीने खासगी आणि चार्टर विमान विभागात गंभीर सुरक्षा त्रुटी असल्याचा इशारा दिला होता. तज्ज्ञांच्या मते, विमानांची संख्या वाढणे, तांत्रिक गुंतागुंत आणि ऑपरेशनल दबाव यामुळे सुरक्षा व्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो. काही अहवालांमध्ये नियामक संस्थांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता आणि तपासणी क्षमतेवर परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर विमान क्षेत्राचा विस्तार आणि सुरक्षा यामध्ये समतोल राखणे ही काळाची मोठी गरज मानली जात आहे..अपघातांची संभाव्य कारणेविमान अपघात सहसा एका कारणामुळे घडत नाही, तांत्रिक, मानवी आणि पर्यावरणीय घटकांचा एकत्रित परिणाम त्यामागे असतो. तांत्रिक बिघाड हा महत्त्वाचा घटक मानला जातो. इंजिनातील समस्या, नेव्हिगेशन किंवा नियंत्रण प्रणालीतील त्रुटी, तसेच इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधील बिघाड उड्डाणाच्या सुरक्षिततेवर परिणाम करू शकतात. त्यामुळे विमानांची नियमित तपासणी, वेळेवर देखभाल आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अत्यावश्यक ठरतो. हवामानही मोठी भूमिका बजावते. दाट धुके, मुसळधार पाऊस, वादळी वारे किंवा कमी दृष्यमानता यामुळे उड्डाण आणि विमान अवतरण अधिक आव्हानात्मक बनते. याशिवाय मानवी चुका, संवादातील त्रुटी, थकवा किंवा चुकीचे निर्णय यांचाही प्रभाव पडू शकतो. व्यवस्थापनातील ढिलाई किंवा सुरक्षा प्रक्रियेचे अपूर्ण पालन केल्यास धोका वाढतो. म्हणूनच प्रशिक्षण, सुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन आणि प्रतिबंधात्मक तपासण्या या विमान सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जातात.वाढत्या घटनांमुळे निर्माण झालेली चिंताअलीकडील काही दुर्घटनांनंतर विमान सुरक्षेबाबत देशांतर्गत आणि जागतिक स्तरावर चिंता व्यक्त केली जात आहे. आधुनिक विमानतंत्रज्ञान असूनही धोके पूर्णपणे टाळता येत नाहीत, हे या घटनांनी स्पष्ट केले. भारतातील विमान प्रवास झपाट्याने वाढत असल्यामुळे सुरक्षा व्यवस्थेवर अतिरिक्त दबाव येण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. प्रवासी संख्या वाढत असताना विमानतळ क्षमता, हवाई वाहतूक नियंत्रण, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि तांत्रिक सुविधा यांचा विस्तार तितक्याच वेगाने होणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर अपघातांच्या तपासात पारदर्शकता, स्वतंत्र चौकशी आणि त्यातून मिळालेल्या धड्यांनुसार सुधारणा करणे अत्यंत गरजेचे मानले जाते. वाढत्या घटनांनी सुरक्षा व्यवस्थेला अधिक मजबूत आणि सजग बनवण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे..Premium|sustainable cities : शाश्वत शहरांच्या उभारणीसाठी नव्या लोकप्रतिनिधींचे आव्हान; स्मार्टपेक्षा शाश्वत विकासाला प्राधान्य.प्रशासनिक उपाय आणि सुरक्षा सुधारणाविमान सुरक्षेला अधिक भक्कम करण्यासाठी संबंधित नियामक संस्था नियमितपणे सुरक्षा तपासण्या, तांत्रिक लेखापरीक्षण आणि कार्यपद्धतीचे सखोल पुनरावलोकन करीत असतात. विमान कंपन्या देखभाल नियमांचे पालन करतात का, वैमानिक आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण अद्ययावत आहे का आणि उड्डाण प्रक्रियेत ठरवलेले सुरक्षा निकष पाळले जात आहेत का यावर विशेष लक्ष ठेवले जाते. काही दुर्घटनांनंतर संभाव्य धोके ओळखण्यासाठी संपूर्ण विमान ताफ्यांची तपशीलवार तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, ज्यातून भविष्यात अशा त्रुटींची पुनरावृत्ती टाळण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. याशिवाय आधुनिक निरीक्षण प्रणाली, सुधारित हवाई वाहतूक नियंत्रण व्यवस्था आणि तांत्रिक मानके सतत अद्ययावत करण्यावर भर दिला जात आहे. भारताच्या विमान सुरक्षा देखरेख व्यवस्थेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळाल्याचे नमूद केले जाते, ज्यामुळे सुरक्षा यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याच्या प्रयत्नांना दिशा मिळत असल्याचे दिसते. तथापि, हवाई प्रवास झपाट्याने वाढत असल्यामुळे या उपाययोजना सातत्याने मजबूत ठेवणे आवश्यक ठरते.पुढील काळातील आव्हानेभारतामध्ये हवाई प्रवासाची मागणी पुढील दशकात मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विमानतळांची क्षमता वाढवणे, तांत्रिक पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे अत्यावश्यक ठरेल. प्रवाशांची संख्या वाढत असताना हवाई वाहतूक नियंत्रण अधिक कार्यक्षम करणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. विशेषतः चार्टर सेवा आणि लहान विमान क्षेत्रात सुरक्षा निकष अधिक कठोर करण्याची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे, कारण या क्षेत्रात देखभाल आणि नियमनाची पातळी एकसमान ठेवणे महत्त्वाचे असते. वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर “सुरक्षा प्रथम” हा दृष्टिकोन अधिक ठामपणे राबवणे, सातत्याने प्रशिक्षण देणे आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर देणे ही काळाची गरज मानली जात आहे..निष्कर्षभारतामधील विमान अपघातांची संख्या इतर वाहतूक क्षेत्रांच्या तुलनेत अजूनही कमी मानली जात असली तरी प्रत्येक दुर्घटना ही सुरक्षा व्यवस्थेचा पुनर्विचार करण्याची संधी असते. वेगाने विस्तारत असलेल्या विमान भारतामधील विमान अपघातांची संख्या इतर वाहतूक क्षेत्रांच्या तुलनेत अजूनही कमी मानली जात असली तरी प्रत्येक दुर्घटना ही सुरक्षा व्यवस्थेचा पुनर्विचार करण्याची संधी असते. वेगाने विस्तारत असलेल्या विमान क्षेत्राला तितकीच सक्षम नियामक व्यवस्था, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पारदर्शक तपास यांची जोड आवश्यक आहे. संतुलित दृष्टीकोनातून पाहता, विमान प्रवास हा अजूनही सुरक्षित वाहतूक प्रकारांपैकी एक मानला जातो; मात्र वाढत्या प्रवासी संख्येसोबत सुरक्षा व्यवस्थेचा सतत विकास करणे ही काळाची गरज आहे. मजबूत नियोजन, काटेकोर अंमलबजावणी आणि सतत निरीक्षण यांच्या साहाय्यानेच भविष्यातील धोके कमी करता येतील आणि सुरक्षित हवाई प्रवास सुनिश्चित करता येईल. 