Permium|Indo Pacific Strategy : बदलत्या अमेरिकन धोरणामुळे भारत-अमेरिका संबंध नव्या वळणावर का आले?

इंडो-पॅसिफिक हे चीनशी स्पर्धेसाठीचे क्षेत्र मानलं जातं. तिथं अमेरिकेच्या पुढाकारानं भारत, जपान, ऑस्ट्रेलियासह क्वाड या गटाची स्थापना झाली. ट्रम्प या गटाकडंही उत्साहानं पाहत नाहीत. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणातही इंडो-पॅसिफिकमधील अमेरिकेच्या बदलत्या भूमिकेचं प्रतिबिंब पडलं होतं. दीर्घकालीन व्यूहात्मक आघाडीकडून अमेरिका तात्पुरत्या देवाणघेवाणीकडं वळत आहे. हे ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीचं वैशिष्ट्य बनलं आहे. ‘हाऊडी मोदी’ आणि ‘नमस्ते ट्रम्प’चे दिवस सरले आहेत. त्याची जागा रोकडा व्यवहार घेतो आहे.अमेरिकेचं इराणमधील युद्ध आणि ते थांबवण्याच्या वाटाघाटी सुरू असताना भूराजकीय रचनेतील अनेक बदल पुढं येऊ लागले होते. या युद्धानं पश्चिम आशियातील समीकरणं दीर्घकाळासाठी बदलतील हे तर उघड आहे. शिवाय निदान काही काळासाठी तरी अमेरिका आणि चीन यांच्यातील स्पर्धेचे आयाम बदलले आहेत. पाकिस्तानची अमेरिकेसाठी उपयुक्तता पुनश्च दिसू लागली आहे. याच पार्श्वभूमीवर मागच्या सुमारे दोन दशकांत अमेरिका आणि भारत यांच्यातील उभयपक्षी संबंध नव्यानं ठरवले जातील, याची स्पष्ट चिन्हे दिसतात. व्यापार करारापासून ते संरक्षण आणि व्यूहात्मक प्राधान्यमक्रमापर्यंत हे बदल दिसताहेत. त्यातून दहशतवादविरोधातील जागतिक युद्ध आणि चीनला रोखण्याची रणनीती यातून भारत आणि अमेरिकेची तयार झालेली जवळीक बदलते आहे. अमेरिका - किमान ट्रम्प यांची अमेरिका भारताकडं व्यूहात्मक भागीदार म्हणून पाहील का, यापुढं प्रश्नचिन्हं तयार झालं आहे. अमेरिकेच्या इंडो-पॅसिफिक कमांडच नाव बदलून ते केवळ फॅसिफिक कमांड ठेवणं हा त्यातील ताजा दृश्यभाग. .प्राधान्यक्रम बदललेअमेरिकेच्या एका कमांडचं नाव बदलणं म्हटलं तर एक प्रतीकात्मक बाब आहे, मात्र दुसरीकडं त्यातून अमेरिकेच्या बदलत्या प्राधान्यक्रमाचे संकतेही मिळतात. अमेरिकेचे हा पॅसिफक कमांड त्या देशाचा सर्वांत मोठा, सर्वाधिक भागावर नजर ठेवणारा लष्करी विभाग आहे. त्याचं नाव इंडो-पॅसिफक करणं या भागातील भारताचं अमेरिकेसाठीचं महत्त्व अधोरेखित करणारं होतं. भारत आणि अमेरिकेच्या संबंधात अनेकदा चढउतार आले. जगातील दोन मोठे लोकशाही देश हे साधर्म्य असलं, तरी व्यूहात्मक गरजा आणि प्राधान्यक्रम यांच्यात अनेकदा टकराव झाला आहे. त्यात मोठं वळण आलं ते भारतानं पोखरणमध्ये केलेल्या अणुस्फोटानंतर. तेव्हा अमेरिकेनं भारतावर निर्बंध लादले पण भारत अण्वस्त्रधारी देश बनल्याचे अमेरिकेला स्वीकारावंही लागलं होतं. त्याच वेळी पाकिस्तानही अण्वस्त्रधारी देश बनला, मात्र भारतानं आपल्या अणु धोरणापासून प्रत्येक बाबतीत दाखवलेली प्रगल्भ संयमाची भूमिका अमेरिकेला भारत एक जबाबदार अणुशक्ती असल्याचे मान्य करायला भाग पाडणारी होती. याच काळात जगात एक गुंतागुंतीचं परिवर्तन साकारत होतं. शीतयुद्धानंतरच्या अमेरिकेच्या एकतर्फी वर्चस्वाला धक्का लागला नसला, तरी चीनचा आर्थिक उदय जाणवायला लागला होता. पुतीन यांच्या नेतृत्वाखाली रशिया अधिक जोरकसपणे जागतिक व्यवहारात सहभागी होऊ पाहत होता. तसंच दहशतवाद ही केवळ भारतासारख्या देशांपुरती समस्या उरली नाही तर अमेरिकेवरील दहशतवादी हल्ल्यानं पाठोपाठ इसिसच्या उदयानं दहशतवादाचे भेसूर स्वरूप जगाला ग्रासणारं असल्याचं स्पष्ट झालं. अमेरिकेनं उघडपणे दहशतवादविरोधात युद्ध पुकारले आणि त्यात भारत अमेरिकेसाठी नैसर्गिक मित्र बनू शकत होता.चीनला रोखण्यासाठी प्रयत्नयाच काळात भारत आणि अमेरिकेतील अणुकरार झाला तो उभय देशाच्या सबंधांचे आयाम बदलणार होता. डॉ. मनमोहन सिंग यांचं यूपीए आणि पाठोपाठ नरेंद्र मोदी याचे एनडीए सरकार साधारणतः एकाच दिशेने अमेरिकेशी अधिक जवळीक निर्माण करीत होतं. मोदी यांनी त्याला व्यक्तिगत ऊर्जेची जोड दिली. मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील दोस्तान्याच्या कथा सांगितल्या जाऊ लागल्या. वास्तवात भारत आणि अमेरिका जवळ येत होते, त्यात अमेरिकेच्या चीनला रोखण्याच्या रणनीतीचा वाटा ठोस होता. भारताला बदलत्या काळात आधुनिक तंत्रज्ञान आणि विकसित बाजारपेठ म्हणून अमेरिका आवश्यक वाटत होती. अणुकरार केवळ अणु ऊर्जेपुरता नव्हता. त्यात आशिया आणि इंडो-पॅसिफिकमधील नव्या समीकरणांचं बीजारोपणही होतं. या पार्श्वभूमीवर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात पॅसिफिक कमांडचं नाव इंडो-पॅसिफिक कमांड ठेवलं गेलं आणि आता ट्रम्प याच्या दुसऱ्या कारकिर्दीत ते पुन्हा मूळ पदावर आलं. ही घडामोड भारत आणि अमेरिकेच्या संबंधात पूर्वीची उदारता राहिली नाही काय, यावर चर्चा झडू लागली. अमेरिकेनं परराष्ट्र धोरणात अनेक वळणं घेतली आहेत. त्या काळात अमेरिकी हितसंबंध हाच या धोरणाचा गाभा असतो, त्यात भावना, नेत्यांचीच दोस्ती या बाबी बहुदा गौण ठरतात. असं एक वळण ट्रम्प याच्या या कार्यकाळत आलं आहे का, हा कळीचा मुद्दा आहे. ट्रम्प यांच्या आधी ओबामा यांनी अमेरिकेचं लक्ष आशियाकडं अधिक प्रमाणात वळवण्याची सुरुवात केली, त्यातही चीनचा वाढता प्रभाव हे प्रमुख कारण होतं.अमेरिकी धुरिणांना चीनच्या प्रभावाला रोखण्याच्या रणनीतीत भारत हा आशियातील सहकारी असू शकतो असं वाटत होतं. २०१८ मध्ये अमेरिकी सेनेच्या पॅसिफिक कमांडला इंडो-पॅसिफिक असं नाव दिलं, तेंव्हा अमेरिकेनं भारताची इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील मध्यवर्ती भूमिका अधोरेखित केली होती. या क्षेत्रातील भारत हीच सुरक्षा पुरवणारी प्रमुख शक्ती असेल, हे त्यात गृहीत होतं. नाव बदललं तेव्हा अमेरिकेचे तत्कालीन संरक्षणमंत्री जनरल जेम्स मॅटिझ यांनी हा बदल इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील भारताचे मध्यवर्ती स्थान अधोरेखित करण्यासाठी असल्याचं सांगितलं होतं. खास करून हिंद महासागरात भारत नेट सिक्युरिटी प्रोव्हायडरच्या भूमिकेत असेल असा त्याचा अर्थ होता. यासोबत भारताचे परराष्ट्र धोरण अधिकाधिक अमेरिकेशी सुसंगत बनताना दिसू लागले. संरक्षण सामग्रीसाठी भारताचा काल अमेरिकेकडे झुकला. खरेदीतील रशियाचा वाटा घटू लागला, अमेरिकेचा वाढू लागला. संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्यासाठी ज्याला अमेरिका मूलभूत करार म्हणत असे, असे तीन करारही झाले. ही उभयपक्षी जवळीक केवळ संरक्षण क्षेत्रापुरती नव्हती. व्यापारापासून व्यूहात्मक भागीदारीपर्यंत आयाम त्याला जोडले होते..Premium|US Iran War Ceasefire : इराणपुढे गुडघे टेकले? ट्रम्प यांच्या ‘व्हर्साय’ करारामुळे अमेरिका शरण गेल्याचा आरोप.ट्रम्प यांच्या काळात नवे बदलट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात हे सारं बदलण्याची शक्यता दिसते आहे. इंडो-पॅसिफिकचं नाव बदलण्यातून या कमांडची जबबादारी आणि कार्यपद्धती यात काहीही बदल नाही. या भागातील देशांशी संबंधातही काही बदल नाही, असं अमेरिकेकडून जाहीर केलं असलं, तरी इंडो-पॅसिफिककडं पाहण्याचा अमेरिकेचा दृष्टिकोन बदलतो आहे, याचे अनेक संकेत यापूर्वीही मिळाले आहेत. ट्रम्प नाटो देशांच्या संरक्षणाचा भार उचलायला यापुढं तयार नाहीत. त्यांनी या देशांना आपला वाटा वाढवावा, असं स्पष्टपणे बजावलं आहे. त्यातून नाटो देशांत अमेरिकेविषयीची साशंकता तयार झाली आहे. त्याचं दर्शन ग्रीनलॅंडवरील ट्रम्प यांच्या भूमिकेपासून ते इराण युद्धापर्यंत सर्वत्र दिसतं. इंडो-पॅसिफिक हे चीनशी स्पर्धेसाठीचे क्षेत्र मानलं जातं. तिथं अमेरिकेच्या पुढाकारानं भारत, जपान, ऑस्ट्रेलियासह क्वाड या गटाची स्थापना झाली. ट्रम्प या गटाकडंही पूर्वीइतक्या उत्साहानं पाहत नाहीत. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणातही इंडो-पॅसिफिकमधील अमेरिकेच्या बदलत्या भूमिकेचं प्रतिबिंब पडलं होतं. दीर्घकालीन व्यूहात्मक आघाडीकडून अमेरिका तात्पुरत्या देवाणघेवाणीकडं वळत आहे, हे ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीचं वैशिष्ट्य बनलं आहे. त्याचा थेट परिणाम इंडो-पॅसिफिकवर होईल. त्याची नावातील बदल हा सूचक संकेत मानला जातो.पाकिस्तानशी जवळीककेवळ इंडो-फॅसिफिक किंवा क्वाडपुरताही हा मुद्दा नाही. भारताकडं पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत असल्याचाही परिणाम आहे. अमेरिकेनं व्यापार करारासाठी ज्या रीतीने ताणून धरले त्यात या भूमिकेचे दर्शन घडतं. अगदी अलीकडं इराण युद्धादरम्यान अमेरिकी हल्ल्यात तीन भारतीयांचा मृत्यू झाला. त्यातही अमेरिकनं किमान संवेदनशीलताही दाखवली नाही. भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी हा मुद्दा अमेरिकी परराष्ट्रमंत्र्यांकडं उपस्थित केला, तेव्हा त्याला अत्यंत कोरडा प्रतिसाद मिळाला. अमेरिकेच्या सूचनांचं पालन करावंच लागेल, असंही त्यांनी ऐकवलं. जी ७ बैठकीदरम्यान पंतप्रधान मोदी आणि ट्रम्प यांची भेट झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलतानाही ट्रम्प यांनी भारतीयांच्या मृत्यूविषयी समुद्री मालवाहतूक हा एक कठीण व्यवसाय असल्याची प्रतिक्रिया दिली होती. ट्रम्प अधूनमधून पंतप्रधानांचे व्यक्तिगत कौतुक करतात मात्र अमेरिकेचा भारताशी व्यवहार अधिकाधिक कोरडा बनतो आहे. या उलट पाकिस्तानची अमेरिकेशी जवळीक वाढते आहे. पाकच्या लष्करप्रमुखांना व्हाइट हाउसमध्ये बोलावल्यापासून हा बदल दिसू लागला. अमेरिकेचे किंवा ट्रम्प याच्या सग्यासोयऱ्यांचे हितसंबंध सांभाळणारे करार पाकनं केले. इराण युद्धातील मध्यस्थीतूनही पाकनं अमेरिकेसाठी उपयुक्तता दाखवली. मागची दोन - अडीच दशकं भारत आणि अमेरिकेतील वाढती जवळीक आणि तुलनेत पाकशी अमेरिकेचा वाढता दुरावा दाखवणारी होती. त्या पार्श्वभूमीवर हा बदल आहे..तैवान धोरणाविषयी संदिग्धताया बदलामागं दोन कारणं दिसतात. त्याची दखल भारताला अमेरिकेशी व्यवहारात यापुढे घ्यावीच लागेल. एकतर अमेरिकेचा चीनशी स्पर्धेचा दृष्टिकोन बदलतो आहे. ट्रम्प याच्या ताज्या चीन दौऱ्यानंतर ते पुन्हा एकदा जी २ गटाविषयी म्हणजे, अमेरिका आणि चीन या दोन देशांनी मिळून निर्णय घेण्यावर बोलू लागले. ज्या तैवानच्या मुद्द्यावर अमेरिकेची बांधिलकी मानली जाते, त्याविषयी ९ हजार मैलांवर जाऊन युद्ध लढण्याच्या कल्पनेला माझा पाठिंबा नाही, असं ट्रम्प यांनी सांगून तैवान धोरणाविषयी संदिग्धता तयार केली. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणातही चीनला आर्थिक आघाडीवरचा प्रतिस्पर्धी मानले आहे. व्यूहात्मक आणि भूराजकीय आघाडीवर चीनशी तूर्त दोन हात करण्याची ट्रम्प यांची तयारी नाही. त्यांचा सगळा भर वेस्टर्न हेमिस्फिअर म्हणजे अमेरिकेलगतच्या दक्षिण आणि मध्य अमेरिकी भूभागावर आहे, तिथं ते चीन किंवा रशियाच्या हालचाली मान्य करणार नाहीत. मात्र इंडो-पॅसिफकिमध्ये चीनला शह देण्याच्या कल्पनेवर तितका उत्साह नाही. याचा परिणाम म्हणून क्वाड कायम राहील, मात्र त्याचा रोख बदलेल ही शक्यता अधिक. दुसरा भाग अमेरिका भारताशी जवळीक साधत होती तो काळ दहशतवादच्या भराचा काळ होता. अल कायदा, इसिससारख्या संघटना अमेरिका आणि युरोपीय देशांनाही लक्ष्य बनवत होत्या. अमेरिकेनं अफगाणिस्तानात युद्ध पुकारलं होतं. त्यात पाकिस्तानला सक्तीनं सहभागी करून घेतलं, मात्र पाकची सहानुभूती तालिबानला असल्याचे लपलं नव्हतं. या काळात भारत दहशतवादविरोधातील विश्वासार्ह सहकारी होता. आता दहशतवाद हा अमेरिकेसाठी तितका प्राधान्याचा मुद्दा उरलेला नाही.गुंता अधिकच वाढणारया सगळ्याचा अर्थ एकच भारत प्रदीर्घ काळ रशियावर जितक्या निर्धास्तपणे विसंबून होता, तसा अमेरिकेवर राहू शकत नाही. अमेरिकेचे प्राधान्यक्रम बदलतील तसे संबंधातील चढउतार अनिवार्य असतात. ट्रम्प यांच्यासारख्या अध्यक्षांच्या काळात त्यातील गुंता अधिक वाढतो इतकचं. ‘हाऊडी मोदी’ आणि ‘नमस्ते ट्रम्प’चे दिवस सरले आहेत. त्याची जागा रोकडा व्यवहार घेतो आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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