Premium|India-America Trade Deal: भारतीय मौनाचे जागतिक भाषांतर !

Zero Duty, Big Gains: How India Outplayed Rivals in the US Trade Gameविनय सहस्रबुद्धे, माजी खासदारअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या सल्लागारांच्या सारासार विवेकशक्तीला अखेर जाग आली आणि त्यांनी बहुसंख्य भारत-उत्पादित वस्तूंवरील कररचनेत सुधारणा केल्या. भारत आणि अमेरिका यांच्यात होऊ घातलेल्या वाणिज्य करारानुसार आता बहुसंख्य भारतीय वस्तू आणि उत्पादनांवर केवळ १८% आणि काही निवडक उत्पादनांवर तर शून्य प्रतिशत करआकारणी होणार आहे.ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कारकिर्दीच्या अलीकडच्या टप्प्यात भारत आणि अमेरिका संबंध अनेक नागमोडी वळणांनी मार्गक्रमण करत करत एका अशा वळणावर येऊन ठेपले आहेत, जिथे परस्परांच्या हिताचे रक्षण आणि उभयपक्षी समान न्याय हे अंतिम गंतव्य आता खूप दूरचे वाटू नये. हे घडून आले यामागे भारतीय मुत्सद्यांचे वाटाघाटी करण्याचे कौशल्य तर आहेच; पण त्याचबरोबर त्यांनी दाखविलेल्या धीरोदात्तपणाला, चिकाटीला आणि संयमालाही या यशाचे श्रेय द्यायला हवे. तथाकथित बेकायदारीतीने अमेरिकेत प्रवेश केलेल्या भारतीयांच्या परत-पाठवणीच्या पद्धतीतील अमानुषतेपासून ते ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारत व पाकिस्तानात आपणच शांति-समझोता घडवून आणला’, असे शहाजोगपणे सुचविणाऱ्या ट्रम्प यांच्याबाबत भारतीय नेतृत्वाने संयमपूर्वक जे मौन पाळले त्या ‘मौनाचे भाषांतर’ अखेर वॉशिंग्टनला उमजले हेही या संदर्भात उल्लेखनीय आहे. स्व-सामर्थ्याची विनम्र जाण आणि समोरच्यांच्या मर्यादांचे लख्ख भान असल्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी योग्य भाषांतर होईपर्यंत देशाची मौन-नीती सुरूच ठेवली !.भारतातून आयात होणाऱ्या विविध वस्तूंवरील आयातशुल्क अमेरिकेने ५०टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणले हे खरेच. पण भारत अमेरिकेला निर्यात करीत असलेल्या जवळपास ४५ टक्के वस्तूंवर शून्य टक्के कर लावला जाणार आहे, हे वास्तव ध्यानात घेतले तर तांत्रिक दृष्ट्या १८टक्के असलेला कर वास्तवात जवळपास ९.९ टक्के खाली येतो आहे, असे वाणिज्यिक अर्थशास्त्राच्या काही जाणकारांचे म्हणणे आहे. एकप्रकारे आपले अमेरिकेशी असलेले व्यापारसंबंध, अमेरिका- इंग्लंड वाणिज्यिक संबंधांच्या समकक्ष झाले आहेत, असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरू नये..Premium|Venezuelan oil politics: व्हेनेझुएलावरच्या अमेरिकन कारवाईमुळे चीनची गोची! .इतर अनेक देशांप्रमाणे अमेरिकाही भारताकडे एक उदीयमान पण विशाल आणि भरभक्कम बाजारपेठ एवढ्याच नजरेने बघत आली आहे. पण आता भारत-अमेरिका आर्थिक संबंध त्यांच्यापलीकडे जाण्यास अनुकूल स्थिती निर्माण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार नेहमीच स्पर्धात्मक असतो. अशा, अपरिहार्यपणे स्पर्धाकेंद्रित जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारत-अमेरिका वाणिज्य करारामुळे आपण आपल्या अनेक स्पर्धकांना निर्णायकपणे मागे टाकू शकण्याच्या स्थितीत आलो आहोत. अमेरिका, बांगलादेश आणि व्हिएतनाममधून होणाऱ्या आयातीवर २० टक्के आणि चीनवर ३४ टक्के कर आकारणार आहे, हे वास्तव ध्यानात घेता आपले यश निःसंशय उठून दिसणारे आहे. शिवाय, या करारामुळे अमेरिकेने आपल्यावर लादलेला ‘रशियन तेल दंड’ संपुष्टात आणून आपण आणखी एक कमाई केली आहे. त्यादृष्टीने बघायचे तर हा करार, आंतरराष्ट्रीय राजकारणातला एक मास्टरस्ट्रोक म्हणता येईल. .Premium|Rupee depreciation impact India : रुपयाची पडझड कशामुळे?.ऊर्जाखरेदी अमेरिकेकडे वळवून आपण फक्त तेलच विकत घेतले असे नाही, तर २५ टक्के दंडात्मक शुल्कही टाळले. या करारामुळे शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय पडेल आणि अन्नदाता रस्त्यावर येईल, अशी भीती विरोधकांनी पूर्वीही व्यक्त केली होती आणि आजही त्यांचे हे तुणतुणे सुरूच आहे. पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे. आपल्या संवेदनशील क्षेत्रांना आपण कवच-कुंडलांसारख्या मजबूत संरक्षणाखाली ठेवण्यात यशस्वी झालो आहोत. अमेरिकेतील काही ड्राय -फ्रूट्स (ट्री -नट्स) किंवा सुक्यामेव्याचे घटक आणि ब्लूबेरीसारख्या ‘लक्झरी’ वस्तूंना आपण भारतात प्रवेश दिला असला, तरी गहू, तांदूळ, मका आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीला सपशेल नकाराच्या आपल्या सुविचरित भूमिकेवर आपण ठाम राहिलो आहोत. परिणामी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे संभाव्य नुकसान आपण निर्धारपूर्वक टाळले आहे..व्यापाराला स्थैर्याचे अधिष्ठानया करारामुळे उभयपक्षी व्यापाराला एक वेगळे, स्थैर्याचे अधिष्ठान मिळाले आहे हेही लक्षात घ्यायला हवे. परिणामी, वस्त्रोद्योग, चामडे आणि रत्न-आभूषण क्षेत्रातील आपल्या लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी ही आयातशुल्क स्थिरता कोणत्याही अनुदानापेक्षा अधिक मोलाची ठरेल . जयपूरमधील एखादा कारागीर असो किंवा तिरुपूरमधील होजियरी कपड्यांचा एखादा कारखानदार असो, आता ते अमेरिकी किरकोळ विक्रेत्यासोबत; अचानक कोसळणाऱ्या शुल्कवाढीची दहशत न बाळगता, किमान पाच वर्षांचा करार सहजपणे करू शकतात. .Premium| Trump Tariff: अमेरिकेच्या दबावापुढे भारत रशियन तेलाची खरेदी थांबवणार का?.भारत आणि अमेरिका यांच्या दरम्यान निर्माण झालेल्या या सामंजस्याचे आपला प्रतिस्पर्धी मानल्या गेलेल्या चीनच्या संदर्भातही खूप महत्त्व आहे. जाणकारांच्या विश्लेषणानुसार चीन आता चलनघटीच्या (deflationary) एका सापळ्यात अडकला आहे. युवा-बेरोजगारीच्या संदर्भातील अधिकृत आकडेवारी प्रसिद्ध करणेही चीनने थांबवले आहे. दुसरीकडे भारताचा जीडीपी सातत्याने सात टक्क्यांपेक्षा जास्त दराने वाढता राहिला आहे. आपण आता चीनचा फक्त पाठलागच करतो आहोत असे नाही, तर काही आघाड्यांवर आपण चीनला मागे टाकण्यातही यशस्वी होत आहोत. .२१व्या शतकात सर्वात महत्त्वाच्या मानल्या गेलेल्या ‘एकूण घटक उत्पादकता निर्देशांकात’ (टीएफपी) आपण हळूहळू चीनच्या पुढे जाण्याच्या स्थितीत आलो आहोत. गेल्या दशकात भारताची ‘टीएफपी वाढ’ चीनपेक्षा दरवर्षी सरासरी १.५% ने अधिक राहिली असल्याचे अनेक अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.२०१४ मध्ये चीनचे दरडोई उत्पन्न भारताच्या तुलनेत दुपटीपेक्षा अधिक होते. आज मात्र हे अंतर दरवर्षी ३.५टक्के एवढ्या गतीने कमी होत आहे.शिवाय चीनची कामगारशक्ती दरवर्षी जवळपास १% ने घटत असल्याचे चीन -निरीक्षकांचे म्हणणे आहे..Premium|Russia India :गुजरातच्या एका रिफायनरीसाठी भारताचा युरोपियन युनियनशी पंगा?.स्थावर मालमत्तेच्या बेफाट विकासावर आधारित ‘चिनी मॉडेल’ आज ओक्या-बोक्या आणि मनुष्यवस्ती-विहीन शहरांमुळे सपशेल असफल ठरत आहे. यातून निर्माण झालेली कर्जे आणि आर्थिक परिस्थितीवरचे जे ताण आहेत ते अद्यापही आहेतच ! चीनमधील गृहनिर्माण क्षेत्राची स्थिती ‘ जड झाले ओझे’ अशी आहे. या उलट गतिशक्ती, बंदरे आणि तीव्रगती रेल्वे इत्यादी क्षेत्रातील आपली गुंतवणूक नवनव्या व्यवसाय-संधींसाठी नवी क्षितिजे निर्माण करीत आहेत. शिवाय, भांडवली खर्चावर अधिक भर देऊन सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा विकास आणि डिजिटल संसाधनांच्या वापराला सर्वंकष उत्तेजन यामुळे आपण शांतपणे पण नेटाने मार्गक्रमण करीत आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘विश्वास’ हे भारताचे सर्वाधिक मौल्यवान चलन आहे’, असे वास्तवदर्शी विधान अगदी परवाच मलेशियाच्या दौऱ्यावर असताना केले ते या पार्श्वभूमीवर, हे लक्षात घ्यायला हवे. .Premium|India EU Trade Deal: भारत-युरोप व्यापार करार: ट्रम्पच्या धोरणांमुळे नवा सहकारी शोधण्याची गरज.भारत हा एकमेव देश आहे, जो आर्थिक विकासाला आवश्यक असे विश्वसनीय लोकतांत्रिक व्यवस्थेचे अधिष्ठान सुरक्षित राखूनही वाढीची स्थिरता आणि प्रमाण (Scale) आणखी मजबूत करू शकला आहे. याचा अर्थ या करारामुळे देशात ‘आनंदवन-भुवन’ निर्माण झाले, असा कोणाचाच दावा नाही. अर्धा पेला अजूनही रिकामा आहे, याचे भान ठेवूनच भरलेल्या अर्ध्या पेल्याचे समाधान साजरे करायला हवे यात शंका नाही. पण त्याचबरोबर जे साधले आहे त्याचे महत्व अनुल्लेखाने व अन्य मार्गांनी नाकारून सतत अर्ध्या रिकाम्या पेल्याचेच रडगाणे गायला हवे, असेही नक्कीच नाही !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.