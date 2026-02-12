US-India Trade Deal: भारत-अमेरिका व्यापार करार शेतकऱ्यांना का नकोय..? आज देशव्यापी संप

पुणे - “अमेरिका ही भारताविषयीचे सर्व निर्णय घेत आहे. सरकारने देशाला विकून टाकलं आहे. इंजिनियर्स विकले गेलेत, शेतकरी विकले गेलेत आणि भारताचा डेटा देखील विकला गेला आहे. हे ट्रेड डील नसून सरेंडर डील आहे” असा गंभीर आरोप काल भारत-अमेरिका व्यापार कराराविषयी संसदेत बोलताना विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला.भारत अमेरिकेसोबत करत असलेल्या व्यापार करारावर शेतकऱ्यांनी देखील देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. एकीकडे नुकतीच युरोपियन युनियनसोबत भारताने केलेल्या कराराची घोषणा झाली. या कराराचे सर्व स्तरातून स्वागत झाले. मात्र भारताने अमेरिकेसोबत केलेल्या कराराला चांगलाच विरोध सुरू झाला आहे.पण या कराराला शेतकऱ्यांचा इतका मोठ्या प्रमाणात विरोध का होतोय, हा करार शेतकऱ्यांचं खरोखर नुकसान करून अमेरिकन शेतकऱ्यांसाठी पायघड्या घालतोय का, विरोधी पक्षातील लोकं अमेरिकाच सगळ्या गोष्टी ठरवते असा आरोप का करत आहेत आणि या सगळ्यावर सरकारचं काय म्हणणं आहे हे सगळं जाणून घेऊया सकाळ+ या विशेष लेखातून..हा करार नेमका काय?अमेरिकेने भारतासोबत करार करून भारतात काही वस्तू आयात करण्यासाठी लावण्यात येणाऱ्या आयात शुल्कात कपात केली आहे. तसेच भारताने अमेरिकेच्या काही वस्तूंवर लावण्यात येणारे निर्यात शुल्क कमी केले आहे. यामुळे दोन्ही देशातील उद्योगांना चालना मिळून दोन्ही देशात व्यापार वाढणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. थोडक्यात अमेरिकन शेतमालासाठी भारतीय बाजरपेठ मोठ्या प्रमाणात खुली केली आहे. करारात काय आहे..?अमेरिकेने भारतीय कापड, चामड्याच्या वस्तू आणि दागिन्यांवरील आयात शुल्क २५% वरून १८% पर्यंत खाली आणले आहे. या बदल्यात भारताने अमेरिकन फळे, ड्रायफ्रूट्स आणि काही औद्योगिक वस्तूंवरील शुल्क कमी केले आहे.५०० अब्ज डॉलर्सची खरेदी : भारताने पुढील ५ वर्षांत अमेरिकेकडून ५०० अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू विशेषतः ऊर्जा, विमाने आणि तंत्रज्ञान खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.डिजिटल टॅक्स : Google, Meta, Amazon सारख्या परदेशी डिजिटल कंपन्यांवर भारताने जाहिरांतीसाठी ६ टक्के तर प्लॅटफॉर्म फी २ टक्के लावली होती, जी आता रद्द केली आहे. अमेरिकन टेक कंपन्यांवर लावला जाणारा हा 'डिजिटल सर्व्हिस टॅक्स' सरकारने हटवण्याचे मान्य केले आहे..या करारातील बाबी संपूर्णपणे समोर आलेल्या नाहीया कराराविषयी शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी हीच आहे की, या करारात नेमक्या कोणत्या गोष्टी समाविष्ट केल्या आहेत याची संपूर्ण माहिती जनतेसमोर आलेली नाही. मंत्र्यांकडून सावध वक्तव्य केली जात आहेत. या कराराविषयी संसदेत चर्चा होणे गरजेचे असताना ती न होताच हा करार केला जातो असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.शेतकरी संघटनांचा तीव्र विरोध का आणि कशासाठी?सरकार या कराराचे गोडवे गात असताना, शेतकरी संघटनांनी मात्र याला काळा करार म्हटले आहे.स्वस्त आयातीचा धोका : अमेरिकेतून येणारे सोयाबीन तेल आणि पशुखाद्यामुळे भारतातील सोयाबीन आणि मका उत्पादकांचे भाव पडतील.डेअरी क्षेत्रावरील संकट : अमेरिकन डेअरी उत्पादनांना प्रवेश दिल्यास अमूलसारख्या सहकारी संस्था आणि कोट्यवधी अल्पभूधारक दूध उत्पादक स्पर्धेत टिकू शकणार नाहीत.सबसिडीची असमानता : अमेरिकन शेतकरी सरकारी मदतीमुळे श्रीमंत आहे, तर भारतीय शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली आहे. अशा परिस्थितीत ‘समान व्यापार’ होणे अशक्य आहे, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.GM पिकांचा शिरकाव : अमेरिकेतून येणाऱ्या धान्यातून जनुकीय बदल केलेली पिके भारतीय शेतात शिरतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. सरकारचे यावर काय म्हणणे आहे..?वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि कृषी मंत्रालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे की,नेगेटिव्ह लिस्ट : गहू, तांदूळ आणि दुधाला 'नेगेटिव्ह लिस्ट' मध्ये ठेवून त्यांना आयातीपासून संरक्षण दिले आहे.नवीन संधी : भारतीय आंबा, द्राक्षे आणि मसाल्यांना अमेरिकेत आता मोठी बाजारपेठ मिळेल.सुरक्षा मानके : कोणतीही Genetically Modified पिके किंवा असुरक्षित अन्नपदार्थ भारतात येणार नाहीत याची काळजी भारतीय अन्न सुरक्षितता आणि प्रमाण घेईल..US-India Trade Deal : व्यापार करार कसा असणार? फायदा कुणाला? शेतीसाठी काय? वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी दिले स्पष्टीकरण \n.वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांची एक्सवरील पोस्ट..याविषयी वाणिज्य व उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी पोस्ट करत सांगतले की, पंतप्रधान मोदीजींच्या निर्णायक नेतृत्वाखाली, भारताने अमेरिकेसोबतच्या अंतरिम करारासाठी एक आराखडा तयार केला आहे. यामुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी, विशेषतः लघू व मध्यम उद्योग, शेतकरी आणि मच्छिमारांसाठी ३० ट्रिलियन डॉलरची बाजारपेठ खुली होईल. निर्यातीतील वाढीमुळे आपल्या महिला आणि तरुणांसाठी लाखो नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.या आराखड्याचा भाग म्हणून, अमेरिका भारतीय वस्तूंवरील परस्पर आयात शुल्क १८% पर्यंत कमी करेल, ज्यामुळे जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेत कापड आणि वस्त्रोद्योग, चामडे आणि पादत्राणे, प्लास्टिक आणि रबर उत्पादने, सेंद्रिय रसायने, गृहसजावट, हस्तकला उत्पादने आणि निवडक यंत्रसामग्री यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये बाजारपेठेची मोठी संधी उपलब्ध होईल.याव्यतिरिक्त, जेनेरिक औषधे, रत्ने आणि हिरे आणि विमानाचे सुटे भाग यासह विविध वस्तूंच्या श्रेणीवरील शुल्क शून्यावर येईल, ज्यामुळे भारताची निर्यात स्पर्धात्मकता आणि 'मेक इन इंडिया' अधिक बळकट होईल.विमानांच्या सुट्या भागांवर कलम २३२ अंतर्गत सवलत, ऑटो पार्ट्सवर टॅरिफ रेट कोटा आणि जेनेरिक औषधांवरील वाटाघाटींचे सकारात्मक परिणाम भारताला मिळतील, ज्यामुळे या क्षेत्रांमध्ये प्रत्यक्ष निर्यात वाढ होईल. त्याच वेळी, हा करार मका, गहू, तांदूळ, सोया, पोल्ट्री, दूध, चीज, इथेनॉल, तंबाखू, काही विशिष्ट भाज्या, मांस इत्यादींसह संवेदनशील कृषी आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे पूर्णपणे संरक्षण करून शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या आणि ग्रामीण उपजीविका टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. .Mother of all Deals : खरोखरच भारत आणि युरोपीय देशांत झालेल्या करारामुळे भारताला काय फायदा होईल..?. ११ फेब्रुवारी रोजी संसदेत याविषयी राहुल गांधी काय म्हणाले?राहुल गांधी म्हणाले की, सरकारने भारत आणि शेतकऱ्यांचे हित बाजूला ठेवून अमेरिकेच्या बाजूने हा करार केला आहे. यातून कृषी व डेअरी बाजार अमेरिकन वस्तूंसाठी खुला केला आहे. यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि उद्योगांचे हित धोक्यात आहे. हा करार अमेरिकेच्या बाजूने एकतर्फी असू शकतो. आमचे शेतकरी, लहान उद्योग, कापड आणि वस्त्रोद्योग यांच्यावर यामुळे परिणाम होईल. सरकारने डेटा विकालाय, भारतातले इंजिनियर विकले आणि शेतकरीही विकले आहेत असा गंभीर आरोपही त्यांनी या विषयी बोलताना केला. या देशव्यापी संपात कोणत्या संघटना सहभागी झाल्यात?संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान युनियन, अखिल भारतीय किसान सभा, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांसह भारतातील अनेक स्थानिक आणि राज्य पातळीवरील संघटना या देशव्यापी संपात सहभागी झाल्या आहेत. या संपादरम्यान ग्रामीण भारत बंदची हाक दिली आहे. यामध्ये प्रमुख राष्ट्रीय महामार्गांवर दुपारी १२ ते ३ या वेळेत वाहतूक रोखणे, शेतमाल विक्रीसाठी न नेता बाजार समित्या बंद ठेवणे, गावागावांत निषेध सभा आणि काळे झेंडे लावून सरकारचा निषेध करणे असे या आंदोलनाचे स्वरूप आहे.दरम्यान या कराराला होणारा मोठा विरोध पहाता सरकार यामध्ये काही बदल करणार का, तसेच हा संपूर्ण करार सर्वासमोर आणणार का असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतायेत.-------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.