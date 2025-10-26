Premium|Indian Immigrants best for US: अमेरिकेच्या आर्थिक मूल्यांत सर्वाधिक योगदान भारतीयांचेच..!

नवी दिल्ली: एकीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारतीयांविरोधात नवनवे फतवे काढत आहे. भारत कसा अमेरिकेवर अवलंबून आहे हे सांगणारी वक्तव्य करत आहेत. मात्र असे असतानाच आता अमेरिकेलाच मान खाली घालावे लागणारे संशोधन अमेरिकेतील अर्थतज्ज्ञांकडून करण्यात आले आहे. अर्थतज्ज्ञ डॅनियल डी मार्टिनो यांच्या अभ्यासानुसार, भारतीय नागरिक हे अमेरिकेसाठी सर्वाधिक आर्थिक मूल्य (Highest Economic Value) आणणारे आणि कर्जाचा बोजा कमी करणारा 'उत्कृष्ट मूळ देश गट' (Best Country of Origin Group) आहे. म्हणजेच अमेरिकेच्या आर्थिक मूल्यांत सर्वाधिक योगदान देण्यामध्ये भारतीय नागरिक आघाडीवर आहेत.अमेरिकेत स्थलांतरितांविरुद्ध, विशेषत: भारतीय वंशाच्या लोकांविरुद्ध, वंशवादाच्या घटना आणि राजकीय टीका वाढत असताना, एका अमेरिकन अर्थतज्ज्ञाने प्रकाशित केलेल्या महत्त्वपूर्ण संशोधनाने भारतीयांची मान अभिमानाने उंचावली आहे.मार्टिनो यांनी मॅनहॅटन इन्स्टिट्यूट थिंक टँकसाठी The Fiscal Impact of Immigration या नावाचा अहवाल प्रकाशित केला आहे. अमेरिकेच्या सध्याच्या स्थलांतर धोरणाचे परीक्षण करून, अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या उच्च-शिक्षित स्थलांतरितांना प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारण्याची सूचना या अहवालात करण्यात आली आहे. .भारतीय स्थलांतरितांचे आर्थिक योगदान: आकडेवारी काय सांगते?१. देशाचे कर्ज कमी करण्यात मोठे योगदानप्रत्येक स्थलांतरित भारतीयाचे योगदान - एका भारतीय स्थलांतरितामुळे ३० वर्षांच्या कालावधीत अमेरिकेचे राष्ट्रीय कर्ज (National Debt) साधारण १४.१७ कोटी रुपयानेन कमी होण्यास मदत होते.H-1B व्हिसा धारकांचा फायदा - विशेषतः H-1B व्हिसाधारक भारतीय, जे उच्च-कुशल कामगार आहेत, त्यांच्यामुळे ३० वर्षांनंतर अमेरिकेचा सकल राष्ट्रीय उत्पादन (GDP) साधारण ४.१७ कोटी रुपयाने वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच, त्यांच्यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्रीय कर्ज सुमारे १९.१७ कोटी रुपयाने कमी होण्यास मदत होते. .२. शिक्षणात सर्वाधिक आघाडीभारतीय स्थलांतरितांचे हे मोठे आर्थिक योगदान त्यांच्या उच्च शिक्षणामुळे शक्य होते. Migration Policy Institute अमेरिकन जनगणना डेटाच्या विश्लेषणानुसार, भारतीय वंशाचे लोक शिक्षणामध्ये अमेरिकेतील सर्व स्थलांतरित गटांमध्ये आघाडीवर आहेत.२५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वय असलेल्या भारतीय स्थलांतरितांपैकी ८१% लोकांकडे किमान Bachelor's Degree आहे.इतर गटांशी तुलना केल्यास स्थलांतरित कामगारांच्या सरासरी पदवीधारक प्रमाणापेक्षा (४१%) हे प्रमाण जवळपास दुप्पट आहे. .३) भारतीय उच्चशिक्षित अमेरिकेसाठी मोठी संपत्तीया अभ्यासात उच्च शिक्षित भारतीय आणि तुलनेले कमी शिक्षित भारतीय असाही अभ्यास करण्यात आला. त्यामध्ये असे आढळून आले की, उच्च शिक्षित भारतीय हे मुळातच उच्च पदांवर काम करत असल्याने ते अमेरिकन सरकारी योजनांचा फारसा लाभ घेत नाहीत, तसेच ते उच्च कर भरतात, त्यासोबतच ते कामातूनही मोठे आर्थिक योगदान अमेरिकन कंपन्यांना मिळवून देतात. त्या तुलनेत कमी शिक्षित हे सरकारी योजनांचा फायदा घेतात, कर कमी भरतात. यातून हे स्पष्ट होते की, उच्चशिक्षित भारतीय हे अमेरिकेसाठी एखादी संपत्ती असल्याप्रमाणे आहेत. .वंशवाद आणि राजकीय वादळाच्या पार्श्वभूमीवर अहवालट्रम्प आणि H-1B व्हिसा टीकामाजी आणि संभाव्य राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या प्रचार सभांमध्ये H-1B व्हिसा योजनेवर कठोर टीका केली आहे. ट्रम्प यांच्या America First धोरणाचे समर्थक (ज्यांना MAGA समर्थक म्हणून ओळखले जाते) भारतीय स्थलांतरितांना लक्ष्य करत आहेत, त्यांच्यावर व्हिसा योजनेचा गैरवापर करून अमेरिकन नागरिकांच्या नोकऱ्या हिरावून घेण्याचा आरोप करत आहेत.अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारतीय अमेरिकन व्यक्तींचा वाढता प्रभाव आणि गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांच्यासारख्या दिग्गजांचे यश सातत्याने या वंशवादी गटांच्या निशाण्यावर राहिले आहे.कॅलिफोर्नियातील वांशिक तणावकाही दिवसांपुर्वी कॅलिफोर्नियात झालेली ट्रक अपघाताची घटना आणि त्यानंतर झालेला राजकीय गदारोळाची घटना ताजी आहे. एका भारतीय-वंशाच्या शीख ट्रक चालकाने अवैध मार्गाने अमेरिकेत प्रवेश केला असताना, त्याला व्यावसायिक वाहन चालवण्याचा परवाना कसा मिळाला, यावरून प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. अमेरिकेचे वाहतूक सचिव शॉन डफी यांनी कॅलिफोर्निया राज्याला त्यांच्या इंग्रजी भाषेच्या अनिवार्यतेकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल जबाबदार धरले आणि ४ कोटी डॉलर्सचा महामार्ग सुरक्षा निधी रोखण्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय योग्य ठरवला.हा अपघात आणि त्यानंतरची चर्चा यामुळे भारतीय, विशेषत: शीख, स्थलांतरितांचा अमेरिकेच्या ट्रकिंग उद्योगातील मोठा वाटा (सुमारे १५०,००० लोक कार्यरत, ४% चालक) आणि त्यांची यशोगाथा (२०% ट्रकिंग कंपन्यांचे मालक) पुन्हा एकदा वादविवादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. .डॅनियल डी मार्टिनो यांचा हा अभ्यास अमेरिकेच्या स्थलांतर धोरणाचे भावनिक आणि राजकीय दृष्टिकोनातून नव्हे, तर थेट आर्थिक परिणामांवरून मूल्यांकन करण्याची गरज दाखवतो. भारतीयांसारख्या उच्च-शिक्षित आणि उच्च-उत्पन्न गटांना अमेरिकेत येण्याची परवानगी देणे, हे केवळ मानवतेच्या दृष्टीकोनातून नाही तर अमेरिकेच्या आर्थिक हितासाठीसुद्धा तितकाच गरजेचा असल्याचे सांगतो आहे. संपूर्ण अहवाल खालील लिंकवर जात वाचा.लिंक - https://manhattan.institute/article/the-fiscal-impact-of-immigration-2025-update 