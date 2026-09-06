Premium|India Uzbekistan Relations : मध्य आशियातील करारांनी भारताला मिळणार नवी ताकद; आशियातील प्रमुख शक्ती बनण्याच्या दिशेने भारताची वाटचाल!

देशभरात जेन-झी मुलांनी आंदोलनात मोदींबाबत जी भाषा वापरली, त्यावरून मोदींची लोकप्रियता संपुष्टात येणार का? असा प्रश्न निर्माण होत होता. सध्या देशातील लोकप्रियतेविषयी माहीत नाही; परंतु आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोदींना सन्मानजनक वागणूक मिळत आहे, एवढे मात्र नक्की आहे. कारण आताच उझबेकिस्तानच्या सरकारने नरेंद्र मोदींना त्यांच्या देशाच्या सर्वोच्च पुरस्काराने सन्मानित केले आहे. उझबेकिस्तानसह एकूणच मध्य आशियातील भारताच्या राजकारणाच्या दृष्टीने हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. हा दौरा नुसत्या पुरस्कारापुरता मर्यादित नाही, तर या दौऱ्याच्या माध्यमातून भारताच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या आहेत.या दौऱ्यात झालेल्या करारांमुळे भारत-उझबेकिस्तान द्विपक्षीय व्यापार २०३० पर्यंत ५ अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. मध्य आशियातील कझाकस्तानप्रमाणे उझबेकिस्तानबरोबरसुद्धा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर व्यापार वाढल्यास आशियातील प्रमुख शक्ती म्हणून ओळख निर्माण करण्यास भारताला मदत होणार आहे. यासोबतच उझबेकिस्तानकडून भविष्याच्या दृष्टिकोनातून युरेनियम पुरवठा कायमस्वरूपी करण्याच्या दिशेने झालेला करार भारताच्या अणुऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे, कारण महासत्ता म्हणून उदयास येण्यासाठी अणुऊर्जेला पर्यायच नाही, असे डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलामांनी सांगूनच ठेवले आहे.दुसरीकडे, एससीओच्या बिश्केक शिखर परिषदेत दहशतवाद, कट्टरतावाद आणि विभाजनवादाविरोधात सामूहिक लढ्याचा निर्धार करण्यात आला. त्यामुळे पाकिस्तानच्या खुरापतींना आळा घालण्यात आता या देशांचीसुद्धा मदत होण्याची आशा आहे. भारताच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्ग (INSTC) आणि चाबहार बंदराचा विकास. या पर्यायी मार्गामुळे पाकिस्तानच्या भूभागावर अवलंबून न राहता मध्य आशियाशी व्यापार वाढवण्याची शक्यता निर्माण होते. त्याचबरोबर भविष्यात हार्मुज किनारपट्टीवरील व्यापारावरील खर्चसुद्धा कमी करता येऊ शकतो.मग या सर्व घडामोडींमुळे भारताला नेमका किती फायदा होणार? उझबेकिस्तानसोबतचा व्यापार चार पटीने वाढवणे प्रत्यक्षात शक्य आहे का? आणि पाकिस्तानला वळसा घालणाऱ्या कनेक्टिव्हिटी मार्गामुळे भारताची मध्य आशियातील पकड किती मजबूत होईल? या प्रश्नांची उत्तरे समजून घेऊया या लेखातून..Premium|India Russia Labor Mobility Pact : चीनला 'चेकमेट'! रशियाच्या सैबेरियात आता भारतीयांचा डंका; पुतीन यांच्या दौऱ्यात मोठा करार.अ) नरेंद्र मोदींचा उझबेकिस्तान दौरापंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २९-३० ऑगस्ट २०२६ या काळात उझबेकिस्तानचा दौरा केला. राष्ट्राध्यक्ष शवकत मिर्झियोयेव यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत भारत-उझबेकिस्तान संबंधांना अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने चर्चा करण्यात आली. या चर्चेद्वारे झालेल्या कराराच्या आधारे दोन्ही देशांमध्ये बहुआयामी धोरणात्मक सहकार्य वाढवण्याचे ठरवण्यात आले.करारातील महत्त्वाच्या गोष्टी१) ११ महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. व्यापार, गुंतवणूक, संरक्षण, आरोग्य, शिक्षण, औषधनिर्माण, खाणकाम आणि महत्त्वपूर्ण खनिजे अशा विविध क्षेत्रांचा त्यात समावेश आहे.२) युरेनियमच्या पुरवठ्याच्या दृष्टीनेसुद्धा महत्त्वाचा करार करण्यात आला आहे. या कराराअंतर्गत उझबेकिस्तान भारताला प्रदीर्घकाळ युरेनियमचा पुरवठा करणार आहे. कोणताही देश विकसित होण्याच्या दृष्टीने युरेनियमचे म्हणजेच अणुऊर्जेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. डॉ. अब्दुल कलाम यांनी भारताला महासत्ता बनवण्यासाठी २०२० पर्यंत अणुऊर्जेचा वाटा २०% असण्याची गरज व्यक्त केली होती. सध्या भारत युरेनियमसाठी कझाकस्तान, कॅनडा, फ्रान्स, रशिया व इतर काही देशांवर अवलंबून आहे. अशा स्थितीत या करारामुळे एकाच देशावर अवलंबून राहण्याचा धोका कमी होणार आहे. .३) दोन्ही देशांमधील एकूण व्यापार २०३० पर्यंत आता आहे त्याच्या ४ पट म्हणजेच ५ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. मागील वर्षीचा द्विपक्षीय (आयात आणि निर्यात दोन्ही मिळून) व्यापार हा १.३ अब्ज डॉलर आहे. त्यातही भारताकडून होणारी निर्यात जास्त असल्याने उझबेकिस्तानबरोबरचा व्यापार आपल्यासाठी फायद्याचा आहे.४) भारताचे UPI तंत्रज्ञान उझबेकिस्तानमध्ये सुरू करण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे भारतीय नागरिकांना UZQR कोडद्वारे डिजिटल पेमेंट करता येईल.५) खनिजे आणि खाणकाम क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याचे ठरले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक खनिजांचा पुरवठा सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे आहे.६) फयाज टेपा आणि कारा टेपा या बौद्ध स्थळांच्या संवर्धनासाठी सहकार्य करण्यात येणार आहे. ही स्थळे कुशाण काळातील विहार-स्तूप संकुले आहेत. ही स्थळे भारतापासून मध्य आशियापर्यंतच्या बौद्ध प्रसाराचे भौतिक पुरावे मानले जातात. या संवर्धनामुळे बौद्ध पर्यटन व शैक्षणिक अभ्यासदौऱ्यांना चालना मिळू शकते. त्याचबरोबर भारताची सॉफ्ट पॉवर मध्य आशियात मजबूत करण्यासाठीचा सुद्धा हा महत्त्वाचा प्रयत्न आहे.७) अराल समुद्र परिसरातील वृक्षारोपणासाठी भारताने १० लाख डॉलरचे अनुदान जाहीर केले.८) मोदींना उझबेकिस्तानचा सर्वोच्च राज्य सन्मान 'ओलिय दराजाली दोस्तलिक' (ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप) प्रदान करण्यात आला. हा पुरस्कार म्हणजे २ देशांमधील राजकीय-धोरणात्मक संवाद शिगेवर असल्याचे प्रतीक आहे. .Premium|India Defence Policy : ८० वर्षांचा संरक्षण प्रवास; स्वावलंबी भारताने सामरिक ताकद कशी निर्माण केली?.ब) शांघाय सहकार्य संघटनेची शिखर परिषद३१ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर २०२६ या काळात किर्गिझस्तानची राजधानी बिश्केक येथे एससीओ (शांघाय सहकार्य संघटनेची) २६वी शिखर परिषद पार पडली. एससीओच्या माध्यमातून भारत, चीन, रशिया, इराण, पाकिस्तान आणि मध्य आशियातील देश एकाच व्यासपीठावर आले होते, त्यामुळे या सर्व देशांबरोबरच्या संबंधांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने ही परिषद महत्त्वाची होती.१) या परिषदेमुळे भारताला दहशतवादाविरोधात लढायला मदत होणार का?एससीओच्या स्थापनेला २५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर या परिषदेत ‘बिश्केक घोषणा’ देण्यात आली. या घोषणेचा सर्वांनी अंगीकार केला. या घोषणेतून दहशतवाद, टोकाची विचारसरणी आणि विभाजनवादाला कडाडून विरोध करण्यात आला. त्याद्वारे संघटनेत असणाऱ्या सर्व देशांना दहशतवादी संघटनांविरोधात एकत्रितपणे लढण्याचे आवाहन करण्यात आले. भारतासाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, कारण देशाने दहशतवादाचे अनेक चटके सोसले आहेत.सर्वांनी मिळून एकत्रित दहशतवादाविरोधी लढण्यासाठी सार्वत्रिक केंद्र उभारण्याचे या परिषदेत ठरले आहे. त्यामुळे एससीओ सदस्य देशांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण, कायद्याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे केली जाईल आणि परस्पर समन्वय ठेवला जाईल. भारताच्या बाबतीत दहशतवाद, अमली पदार्थांची तस्करी आणि सायबर गुन्हे या गोष्टींचा देशाच्या सीमेपलीकडील संघटनांशी मोठा संबंध असल्याने या गोष्टी रोखण्यासाठी भारताला मोठी मदत होऊ शकते.२) मोदींनी मांडली दहशतवादाविरोधात कडक भूमिकापंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहशतवादाविरोधातील भारताची ‘शून्य सहनशीलता’ भूमिका स्पष्ट केली. दहशतवादी हल्ल्यानंतर केवळ प्रतिक्रिया देणे पुरेसे नाही, तर दहशतवादासाठी होणारा आर्थिक पुरवठा, दहशतवाद्यांची भरती, कट्टरतावाद आणि दहशतवाद्यांची सुरक्षित आश्रयस्थाने यांची संपूर्ण व्यवस्था नष्ट करणे करायला हवी, असे त्यांनी सांगितले. दहशतवादाला कोणत्याही देशाने ‘रणनीतिक साधन’ म्हणून वापरू नये, असा भारताचा स्पष्ट संदेश होता. .३) आता मध्य आशियातील व्यापारासाठी पाकिस्तानातील भूमार्गाची गरज नाहीएससीओ परिषदेत आंतरराष्ट्रीय कनेक्टिव्हिटीसंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्गाला (आयएनएसटीसी) अत्यंत महत्त्व आहे. या परिषदेत या मार्गावरील बंदरांच्या आणि रस्त्यांच्या विकासासाठी नियोजन आखण्यात आले आहे.ज्यामध्ये २०२६-३० या काळात पोर्ट्स ॲक्शन प्लॅन, बिश्केक घोषणापत्र, चीनचे पोर्ट को-ऑपरेशन सेंटर यांच्या माध्यमातून व्यापारासाठी हा मार्ग विकसित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची पावले टाकण्यात येणार आहेत. यामुळे वाहतूक, कस्टम्स, डिजिटल डॉक्युमेंटेशन आणि लॉजिस्टिक्स नेटवर्क अधिक चांगले होईल. मालाची वाहतूक जलद होईल, सीमेवरील कागदपत्रे कमी होतील, डिजिटल पद्धतीने क्लिअरन्स शक्य होईल आणि एकूण खर्च कमी होईल.आयएनएसटीसी भारत, इराण, रशियाला आणि युरोपला समुद्र, रेल्वे आणि रस्ते मार्गांनी जोडतो. शिवाय या मार्गाची सुरुवात ज्या ठिकाणाहून होते त्या इराणमधील चाबहार बंदरावर भारताने मोठी गुंतवणूक केलेली आहे. त्यामुळे या मार्गाचा आणि बंदराचा विकास भारतासाठी फायद्याचा आहे. चाबहार बंदराच्या माध्यमातून पाकिस्तानचा भूभाग टाळून उझबेकिस्तान, कझाकस्तान आणि तुर्कमेनिस्तानसारख्या मध्य आशियाई देशांशी व्यापार करता येतो.या मार्गाचा वापर पूर्ण क्षमतेने करणे शक्य झाल्यास या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर प्रवासाचा खर्च आणि वेळ वाचणार आहे. शिवाय पाकिस्तानवर कोणत्याही प्रकारे अवलंबून राहावे लागणार नाही. उलट चाबहार बंदराच्या विकासामुळे भारताचा आर्थिक नफा वाढेल.४) ऊर्जा, खनिजे, तंत्रज्ञान असे एकूण २७ दस्तऐवज मंजूरबिश्केक परिषदेत एकूण २७ दस्तऐवज मंजूर करण्यात आले. त्यामध्ये ऊर्जा व्यवस्था, ऊर्जा संवर्धन, हवामान बदल, अणुसुरक्षा आणि २०२६–२०३० हरित तंत्रज्ञान मार्गिका यांसारख्या विषयांचा समावेश आहे. यामुळे भारतासाठी क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा सुरक्षा आणि हरित तंत्रज्ञान या क्षेत्रांत एससीओ देशांशी सहकार्य वाढवण्याची संधी निर्माण होणार आहे.५) भारतासाठी महत्त्वाची संधीएससीओमध्ये चीन आणि रशियाचा मोठा प्रभाव असला तरी ही संघटना लष्करी किंवा राजकीय गट नाही, असे बिश्केक घोषणेत स्पष्ट करण्यात आले. भारतासाठी ही भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे एससीओ पश्चिमविरोधी किंवा चीनच्या प्रभुत्वाखालील गट नाही, तर भारतासाठी जागतिक राजकारणात आपले महत्त्व वाढवण्याचे व्यासपीठ आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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