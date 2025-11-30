Premium|Indian Test Cricket Team Management : एकमेकां सहाय्य करू, अवघे जाऊ खड्यात

बरोबर एका वर्षापूर्वी न्यूझीलंड संघाने भारतात येऊन भारताला कसोटी मालिकेत ३-० पराभवाचा दणका दिला. ती मोठ्या रोगाची निशाणी होती. तरीही भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ आणि संघ व्यवस्थापन, खेळाडू कोणाला त्यातून जाग आली नाही. आता दक्षिण आफ्रिकन संघाने दोन भलेमोठे पराभव करून मालिका २-० फरकाने जिंकली आहे.माझा क्रिकेटप्रेमी डॉक्टर मित्र जगदीश हिरेमठ म्हणतो, की ‘कोणताही रोग अचानक येत नाही. तो तुम्हाला अगोदर लक्षणे दाखवतो, इशारा देतो. जागरूक असाल तर ते इशारे तुम्हाला बरोबर समजतात आणि तुम्ही लगेच योग्य उपाययोजना करता. जर शरीराने दिलेल्या धोक्याच्या इशाऱ्यांकडे तुम्ही कानाडोळा केला तर रोग उग्र रूप धारण करून तुमची वाट लावतो. भारतीय कसोटी क्रिकेट संघाचे अगदी तसेच झाले आहे. गेले खासकरून एक वर्ष सातत्याने काही तरी मोठी गडबड होत असल्याची निशाणी क्रिकेट देत होते. बीसीसीआय, निवड समिती, संघ व्यवस्थापन आणि खेळाडू सगळ्यांनी त्या गंभीर इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले.’ ‘ऑल इज वेल’चे गाणे गाण्यात सगळे धन्यता मानत होते. बरोबर एका वर्षापूर्वी न्यूझीलंड संघाने भारतात येऊन भारताला कसोटी मालिकेत ३-० पराभवाचा दणका दिला. ती मोठ्या रोगाची निशाणी होती. तरीही भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ आणि संघ व्यवस्थापन, खेळाडू कोणाला त्यातून जाग आली नाही आणि आता दक्षिण आफ्रिकन संघाने दोन भलेमोठे पराभव करून मालिका २-० फरकाने जिंकली आहे. हा सगळा प्रकार मला, ‘एकमेकां सहाय्य करू अवघे जाऊ खड्ड्यात’, असा वाटतो आहे..Premium|Konkan Coastal Journey : कुतूहलानं रंगलेली कोकणातील सफर.स्वप्न होतेजसा १९८०चा काळ वेस्ट इंडीज संघाचा सुवर्णकाळ मानला जातो, तसाच १९९९ ते २००१चा काळ स्टीव्ह वॉच्या ऑस्ट्रेलियन संघाचा मानला जातो. त्या काळात वॉच्या संघाने सलग १६ कसोटींत विजय मिळवला होता. समोर आलेल्या प्रत्येक संघाला पराभूत करताना स्टीव्ह वॉच्या ऑसी संघाने कमाल सांघिक कामगिरीचे उदाहरण घालून दिले होते. जेव्हा स्टीव्ह वॉला विचारले, की समाधानी आहेस का तू या कामगिरीने, तर वॉने उत्तर देताना भारतात जाऊन भारताला कसोटी मालिकेत पराभूत करायचे आपले अंतिम स्वप्न असल्याचे सांगितले होते. त्या जमान्यातील भन्नाट परिपूर्ण ऑस्ट्रेलियन संघालाही भारतीय कसोटी संघाला भारतात येऊन कसोटी मालिकेत पराभूत करणे जमले नव्हते. थोडक्यात भारतीय संघाला भारताच्या दौऱ्यावर येऊन कसोटी मालिकेत पराभूत करणे हे जगभरातील तमाम संघांचे स्वप्न असायचे. २४ वर्षे भले भले संघ भारतात आले तरी भारतीय कसोटी संघाने त्यांना वरचढ खेळ करून पराभवाची धूळ चारली होती. मग आता अचानक असे काय झाले की एका वर्षात दोन वेळा व्हाईट वॉश म्हणजे कसोटी मालिकेतील सर्व कसोटी सामने गमावण्याची वेळ एकदा नव्हे तर दोनदा आली..कोंबाकोंबीपहिला दोष बीसीसीआयच्या त्या समितीचा आहे जे वर्षात भारतीय संघ किती आणि कोठे सामने खेळणार, याची आखणी करतात. विचारपूर्वक सामन्यांची आखणी करणे लांब राहिले ही समिती म्हणजे कॅलेंडरमधील मोकळ्या जागी सामने घुसडते, असे वाटते. खेळाडूंना कराव्या लागणाऱ्या प्रवासाचा किंवा कसोटी मालिकेअगोदर कराव्या लागणाऱ्या तयारीचा बऱ्याच वेळा विचार बाजूला ठेवला जातो. झालंय काय, की बीसीसीआयने सामन्यांच्या थेट प्रक्षेपणाचा टीव्ही कंपनीबरोबर प्रचंड मोठ्या रकमेचा करार केला आहे. करारात नमूद केले गेले असते, की दरवर्षी भारतीय संघ किमान इतके एकदिवसीय, कसोटी आणि टी-२० सामने भारतात खेळणार. सामन्यांची संख्या वाढवल्याशिवाय टीव्ही कंपनीचा करारापोटी द्यायचा पैसा वसूल होत नाही. मिळणाऱ्या रकमेचा आकडा बघून बीसीसीआयच्या तोंडाला पाणी सुटते आणि मग भरमसाट सामने कोंबले जातात. एका मागोमाग एक मालिका होत राहतात. २०२० मध्ये न्यूझीलंड दौऱ्यावर गेलेल्या भारतीय संघाला न्यूझीलंडमध्ये पाऊल ठेवल्याच्या तिसऱ्या दिवशी सामना खेळावा लागला होता. थोडक्यात बऱ्याच वेळा तयारीसाठी पुरेसा तर सोडाच साधा गरजेचा वेळ दिला जात नाही..Premium|Hoysaleswara Temple: कर्नाटकमधील हळेबिडूचे होयसळेश्वर मंदिर; शिल्पकला आणि सांस्कृतिक ठेवा.‘ती’ आग नाहीशेन वॉर्नला सामोरे जाण्याअगोदर सचिन तेंडुलकरने एक महिना अगोदर वेगळी खेळपट्टी तयार करून वेगळा सराव चालू केला होता. पूर्ण तयारी झाल्यावरही सचिनने दौऱ्यावर आलेल्या ऑस्ट्रेलियन संघाचा रणजीविजेत्या मुंबई संघाचा सामना आहे म्हटल्यावर आपणहून सहभाग घेतला होता आणि सामन्यात मोठे शतक करून ऑसी गोलंदाजांचा अंदाज घेण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला होता आणि मगच जगातील तमाम फलंदाजांना त्रास देणाऱ्या शेन वॉर्नची कसोटी सामन्यात धुलाई केली होती. नवीन जमान्यातील फलंदाजांच्यात ती आग दिसत नाही. ना संघ व्यवस्थापनात ती कल्पकता दिसते. पूर्ण तयारी न करता कसोटी सामन्यात तगड्या प्रतिस्पर्ध्याशी दोन हात करणे, त्याच कारणाने दुरापास्त होते.एकीकडे बीसीसीआय, गौतम गंभीर आणि खेळाडू सगळे बोलताना कसोटी क्रिकेट आपल्यासाठी कसे सर्वोच्च आहे, हे आणाभाका घेऊन सांगतात तर दुसरीकडे कसोटी सामन्याची योग्य तयारी करत नाहीत. त्यासाठी योग्य वेळ देत नाहीत आणि मग मोठा पराभव झाला, की गळा काढतात, जे अजिबात पटत नाही. भयावह बाब ही आहे, की ना बीसीसीआय सामन्यांची संख्या कमी करणार आहे, ना गंभीरसारखे प्रशिक्षक चूक कबूल करून सुधारणेसाठी योग्य मार्ग अवलंबणार आहेत, ना कोणी भारतीय फलंदाज कसोटीत चमकण्यासाठी काही सामने सोडून पैशावर पाणी सोडून, कसोटी सामन्याच्या तयारीसाठी वेगळे कष्ट, वेगळ्या योजना आखून वेगळा सराव करणार आहे. समस्या गंभीर आहे आणि त्याची उत्तरे खोल आहेत. उथळ विचार करून आणि चालढकल करून समस्या सुटणार नाहीयेत. बीसीसीआयची इच्छाशक्ती असेल तरच यावर उपाय योजले जाऊ शकतात. नाही तर, ‘एकमेकां सहाय्य करू, अवघे जाऊ खड्ड्यात’, हेच पालुपद चांगल्या कसोटी संघांसमोर चालू राहणार आहे..सततचे बदल आणि कल्पकतेचा अभावनिवड समिती आणि संघ व्यवस्थापन भारतीय कसोटी संघात सतत बदल करत राहिले आहे. कधी ११ जणांच्या यादीत बदल तर कधी फलंदाजीच्या क्रमवारीत बदल. तर कधी अचानक कसोटी संघाच्या रिंगणात नसलेल्या कोणत्यातरी वेगळ्याच खेळाडूला कसोटी संघाची मानाची टोपी देण्याचे प्रकार बघायला मिळाले आहेत. उदाहरण आहे अंशूल कंबोज नावाच्या वेगवान गोलंदाजाचे. तो आला काय खेळला काय आणि बाहेर गेला काय सगळेच पटापट घडले, ज्या मागे फार सखोल विचार दिसला नाही. संघातील साई सुदर्शन, वॉशिंग्टन सुंदर या खेळाडूंच्या फलंदाजीचा क्रम सातत्याने बदलून कप्तान शुभमन गिल आणि गौतम गंभीरने त्यांच्या आत्मविश्वासाला धक्का लावला आहे. एकीकडे नवीन खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्थिरावायला वेळ दिला पाहिजे म्हणणाऱ्या गौतम गंभीरने त्याच खेळाडूंना अस्थिर केले आहे. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली कसोटी क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी करत नव्हते हे सत्य आहे, तसेच गौतम गंभीरच्या संघ व्यवस्थापनाने त्यांना आणि अश्विनला तुम्ही संघाला नकोसे झाले असल्याचे जाणीव न बोलता करून दिली हेसुद्धा उघड आहे आणि आता गंभीर पराभवानंतर संघात अनुभवांची कमतरता आहे आणि कोहली, रोहित आणि अश्विनच्या दर्जाचे खेळाडू तयार होणे सोपे नसते, हे सांगतो तेव्हा हसावे का रडावे, कळत नाही. डोळ्याने बघितल्यावर मी खात्री देऊ शकतो, की भारतीय संघ सराव अगदी शिस्तीत मन लावून तन्मयतेने करतो यात कणभर शंका नाही. तरीही कसोटी सामन्यात अपयश येते, कारण या सरावात कल्पकतेचा अभाव दिसतो. कसोटी सामना जर फिरकीला पोषक खेळपट्टीवर खेळला जाणार असला तर भारतीय संघ जेव्हा नेहमीच्या साध्या चांगल्या खेळपट्टीवर सराव करताना दिसतो तेव्हा चांगलेच खटकते. भारतीय संघ व्यवस्थापन आणि खेळाडू फलंदाजीचा सराव करताना काही वेगळे प्रयोग करताना दिसत नाहीत. कोणी फलंदाज संघाच्या सरावाअगोदर एक तास येऊन खराब खेळपट्टी मुद्दाम तयार करून वेगळी तयारी करताना बघायला मिळालेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 