परदेशात शिक्षणासाठी जाणे, नोकरी मिळवणे आणि काही वर्षांनी मायदेशी परतणे, हे भारतीयांसाठी नवीन नाही. मात्र गेल्या काही वर्षांत या स्थलांतराचे स्वरूप बदलताना दिसत आहे. परदेशात शिक्षण किंवा नोकरीसाठी गेलेले अनेक भारतीय आता तिथेच कायमस्वरूपी स्थायिक होण्याचा आणि त्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारण्याचा निर्णय घेत आहेत. त्यामुळे भारतीयांचे परदेशगमन हा केवळ रोजगार किंवा शिक्षणाचा विषय राहिलेला नाही, तर तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी, कुशल मनुष्यबळाशी आणि भविष्यातील विकासाशी जोडला गेला आहे.१२ नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेच्या म्हणजेच International Migration Outlook 2026 (OECD) या अहवालातील आकडेवारी काहीशी चिंता वाढवणारी आहे. या अहवालानुसार, २०२० ते २०२४ या पाच वर्षांत सुमारे ९ लाख २५ हजार भारतीय नागरिकांनी OECD सदस्य देशांचे नागरिकत्व स्वीकारले. मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत ही संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. याच काळात भारतीय नागरिक हे OECD देशांचे नागरिकत्व स्वीकारणाऱ्या परदेशी नागरिकांमध्ये सर्वांत मोठा गट ठरले. त्यामुळे भारतीयांच्या स्थलांतराचा आणि परदेशात स्थायिक होण्याच्या निर्णयाचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरतो.OECD च्या यादीत कोणकोणत्या देशांचा समावेश होतो?OECD म्हणजे Organisation for Economic Co-operation and Development. ही आंतरराष्ट्रीय संघटना असून तिचे मुख्यालय पॅरिस, फ्रान्स येथे आहे. १४ डिसेंबर १९६० मध्ये पॅरिसमध्ये OECD च्या स्थापनेसाठीच्या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. सुरुवातीला यात २० देश होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपच्या आर्थिक पुनर्बांधणीसाठी १९४८ मध्ये OEEC म्हणजेच Organisation for European Economic Co-operation ही संघटना स्थापन झाली होती. अमेरिकेच्या Marshall Plan अंतर्गत मिळणाऱ्या मदतीचे व्यवस्थापन करणे हे तिचे प्रमुख काम होते. पुढे तिचे रूपांतर OECD मध्ये झाले. या संघटनेत युरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आणि आशिया-पॅसिफिकमधील ३८ देशांचा समावेश आहे. यामध्ये अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी यांसारख्या देशांचा समावेश आहे. भारत OECD चा अधिकृत सदस्य नाही. मात्र भारताला OECD चा Key Partner Country म्हणून स्थान आहे. त्यामुळे भारत OECD च्या विविध धोरणात्मक चर्चा, संशोधन आणि उपक्रमांमध्ये सहभागी होतो.स्थलांतरात भारत आघाडीवरOECD च्या अहवालानुसार, २०२४ मध्ये भारत हा OECD देशांमध्ये स्थलांतरित होणाऱ्या नागरिकांचा सर्वांत मोठा मूळ देश होता. त्या वर्षात सुमारे ४.९५ लाख भारतीय नव्याने OECD देशांमध्ये स्थलांतरित झाले. चीनमधून सुमारे ३.५० लाख नागरिक या देशांमध्ये गेले. मात्र भारतीयांचे स्थलांतर २०२३ च्या तुलनेत १९ टक्क्यांनी कमी झाले. विशेषतः ब्रिटनमध्ये जाणाऱ्या भारतीयांची संख्या निम्म्यावर येऊन ६६ हजारांवर पोहोचली. या आकडेवारीतून एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर येतो. परदेशात जाणाऱ्या भारतीयांची संख्या मोठी असली, तरी प्रत्येक देशाकडे होणाऱ्या स्थलांतराचा वेग सारखा नाही. विविध देशांमधील व्हिसा नियम, रोजगाराच्या संधी, शिक्षणाचे पर्याय आणि कायमस्वरूपी वास्तव्याच्या धोरणांचा त्यावर परिणाम होत आहे..Premium|Job Loss and Unemployment : नोकरी गेली आणि आयुष्य बदललं; बेरोजगारीमुळे संसारात निर्माण होणारा तणाव.शिक्षणापासून नागरिकत्वापर्यंतचा प्रवासभारतीयांच्या परदेशगमनामागे उच्च शिक्षण हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. परदेशातील विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेऊन जागतिक रोजगार बाजारपेठेत प्रवेश मिळवण्याकडे भारतीय विद्यार्थ्यांचा कल वाढला आहे. OECD च्या आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये या संघटनेच्या देशांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांमध्ये चीननंतर भारताचा क्रमांक होता. त्या वर्षी सुमारे ८.२९ लाख भारतीय विद्यार्थी OECD देशांमध्ये शिक्षण घेत होते.अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि जर्मनी यांसारखे देश भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे पर्याय ठरले आहेत. तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शिक्षण, व्यवस्थापन आणि संशोधन या क्षेत्रांतील अभ्यासक्रमांना विशेष मागणी आहे. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर काही विद्यार्थी मायदेशी परततात, तर काही जण तिथेच नोकरी स्वीकारतात. नोकरीत स्थैर्य मिळाल्यानंतर कायमस्वरूपी वास्तव्याचा आणि पुढे नागरिकत्वाचा विचार केला जातो.मात्र परदेशात शिकणारा प्रत्येक विद्यार्थी तिथेच स्थायिक होतो असे नाही. शिक्षणासाठी गेलेले विद्यार्थी, तात्पुरत्या व्हिसावर काम करणारे कर्मचारी आणि कायमस्वरूपी स्थलांतरित हे वेगवेगळे गट आहेत.नागरिकत्व स्वीकारण्यामागे काय?परदेशात राहण्यासाठी कायमस्वरूपी वास्तव्याचा अधिकार आणि त्या देशाचे नागरिकत्व या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. कायमस्वरूपी वास्तव्याचा अधिकार मिळाल्यानंतरही ती व्यक्ती मूळ देशाचे नागरिकत्व कायम ठेवू शकते. मात्र दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारण्याचा निर्णय घेतल्यास अनेक देशांमध्ये मतदानाचा अधिकार, राजकीय सहभाग आणि नागरिक म्हणून काही अतिरिक्त हक्क मिळतात. त्यामुळे दीर्घकाळ परदेशात राहणाऱ्या कुटुंबांसाठी नागरिकत्वाचा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो.OECD च्या अहवालानुसार, २०२० ते २०२४ या काळात सुमारे २.६१ लाख भारतीयांनी कॅनडाचे नागरिकत्व स्वीकारले. २०१५ ते २०१९ या आधीच्या पाच वर्षांच्या तुलनेत ही संख्या सुमारे १५० टक्क्यांनी वाढली. अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियामध्येही भारतीय नागरिकत्व स्वीकारणाऱ्यांची संख्या मोठी होती.नागरिकत्व स्वीकारण्यामागे एकच कारण नाही. कुटुंबाचे दीर्घकालीन स्थैर्य, मुलांचे शिक्षण, रोजगारातील संधी, सामाजिक सुरक्षा आणि त्या देशातील वास्तव्याचा कालावधी अशा अनेक घटकांचा निर्णयावर परिणाम झाला असण्याची शक्यता आहे. मात्र प्रत्येक भारतीयाने याच कारणांसाठी नागरिकत्व स्वीकारले, असा निष्कर्षही काढता येत नाही. भारताच्या नागरिकत्व कायद्यानुसार, भारतीय नागरिकाने स्वेच्छेने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारल्यास भारतीय नागरिकत्व संपुष्टात येते. मात्र परदेशी नागरिकत्व स्वीकारलेल्या भारतीय वंशाच्या व्यक्तींना पात्रतेनुसार ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया दर्जा मिळू शकतो. हा दर्जा भारतीय नागरिकत्वाच्या समकक्ष नाही..भारतासाठी Brain Drain की Brain Gain?भारतात शिक्षण आणि प्रशिक्षण घेतलेले डॉक्टर, अभियंते, संशोधक, शास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कुशल कर्मचारी परदेशात स्थायिक झाल्यास भारतातील कुशल मनुष्यबळ कमी होण्याची शक्यता असते. या प्रक्रियेला Brain Drain असे म्हटले जाते. विशेषतः सार्वजनिक निधीतून शिक्षण आणि प्रशिक्षण घेतलेल्या कुशल व्यक्ती परदेशात काम करू लागल्यास त्यांच्या कौशल्याचा थेट फायदा दुसऱ्या देशाला मिळतो.मात्र स्थलांतराची दुसरी बाजूही आहे. परदेशात काम करणारे भारतीय भारतात पैसे पाठवतात, व्यवसायांमध्ये गुंतवणूक करतात, संशोधन आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संपर्क वाढवतात. काही जण परदेशातील अनुभव आणि कौशल्याच्या आधारे भारतात परत येऊन उद्योग किंवा संशोधन संस्था सुरू करतात. त्यामुळे स्थलांतरामुळे केवळ मनुष्यबळाचा तोटा होतो असे नाही. परदेशातील कौशल्य, भांडवल आणि अनुभव भारतापर्यंत पोहोचण्याची संधीही निर्माण होते. याला Brain Gain किंवा Brain Circulation म्हटले जाते.परदेशस्थ भारतीयांकडून भारताला आर्थिक फायदापरदेशात स्थायिक झालेल्या भारतीयांकडून भारतात पाठवला जाणारा पैसा हा अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्च २०२५ मधील अभ्यासानुसार, भारतात येणाऱ्या परदेशस्थ भारतीयांच्या रेमिटन्सचे प्रमाण २०१०-११ मधील ५५.६ अब्ज डॉलरवरून २०२३-२४ मध्ये ११८.७ अब्ज डॉलर झाले. या पैशाचा वापर कुटुंबांचा दैनंदिन खर्च, शिक्षण, आरोग्यसेवा, घरबांधणी आणि गुंतवणुकीसाठी होतो. त्यामुळे परदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांचा आर्थिक फायदा केवळ त्यांच्या कुटुंबापुरता मर्यादित राहत नाही, तर देशाच्या परकीय चलनाच्या साठ्यात आणि अर्थव्यवस्थेतही योगदान देतो. मात्र रेमिटन्सचा वाढता ओघ आणि देशातील कुशल मनुष्यबळाचे स्थलांतर या दोन गोष्टींचा स्वतंत्रपणे विचार करावा लागेल. परदेशातून येणारा पैसा हा भारतात निर्माण होणाऱ्या संशोधन, उद्योग आणि रोजगाराच्या संधींची जागा घेऊ शकत नाही हे देखील तितकेच खरे आहे..भारतातल्या स्थलांतराची कारणं काय आहेतNITI आयोगाच्या मे २०२६ मधील States Framework: Advancing International Mobility for Skilled Workers या अहवालानुसार, भारतातून कुशल कामगार परदेशात जाण्यामागे अनेक आर्थिक आणि व्यावसायिक कारणे आहेत. भारताच्या तुलनेत परदेशात मिळणारे अधिक वेतन हे स्थलांतराचे प्रमुख आकर्षण आहे. युरोप, अमेरिका आणि आखाती देशांमध्ये आरोग्यसेवा, अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान आणि बांधकाम क्षेत्रांत कुशल मनुष्यबळाची मागणी आहे. त्यामुळे भारतीयांना परदेशात रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होत आहेत. सुरक्षित कामाचे वातावरण आणि दीर्घकालीन करिअरची शक्यता यांमुळेही विकसित देशांकडे त्यांचा कल वाढतो. दुसरीकडे, भारतात रोजगाराच्या मर्यादित संधी, गरिबी आणि कर्जाचा बोजा ही स्थलांतरामागील कारणे ठरतात. परदेशातील नोकऱ्यांसाठी आवश्यक कौशल्ये आणि प्रशिक्षण भारतात सर्वांना समान प्रमाणात उपलब्ध नसल्याचेही अहवाल अधोरेखित करतो. या अभ्यासात PRAYAS 2026 चा संदर्भ घेतला आहे. त्यानुसार अधिक वेतन आणि रोजगाराच्या संधी हे परदेशाकडे आकर्षित करणारे घटक, तर रोजगाराची कमतरता, गरिबी आणि कर्ज हे भारतातून बाहेर पडण्यास प्रवृत्त करणारे घटक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.