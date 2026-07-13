Premium|Indian Stock Market : बाजार म्हणतोय... ‘मी पुन्हा येईन’; गुंतवणूकदारांनी काय समजून घ्यावे?

भूषण महाजन - kreatwealth@gmail.com गेली दोन वर्षे भीती, युद्धजन्य तणाव, महागाई आणि व्याजदरवाढ यांच्या सावटाखाली दबलेला भारतीय शेअर बाजार आता पुन्हा उसळी घेण्याच्या तयारीत दिसत आहे. नकारात्मक बातम्यांचा मारा सुरू असतानाही निर्देशांक ठाम राहू लागले आहेत, काही क्षेत्रांत नवी तेजी आकार घेत आहे आणि गुंतवणूकदारांच्या मनात पुन्हा आशेचा किरण दिसू लागला आहे. त्यामुळे बाजार जणू एकच संदेश देत आहे, ‘‘मी पुन्हा येईन...!’’हाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे ‘‘मी पुन्हा येईन...!’’ हे वक्तव्य मागे प्रचंड व्हायरल झाले होते. कितीही हेटाळणी झाली असली, तरी ‘मी पुन्हा येईन...’ हे वचन सत्यात उतरवले गेले आणि देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्रिपदावर दिमाखदारपणे विराजमान झाले. तसेच, गेली दोन वर्षे निरनिराळ्या कारणांनी हद्दपार झालेली भारतीय शेअर बाजारातील तेजी आता जणू म्हणते आहे, ‘‘मी पुन्हा येईन... मी पुन्हा येईन...!’’शेअर बाजारातील गंमत म्हणजे तेजी आली, की प्रत्येकजण हुशार अर्थतज्ज्ञ होतो आणि मंदी येताच त्याचे विचारवंतात रूपांतर होते. तेजी सुरू झाली, की आपण म्हणतो, ‘तेजीवाला बैल उधळला!’; पण हा बैल नेमका मधल्या काळात कुठे लपून बसला होता, ते बहुतेकांना कळत नाही आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे तो पुन्हा धावायला कधी लागतो? खरे तर बैल कधीच मरत नाही; तो फक्त दम खाऊन थांबतो. मंदीचे अस्वल थोडावेळ त्याच्यावर मात करते, इतकेच! मंदीवाल्यांचा पगडा बाजारावर काही काळ बसतो. कधीकधी तेजीचा अतिरेक झाला असेल, तर जपानसारखे बाजार वीस-वीस वर्षे मंदीत जातात. गुंतवणूकदार घाबरतात, शेअर विकले जातात, टीव्हीवरील तज्ज्ञही निराशेचे सूर आळवू लागतात. ‘‘आता बाजारात काही दम नाही,’’ अशा चर्चेला व्हॉट्सॲप विद्यापीठात ऊत येतो; पण इतिहास सांगतो की ‘बुल रन’चा जन्म आशावादातून होत नाही; तो निराशेच्या गर्भातूनच होतो..भारतीय शेअर बाजाराची वाटचालगेला जून महिना शेअर बाजाराला सावध आशेचा गेला. २९ मे २०२६ रोजी २३,५४७ अंशांवर बंद झालेला ‘निफ्टी’ महिनाभरात म्हणजे ३० जून २०२६ रोजी २३,८६५ अंशांवर स्थिरावला. ही तेजी केवळ ३१८ अंशांची असली तरी हे लक्षात घेतले पाहिजे, की अनेक नकारात्मक बातम्या असूनदेखील बाजार खाली आला नाही. कच्चे तेल स्वस्त झाल्यामुळे अर्थव्यवस्थेवरील ताण बराच कमी झाला आहे. कच्च्या तेलापाठोपाठ नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम गॅसच्या किमतीही आवाक्यात आल्या आहेत. युरिया आणि फॉस्फेटिक खतांचा पुरवठा सुधारल्यामुळे व किमती वाजवी पातळीवर आल्यामुळे वाढीव सरकारी अनुदान आणि अंशदानाची भीती ओसरली आहे. मुख्यतः अ-लोह धातूंच्या किमती उतरल्या आहेत. वाहन उद्योग आणि आयातीवर अवलंबून असलेल्या अनेक उद्योगांना दिलासा मिळाल्यामुळे चालू खात्यावरील दडपण कमी होऊन पर्यायाने रुपयाची घसरण थांबावी. जोडीला रिझर्व्ह बँकेच्या उपाययोजना आहेतच. साहजिकच व्याजदरवाढीची चिंता थोडी दूर सरकली आहे.सरकारी बँका प्रकाशात येतीलमॉन्सून सरासरीपेक्षा कमी होणार, अशा बातम्या असल्या तरी आशा टिकून आहे. ‘एल निनो’चा परिणाम ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपासून होणार असल्यामुळे त्याला हुलकावणी देऊन पाऊस आधीच सरासरीएवढा पडेल, अशी भाबडी आशा गुंतवणूकदारांना आहे. जेव्हा अशा वाईट बातम्या येत राहतात आणि तरीही बाजार खाली पडत नाही, तेव्हा समजावे की कुठेतरी काहीतरी बदलत आहे. सुजाण गुंतवणूकदारांनी शांतपणे आपली खरेदी सुरू केली असावी; कारण त्यांना बाजारातील आवाज आणि कोलाहलाच्या मागे न जाता किंमत आणि मूल्यांकन पाहून निर्णय घ्यायची सवय असते. सरकारी कर्जरोख्यांचे रोखे बाजारातील दर कमी झाल्यामुळे सरकारी बँका पुन्हा प्रकाशात येतील. कारण खासगी बँकांच्या तुलनेत सरकारी बँकांची गुंतवणूक त्यात जास्त आहे आणि ‘मार्क टू मार्केट’ नफा होऊ शकतो. चांगले कामकाज केले, तर बाजार भरभरून देतो, हे बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि जम्मू अँड काश्मीर बँकेच्या उदाहरणावरून लक्षात यावे. बांधकाम आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्र; तसेच वाहन उद्योगाचे पुरवठादार, बँकिंग, सरकारी उद्योग, संरक्षण आणि रेल्वे-संलग्न उद्योग आकर्षक पातळीवर आहेत..कोणत्या क्षेत्रांकडे लक्ष द्याल?संरक्षण क्षेत्राला रडार आदी पुरवठा करणाऱ्या ॲस्ट्रा मायक्रोवेव्ह कंपनीचा शेअर आपल्या रडारवर हवाच. नुकतेच संस्थात्मक गुंतवणूकदार शिरल्यामुळे तो थोडा महाग झाला आहे; पण बाजाराच्या चढ-उतारात तो खाली आल्यास, आपल्या सल्लागाराला विचारून नक्की खरेदीचा बेत करावा. इन्फोसिस, टीसीएस यांसारखे शेअर पाच वर्षांपूर्वीच्या भावाला आणि गुणोत्तराला मिळत आहेत. ‘एआय’मधील सुमार कामगिरीचे भूत दूर सारले, तर तेही गुंतवणूकयोग्य वाटतील. मात्र, किमान दोन वर्षांचा संयम लागेल आणि तशी मानसिकता असेल, तरच विचार करावा. आता या शेअरना पराक्रम न केल्यास खाली जाण्यास फार जागाही नाही. आयटी निर्देशांक २६,००० ते २६,५०० अंशांच्या दीर्घ पल्ल्याच्या आधार पातळीवर आहे. नकारात्मकता अगदी शिगेला पोहोचली आहे. हीच वेळ आहे धाडस करण्याची. अर्थात, हे धाडस पडती सुरी पकडण्यासारखे आहे; तज्ज्ञांच्या भाषेत ‘फॉलिंग नाइफ’. त्याशिवाय ‘पर्सिस्टंट सिस्टिम्स’कडे लक्ष द्यावे. म्युनिकस्थित नागारो कंपनीशी त्यांनी हातमिळवणी केली आहे. डिजिटल इंजिनिअरिंग, एआय आदी बलस्थाने असलेली ही कंपनी ४० देशांत कार्यरत आहे. सध्या ही चाल बाजाराला आवडलेली नाही. हा घास मोठा आहे, असे बाजाराला वाटते; पण संचालक संदीप कालरा यांचा आत्मविश्वास पाहता, शेअर बाजार कमी-अधिक वेळात भानावर येईल. फार्मा आणि संबंधित हॉस्पिटल, तपासणी उद्योग आधीच तेजीत आहेत. जेनेरिक औषध उत्पादकांना अमेरिकेच्या आयातशुल्कातून सूट असल्याचे कवच-कुंडले लाभल्यामुळे तेथे तेजी आहेच. आमचे लाडके लॉरस लॅब्ज, सिनोरेस, साकार, साई लाइफ यांसारखे शेअर नवनवे उच्चांक करत आहेत आणि तरीही वर थोडी जागा आहे. वस्त्रोद्योग अनेक वर्षांच्या शनीच्या महादशेतून बाहेर पडत आहे. गोकलदास एक्स्पोर्टस, केपीआर मिल्स, अरविंद, पर्ल ग्लोबल आपल्या रडारवर हवेत. कंपन्यांच्या कामकाजात सुधारणा होत आहे आणि ती तिमाही निकालानंतर ठळकपणे नजरेत भरेल. ऊर्जा (पॉवर) क्षेत्र जोरात आहेच; तेथे थोडीफार घसरण झाली, तर ती संधी समजावी. ‘जीएसटी’ दर कमी असूनही संकलन वाढत आहे. जोडीला म्युच्युअल फंडातील ‘एसआयपी’ची साथ आहेच.मानवी भावनांचीही कथाएकेक अडसर दूर होऊ लागला, की थांबत-थांबत निर्देशांक वर जातील. आज ते एका टप्प्यात फिरत आहेत; पण खालची लक्ष्मणरेषा अबाधित आहे. निर्देशांकाचे दृढीकरण (consolidation) एका अर्थाने चांगलेच. त्यातून ‘ब्रेकआउट’ मिळाल्यास वर जाण्याची शक्यता मोठी आहे. थोडक्यात, ‘निफ्टी’त १००० अंशांची मंदी (जोखीम) आणि ३००० अंशांची तेजी आहे. बाजारातील तेजी ही केवळ आकड्यांची कथा नसते; ती मानवी भावनांचीही कथा असते. त्या भावनांचे आकलन झाल्यास तेजीची चाहूल ओळखता येईल. एकच बाब लक्षात ठेवावी, बातम्यांच्या आधी बैल धावतो. एक इशारा मात्र जरूर देईन, देशाला तीव्र दुष्काळाचा सामना करावा लागला, तर हे विश्लेषण आणखी थोडा धीर धरायला लावेल..तेजी सर्वदूर पसरत आहे...आता तेजी हळूहळू सर्वदूर पसरत आहे. या ‘वारीत’ एकदा का ‘रिलायन्स’ सामील झाला, की नवा उच्चांक दूर नाही. सहा-सात महिन्यांत मोठी तेजी होणार असेल, तर सुरुवातीला बाजारात फारशी हालचाल दिसत नाही. मग एखादा-दुसरा मोठा शेअर वर जाऊ लागतो. त्या जोडीला बाजाराचे ‘सेंटिमेंट’ ठरवणारे छोटे शेअर वर जाऊ लागतात. आम्ही सतत स्मॉल, मायक्रो आणि मिड कॅप शेअरची वकिली करतो, ते यामुळेच. हे तीनही निर्देशांक गेल्या तीन महिन्यांत किमान २० ते २५ टक्के वर गेले आहेत. त्याला सहानुभूती म्हणून लार्ज कॅप निर्देशांक थोडासा सावरतो. लोकांना वाटते, की हे तात्पुरते आहे ‘डेड कॅट बाउन्स.’ मात्र, हळूहळू कंपन्यांचे निकाल सुधारलेले दिसू लागतात. अर्थव्यवस्थेतील चाके पुन्हा वेगाने फिरू लागतात. बाजारात पैसा येऊ लागतो. परदेशी गुंतवणूकदार भारताकडे प्रेमाने पाहू लागतात. त्यानंतर तेजीचा परीघ वाढू लागतो. भांडवलाचा ओघ वाढतो. दक्षिण कोरिया आणि तैवानमधील परदेशी संस्थांच्या विक्रीतून ते दिसतेच आहे. अशावेळी शेअर बाजार उत्साहात उसळतो.(लेखक भांडवली बाजाराचे अनुभवी अभ्यासक-विश्लेषक आहेत. ९८५०५६६३१०)(डिस्क्लेमर ः शेअर बाजारातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. त्यामुळे वाचकांनी गुंतवणुकीबाबतचे निर्णय आपापल्या सल्लागाराशी बोलून घेणे अपेक्षित आहे.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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