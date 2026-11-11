Premium|India Superpower 2047 : भारताला २०४७ पर्यंत महासत्ता बनवायचे असेल, तर कोणत्या सुधारणा आवश्यक?

विनोद खंदारे - vinodkhandare@gmail.comभारताला २०४७ पर्यंत महासत्ता बनवायचे असेल, तर त्याच्या व्यापक राष्ट्रीय शक्ती आणि सुरक्षेचा सखोल आढावा घेणे आवश्यक आहे. आर्थिक सामर्थ्य, लष्करी क्षमता, तंत्रज्ञान, लोकशाही, मुत्सद्देगिरी आणि सामाजिक एकोपा ही बलस्थाने तसेच देशासमोरील उणिवा आणि आव्हाने समजून घ्यायला हवीत. जागतिक महासत्तांच्या अनुभवांतून धडे घेत आणि आवश्यक धोरणात्मक सुधारणा करीत २०४७ पर्यंत समर्थ, स्वावलंबी, सुरक्षित आणि विकसित भारत घडवण्यासाठी कोणती दिशा स्वीकारावी लागेल, याचा वेध घेणे महत्त्वाचे आहे. या व्यापक दृष्टिकोनातूनच भारताच्या महासत्ता बनण्याच्या आकांक्षांना वास्तवाचे बळ मिळू शकते.व्यापक राष्ट्रीय शक्ती ही संकल्पना नेमकी काय आहे ते समजून घेतले पाहिजे. चीनच्या धोरणात्मक वर्तुळाने ही शक्ती सर्वाधिक पद्धतशीरपणे विकसित केली आणि रे क्लाइनसारख्या शीतयुद्धकालीन विद्वानांच्या राष्ट्रीय शक्ती मोजण्याच्या पूर्वीच्या प्रयत्नांवर ती आधारित होती. एखाद्या देशाच्या सामर्थ्याकडे केवळ कठोर शक्ती (अर्थव्यवस्था, लष्कर, तंत्रज्ञान, संसाधने) आणि सौम्य शक्ती (प्रशासन, संस्कृती, मुत्सद्देगिरी, सामाजिक एकोपा) यांची बेरीज म्हणून पाहिले जाते आणि ती रणनीतिक निष्पत्तींमध्ये रूपांतरित करण्याची इच्छाशक्ती आणि क्षमता यांचा गुणाकार करते. व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा ही याच संकल्पनेची प्रतिमा आहे. केवळ बाह्य लष्करी धोक्यांपासूनच नव्हे, तर आर्थिक असुरक्षितता, अंतर्गत अशांतता, पर्यावरणीय ताण, आरोग्य संकटे आणि माहितीयुद्ध यापासूनही सुरक्षा या अपेक्षित आहे.भारताच्या स्वतःच्या धोरणात्मक यंत्रणेने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, नीती आयोगाची विकसित भारत @२०४७ प्रक्रिया आणि संरक्षण अभ्यास आणि विश्लेषण संस्थेसारख्या (आयडीएसए) संस्थांनी संकुचित लष्करी - मुत्सद्दी दृष्टिकोनाऐवजी या बहुआयामी दृष्टिकोनाचा वाढत्या प्रमाणात अवलंब केला आहे. २०४७ साठी म्हणजे स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षासाठी हीच योग्य सुरुवात आहे. कारण भारताचा उदय किंवा स्तब्धता ही जितकी नियंत्रण रेषेवर ठरणार आहे, तितकीच वर्गखोल्या, वीजजाळे आणि अर्धवाहक (सेमीकंडक्टर) कारखान्यांमध्येही ठरणार आहे.आता भारताची बलस्थाने पाहू या... लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश ही भारताची जमेची बाजू. भारताकडे जगातील सर्वाधिक कार्यक्षम वयोगटातील लोकसंख्या आहे आणि चीन, जपान, कोरिया आणि युरोप वेगाने वृद्ध होत असताना भारत तुलनेने तरुण राहणार आहे. योग्य नियोजन झाल्यास ही अशी २५ वर्षांची संधी आहे, जी फार कमी राष्ट्रांना दुसऱ्यांदा मिळते. भारत आता जीडीपीनुसार जगातील चौथी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि तिच्या मोठ्या देशांतर्गत बाजारपेठेमुळे तिला बाह्य धक्क्यांपासून काही प्रमाणात संरक्षण मिळते. इंडोनेशिया आणि ब्राझीलसारख्या देशांकडेही हे बलस्थान आहे; परंतु कमकुवत उत्पादन क्षेत्रामुळे ते तितक्या प्रभावीपणे वापरत नाहीत. लोकशाही वैधता आणि संघराज्यीय लवचिकता हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मतभेद असूनही भारताच्या निवडणूक व्यवस्थेने आठ दशकांत शांततापूर्ण सत्तांतर घडवून आणले आहे. यामुळे भारताला चीनसारख्या हुकूमशाही प्रतिस्पर्ध्यांकडे नसलेली वैधतेची जमेची बाजू मिळते. तसेच पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमारसारख्या शेजारी अस्थिर लोकशाहीकडे नसलेली धक्काशोषण क्षमताही मिळते. अमेरिका, रशिया, आखाती देश, इस्राईल आणि आसियान यांच्याशी एकाच वेळी संबंध टिकवून ठेवण्याची क्षमता - क्वाडसोबतचे सहकार्य वाढवतानाच सवलतीच्या दरातील रशियन तेल खरेदी करणे - हे खऱ्या अर्थाने सीएनपीचे बलस्थान आहे, जे फार कमी मध्यम शक्तींना जमते. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील यश ही एक जमेची बाजू आहे. आधार, यूपीआय आणि इंडिया स्टॅक ही जागतिक स्तरावर कौतुक झालेली संस्थात्मक नवोन्मेष आहेत.लष्करी-आण्विक प्रतिरोध आणि अंतराळ कार्यक्रमतील कामगिरीही उल्लेखनीय आहे. विश्वासार्ह आण्विक त्रिकूट, वाढती स्वदेशी संरक्षण उत्पादन क्षमता (मोदींच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणानुसार गेल्या १२ वर्षांत संरक्षण उत्पादन साधारण चौपट वाढले आहे) आणि किफायतशीर अंतराळ कार्यक्रम (चांद्रयान, गगनयान-मार्गी, मानवी अंतराळयान महत्त्वाकांक्षा) यामुळे भारताला त्याच्या आर्थिक आकारापेक्षा अधिक रणनीतिक वजन मिळाले आहे. याबरोबरच योग, आयुर्वेद, बॉलीवूड, अनिवासी भारतीय समुदाय (जगातील सर्वांत मोठा आणि पाश्चात्त्य राजकारण, तंत्रज्ञान व व्यवसाय नेतृत्वात वाढता प्रभाव) आणि जागतिक स्तरावर नेतृत्व करणारे आयआयटी आणि आयआयएम प्रशिक्षित अधिकारी हे कोणत्याही राष्ट्राच्या तुलनेत भारताच्या सौम्य शक्तीचा साठा आहे..Premium|Fire Crackers and Reel: फटाक्यांसोबत जीवघेणे प्रयोग करण्याची मानसिकता कुठून येते? पालकांना मुलांना फटाके न देणं हे अपराधीपणाचं का वाटतं?.उणिवा कोणत्या?आर्थिक उणिवांमध्ये उत्पादन क्षेत्राचा जीडीपीमधील वाटा हा २०१४ पासून ‘मेक इन इंडिया’ सुरू झाल्यापासून वारंवार निश्चित केलेल्या २५ टक्क्यांच्या उद्दिष्टापेक्षा खूपच खाली स्थिर राहिला आहे. भारताने चीन किंवा व्हिएतनामसारखी निर्यातकेंद्रित उत्पादन झेप घेतलेली नाही आणि अलीकडील बरीचशी वाढ व्यापक रोजगारनिर्मितीऐवजी सेवा आणि उपभोगाधारित आहे. तरुणांमधील बेरोजगारी आणि अल्परोजगार - विशेषतः शिक्षित पण कौशल्याचा अभाव असलेल्या पदवीधर वर्गात - यामुळे लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचे रूपांतर लोकसंख्याशास्त्रीय ओझ्यात होण्याचा धोका आहे. याला ‘रोजगारविरहित वाढ’ समस्या म्हणतात. तसेच डिजिटल इंडिया असूनही शिक्षणाची निष्पत्ती अजूनही कमकुवत आहे. असर सर्वेक्षणांनी ग्रामीण भारतात मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञानात मोठी तफावत वारंवार दाखवली आहे आणि जीडीपीच्या तुलनेत आरोग्यावरील खर्च ‘जी-२०’मधील सर्वांत कमी देशांपैकी एक आहे. यामुळे जीडीपी वाढत असतानाही सीएनपीच्या ‘मानवी विकास’ या पैलूवर भारत असुरक्षित राहतो.दक्षिण/पश्चिमेकडील राज्ये आणि हिंदी भाषिक पट्ट्यातील असमान विकास, परिसीमन व वित्तीय हस्तांतरणावरील वाद, जातीय व धार्मिक तेढ आणि आता कमी झालेला पण पूर्णतः नष्ट न झालेला नक्षल/माओवादी उठाव - या सर्व गोष्टी सुप्त अंतर्गत सुरक्षेचा खर्च दर्शवितात. शिवाय चीनसोबतची अनिश्चित सीमा (२०२०च्या गलवानपासून अधिक तीव्र), पाकिस्तानआधारित दहशतवादी गटांकडून सातत्याने होणारे असममित धोके आणि शेजारी राष्ट्रांतील अस्थिरता (बांगलादेशातील २०२४ नंतरची राजकीय उलथापालथ, म्यानमारचे यादवी युद्ध, मालदीवचा वेळोवेळचा चीनकडे कल, नेपाळमधील डळमळीत राजकारण) या सर्वांमुळे भारताला खऱ्या अर्थाने कठीण शेजार्यास सामोरे जावे लागत आहे, ज्याला रणनीतिकार ‘घेराव चिंता’ असे म्हणतात.तंत्रज्ञानाचे अवलंबित्व ही आणखी एक उणीव आहे. अर्धवाहक (सेमीकंडक्टर), महत्त्वाचे खनिज (लिथियम, कोबाल्ट, दुर्मिळ मृदा- बहुतांशी चीन - नियंत्रित), प्रगत संरक्षण उपकरणे आणि प्रमुख एआय संगणन पायाभूत सुविधांसाठी भारत मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून आहे. विक्रम-१००१/मिशन सेमीकंडक्टरसारखे उपक्रम ही सुरुवातीची पावले आहेत; परंतु रणनीतिक स्वयंपूर्णतेपासून अजूनही वर्षानुवर्षे दूर आहेत.ऊर्जा आणि जलसुरक्षेतील त्रुटींची नोंद घेतली पाहिजे. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेच्या सुमारे ८५ टक्के आयात करतो. कोणत्याही जागतिक किंवा आखाती पुरवठा धक्क्यादरम्यान ही एक संरचनात्मक असुरक्षितता आहे. इंडो-गंगेच्या पट्ट्यातील भूजल पातळी घटणे, वरच्या बाजूला चीनच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या हिमनदीआधारित नद्यांवरील (ब्रह्मपुत्रा/यारलुंग त्सांगपो) अवलंबित्व आणि हवामान बदलामुळे होणारी पावसाळ्याची अनिश्चितता या सर्वांमुळे अन्न आणि जलसुरक्षा दोन्हीही एकाच वेळी धोक्यात येतात..विकसित भारत @२०४७ साठी शिफारशीकेवळ उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजनांवर अवलंबून न राहता इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्धवाहक आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या उपकरणांच्या निर्मितीवर भर द्यावा. यासाठी टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करता येईल, अशी स्पष्ट योजना तयार करावी. निर्यात वाढवण्यासाठी व्हिएतनाम आणि दक्षिण कोरियाच्या अनुभवातून शिकता येईल. कामगारविषयक नियमांमध्ये सुधारणा करणे आणि उद्योगांसाठी जमीन मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी करणे याला प्राधान्य द्यावे. कारण उद्योगांच्या विस्तारातील अनेक अडचणी या राज्यांच्या अखत्यारीतील विषयांशी संबंधित आहेत. कामगारांना नोकरी बदलणे सोपे व्हावे, यासाठी बेरोजगारी विमा आणि असंघटित तसेच गिग कामगारांना नोकरी बदलल्यानंतरही मिळणारे लाभ यांसारख्या सुविधा सुरू कराव्यात.जर्मनी आणि उत्तर युरोपातील देशांच्या अनुभवातून शिकून शालेय शिक्षण, प्राथमिक आरोग्यसेवा आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण यांवर अधिक खर्च करावा. केवळ पदवी देणाऱ्या महाविद्यालयांची संख्या वाढवण्यापेक्षा शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारावी. केवळ प्रमाणपत्र देणारे अभ्यासक्रम न राबवता उद्योग, उत्पादन क्षेत्र आणि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात प्रत्यक्ष नोकरी मिळवून देणारे प्रशिक्षण मोठ्या प्रमाणावर द्यावे.महत्त्वाची खनिजे, अर्धवाहक आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी लागणारी संगणकीय क्षमता यांना भविष्यातील अत्यंत महत्त्वाची साधने मानावे. पूर्वी तेलाला जे महत्त्व होते, तेच महत्त्व या साधनांना मिळणार आहे. त्यामुळे चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी या साधनांचा साठा करावा आणि आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया व लॅटिन अमेरिकेसारख्या विविध प्रदेशांतून त्यांची खरेदी करावी. इस्राईलच्या धर्तीवर संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (डीआरडीओ), नवउद्योग (स्टार्टअप) आणि खासगी गुंतवणूकदार यांच्यातील सहकार्य वाढवावे. संरक्षण क्षेत्रात नवे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी स्वतंत्र केंद्रे उभारावीत. तेलाची आयात कमी करण्यासाठी सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या नवीकरणीय ऊर्जेचा तसेच अणुऊर्जेचा वापर वाढवावा. कमी आकाराच्या आधुनिक अणुभट्ट्यांचाही विचार करावा. यामुळे आर्थिक नुकसान आणि परदेशांवरील अवलंबित्व कमी होईल. पाण्याचा काटकसरीने वापर, भूजलसाठ्यांचे पुनर्भरण आणि जलसाठ्यांचे संवर्धन यांवर भर द्यावा. शेजारी देशांशी नद्यांच्या पाणीवाटपाबाबत सहकार्य वाढवावे. विशेषतः ब्रह्मपुत्रा नदीच्या पाण्याची आकडेवारी चीनने नियमितपणे आणि पडताळणी करता येईल, अशा पद्धतीने भारतासोबत सामायिक करावी, यासाठी करार करण्याचा प्रयत्न करावा.न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी नवीन न्यायालये सुरू करावीत आणि खटल्यांचे व्यवस्थापन डिजिटल पद्धतीने करावे. यामुळे नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल आणि उद्योगांसाठीही अनुकूल वातावरण तयार होईल. डिजिटल व्यवस्थेची सुरक्षा वाढवा : सरकारी सेवा लोकांपर्यंत वेगाने पोहोचवण्यासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा (डीपीआय) विस्तार सुरू ठेवावा; मात्र या व्यवस्थेवर सायबर हल्ले होऊ नयेत, यासाठी तिची सुरक्षा अधिक मजबूत करावी..Premium|Study Room : मराठवाड्याच्या हवामानात मोठा बदल; शेती आणि पाणी व्यवस्थापनासमोर नवी आव्हाने.परदेशातून शस्त्रे आणि संरक्षण साहित्य खरेदी करण्यावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादन वाढवावे. त्याचवेळी क्वाड, ब्रिक्स, आखाती देश आणि आग्नेय आशियातील देशांशी संबंध कायम ठेवावेत. कोणत्याही एका मोठ्या शक्तीवर अवलंबून न राहता भारताने स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण राबवावे. बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ आणि मालदीव या देशांमध्ये चीनचा प्रभाव वाढत आहे. त्याला संतुलित करण्यासाठी भारताने या देशांशी राजनैतिक संबंध अधिक दृढ करावेत. बंदरे, वीजपुरवठा व्यवस्था आणि डिजिटल संपर्क यांसारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवावी. चीनप्रमाणे प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यावर आणि शेजारी देशांना आकर्षक सहकार्य देण्यावर भर द्यावा; मात्र कर्जाच्या अटींपेक्षा परस्पर फायद्याच्या भागीदारीला प्राधान्य द्यावे. इस्राईल आणि चीनप्रमाणे परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांच्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा आणि संपर्कांचा देशाच्या विकासासाठी उपयोग करून घ्यावा. देशातील सर्व प्रदेशांचा संतुलित विकास करावा. समाजात फूट पडल्यास देशाची एकूण ताकद कमी होऊ शकते. इतिहासात ऑटोमन आणि ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्यांच्या ऱ्हासात अंतर्गत समस्या महत्त्वाच्या ठरल्या. पाकिस्तान आणि म्यानमारमधील अंतर्गत विभाजनाचे धोकेही याची आठवण करून देतात.भारत २०४७ पर्यंत जागतिक महासत्ता बनेल की नाही, हे आजच निश्चित सांगता येणार नाही. भारताकडे मोठी लोकसंख्या, लोकशाही व्यवस्था, मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि कुशल परराष्ट्र धोरण अशी महत्त्वाची बलस्थाने आहेत; मात्र या बलस्थानांचा पुरेपूर उपयोग करण्यासाठी काही मूलभूत अडचणी दूर कराव्या लागतील. कोणत्याही देशाला जागतिक महासत्ता बनण्यासाठी अनेक क्षेत्रांत एकाच वेळी प्रगती करावी लागते.जपानच्या मेजी काळातील आधुनिकीकरणापासून सोव्हिएत संघाच्या अनुभवापर्यंतचा इतिहास हेच दाखवतो. केवळ उद्योग, लष्कर किंवा तंत्रज्ञान यांपैकी एका क्षेत्रात प्रगती करून चालत नाही. शिक्षण, आरोग्य, अर्थव्यवस्था, तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि समाजातील एकोपा या सर्व क्षेत्रांत समतोल विकास आवश्यक असतो. २०४७ हे भारतासाठी जागतिक महासत्तांच्या पातळीवर पोहोचण्याचे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट ठरू शकते; मात्र त्यासाठी दक्षिण कोरिया, सिंगापूर आणि चीनप्रमाणे दीर्घकाळ सातत्याने नियोजन करून त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल. या देशांनी प्रगती एका रात्रीत साधलेली नाही. भारतालाही आपली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन, सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि सर्व क्षेत्रांतील विकास यांवर भर द्यावा लागेल.(लेखक निवृत्त लेफ्टनंट जनरल आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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