India vs Pakistan T20 World Cup: टी-२० विश्वकरंडक: पाकिस्तानचा भारताविरुद्ध खेळण्यास नकार
Cricket World Cup controversy: टी-२० विश्वकरंडकाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने भारताविरुद्ध खेळण्यास नकार देण्याचा इशारा देत पुन्हा क्रिकेटमध्ये राजकारण आणले आहे.बीसीसीआयच्या आर्थिक आणि क्रीडाबळासमोर पाकिस्तानचा अहंकार टिकणार नाही, असा टोला लेखातून लगावण्यात आला आहे.
आताची टीम इंडिया फार पुढे गेली आहे आणि पाकिस्तानचा संघ आपापसातीलच नुरा कुस्तीमुळे मागे पडला आहे. आता तर त्यांनी टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत भारताविरुद्ध खेळणार नाही, अशी मुजोरी सुरू केली आहे. बांगलादेशला पाठिंबा म्हणून पाकने असा पवित्रा घेतला असला तरी त्याचे पडसाद गंभीर होऊ शकतात, हे त्यांना कळत नाहीय. पाकने एक लक्षात घ्यायला हवे, की
बेडूक कितीही फुगला तरी तो बैल होत नाही...
धूर उठे अहंकाराचा, दिसेनासा होई मार्ग,
जिंकण्याआधी हरतो तोच, ज्याचा हट्ट भार्ग...