Premium|India US Space Cooperation : अंतराळातील नवे कुरुक्षेत्र

हर्ष काबरा अवकाश आता विज्ञानापुरते मर्यादित न राहता भू-राजकीय आणि लष्करी स्पर्धेचे केंद्र बनत आहे. अवकाशातील मानवी वर्तणुकीचा इतिहास पुढे कसा लिहिला जावा, याचे आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे.अनेक मुद्द्यांवरून अमेरिकेचा भारतावर दबाव वाढत असतानाच ‘नासा’ने इस्रोला चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळ कायमस्वरूपी मानवी तळ उभारण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात सहभागी होण्याचे दिलेले निमंत्रण भारत-अमेरिका संबंधांमधील विरोधाभास अधोरेखित करते. अंतराळातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहकार्याला वेग येत असला, तरी तंत्रज्ञान हस्तांतरण, भारताची धोरणात्मक स्वायत्तता आणि दोन्ही देशांच्या भिन्न भू-राजकीय प्राधान्यक्रमांवरून मतभेद कायम आहेत.मोहिमा अंतराळ वर्चस्वाच्याचंद्राला कधीकाळी प्रेम आणि शांतीचे प्रतीक म्हणून संबोधणाऱ्या मानवाने तिथे सत्ता आणि संपत्तीच्या खुणा शोधायला सुरुवात केली आहे. आज अंतराळ हे भू-राजकीय, आर्थिक आणि लष्करी वर्चस्वाचे नवे रणांगण बनत असून, पृथ्वीवरील हेवादाव्यांचे पडसाद थेट अवकाशात उमटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. साठच्या दशकातील ‘अपोलो’ चंद्र मोहिमा शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हिएत युनियनवर अमेरिकेचे श्रेष्ठत्व सिद्ध करण्याच्या शर्यतीचा भाग होत्या. चंद्रावर अधिराज्य गाजवण्यासाठी आज पुन्हा दोन मोठ्या समांतर व्यवस्था एकमेकांसमोर ठाकल्या आहेत. एकीकडे अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली बनवलेली ‘आर्टेमिस अॅकोर्ड्स’ ही अंतराळात सहकार्य, नियम आणि वर्तनसंहिता ठरवणारी तत्त्वांची चौकट आहे, ज्यामध्ये भारतासह ७० देश सहभागी आहेत. दुसरीकडे चीन आणि रशियाची संयुक्त ''इंटरनॅशनल ल्युनार रिसर्च स्टेशन'' ही संशोधन आणि संसाधनांच्या वापरासाठी निर्मित व्यवस्था आहे, ज्यात १३ देश समाविष्ट आहेत. प्रत्यक्षात मात्र या मोहिमा अंतराळात वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठीच्या धोरणात्मक यंत्रणा आहेत. .Premium|AI marine safety tech : सागरी जीवांच्या रक्षणासाठी 'एआय' सरसावले; अमेरिकेतील 'व्हेलस्पॉटर' तंत्रज्ञान रोखणार जहाजांची धडक!.चंद्र महत्त्वाचा थांबाया प्रतिस्पर्धेला चालना देण्यात भारताची महत्त्वाची भूमिका होती. २००८ मध्ये भारताच्या ‘चांद्रयान-१’ मोहिमेने चंद्रावर पाणी आणि हायड्रॉक्सिलचे अस्तित्व शोधून काढले आणि चंद्राच्या ध्रुवीय प्रदेशांकडे आणि तेथील संसाधनांकडे पाहण्याचा जगाचा दृष्टिकोनच बदलला. चंद्रावर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या ‘हेलियम-३’ समस्थानिकाचे आणि दुर्मिळ मूलद्रव्यांचे, तसेच प्लॅटिनम व टायटॅनियमसारख्या धातूंचे अस्तित्व आधीच आढळून आले होते. मात्र, ‘चांद्रयान-१’ मोहिमेने संकेत दिले की, चंद्र मानवी वस्तीसाठी एक तळ ठरू शकतो. २०२३ मध्ये भारताच्या ‘चांद्रयान-३’ने दोन्ही महाशक्तींच्या नजरेत असलेल्या दक्षिण ध्रुवाजवळच लँडिंग केले होते. तिथे कायमस्वरूपी सावलीत असलेल्या खड्ड्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बर्फ साठलेला आहे. याचे महत्त्व पिण्याच्या पाण्यापुरते मर्यादित नाही, तर त्यातून हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन विलग करून रॉकेटसाठी इंधननिर्मितीही शक्य आहे. चंद्रावरून रॉकेट प्रक्षेपणासाठी पृथ्वीपेक्षा सुमारे २२ पट कमी ऊर्जा लागते, ही आर्थिकदृष्ट्या जमेची बाजू आहे. खोल अंतराळातील लांब पल्ल्याच्या मोहिमांसाठी चंद्र हा एक महत्त्वाचा थांबा ठरू शकतो.चीन इथेही आक्रमकया शक्यतांमुळे नव्या चंद्र मोहिमांचे पेव फुटले आणि अमेरिकेने सुमारे १०० अब्ज डॉलर खर्चाचा आर्टेमिस कार्यक्रम उभारला. अमेरिका गेली अनेक वर्ष चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर मानवी वस्ती उभारण्याची तयारी करत आहे. यामध्ये चंद्रावरील मातीच्या ३डी-प्रिंटेड विटांपासून बांधलेली घरे असतील. अणुऊर्जा आधारित वीजपुरवठा असेल. संपर्क आणि मार्गदर्शनासाठी ‘ल्युनानेट’ नावाची चांद्र इंटरनेट प्रणाली असेल. चीनचे अंतराळ धोरण हे त्याच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ उपक्रमाचाच विस्तार असून आशियाई आणि आफ्रिकन देशांना स्वस्त दरात तंत्रज्ञान आणि कर्ज देऊन चीन आपल्या गटात ओढत आहे. चीनने २०२६ च्या उत्तरार्धात ‘चांग-७’ मोहीम प्रक्षेपित करण्याची तयारी केली आहे.ऑर्बिटर, लँडर्स, रोव्हर आणि हॉपिंग प्रोबचा समावेश असलेली ही मोहीम दक्षिण ध्रुवावरील पाण्याचा शोध व संसाधनांचा अभ्यास करेल. २०३५ पर्यंत चंद्रावर कायमस्वरूपी तळ, तसेच रोबोटिक उत्खनन आणि सौरऊर्जा केंद्रे उभारण्याचा चीनचा मानस आहे. लघुग्रहांवरील खाणकामाचा चीनच्या १४ व्या पंचवार्षिक योजनेतही समावेश आहे.आज अमेरिका आणि चीनमध्ये लवकरात लवकर चंद्रावर पाय रोवून तिथल्या संसाधनांवर प्रत्यक्ष ताबा मिळवण्यासाठी, मानवी वस्ती स्थापण्यासाठी आणि अवकाशातील उद्याचे तांत्रिक आणि आर्थिक नियम व मानके स्वतःच्या फायद्यानुसार ठरवण्यासाठी चुरस आहे. यामुळे अंतराळातील राजकारणाचे दोन गटांत ध्रुवीकरण झाले आहे. अंतराळयान जोडण्याच्या डॉकिंग यंत्रणेपासून चंद्रावर किंवा इतर खगोलीय पिंडांवरून संसाधन उत्खननाच्या कार्यपद्धतीपर्यंत सर्वत्र ही फाळणी दिसून येत आहे. भविष्यातील अंतराळ प्रशासनावर याचे दूरगामी परिणाम होणार, हे निश्चित..Premium|AI marine safety tech : सागरी जीवांच्या रक्षणासाठी 'एआय' सरसावले; अमेरिकेतील 'व्हेलस्पॉटर' तंत्रज्ञान रोखणार जहाजांची धडक!.खासगी भांडवल विरुद्ध सरकारी नियंत्रणचीनची प्रचंड औद्योगिक व तांत्रिक क्षमता आणि रशियाचा दांडगा अंतराळ अनुभव यांच्या युतीतून निर्माण होणाऱ्या आव्हानांमुळेच, निधीकपात सुरू असतानाही अमेरिका आर्टेमिस प्रकल्प पुढे नेत आहे. या प्रकल्पात भागीदार देशांनी वैज्ञानिक उपकरणे, रोबोट, दळणवळण यंत्रणा आणि मार्गदर्शनाची साधने पुरवून योगदान द्यावे, अशी नासाची इच्छा आहे. खर्च आटोक्यात ठेवण्यासाठीच अमेरिकेने ''आर्टेमिस'' प्रकल्प नासापलीकडे नेऊन त्यात इलॉन मस्कच्या स्पेस-एक्स आणि जेफ बेझोसच्या ब्लू ओरिजिन यांसारख्या बलाढ्य खाजगी कंपन्यांनाही सहभागी करून घेतले आहे. तथापि, चीन आणि रशियाला भीती आहे की खाजगी कंपन्या आपल्या गती आणि कल्पकतेच्या जोरावर त्यांच्या सरकारी संस्थांना मागे टाकतील आणि त्या कंपन्यांच्या आडून अमेरिका चंद्रावरील जमिनीवर आणि खनिजांवर एकाधिकार प्रस्थापित करेल.यामुळे एका नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. १९६७चा बाह्य अवकाश करार सांगतो की, अवकाश ही मानवजातीची सामायिक मालमत्ता असून कोणत्याही देशाला चंद्रावर किंवा इतर खगोलीय पिंडांवर मालकी हक्क सांगता येत नाही आणि सामूहिक संहाराची शस्त्रे तैनात करता येत नाहीत. तरी अमेरिकेच्या २०१५ मधील एका कायद्यानुसार खाजगी कंपन्यांना चंद्रावरून उत्खनन केलेल्या संसाधनांवर मालकी हक्क मिळतो. अनेक देश या कायद्याला विरोध करत आहेत.‘आर्टेमिस अॅकोर्ड्स’ अमेरिकेने स्वतःच्याच फायद्यांसाठी तयार केले असल्याचे मानले जाते. उदाहरणार्थ, आज अमेरिका चंद्रावर ज्या ‘सेफ्टी झोन्स’ची मागणी करत आहे, ते वरकरणी वैज्ञानिक उपकरणांच्या सुरक्षेसाठी वाटत असले तरी, विशिष्ट क्षेत्रांवर अप्रत्यक्ष ताबा मिळवण्याचे छुपे साधन असल्याची टीका काही राष्ट्रांनी केली आहे. जर प्रत्येक देशाने स्वतःचे ''सेफ्टी झोन्स'' बनवले, तर चंद्राचा समान मालकीचा दर्जा संपून तिथेही पृथ्वीप्रमाणेच कुंपणे घातली जातील. आर्टेमिस करारातील डेटा-शेअरिंगचे नियमही प्रामुख्याने सरकारांना लागू होतात, खाजगी कंपन्यांना नाही. त्यामुळे मोहिमेची महत्त्वाची माहिती गोपनीय राहू शकते. वाढत्या ध्रुवीकरणामुळे अंतराळाच्या लष्करीकरणाचा धोकाही वाढला आहे. आजची सुमारे ६०० अब्ज डॉलरची अंतराळ अर्थव्यवस्था २०३० पर्यंत १ लाख कोटी डॉलरचा टप्पा ओलांडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. यामध्ये उपग्रह सेवांचा वाटा जवळपास ७० टक्के आहे. एवढ्या अफाट संपत्तीचे आणि उपग्रहांच्या जाळ्याचे रक्षण करण्याच्या नावाखाली दोन्ही गट शस्त्रास्त्रांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक करत आहेत. अमेरिकेने २०१९ मध्ये ''स्पेस फोर्स''ची स्थापना करून अवकाशाला लष्करी कार्यक्षेत्र म्हणून मान्यता दिली, तर चीनने २०२४मध्ये स्थापित स्वतंत्र अंतराळ दलाच्या माध्यमातून नागरी आणि लष्करी अवकाश उपक्रम एकमेकांशी जोडले आहेत.युद्धप्रसंगी एखाद्या महत्त्वाच्या उपग्रहावर हल्ला झाला, तर प्रतिस्पर्धी देशाची लष्करी दळणवळण, जीपीएस आणि बँकिंग यंत्रणा काही तासांतच ठप्प होऊ शकते. अंतराळातील हा संभाव्य संघर्ष पृथ्वीवरील कोणत्याही युद्धापेक्षा कितीतरी पटीने घातक असेल. शिवाय, त्यामुळे निर्माण होणारा अवकाश कचरा भविष्यातील अनेक पिढ्यांसाठी अंतराळाचे दरवाजे बंद करू शकतो. मस्क यांची अवकाशातील डेटा सेंटरची संकल्पना या स्पर्धेला एक वेगळेच वळण देणारी आहे..मध्यम शक्तींचा उदयया संघर्षात भारत, जपान आणि ब्राझील यांसारख्या मध्यम देशांची भूमिका निर्णायक ठरेल. हे देश कोणत्याही एका गटाचे मांडलिक व्हायला तयार नाहीत. ते परस्परविरोधी गटांना जोडणारा दुवा ठरू शकतात. भारत चांद्रयान आणि मंगळयान मोहिमांद्वारे अंतराळ क्षेत्रात एक प्रमुख शक्ती म्हणून उदयास आला आहे. इस्रो अतिशय कमी खर्चात गुंतागुंतीच्या अंतराळ मोहिमा यशस्वी करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. भारताच्या भावी योजनांमध्ये चंद्रावरील माती व दगडांचे नमुने पृथ्वीवर आणणे, चंद्रावरील बर्फाच्या रूपात असलेल्या पाण्याचा शोध घेण्यासाठी जपानसोबत ड्रिलिंग करणे, चंद्राभोवती फिरणारे अंतराळ स्थानक उभारणे आणि २०४० पर्यंत भारतीय अंतराळवीराला चंद्रावर उतरवणे, या मोहिमांचा समावेश आहे. भारत अमेरिकेच्या प्रस्तावित तळासाठी उपकरणे, चंद्राच्या पृष्ठभागावरील तंत्रज्ञान किंवा संदेशवहन यंत्रणांमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतो.नासाच्या या प्रकल्पात सामील होण्याचे फायदे असले तरी काही धोकेही आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, इस्रो नासाच्या तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहिल्यास भविष्यात संबंध ताणले गेल्यावर तंत्रज्ञानपुरवठा थांबण्याचा धोका आहे. संयुक्त राष्ट्रांची ‘कोपुओस’ अंतराळ नियमांसाठीची प्रमुख जागतिक संस्था असताना, आर्टेमिस करार अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र व्यवस्था उभी करतो, ज्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमांची पकड कमकुवत होऊ शकते.भारताला नासाकडून मिळणारे तंत्रज्ञान, निधी व प्रशिक्षण आणि आपली धोरणात्मक स्वायत्तता, यांचा समतोल साधावा लागेल. जपानने जशी अमेरिकेशी जवळीक राखूनही स्वतःची स्वतंत्र रोबोटिक ताकद जपली आहे, तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीचे समर्थन करणाऱ्या भारतानेही दोन्ही गटांशी संवाद सुरू ठेवत स्वतःची स्वायत्तता टिकवून ठेवली पाहिजे आणि अधिक न्याय्य, समावेशक अंतराळ नियमांचा आग्रह धरला पाहिजे.आता प्रश्न केवळ चंद्रावर पाऊल ठेवण्याचा नाही, तर तिथे वस्ती करण्याचा, तिथल्या साधनसंपत्तीवर नियंत्रण मिळवण्याचा आणि एक भक्कम पुरवठा साखळी उभारण्याचा आहे. मात्र, यामुळे एक गंभीर प्रश्न ऐरणीवर आला आहे: यापुढे आपण अवकाशात मानवी प्रगतीचा उदात्त विस्तार करणार आहोत की पृथ्वीवरील कुरुक्षेत्राची पुनरावृत्ती? जुन्या आंतरराष्ट्रीय करारांना नव्या वास्तवाची जोड देणे गरजेचे आहे. जर जागतिक सहमतीने पारदर्शक नियम बनवले गेले नाहीत, तर चंद्र हे संघर्षाचे रणांगण बनेल; आणि अंतराळातील हे युद्ध जर पेटले, तर त्याचे परिणाम संपूर्ण मानवजातीला भोगावे लागतील. नवीन वाटा उघडणाऱ्या विज्ञानाला त्याचे राजकीय मूळ नाही, तर मानवी परिणामच स्वागतार्ह बनवतात. विज्ञान हा जिज्ञासा आणि जिद्दीचा सोहळा असायला हवा; लोभ, लबाडी किंवा वर्चस्व गाजवण्याचे हत्यार नव्हे.(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.