Premium|India West Asia Relations : पश्चिम आशियात भारताचे राजनैतिक संतुलन; दोन हजार वर्षांच्या परंपरेचा प्रभाव आजही कायम

श्रीराम कुंटे - kunteshreeram@gmail.comअलिप्ततावाद म्हणजे तटस्थता नव्हे, हे नेहरूंनी पॅलेस्टाइन आणि इजिप्त प्रकरणांमध्ये घेतलेल्या भूमिकेतून दाखवून दिलं. त्यानंतरही अनेक प्रसंगांमधून भारत सैद्धांतिकदृष्ट्या आपल्या विरोधात नाही, हे पश्चिम आशियातल्या सर्व प्रमुख देशांच्या लक्षात आलं. भारत पश्चिम आशियाचा विश्वासू मित्र बनला. भारताची पुण्याई इतकी जबरदस्त होती, की १९९० मध्ये कुवेतवर इराकने आक्रमण केलं, तेव्हा सुमारे १.७ लाख भारतीय तिथे अडकले होते. पुढच्या दोन महिन्यांत एअर इंडियाने तब्बल ४८८ उड्डाणं करून त्यांना भारतात परत आणलं. आजही ती जगातील सर्वांत मोठ्या नागरी सुटका मोहिमांपैकी एक मानली जाते.२०१७ ला मोदी बेंजामीन नेतान्याहू यांना भेटायला जेरुसलेमला गेले. त्यानंतर लगेचच नाही पण या भेटीचा धुरळा खाली बसायच्या आत त्यांनी पॅलेस्टाइन मधल्या रमाल्लाहला भेट दिली. या भेटीच्या आसपासच सौदी राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान याने त्यांचं रियाधमध्ये शाही स्वागत केलं. त्याचवेळी भारत छाबहार बंदरात गुंतवणूक करत होता. भारत एकाच वेळी इस्राईल आणि पॅलेस्टाइन, इराण आणि सौदी अरेबिया, इस्राईल आणि इतर अरब देश यांच्याशी मधुर संबंध कसे ठेवू शकला याविषयी जगाच्या राजनैतिक वर्तुळात नेहमीच आश्चर्य व्यक्त केलं जातं. पण भारताचं पश्चिम आशियातलं राजनैतिक संतुलन हा काही एकविसाव्या शतकातला अपघात नाहीये. त्याच्यामागे दोन हजारांहून अधिक वर्षांचे सांस्कृतिक संबंध आणि व्यापार, संयमी राजनैतिक धोरण आणि सामरिक स्वायत्तता या सर्व गोष्टी कारणीभूत आहेत..सांस्कृतिक देवाणघेवाणइस्लाममुळे भारताचा पश्चिम आशियाशी संबंध आला असा एक सर्वसाधारण समज असतो. प्रत्यक्षात इस्लामच्याही खूप आधी म्हणजे सिंधू संस्कृतीपासून आपला पश्चिम आशियाशी व्यापार सुरू आहे. अरबी घोड्यांमुळे भारतीय युद्धतंत्रात मोठे बदल झाले. भारतीय कापड आणि भारतीय मसाल्यांना अरबांकडून मोठी मागणी होती. पश्चिम आशियावर भारतीय गणित आणि औषध शास्त्राचा मोठा प्रभाव होता. भारतीय आणि ग्रीक खगोलविज्ञानात अरबांनी खूप मोठी भर घातली. मध्य आशियात पर्शियन संस्कृती पूर्ण भरात होती. मंगोलांनी तिथे आक्रमणं सुरू केल्यावर तिथले विचारवंत, स्थापत्यशास्त्रज्ञ वगैरेंनी जीव वाचवण्याकरिता दिल्लीत आश्रय घेतला. त्यामुळे भारताच्या स्थापत्य, पाककला, भाषा आणि संगीतावर पर्शियाचा खूप मोठा प्रभाव पडला. मराठीतले असंख्य शब्द मूळचे पर्शियन आहेत. शास्त्रीय संगीतातल्या तराणा सारख्या प्रकारावर पर्शियन प्रभाव आहे. शुद्ध आणि श्रेष्ठ संस्कृती किंवा वंश असं काहीच नसतं हे सत्य इतिहासाच्या अभ्यासात अनेकदा समोर येतं.भारताचा पश्चिम आशियाशी सहकार्याचा इतिहास असताना युरोपचा इतिहास मात्र संघर्षाचा होता. युरोपने जेरुसलेम मुस्लिमांच्या ताब्यातून काढून घेण्याकरिता क्रुसेड केला. ऑटोमन साम्राज्याशी अनेक युद्धं केली. पहिल्या महायुद्धानंतर पश्चिम आशियाची फाळणी केली. त्यामुळे पश्चिम आशियाई भू-राजकारणावर या दोन्ही इतिहासांचे पडसाद आजही उमटताहेत.भारताची वाढती राजनैतिक ताकद१९४७ ला भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा पश्चिम आशियात आमूलाग्र बदल होत होता. शीतयुद्ध सुरू झालं होतं. सर्वच अरब राष्ट्रांमध्ये राष्ट्रवाद उफाळून आला होता. अशातच १९४८ ला इस्राईल स्वतंत्र झाला. इस्राईलला पाठिंबा द्यायचा की पॅलेस्टाइनला असा पेच असताना नेहरूंनी आदर्शवादी भूमिका घेतली, हे अर्धसत्य आहे. ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून नुकतंच मोकळं झालेल्या भारतासाठी पॅलेस्टाइन वसाहतवादाविरुद्ध लढ्याचं प्रतीक असणं नेहरूंचा आदर्शवाद होता. पण इस्राईलला पाठिंबा दिला असता तर स्वातंत्र्यानंतरच्या हिंदू-मुस्लीम दंग्यांच्या काळात देशांतर्गत परिस्थिती अवघड झाली असती. अरब राष्ट्रं ऊर्जा, सागरी व्यापारी मार्ग आणि राजनैतिक प्रभावासाठी महत्त्वाची होती. शिवाय त्या वेळेस किरकोळ असणाऱ्या इस्राईलसाठी एवढा राजनैतिक धोका स्वीकारणं योग्य नव्हतं. हा त्यांचा वास्तववाद होता. पॅलेस्टाइनला अधिकृत मान्यता देणाऱ्या मोजक्या देशांमध्ये भारत होता. नेहरूंनी वास्तववादी भूमिकेतूनच १९५० ला इस्राईलला मान्यता दिली पण त्याच्याबरोबर पूर्ण राजनैतिक संबंध स्थापित केले नाहीत. तरीही भारताने गुप्तवार्ता, कृषी वगैरे क्षेत्रांमध्ये इस्राईलशी सहकार्य सुरू ठेवलं. १९५६ ला इजिप्तचे नासर यांनी सुएझ कालव्याचं राष्ट्रीयीकरण केल्यावर ब्रिटन, फ्रान्स आणि इस्राईलने इजिप्तशी युद्ध केलं. त्या वेळी नेहरूंनी इजिप्तला पाठिंबा दिला. अलिप्ततावाद म्हणजे तटस्थता नव्हे हे नेहरूंनी पॅलेस्टाइन आणि इजिप्त प्रकरणांमध्ये घेतलेल्या भूमिकेतून दाखवून दिलं. त्यानंतरही अनेक प्रसंगांमधून भारत सैद्धांतिकदृष्ट्या आपल्या विरोधात नाही, हे पश्चिम आशियातल्या सर्व प्रमुख देशांच्या लक्षात आलं. भारत पश्चिम आशियाचा विश्वासू मित्र बनला. भारताची पुण्याई इतकी जबरदस्त होती, की १९९० मध्ये कुवेतवर इराकने आक्रमण केलं, तेव्हा सुमारे १.७ लाख भारतीय तिथे अडकले होते. पुढच्या दोन महिन्यांत एअर इंडियाने तब्बल ४८८ उड्डाणं करून त्यांना भारतात परत आणलं. आजही ती जगातील सर्वांत मोठ्या नागरी सुटका मोहिमांपैकी एक मानली जाते..बदलती भू-राजकीय परिस्थिती१९९० च्या दशकात शीतयुद्धाची अखेर होऊन सोव्हिएत रशियाचे तुकडे झाले. इस्राईल आणि पॅलेस्टाइनमध्ये थेट संवाद सुरू झाला. बदलत्या जगात भारताला अमेरिकेशी संबंध सुधारायची निकड भासू लागली. त्यामुळे १९९२ साली नरसिंह राव यांनी इस्राईलबरोबर असलेले संबंध पूर्ण स्वरूपात प्रस्थापित केले. भारताने हा निर्णय घेताना पडद्यामागून अराफत यांना विश्वासात घेतलं. भारताची विश्वासार्हता मोठी असल्याने या निर्णयाला अराफत यांनी चक्क पाठिंबा दिला होता. २०१४ नंतर भारताचे पश्चिम आशियातले हितसंबंध बदलले नाहीत. पण ते साध्य करायची पद्धत बदलली. अर्थात सगळा दोष राज्यकर्त्यांचा नाही. भू-राजकीय परिस्थितीही वेगाने बदलली हे सत्य नाकारता येत नाही. २०१० पासूनच्या अरब स्प्रिंगमुळे अरब राष्ट्रवादाला उतरती कळा लागली होती. इराणच्या वाढत्या ताकदीला घाबरून अरब देश आणि इस्राईलमध्ये हळूहळू संबंध सुधारत होते. अशा वेळी इस्राईलबरोबरचे संबंध उगाच लपवायची गरज नाही असं भारताला वाटलं.सामरिक स्वायत्ततेचा त्याग ?२०१८ ला अमेरिकेने इराणवर निर्बंध घातल्यावर भारताने इराणकडून तेल खरेदी थांबवली. त्याचा फायदा घेऊन चीनने इराणशी संबंध वाढवले. २०२३ ला हमास हल्ल्यानंतरही भारताने इस्राईलची तातडीने बाजू घेतली. पण जसजसा मृतांचा आकडा वाढायला लागला तसतशी भारताची राजनैतिक पंचाईत झाली. मोदींच्या भेटीनंतर काही दिवसांतच सध्याचं इराण-अमेरिका युद्ध सुरू झालं. त्यामुळे भारताची सामरिक स्वायत्ततेची भूमिका निश्चितपणे बदलायला लागली आहे. सुदैवाने त्याचवेळी भू-राजकीय समीकरणं सुद्धा बदलल्याने लघुकालीन विचार करता भारतावर याचा वाईट परिणाम झाला नाही. कारण २०१४ ते २०२६ या काळात भारताने एकाच वेळी सौदी आणि यूएईबरोबर सामरिक संबंध सुधारले. ओमानबरोबर संरक्षण आणि गुप्त माहितीच्या सहकार्याला सुरुवात केली. काही बाबतींमध्ये संबंध ताणले जाऊनही भारताने कतारशी घनिष्ठ संबंध जोडले आणि पॅलेस्टाइनला द्वि-राष्ट्र सिद्धांतावर देत असलेला पाठिंबा कायम ठेवला.गुंतागुंतीची भू-राजकीय परिस्थितीजवळपास पन्नास वर्ष पश्चिम आशिया म्हणजे सब कुछ अमेरिका होता. अमेरिका या प्रदेशातील होणारी युद्धं आणि शांतता करार ठरवायची. तेलाचं जिवापाड संरक्षण करायची. राजवटी स्थापन करायची, मध्यस्थी करायची आणि आपल्या गणितानुसार त्या उलथून लावायची. त्यामुळे भारतासकट सगळे देश अमेरिकेला केंद्रस्थानी ठेवून आपलं पश्चिम आशियाई धोरण आखायचे. आज मात्र पश्चिम आशिया कोणा एका देशाची जहागीर राहिली नाहीये. अमेरिका आजही सर्वांत मोठी ताकद आहे पण चीन इथला सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार आहे. २०२३ ला सौदी आणि इराणमध्ये ऐतिहासिक करार घडवून चीनने आपली राजनैतिक ताकद दाखवली आहे. रशियाचा सीरियाच्या निमित्ताने या भागात पुन्हा एकदा प्रवेश झालाय. तुर्कीये आणि इराण आपला प्रभाव वाढवताहेत. या नव्या खेळाडूंमुळे भारताचा या भागातला ग्रेट गेम खूप बदललाय..Premium|India economy turning point 2026 : जागतिक रेटिंग संस्थांकडून भारताला 'थम्स अप'; गुंतवणुकीचा खर्च घटणार आणि कॉर्पोरेट नफ्यात मोठी वाढ होणार.भारताचा ग्रेट गेमभारताच्या ग्रेट गेमचा एक महत्त्वाचा भाग आहे तो कनेक्टिव्हिटीचा. २०२३ च्या दिल्लीतल्या जी-२० परिषदेत इंडिया मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉरची(IMEC) घोषणा झाली. या मार्गामुळे दक्षिण आशिया, पश्चिम आशिया आणि युरोपचे आर्थिक संबंध घट्ट होतील. हा मार्ग चीनच्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाला पर्याय ठरू शकेल. पण या प्रकल्पाचा एक भाग इस्राईलमधून जातो आणि गाझा युद्धाने परिस्थिती किती झपाट्याने बदलू शकते हे दाखवून दिलं आहे. सौदी-इस्राईल संबंध अजूनही डळमळीत आहेत. लाल समुद्रात हुथी बंडखोरांमुळे सुरक्षेचं आव्हान आहे. या सगळ्यांमुळे IMEC प्रत्यक्षात यायला खूप वेळ लागू शकतो. छाबहार बद्दल आपण याआधी बघितल्याप्रमाणे हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करायचं भारतापुढे आव्हान आहे. तिसरा कॉरिडॉर म्हणजे मध्य आशिया आणि रशियाला जोडणारा प्रकल्प म्हणजे इंटरनॅशनल नॉर्थसाउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर (INSTC). याचं काम वेगाने चालू आहे.आज सौदी, यूएई, कतार सारखे देश आपल्या अर्थव्यवस्थेला तेलापासून मुक्त करायचा प्रयत्न करताहेत. भारत या सांधेबदलाच्या प्रयत्नांचा भागीदार बनू पाहतोय. भारताने यूएई बरोबर कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट (CEPA) केलंय. अबुधाबी आणि सौदीच्या गुंतवणूक फंडांनी भारतातल्या अक्षय्य ऊर्जा, एआय यांसारख्या विविध उगवत्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे या देशांशी आपलं तांत्रिक सहकार्य वाढतंय. या प्रदेशात ९० लाख भारतीय काम करत आहेत. त्याव्यतिरिक्त आपली सॉफ्ट पॉवर वाढवण्यासाठी भारतीय नौदल अरबी समुद्रात समुद्री चाच्यांविरुद्ध सुरक्षा पुरवायचं महत्त्वाचं काम करतंय. भारतीय लष्कर ओमान, यूएई आणि सौदी अरेबियाबरोबर संयुक्त कसरती करतंय. इस्राईलबरोबर दहशतवादविरोधी कारवायांचा सराव करतंय. यातून भारत एक जबाबदार आणि संरक्षण पुरवणारा देश अशी प्रतिमा पश्चिम आशियात तयार होत आहे.सामरिक स्वायत्तता का महत्त्वाची ?१९ व्या शतकातला ग्रेट गेम भू-प्रदेशांबद्दल होता. २० व्या शतकातला ग्रेट गेम तेल विहिरी आणि महासत्तांचं कुरघोडीचं राजकारण यांबद्दल होता. २१ व्या शतकात भौगोलिक सीमांइतकीच बंदरं, सैन्याइतकीच पुरवठासाखळी, पाइपलाइन्स इतक्याच डेटा केबल्स महत्त्वाच्या आहेत. भूगोल आजही महत्त्वाचा आहे पण त्या भूगोलाचं प्रभावात रूपांतर करण्यासाठी लागणारी कनेक्टिव्हिटी जास्त महत्त्वाची आहे आणि इथेच भारताचा ग्रेट गेम महत्त्वाचा ठरतो. भारताला इथे वसाहतवाद किंवा लष्करी वर्चस्व नकोय. तो चीनच्या आर्थिक आणि अमेरिकेच्या लष्करी ताकदीची बरोबरी करू शकत नाही, त्याची गरजही नाही. या प्रदेशातलं भारताचं वेगळेपण आहे ते सांस्कृतिक ओळख, समुद्रातलं मोक्याचं स्थान, आर्थिक भागीदारी, एकमेकांच्या शत्रूशी सुद्धा एकाच वेळी संपर्क ठेवायची क्षमता आणि सामरिक स्वायत्तता. सामरिक स्वायत्तता सोडली तर तात्कालिक फायदा मिळेल पण दीर्घकालीन नुकसान होऊ शकेल, हे समजण्यासाठी दीर्घकालीन दृष्टी आणि राजकीय शहाणपण गरजेचं आहे..पुढचा प्रवासप्रत्येक भू-राजकीय ग्रेट गेम अखेर दुसऱ्या नकाशाकडे घेऊन जातो. पश्चिम आशियाचं वाळवंट सोडून आपण आता अरबी समुद्रापलीकडे जाऊ या. अशा खंडात जिथे बाजारपेठ, मनुष्यबळ आणि भविष्यात तंत्रज्ञानाला लागणारी साधनसंपत्ती आहे. अशा खंडात ज्याच्यावर वर्चस्वासाठी महासत्तांमधली शर्यत कधीच सुरू झालीये आणि अशा खंडात जिथे तुमचं, माझं, आपल्या सर्वांचं आजोळ आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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