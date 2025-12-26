Premium|Stock Market Investment Recommendations : गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी; वर्षअखेरीस 'हे' १० शेअर्स देऊ शकतात बंपर परतावा!

अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हकडून दरकपातीची अपेक्षा आणि परदेशी निधीच्या प्रवाहाचा वाढता ओघ या आशेवर गेल्या महिन्यात जागतिक शेअर बाजारांमध्ये तेजीचा कल दिसून आला. त्याचे प्रतिबिंब आपल्याकडील शेअर बाजारातही उमटले. भारतीय शेअर बाजारांनीही तेजीची घोडदौड कायम राखत नवे उच्चांक प्रस्थापित केले. उच्चांकी पातळीवर काही प्रमाणात नफेखोरीही दिसून आली. या पार्श्वभूमीवर, वर्षअखेरीच्या या महिन्यात कोणते शेअर आकर्षक ठरतील, यावर एक नजर टाकू या..महिंद्रा अँड महिंद्रा (उद्दिष्ट : रु. ४२७५) महिंद्रा अँड महिंद्राने दीर्घकालीन वृद्धीचे उद्दिष्ट ठेवले असून, अर्थवर्ष २० ते ३० या दशकात एसयूव्ही व हलक्या व्यापारी वाहनांच्या श्रेणीत आठपट विस्ताराचे, कृषी वाहने श्रेणीत तिप्पट वाढीचे आणि महसुलाचा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर १२ टक्के राखण्याचे उद्दिष्ट आहे. कंपनी वर्ष २०२७ पासून नवी वाहने सादर करणार असून, साडेतीन टन क्षमतेखालील वाहनांच्या उलाढालीत १.६ पटीने वाढीचा अंदाज आहे. महिंद्रा हॉलिडेज कंपनी तिप्पट क्षमतावाढ, तिप्पट महसूलवाढ आणि चौपट निव्वळ नफावाढीचे, तर लाइफस्पेस कंपनी विक्रीत चौदापट वाढीचे उद्दिष्ट बाळगून आहे. दीर्घकाळात शेअरवर १४ टक्के शाश्वत परतावा देण्याचे उद्दिष्ट आहे.आदित्य बिर्ला कॅपिटल (उद्दिष्ट : रु. ३८०)आदित्य बिर्ला कॅपिटलने गेल्या सप्टेंबरअखेर संपलेल्या तिमाहीत स्थिर कामकाजी कामगिरी नोंदवली आहे. कर्जपुरवठा वार्षिक तत्त्वावर २९ टक्क्यांनी वाढून १.७८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. बिगरबँकिंग वित्तपुरवठा व गृहकर्ज पुरवठा या दोन्ही व्यवसायांत कंपनीने भक्कम वाढ मिळवली आहे. व्यवस्थापनाखालील मालमत्तांत वाढ, सुदृढ विमा हप्ता उत्पन्न आणि सुधारित कामगिरी या जोरावर कंपनीच्या मालमत्ता व्यवस्थापन व विमा व्यवसायांनीही सातत्यपूर्ण वाढ दाखवली आहे. मध्यम काळात ही कंपनी दोनअंकी वृद्धी व नफाक्षमतेचा विस्तार करण्यास सज्ज आहे..स्टेट बँक ऑफ इंडिया (उद्दिष्ट : रु. १०७५) स्टेट बँकेने भक्कम कर्जपुरवठा व डिजिटल परिवर्तन या जोरावर रीटेल, एसएमई व कॉर्पोरेट या तिन्ही श्रेणींत वेगवान वाढ मिळवली आहे. कर्जपुरवठा वार्षिक तत्त्वावर १३ टक्क्यांपर्यंत वाढला असून, ठेवींचे प्रमाणही सुदृढ आहे. सरकारद्वारे भांडवली खर्चाची रचनात्मक दिशा, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांना भक्कम कर्जपुरवठा व कामकाजी कार्यक्षमता हे घटक नफाक्षमतेला साह्य करतात. अर्थवर्ष २७ अखेर मालमत्तेवरील परतावा व शेअरवरील परतावा अनुक्रमे १.१ टक्का व १५.५ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे.एल अँड टी फायनान्स (उद्दिष्ट : रु. ३३०) एल अँड टी फायनान्स तंत्रज्ञानात्मक परिवर्तन घडवत असून, तिने सायक्लोप्स व नोस्त्रदाम्स या एआय-चलित अंडररायटिंग व पोर्टफोलिओ इंजिन्सचा झपाट्याने अंगीकार केल्याचे ठळकपणे अधोरेखित केले आहे. त्याचा फायदा रीटेल वित्तपुरवठा व्यवसायाला होईल. डिजिटल प्रवास व उत्कृष्ट संकलन कार्यक्षमता यामुळे सूक्ष्म वित्तपुरवठा, तारण सूक्ष्म वित्तपुरवठा, शेतकरी कर्जपुरवठा, दुचाकी कर्जपुरवठा व शहरी रीटेल कर्जपुरवठा यांत वेगवान वाढ झाल्याचे दिसत आहे. सुवर्णकर्ज व्यवसायानेही उच्च परतावा व सुरक्षित वृद्धी मिळवून दाखवली आहे. मध्यम काळात जोखीम-समायोजित व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेत २० ते २५ टक्के वाढीची आणि मालमत्तेवरील परतावा ३ टक्क्यांपुढे नेण्याची योजना आहे..एमसीएक्स (उद्दिष्ट : रु. १०,७००) ताकदवान ट्रेडिंग व अलिकडेच सादर केलेल्या कॉन्ट्रॅक्टसच्या जोरावर गेल्या सप्टेंबरअखेर संपलेल्या तिमाहीत एमसीएक्सने वाढीचा भक्कम वेग दाखवला आहे. राजधातू व मूलभूत धातूंच्या ऑप्शन्सनी चालना दिल्याने सरासरी दैनंदिन उलाढाल विक्रमी व उच्चांकी वाढली. परिणामी कामकाजी महसूल वार्षिक तत्त्वावर ३१ टक्क्यांनी वाढला आहे. म्युच्युअल फंड, पर्यायी गुंतवणूक फंड (एआयएफ) व रीटेल ट्रेडर्स यांत ग्राहकांचा सहभाग विस्तारला आहे. या एक्स्चेंजने चांदी, वेलदोडे व निकेलच्या फ्युचर्ससारखे विविध नवे पर्याय; तसेच आपल्या बुलियन इंडेक्सवर ऑप्शन्स सुरू केले असून, ते आश्वासक प्रतिसाद मिळवत आहेत.कमिन्स (उद्दिष्ट : रु. ४९५०) कमिन्स इंडियाने वीजनिर्मिती, वितरण व निर्यात यात लक्षणीय वाढ मिळवली आहे. महसुलात वार्षिक तत्त्वावर २७ टक्के वाढ झाली असून, नफाक्षमताही भक्कम वाढली आहे. उत्कृष्ट उत्पादने व सखोल वितरण या जोरावर कंपनी पॉवर बॅकअप व डाटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर यांमधून फायदा मिळविण्यास सज्ज आहे. अर्थवर्ष २५-२८ काळात महसूल/व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न/निव्वळ नफा यांचा चक्रवाढ वार्षिक विकास दर अनुक्रमे १६ टक्के, १६ टक्के व १७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे..रुबीकॉन रिसर्च (उद्दिष्ट : रु. ७८०)रुबीकॉन रिसर्च ही झपाट्याने विस्तारणारी, संशोधन व विकास चलित औषध उत्पादक कंपनी असून, तिचा भर नियंत्रित बाजारपेठांवर आहे. गेल्या ३ आणि १० वर्षांत तिचा महसुलाचा चक्रवाढ वार्षिक विकास दर अनुक्रमे ६० टक्के व ४२ टक्के राहिला असून, भांडवली परतावा २९ टक्के आहे. अर्थवर्ष २२ ते जून २५ या काळात कंपनीच्या उत्पादनांची संख्या १८ वरून ७० पर्यंत वाढली आहे. नॅझल स्प्रे उत्पादनांतील अभिनवता व त्यांना अमेरिकी औषध बाजारपेठेकडून मिळणारा भरघोस प्रतिसाद पाहता कॅलेंडर वर्ष २५ ते ३० काळात महसुलाचा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर ९.५ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे.एचसीएल टेक (उद्दिष्ट : रु. २१५०) एचसीएल टेक्नॉलॉजीजने सप्टेंबरअखेर संपलेल्या तिमाहीत सर्वंकष भक्कम कामगिरी नोंदवली असून, उत्पन्नात तिमाही ते तिमाही तत्त्वावर २.४ टक्के, तर व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्नात १७.४ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. मागणी भक्कम असल्याने अमेरिकेतून २६० कोटी डॉलरची ऑर्डर मिळाली आहे. माहिती तंत्रज्ञान सेवा इआर अँड डी, प्रगत एआय यामुळे वाढीचा वेग रुंदावला आहे. कंपनीने आपल्या एआय प्लॅटफॉर्मचे कार्यान्वयन ४७ ग्राहकांबरोबर केले असून, एआय फॅक्टरी व एआय ॲडव्हायझरी यांत नव्या क्षमता स्थापित केल्या आहेत. ही कंपनी झपाट्याने विस्तारणारी लार्ज-कॅप आयटी सर्व्हिसेस फर्म असून, तिची प्रगती दमदार आहे.बीईएल (उद्दिष्ट : रु. ५००) भारतीय लष्कराने अनंतशस्त्र प्रकल्पासाठी ३०० अब्ज रुपयांची निविदा काढली असून, या प्रकल्पात बीईएल कंपनी आघाडीची समन्वयक आहे. कंपनीच्या ऑर्डर आता एक लाख कोटी रुपयांपुढे पोहोचल्या आहेत. व्यूहात्मक संरक्षण कार्यक्रमात तिची आघाडी आहे. लष्कर, नौदल व हवाईदल यांच्याकडून रडार, इडब्ल्यू सिस्टिम, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ड्रोन-डिफेन्स सोल्यूशन अशा उत्पादनांना शाश्वत मागणी असल्याने कंपनीला फायदा होणार आहे. अर्थवर्ष २५ ते २८ काळात विक्री/व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न/निव्वळ नफा यांचा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर अनुक्रमे १८ टक्के, १७ टक्के व १७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. कंपनीच्या नफाक्षमतेचे चित्र दीर्घकाळात भक्कम दिसते..इटर्नल (उद्दिष्ट : ४१०) इटर्नलने ताकदवान वाढीचा वेग दाखवून दिला असून, निव्वळ महसुलात तिमाही तत्त्वावर ९० टक्के, तर वार्षिक तत्त्वावर १८३ टक्के वाढ मिळवली आहे. ब्लिंकइट या क्विक कॉमर्स व्यवसायाने वार्षिक तत्त्वावर १८३ टक्के वाढ मिळवली असून, मासिक ऑर्डर मूल्य, कामकाजाचा आवाका व स्टोअर विस्तारही वाढत आहे. इन्व्हेन्टरी-ओनरशिप मॉडेलमुळे नफाक्षमता प्रमाण ३.९ टक्क्यांवरुन ४.६ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. फ्रँचायसी व ई-कॉमर्स कामकाज व त्यांचा महसुलातील हिस्सा वाढत आहे. ब्लिंकइट ही रीटेल, ग्रोसरी व ई-कॉमर्समधील संधी असल्याने त्याचा फायदा इटर्नलला दीर्घकाळात होईल.. 