Premium|Study Room: भारताच्या विमान क्षेत्रात वाढत्या अपघातांची चिंता; सुरक्षा व्यवस्थेवर अधिक भर देण्याची गरज

India civil aviation: भारतातील नागरी विमान वाहतूक वेगाने वाढत आहे, परंतु अलीकडील अपघात आणि तांत्रिक बिघाडांमुळे सुरक्षा गंभीर प्रश्न बनली आहे. 2025-26 मध्ये अहमदाबाद, बारामती आणि उत्तराखंडच्या दुर्घटनांनी दाखवले की, विमान सुरक्षा सुधारणा अनिवार्य आहे.
भारतातील नागरी विमान वाहतूक आणि वाढती दुर्घटना

परिचय

भारतामध्ये नागरी विमान वाहतूक क्षेत्र गेल्या दशकात झपाट्याने वाढले आहे. वाढती प्रवासी संख्या, नवीन विमान कंपन्यांची भर आणि विमानतळांचे जाळे विस्तारल्यामुळे हवाई प्रवास अधिक सुलभ झाला आहे. मात्र या वाढीसोबतच विमान सुरक्षेचा प्रश्न अधिक गंभीरपणे चर्चेत येऊ लागला आहे. अलीकडील काही मोठ्या अपघातांमुळे आणि वारंवार घडणाऱ्या तांत्रिक बिघाडांमुळे नागरी विमान वाहतुकीच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. भारत हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या विमान बाजारांपैकी एक असल्याने या क्षेत्राच्या विस्तारासोबत सुरक्षिततेवर समान भर देण्याची गरज असल्याचे संसदीय समितीनेही अधोरेखित केले आहे.

