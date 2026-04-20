Premium|Study Room : आर्टेमिस २ च्या यशानंतर अवकाश स्पर्धेतील नव्या पर्वाची सुरवात!

अलीकडेच नासाच्या आर्टेमिस २ मोहिमेने चंद्राभोवती यशस्वी प्रदक्षिणा पूर्ण करून पृथ्वीवर सुरक्षित परत येत इतिहासात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. अपोलो ११ मोहिमेनंतर जवळपास ५ दशकांनी मानव पुन्हा एकदा चंद्राच्या दिशेने यशस्वीरित्या पुढे जात असल्याचे हे ठोस संकेत आहेत. या मोहिमेमुळे मानवयुक्त चंद्रप्रवासाची क्षमता प्रत्यक्षात सिद्ध झाली असून, पुढील चंद्र लँडिंग मोहिमांसाठी मार्ग अधिक स्पष्ट झाला आहे. आजच्या जागतिक पार्श्वभूमीवर, जिथे चीन आणि रशिया यांसारखे देशही चंद्र मोहिमांमध्ये वेगाने प्रगती करत आहेत, तिथे आर्टेमिस २ चे यश केवळ वैज्ञानिक उपलब्धी नसून जागतिक सामर्थ्य आणि तांत्रिक नेतृत्वाचे प्रतीक ठरते. त्यामुळे आर्टेमिस मिशन आता केवळ भविष्यातील योजना राहिलेले नाही, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत यशस्वी ठरत असलेले एक व्यापक आणि दीर्घकालीन अवकाश धोरण बनले आहे. मानवाने चंद्रावर तग धरणे, तेथील संसाधनांचा वापर करणे आणि पुढील मोहिमांसाठी मंगळ ग्रहाकडे वाटचाल करणे या सर्व उद्दिष्टांच्या दिशेने मानवजातीने एक मोठे पाऊल टाकले आहे. त्यामुळे, आर्टेमिस २ च्या यशानंतरचा हा काळ ‘नव्या चांद्रयुगाची’ सुरुवात मानला जात आहे. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि आर्टेमिसचा विकासआर्टेमिसची संकल्पना या जाणिवेतून उदयास आली की, चंद्र हा अंतराळातील पुढील संशोधनासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. १९७२ मध्ये अपोलो मोहिमा संपल्यानंतर चंद्र संशोधन मागे पडले आणि लक्ष पृथ्वीभोवतीच्या उपग्रह तंत्रज्ञानाकडे वळले. मात्र, २१व्या शतकात नव्या भू-राजकीय स्पर्धा, नैसर्गिक संसाधनांची वाढती गरज आणि तांत्रिक प्रगती यामुळे चंद्र पुन्हा केंद्रस्थानी आला आहे. नासाच्या नेतृत्वाखाली २०१७ मध्ये आर्टेमिस कार्यक्रम सुरू झाला. या मोहिमेची उद्दिष्टे म्हणजे पहिल्या महिला आणि पहिल्या रंगवर्णीय व्यक्तीला चंद्रावर उतरवणे, चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर संशोधन केंद्र उभारणे आणि पुढील मोहिमांसाठी मंगळ ग्रहाकडे जाण्याची तयारी करणे. ही दृष्टी केवळ वैज्ञानिक नसून राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक घटकांनाही स्पर्श करणारी आहे..यश आणि मोहिमेची प्रगतीआत्तापर्यंत आर्टेमिस मोहिमेने महत्त्वपूर्ण टप्पे गाठले आहेत. २०२२ मधील आर्टेमिस १ मोहिमेने अत्याधुनिक प्रक्षेपण यंत्रणा आणि अंतराळयान यांची यशस्वी चाचणी घेतली. या मोहिमेद्वारे चंद्राभोवती प्रदक्षिणा घालून पृथ्वीवर सुरक्षित परत येण्याची क्षमता सिद्ध झाली. आगामी मोहिमांमध्ये मानवाला चंद्राच्या कक्षेत नेणे आणि त्यानंतर चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर उतरवणे हे उद्दिष्ट आहे. या भागात पाण्याच्या बर्फाचे साठे असल्याची शक्यता असल्याने भविष्यातील मानवी वसाहतींसाठी तो अत्यंत उपयुक्त ठरू शकतो. या संपूर्ण प्रक्रियेत टप्प्याटप्प्याने चाचण्या घेऊन सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले जात आहे. तसेच स्पेसएक्स सारख्या खाजगी कंपन्यांचा सहभाग वाढत असल्यामुळे अवकाश क्षेत्रातील नव्या आर्थिक आणि तांत्रिक संधीही निर्माण होत आहेत.आर्टेमिस मिशनचे बहुआयामी महत्त्व !आर्टेमिस मिशनचे महत्त्व अनेक पातळ्यांवर अधोरेखित होते. वैज्ञानिकदृष्ट्या, चंद्र हा पृथ्वीच्या आणि सौरमालेच्या इतिहासाचा अभ्यास करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त प्रयोगशाळा आहे. चंद्रावरील खडक, खनिजे आणि बर्फ यांचा अभ्यास केल्याने ग्रहांच्या निर्मितीबाबत नवीन माहिती मिळू शकते. धोरणात्मकदृष्ट्या, चीनसारख्या देशांच्या वाढत्या अवकाश क्षमतेच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आपले नेतृत्व टिकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. आर्थिकदृष्ट्या, चंद्रावरील संसाधनांचा वापर करून भविष्यात नवीन उद्योग निर्माण होऊ शकतात, ज्यामुळे ‘चंद्र अर्थव्यवस्था’ विकसित होऊ शकते. याशिवाय, या मोहिमेमुळे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नव्या संशोधनाला चालना मिळते, ज्याचा परिणाम पृथ्वीवरील उद्योग आणि जीवनमानावरही सकारात्मक होतो..आव्हाने आणि मर्यादातथापि, आर्टेमिस मोहिमेसमोर अनेक गंभीर आणि बहुआयामी आव्हाने आहेत. सर्वप्रथम, या मोहिमेचा प्रचंड आर्थिक खर्च हा मोठा अडथळा आहे. अब्जावधी खर्चामुळे दीर्घकालीन टिकावाबाबत प्रश्न उपस्थित होतात. अनेक तज्ञांच्या मते, एवढ्या मोठ्या निधीचा वापर पृथ्वीवरील सामाजिक आणि पर्यावरणीय समस्यांसाठी केला जाऊ शकतो. दुसरे म्हणजे, तांत्रिक गुंतागुंत अत्यंत मोठी आहे. मानवाला चंद्रावर दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी जीवनसुरक्षा व्यवस्था, ऊर्जा पुरवठा, किरणोत्सर्गापासून संरक्षण आणि अन्न व पाण्याचा पुरवठा यांसारख्या अनेक बाबींची अचूक व्यवस्था करावी लागते.तिसरे म्हणजे, वेळेचा विलंब हा एक गंभीर मुद्दा आहे. प्रक्षेपणातील अडचणी, चाचण्यांमधील त्रुटी आणि उपकरणांतील सुधारणा यांमुळे मोहिमांचे वेळापत्रक वारंवार पुढे ढकलले जाते. यामुळे खर्च वाढतो आणि नियोजनात अडथळे निर्माण होतात. चौथे म्हणजे, अवकाशातील वाढती भू-राजकीय स्पर्धा ही चिंतेची बाब आहे. चीन आणि रशियासारखे देश स्वतंत्र चांद्र मोहिमा राबवत असल्यामुळे अवकाशात संसाधनांवर आणि प्रभावावर स्पर्धा वाढण्याची शक्यता आहे.पाचवे म्हणजे, कायदेशीर आणि नैतिक प्रश्न देखील गंभीर आहेत. चंद्रावरील संसाधनांवर कोणाचा अधिकार असेल, याबाबत स्पष्ट आंतरराष्ट्रीय कायदे अद्याप विकसित झालेले नाहीत. यामुळे भविष्यात संघर्ष आणि तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. सहावे म्हणजे, पर्यावरणीय चिंता देखील महत्त्वाच्या आहेत. अवकाशातील कचरा, प्रक्षेपणामुळे होणारे प्रदूषण आणि चंद्राच्या नैसर्गिक रचनेवर होणारा परिणाम यामुळे पर्यावरणीय संतुलन बिघडू शकते. त्यामुळे आर्टेमिस मोहिमेच्या यशासाठी केवळ तांत्रिक नव्हे तर आर्थिक, राजकीय, नैतिक आणि पर्यावरणीय पातळीवर संतुलित आणि जबाबदार दृष्टिकोन आवश्यक आहे..भारतासाठी आर्टेमिसमधून मिळालेले धडेभारतासाठी आर्टेमिस मिशन अनेक महत्त्वाचे धडे देणारे आहे. इस्रोने चंद्रयान-3 आणि गगनयान यांसारख्या मोहिमांद्वारे स्वतःला एक सक्षम अवकाश शक्ती म्हणून सिद्ध केले आहे. परंतु आर्टेमिस दर्शवते की, केवळ स्वतंत्र मोहिमांपेक्षा दीर्घकालीन, एकात्मिक आणि सातत्यपूर्ण धोरण आवश्यक आहे. भारताने चंद्रावर संशोधन केंद्र उभारणे, मानवयुक्त मोहिमा विकसित करणे आणि अवकाशातील पायाभूत सुविधा निर्माण करणे यावर लक्ष केंद्रित करावे. तसेच, संशोधन आणि नवोपक्रमात अधिक गुंतवणूक करून वैज्ञानिक क्षमता वाढवणे अत्यावश्यक आहे.आर्टेमिसमधून आणखी एक महत्त्वाचा धडा म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे महत्त्व. ही मोहीम अनेक देशांच्या सहभागातून साकार होत आहे, ज्यामुळे संसाधनांचा आणि ज्ञानाचा अधिक प्रभावी वापर होतो. भारतानेही आपली धोरणात्मक स्वायत्तता राखत इतर देशांबरोबर सहकार्य वाढवावे. याशिवाय, खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवणे अत्यंत आवश्यक आहे. नवउद्योजक आणि खाजगी कंपन्यांना प्रोत्साहन देऊन अवकाश क्षेत्रात नवकल्पना वाढवता येतील. यामुळे खर्च कमी होईल आणि तांत्रिक प्रगतीला गती मिळेल.भविष्यातील अवकाश धोरणाची दिशाआर्टेमिस मोहिमेने सातत्यपूर्ण संशोधन, तांत्रिक प्रगती आणि मानवी संसाधन विकासाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. भारताने पुनर्वापरयोग्य प्रक्षेपण प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स आणि स्वयंचलित तंत्रज्ञान यांमध्ये गुंतवणूक वाढवावी. तसेच, शिक्षण आणि जनजागृतीद्वारे तरुणांना विज्ञानाकडे आकर्षित करणे आवश्यक आहे. एक समन्वित, दीर्घकालीन आणि टिकाऊ दृष्टीकोन स्वीकारल्यास भारत भविष्यातील अवकाश स्पर्धेत आघाडीवर राहू शकतो..निष्कर्षशेवटी, आर्टेमिस कार्यक्रम मानवाच्या ज्ञानाच्या आणि अन्वेषणाच्या अखंड शोधाचे प्रतीक आहे. तो भूतकाळातील यश आणि भविष्यातील आकांक्षा यांना जोडतो. भारतासारख्या देशांसाठी, हा कार्यक्रम प्रेरणा आणि मार्गदर्शक ठरतो. हा प्रोजेक्ट दृष्टी, सहकार्य आणि नव्या उपक्रमांचे महत्त्व अधोरेखित करतो. मानवता नव्या चांद्रयुगाच्या उंबरठ्यावर उभी असताना, आर्टेमिसचे धडे भविष्यातील अवकाश अन्वेषणाची दिशा निश्चित करतील.. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.