Premium|Indian Astronomy : विश्वाचे गूढ उकलण्याकडे भारताची नवी झेप

अर्चित गोखले - खगोलशास्त्राचे अभ्यासकरात्रीच्या आकाशाचे निरीक्षण करण्यापासून ते अत्याधुनिक दुर्बिणी आणि गुरुत्वीय लहरींचा वेध घेण्यापर्यंत भारताने खगोलशास्त्रात मोठी मजल मारली आहे. गगनयान, आदित्य-एल१, शुक्रयान यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी मोहिमा आणि ''लायगो-इंडिया''सारखे जागतिक प्रकल्प भारताला विश्वाचे गूढ उकलण्याच्या एका नव्या वळणावर घेऊन आले आहेत. आगामी दशक हे भारतीय खगोलशास्त्रासाठी केवळ नव्या तंत्रज्ञानाचे नव्हे, तर नव्या शोधांचे आणि जागतिक सहकार्याचे दशक कसे ठरणार आहे, याचा सविस्तर वेध...रात्रीच्या निरभ्र आकाशाकडे पाहताना दिसणारा प्रत्येक तारा हा केवळ प्रकाशाचा एक बिंदू नसतो. तो एखाद्या दूरच्या विश्वाची, जन्म घेणाऱ्या किंवा मृत्यूच्या उंबरठ्यावर असलेल्या ताऱ्याची, कृष्णविवराची किंवा कदाचित आपल्या सूर्यासारख्या एखाद्या ग्रहपरिवाराची कहाणी सांगत असतो. हजारो वर्षांपूर्वी भारतीयांनी आकाशातील या हालचालींची नोंद केली; आजचा भारत मात्र त्या आकाशातील प्रकाशाचेच नव्हे, तर क्ष-किरणांचे, रेडिओ लहरींचे, अवरक्त किरणांचे आणि गुरुत्वीय लहरींचेही अर्थ उलगडण्याच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे.अंतराळ विज्ञानातील भारताची नवी झेपयेत्या दशकात भारतीय खगोलशास्त्रासमोर म्हणूनच एक विलक्षण संधी उभी आहे. ही संधी केवळ नवीन दुर्बिणी उभारण्याची किंवा आणखी काही अंतराळमोहिमा पाठवण्याची नाही. विश्वाच्या मूलभूत प्रश्नांच्या शोधात भारताने स्वतःची स्वतंत्र आणि प्रभावी वैज्ञानिक ओळख निर्माण करण्याची ही वेळ आहे. त्याच वेळी भारताचा अंतराळ कार्यक्रमही पृथ्वीच्या कक्षेच्या पलीकडे अधिक महत्त्वाकांक्षी टप्प्यात प्रवेश करत आहे. मानवाला अंतराळात पाठविण्याच्या गगनयान मोहिमेपासून ते भविष्यातील भारतीय अंतराळ स्थानकापर्यंत आणि शुक्राच्या अभ्यासासाठी नियोजित शुक्रयानापर्यंत भारताच्या अंतराळ क्षमतेचा विस्तार होत आहे. या सर्व मोहिमांचा थेट उद्देश खगोलशास्त्र नसला, तरी त्यातून विकसित होणारे प्रक्षेपण तंत्रज्ञान, जीवनसमर्थन प्रणाली, अंतराळातील दीर्घकालीन प्रयोग, दळणवळण व्यवस्था आणि वैज्ञानिक उपकरणे भविष्यातील अंतराळ-विज्ञानासाठी महत्त्वाची पायाभूत सुविधा ठरणार आहेत..Premium|Study Room : आर्टेमिस २ च्या यशानंतर अवकाश स्पर्धेतील नव्या पर्वाची सुरवात!.लडाखमधील महाकाय दुर्बीणआज आधुनिक खगोलशास्त्र एका दुर्बिणीतून दिसणाऱ्या प्रकाशापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. विश्वातील एखादी घटना समजून घेण्यासाठी तिच्याकडून येणाऱ्या विविध प्रकारच्या संकेतांचा एकत्रित अभ्यास करावा लागतो. कृष्णविवरांच्या विलिनीकरणातून निर्माण होणाऱ्या गुरुत्वीय लहरी, क्ष-किरणे किंवा रेडिओ संदेश यांचा एकत्रित अभ्यास करणाऱ्या या पद्धतीला बहुसंदेशवाहक खगोलशास्त्र म्हणतात. पुढील दशकात भारताच्या खगोलशास्त्रीय संशोधनाचा हा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरणार आहे. या नव्या पर्वाची पायाभरणी भारताने गेल्या काही वर्षांतच सुरू केली आहे. लडाखमधील हानले हे भारताच्या खगोलशास्त्रीय नकाशावरील अत्यंत महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे. उंच पर्वतीय प्रदेश, अत्यल्प आर्द्रता आणि कमी प्रकाशप्रदूषण यांमुळे तेथील आकाश निरीक्षणासाठी अत्यंत अनुकूल आहे. याच परिसरात भारत मोठ्या प्रकाशीय-अवरक्त दुर्बिणीची उभारणी करण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे. प्रस्तावित नॅशनल लार्ज ऑप्टिकल-इन्फ्रारेड टेलिस्कोपचा व्यास सुमारे १३.७ मीटर असेल. तिच्यामार्फत अतिदूर आकाशगंगा, ताऱ्यांची निर्मिती, कृष्णविवरे, बाह्यग्रह आणि विश्वाच्या उत्क्रांतीचा अधिक सखोल अभ्यास करता येईल. मोठी दुर्बीण म्हणजे फक्त मोठा आरसा नव्हे. आरशाचा व्यास वाढला की दुर्बिणीची प्रकाश गोळा करण्याची क्षमता वाढते आणि अधिक अंधुक वस्तूंचे निरीक्षण शक्य होते. त्यासोबत प्रचंड संगणकीय क्षमता आवश्यक असते. त्यामुळे अशा प्रकल्पातून केवळ खगोलशास्त्रच नव्हे, तर पदार्थविज्ञान, संगणकशास्त्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अभियांत्रिकी या क्षेत्रांनाही चालना मिळते.सूर्याचा अभ्यास आणि राष्ट्रीय तांत्रिक सुरक्षासूर्याच्या अभ्यासातही भारत एका निर्णायक टप्प्यावर आहे. सूर्य हा पृथ्वीवरील जीवनाचा ऊर्जास्रोत असला तरी त्याची क्रियाशीलता अवकाशातील आपल्या तंत्रज्ञानासाठी गंभीर परिणाम घडवू शकते. सौर ज्वाला आणि सौर वादळातील बदलांमुळे उपग्रह, दूरसंचार, दिशादर्शन व्यवस्था आणि विद्युत-जाळ्यांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सौर खगोलशास्त्र आता केवळ मूलभूत विज्ञानाचा विषय राहिलेला नाही; ते राष्ट्रीय तांत्रिक सुरक्षेशीही जोडले गेले आहे. या संदर्भात आदित्य-एल१ ही भारताची महत्त्वाची वैज्ञानिक झेप आहे. सूर्याचे सातत्यपूर्ण निरीक्षण करणाऱ्या या मोहिमेने सौर वातावरणाच्या विविध स्तरांचा आणि तेथील चुंबकीय प्रक्रियांचा अभ्यास करण्यासाठी भारताला स्वतंत्र व्यासपीठ दिले आहे. पुढील काळात या निरीक्षणांचा उपयोग सौर वातावरणातील घटनांचा अधिक अचूक अभ्यास करण्यासाठी होऊ शकतो. याचबरोबर लडाखमध्ये प्रस्तावित नॅशनल लार्ज सोलर टेलिस्कोप सूर्याच्या पृष्ठभागावरील अत्यंत सूक्ष्म रचना आणि चुंबकीय क्षेत्रांचा अभ्यास करण्याची क्षमता वाढवेल. सूर्याच्या चुंबकीय क्षेत्रात निर्माण होणाऱ्या बदलांचा सौर ज्वाला आणि सौर वादळांच्या उत्सर्जनाशी असलेला संबंध समजून घेणे हे अंतराळ हवामानाच्या अभ्यासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे..Premium|NEET Paper Leak : भारताच्या शिक्षणव्यवस्थेसमोर परीक्षा सुरक्षेपलीकडची आव्हाने.रेडिओ खगोलशास्त्रात भारताचा जागतिक ठसारेडिओ खगोलशास्त्रात भारत आधीपासूनच जागतिक पातळीवर ठसा उमटवत आहे. खोडद, नारायणगाव येथील जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ दुर्बीण ही जगातील अत्यंत संवेदनशील रेडिओ वेधशाळांपैकी एक आहे. तिच्या माध्यमातून पल्सार, आकाशगंगांची निर्मिती आणि विश्वाच्या उत्क्रांतीसंबंधी अनेक महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे झाली आहेत. आता भारताचा सहभाग स्क्वेअर किलोमीटर ऍरे टेलिस्कोप प्रकल्पात वाढत आहे. या महाकाय रेडिओ वेधशाळेच्या माध्यमातून विश्वाच्या आरंभीच्या अवस्थेपासून कृष्णविवरांपर्यंत अनेक प्रश्नांचा अभ्यास केला जाणार आहे.गुरुत्वीय लहरींचा वेध आणि मानवी अंतराळ मोहिमाखगोलशास्त्राची आणखी एक नवी बाब म्हणजे गुरुत्वीय लहरी. कृष्णविवरे किंवा न्यूट्रॉन तारे परस्परांमध्ये विलीन होताना अवकाशात निर्माण होणाऱ्या या लहरी विश्वातील अशा घटनांची माहिती देतात ज्या पारंपरिक दुर्बिणींना थेट दिसू शकत नाहीत. महाराष्ट्रातील लायगो-इंडिया प्रकल्पामुळे या जागतिक गुरुत्वीय-तरंग निरीक्षण प्रकल्पात भारताचे स्थान अधिक बळकट होणार आहे. भविष्यात एखादी घटना गुरुत्वीय लहरी, प्रकाश, रेडिओ किंवा क्ष-किरणांच्या माध्यमातून एकाच वेळी अभ्यासता आली, तर विश्वातील अनेक घटनांचे अधिक संपूर्ण चित्र आपल्या समोर येईल. याच व्यापक अंतराळ-विज्ञान परिसंस्थेत भारताच्या आगामी मानवी अंतराळ मोहिमांचेही महत्त्व आहे. गगनयान हा केवळ भारतीय अंतराळवीरांना पृथ्वीच्या कक्षेत पाठविण्याचा कार्यक्रम नाही; तो मानवयुक्त अंतराळ उड्डाणासाठी आवश्यक असलेल्या जीवनसमर्थन प्रणाली, अंतराळवीरांचे आरोग्य, पुनःप्रवेश तंत्रज्ञान, कक्षीय दळणवळण आणि अंतराळातील वैज्ञानिक प्रयोगांची क्षमता विकसित करणारा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे. भविष्यात भारतीय अंतराळ स्थानक उभारण्याची योजना प्रत्यक्षात आली, तर पृथ्वीच्या कक्षेत दीर्घकाळ चालणाऱ्या वैज्ञानिक प्रयोगांसाठी भारताकडे स्वतःचे व्यासपीठ उपलब्ध होईल. सूक्ष्म गुरुत्वीय वातावरणात पदार्थविज्ञान, जैवविज्ञान, औषधनिर्मिती आणि खगोलशास्त्रीय उपकरणांच्या चाचण्या करण्यासाठी अशा स्थानकाचा उपयोग होऊ शकतो..शुक्रयान आणि बाह्यग्रहांवरील सजीवसृष्टीचा शोधभारताची नजर पृथ्वी आणि सूर्यापुरतीही मर्यादित राहणार नाही. शुक्राच्या वातावरणाचा, त्याच्या पृष्ठभागाचा आणि आयनोस्फिअरचा अभ्यास करण्यासाठी प्रस्तावित शुक्रयान मोहिमेमुळे ग्रहविज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताची स्वतंत्र क्षमता विकसित होईल. शुक्र हा आकारमानाने पृथ्वीसारखा असला तरी त्याचे वातावरण अत्यंत वेगळे आहे. हरितगृह परिणाम, वातावरणाची उत्क्रांती आणि ग्रहांच्या हवामानातील टोकाच्या परिस्थिती समजून घेण्यासाठी शुक्राचा अभ्यास अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अशा मोहिमांमुळे ‘आपली पृथ्वी अशी का आहे?’ या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासही मदत होऊ शकते. बाह्यग्रहांचा शोध हेही पुढील दशकातील महत्त्वाचे क्षेत्र असेल. आज आपल्या सूर्यमालेबाहेरील हजारो ग्रह शोधले गेले आहेत; परंतु पुढचा प्रश्न केवळ ‘ग्रह आहे का?’ हा नाही. त्या ग्रहाचे वातावरण कसे आहे? त्यात पाण्याचे अस्तित्व आहे का? तेथे जीवनाला पोषक रासायनिक परिस्थिती आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी अत्यंत संवेदनशील प्रकाशीय आणि अवरक्त निरीक्षणांची आवश्यकता आहे.अंतराळ मोहिमांमध्ये खासगी क्षेत्राचा वाढता सहभागभारतातील व्यावसायिक दुर्बिणी आणि जागतिक वेधशाळा प्रकल्पात असलेला भारतीय सहभाग या शोधाला नवे बळ देऊ शकतो. या संपूर्ण बदलात भारताच्या वाढत्या खासगी अंतराळ क्षेत्राची भूमिकाही दुर्लक्षित करता येणार नाही. गेल्या काही वर्षांत भारतीय अंतराळ क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा प्रवेश वेगाने वाढला आहे. प्रक्षेपण वाहने, उपग्रह, उपग्रहाधारित माहिती, अवकाशातील सेवा आणि विविध अंतराळ तंत्रज्ञानांच्या विकासात खासगी उद्योग सक्रिय होत आहेत. भविष्यात वैज्ञानिक मोहिमांसाठी लागणारे उपकरण, लघुउपग्रह, संवेदक, संगणकीय प्रणाली आणि अंतराळातील व्यावसायिक वैज्ञानिक सुविधा विकसित करण्यात या क्षेत्राचा सहभाग वाढू शकतो. सरकारी संस्था मूलभूत विज्ञान आणि राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा उभारत असताना खासगी उद्योग त्याला पूरक तंत्रज्ञान आणि सेवा पुरवू लागला, तर भारताची संपूर्ण अंतराळ परिसंस्था अधिक वेगाने विस्तारू शकते.प्राचीन नोंदी ते अत्याधुनिक वेधभारतीयांनी हजारो वर्षांपूर्वी आकाशाकडे पाहून वेळ, दिशा आणि ऋतू मोजले. आज त्याच आकाशाकडे पाहण्यासाठी आपल्याकडे अत्याधुनिक दुर्बिणी, अंतराळ वेधशाळा आणि गुरुत्वीय लहरी टिपणारी उपकरणे आहेत. आता त्याचबरोबर मानवाला अंतराळात पाठविण्याची, पृथ्वीच्या कक्षेत दीर्घकाळ वैज्ञानिक प्रयोग करण्याची आणि शुक्रासारख्या ग्रहांचा जवळून अभ्यास करण्याची क्षमताही भारत विकसित करीत आहे. फरक एवढाच की आता प्रश्न ‘आकाशात काय आहे?’ हा राहिलेला नाही. प्रश्न आहे—‘या विश्वाचे स्वरूप नेमके काय आहे?’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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