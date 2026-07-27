Premium|Indian Student Protest: हिंसेऐवजी ' कलेक्टीव्ह स्ट्रॅटेजिक ह्युमर'; तणावाचे रूपांतर सर्जनशीलतेत करणाऱ्या 'जेन झीं' नी का जिंकली लोकांची मनं..?

पुणे – मराठीत एक म्हण आहे... ‘अति झालं आणि हसू आलं’. सध्याच्या विद्यार्थी आंदोलनात ज्या पद्धतीने मुलांना मारलं, आंदोलनस्थळाचं इंटरनेट बंद केलं, मुलांवर गुन्हे दाखल केले. हे सगळं खरं तर संताप यावा असंच होतं पण या संतापाचा त्रास करून घेण्याऐवजी त्याला सर्वांनी मिळून एका क्रिएटिव्ह ह्युमरमध्ये याचं रूपांतर केलं. जनरेशन झेड ने दाखवून दिलं की.. प्रत्येकवेळी संघर्ष हा रडून करायचा नसतो तर तो मिळून करायचा असतो. मानसशास्त्रीयदृष्ट्या हे आंदोलन एक महत्त्वाचा बदल अधोरेखित करते आहे. आजची Gen Z पिढी राग दडपून ठेवत नाही, पण तो हिंसेतही बदलत नाही. ती भावनिक बुद्धिमत्ता, डिजिटल स्किल आणि सर्जनशील अभिव्यक्ती यांच्या जोरावर मोठी सामूहिक कृती घडवते. म्हणूनच दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलन हे केवळ राजकीय आंदोलन नव्हते; ते आधुनिक Gen Z च्या संवादशैलीचे, psychological resilience आणि लोकशाही सहभागाच्या नव्या पद्धतीचे प्रतिक होते.आपला राग हा सर्जनशील कृतीततून व्यक्त करता येतो असं मानसशास्त्र सांगतं... प्रत्येक वाईट घटना जशी फक्त आपल्याला फक्त दु:खच देते असे नसते. तर ती आपल्याला जगण्याचं शास्त्र शिकवत असते. म्हणूनच मानसशास्त्रीय दृष्टीकोनातून या आंदोलनाच्या यश तपासून पहाण्याचा प्रयत्न या सकाळ+ च्या विशेष लेखाच्या माध्यमातून करण्याचा प्रयत्न करूया.. .जेव्हा आपल्याला राग येतो आणि अन्याय झाला असं वाटतं तेव्हा मेंदूत काय होतं?जेव्हा आपल्याला खूप राग येतो किंवा अन्याय झाला आहे असं वाटतं तेव्हा आक्रमक व्हावसं वाटणं किंवा पळून जाण्याची इच्छा होणं ही मेंदूची नैसर्गिक प्रतिक्रिया असते. कारण अन्याय झाल्याची जाणीव होताच मेंदूतील ‘ॲमिग्डाला’ हा भाग सक्रिय होतो. तो विचार करणाऱ्या मेंदूला म्हणजेच मेंदूतील Prefrontal Cortex ला बाजूला ढकलतो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, माणसाचे तार्किक विचार करणे काही क्षणांसाठी थांबते आणि भावना त्याचा ताबा घेतात. मेंदू क्षणात शरीराला धोक्याचा इशारा देतो. त्यामुळे ॲड्रॅनालाईन आणि कॉर्टिसॉल या हार्मोन्सचा पूर येतो. रक्तदाब वाढतो आणि स्नायू ताणले जातात म्हणजेच शरीर मारामारीसाठी किंवा पळून जाण्यासाठी तयार होते.राग आणि अन्यायाची वेदना मनात दाबून ठेवणे कठीण असते. त्यामुळे माणूस स्वाभाविकपणे ढसाढसा रडतो. जवळच्या माणसाजवळ जाऊन मन मोकळे करतो. किंवा आतल्या आत चिडचिड करत बसतो.दिल्लीतील आंदोलनादरम्यानही हेच झाले..सुरूवातीला नीट परीक्षेचा पेपर फुटला त्यावेळी राग अनावर झाला. पण मुलांनी हिंमत दाखवून पुन्हा पेपर देण्यावर लक्ष दिले. पण त्याच वेळी झालेले मेलोडी प्रकरण आणि मंत्री, सरन्यायाधीशांची वक्वव्य मुलांच्या मनात राग निर्माण करणारी ठरली. ज्यांना हा राग, ताण सहन झाला नाही अशा विद्यार्थ्यांनी स्वत:चे जीवन संपवले. पण हा राग मुलांच्या मनात होता. जंतरमंतरच्या आंदोलनात या रागाला वाट मिळाली. .मोकळे व्हा : बदलती पिढी- वाढती चिंता.मानसशास्त्र सांगते रागाला योग्यरित्या बाहेर पडू देणे गरजेचेमनोविश्लेषणाचे जनक सिग्मंड फ्रॉइड यांच्या मते, रागाची ऊर्जा दाबून ठेवली तर ती मानसिक आजार किंवा अचानक मोठ्या स्फोटाच्या रूपात बाहेर पडते. त्यामुळे या ऊर्जेचा मार्ग बदलावा लागतो. फ्रॉइड याला 'सब्लिमेशन' म्हणजेच ऊर्जेचे उदात्तीकरण म्हणतात. रागाच्या ऊर्जेला हिंसाचाराऐवजी लेखन, कला, खेळ, व्यायाम, किंवा सामाजिक कार्यात वळवणे. हा रागाचा मार्ग बदलून तो सकारात्मकदृष्ट्या बाहेर काढण्याचा सर्वात प्रगल्भ मार्ग मानला जातो.मानसशास्त्रातील CBT - Cognitive Behavioral Theory सांगते की, विचार, भावना आणि वर्तन यांचा परस्परसंबंध असतो. त्यासाठी आलेल्या रागाचे Cognitive Reframing करणे गरजेचे असते. अशा वेळी रागाच्या भरात ‘मी याला सोडणार नाही’ असा विचार करण्याऐवजी ‘हा प्रसंग कठीण आहे, पण मी शांत राहून ही समस्या कशी सोडवू शकतो?’ असा विचार करून तर्कशुद्ध आणि कायदेशीर किंवा नैतिक मार्गाने राग व्यक्त करणे.मुलांनी काय केलं..?ज्या प्रकारे सोनम वांगचूक यांना उचलून थेट दवाखाण्यात हलवलं.. त्यावेळी विद्यार्थ्यांना हे कळून चुकलं होतं की सरकारकडून हे आंदोलन दाबण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. त्यामुळे सुरूवातीपासूनच विद्यार्थ्यांनी शांततेत आंदोलन करायचं, कोणत्याही प्रकारची हिंसा करायची नाही हे ठरवलं होतं. तरीही जेव्हा मुलांवर लाठीचार्ज करण्यात आला तेव्हा मात्र व्यक्त होणं गरजेचं आहे असं विद्यार्थ्यांना वाटू लागलं आणि त्यांनी आपल्यासोबत काय होतं आहे हे लोकांना आपल्या मोबाईलच्या माध्यमातून सुरूवात केली.तंत्रज्ञानातून योग्य व्यक्त व्हायला कशी मदत झाली?जगभरातील Gen Z आंदोलने सोशल मीडियाचा वापर करतात; परंतु दिल्लीतील आंदोलनात सोशल मीडिया हे फक्त प्रचाराचे साधन नव्हते, तर आंदोलनाचाच भाग बनले. सुरूवातीला एका गटाकडून पसवली जाणारी खोटी माहिती खोडून काढण्यासाठी आणि खरी परिस्थिती सांगण्यासाठी मुलांनी सोशल मिडियाचा वापर केला. आपल्याला जी मारहाण झाली आहे ते सांगण्यासाठी मुलांनी रील केले. त्यामध्ये देशभक्तीची गाणी लावली गेली, घोषणा दिल्या गेल्या. यातून घरी असणाऱ्या लोकांच्या भावना व्यक्त होऊ लागल्या. रील्सला व्हूज मिळू लागले. त्यामुळे आंदोलनातील सहभाग हळूहळू वाढू लागला.या दरम्यान सुरूवातीला आंदोलनातील पोस्टर्स आधी व्हायरल होत होते. त्यावरून मीम्स तयार होत होते. त्या मीम्समुळे पुन्हा नवीन लोक आंदोलनात सहभागी होत होते. याला मानसशास्त्रात Feedback Loop म्हणतात. ऑनलाइन प्रतिसादामुळे ऑफलाइन सहभाग वाढतो आणि ऑफलाइन घटना पुन्हा ऑनलाइन चर्चेत येते.गाणी आणि घोषणांचा मानसशास्त्रीय परिणाम कसा झाला?जेव्हा आपण गाणी किंवा तालासुरात दिलेल्या घोषणा ऐकतो किंवा स्वतः मोठ्याने म्हणतो, तेव्हा मेंदूत एकाच वेळी अनेक रसायने म्हणजेच Neurotransmitters तयार होतात.Dopamine Hormone: हे 'रिवॉर्ड आणि प्लेजर' हार्मोन आहे. गाण्यातील ताल आणि संगीतामुळे मेंदूत डोपामाईनची पातळी वाढते, ज्यामुळे माणसाला उत्साही, आनंदी आणि प्रेरित वाटते.Oxytocin Hormone : जेव्हा शेकडो किंवा हजारो लोक एकत्र येऊन एकच घोषणा देतात, तेव्हा मेंदूत ऑक्सिटोसिन स्रवते. यामुळे समूहातील व्यक्तींमध्ये ‘आपलेपणा’ आणि परस्पर विश्वासाची भावना निर्माण होते.Endorphins Hormone : मोठ्याने घोषणा दिल्याने आणि गाणी गायल्याने शरीरातील ताण कमी होतो आणि वेदना सहन करण्याची क्षमता वाढते.लेके रहेंगे आझादी सारख्या घोषणा, ए वतन मेरे वतन सारखी गाणी उपस्थित विद्यार्थ्यांमध्ये तसेच घरी बसून रील पहाणाऱ्यांमध्ये एक प्रकारचे हार्मोन निर्माण करत होती. त्यातून आपला राग व्यक्त करायचं साधन, आपली देशभक्ती सांगायचं एक साधन मिळालं आणि बाहेर पडणाऱ्या उर्जेला सर्जनशीलतेत बदलायचं साधन या इंस्टाग्राम रील, मीम्स, घोषणा आणि गाण्यांनी दिलं होतं.मानसशास्त्रज्ञ Rod Martin यांच्या मते, Affiliative Humour लोकांमध्ये जवळीक, विश्वास आणि गटभावना निर्माण करतो. दिल्लीतील आंदोलनात हाच प्रकार दिसून आला. लोक एकमेकांचे रील, पोस्ट शेअर करत होते, अनोळखी विद्यार्थी एकमेकांसोबत फोटो काढत होते, मीम्समुळे आपण सगळे एकाच समस्येत आहोत ही भावना निर्माण झाली आणि त्यातून Collective Humour कडे लोक वळले. .Premium|Gen Z: जेन-झी आणि समाज माध्यमांचे गुंतागुंतीचे नाते पालकांच्या दृष्टीकोनातून.डी-ह्युमनायझेशन मोडून 'ह्युमनायझेशन' करणेविद्यार्थ्यांनी पोलिसांना पाण्याचे बॉटल्स देणे, फुले देणे किंवा ‘पोलीस अंकल, तुम्हीही आमचेच आहात’ अशा घोषणा देणे. मानसशास्त्रानुसार, जेव्हा तुम्ही आक्रमक यंत्रणेला 'माणूस' म्हणून ट्रीट करता, तेव्हा पोलिसांमधील सहानुभूती आणि 'मिरर न्यूरॉन्स' सक्रिय होतात. यामुळे स्वतःच्याच नागरिकांवर लाठी चालवताना पोलिसांच्या मनात 'कॉग्निटिव्ह डिसोनन्स' म्हणजेच वैचारिक अस्वस्थता निर्माण होते आणि त्यांचा आक्रमकपणा गळून पडतो.समोरच्या व्यक्तीला गणवेश किंवा हुद्याच्या पलीकडे जाऊन 'एक माणूस' म्हणून पाहणे आणि त्याला तशीच वागणूक देणे. हा प्रकार आपण या आंदोलनात पाहिल्यामुळे पोलिस किंवा मिडियाचाही या आंदोलनांकडे पहाण्याचा दृष्टीकोन बदललेला पहायला मिळाला.एकूणातच या आंदोलनात सायको-सोशो बिहेवियर या तरूणांकडून अत्यंत उत्तमरित्या हाताळले गेल्याचे पहायला मिळाले. आपल्यातील ऊर्जा वेडीवाकडी बाहेर पडली तर त्याची हिंसा होते आणि तीच जर योग्य रितीने, सृजनात्मक पद्धतीने बाहेर पडली तर त्याचे यशात रूपांतर होते हेच या पिढीने जगाला सांगितले. अन्य देशात जिथे संसद जाळली गेली तिथे भारतातील तरूणाईने मात्र सगळ्यांची मने जिंकली..!तुमच्याच भाषेत सांगयचं झालं तर... You did It.. Love you Gen Z..!-------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.