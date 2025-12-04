Premium|Indigo Flight Cancellation: इंडिगोच्या फ्लाइट कॅन्सल का झाल्या, ते जाणून घ्या!

Massive Indigo Disruptions: What Went Wrong and What Passengers Should Knowइंडिगोने आज देशांतर्गत विमान उड्डाणांतील जवळपास २०० फेऱ्या रद्द केल्या. डिसेंबर म्हणजे ऐन सुट्टीचा मोसम. या काळात लोक सगळ्यात जास्त प्रवास करतात असं म्हटलं जातं आणि त्याचवेळी इंडिगोच्या प्रवाशांच्या नशिबी मात्र गोंधळ आणि मनस्ताप आलाय. देशभरातील इंडिगोच्या काऊंटरवर सध्या प्रवाशांचे वैतागलेले स्वर ऐकू येतायत. विमानकंपनीने सांगितलं आहे की ४८ तासांत आम्ही यावर तोडगा काढून वाहतुक पूर्ववत करू पण ते होण्याचं कुठलंही चिन्ह दिसत नाही. हजारो प्रवाशांचे विमानतळावर हाल होतायत. पण या सगळ्यामागचं कारण काय आहे? महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही अशाप्रकारे अडकला असाल तर काय कराल, हे जाणून घेण्यासाठी सकाळ प्लसचा हा लेख जरुर वाचा. .या देशात सार्वजनिक वाहतुकीच्या वेळांमध्ये गोंधळ होणं, उशीर होणं काही नवीन नाही. पण विमानकंपनी म्हणजे एखाद्या खेडेगावात जाणारी एसटी नसते. विमानांच्या वेळांमध्ये १५-२० मिनिटं पुढे मागे होतात पण जवळपास २००पेक्षा जास्त उड्डाणं रद्द म्हणजे संपूर्ण गोंधळ आहे. तो का झाला असावा, असा प्रश्न पडतोच.किती उड्डाणांवर परिणाम झाला ? परिस्थिती कधी सुधारणार?--मागील ४८ तासांत इंडिगोची ३००पेक्षा जास्त उ्डडाणं रद्द झाली. त्यानंतर अधिक १०० उड्डाणं रद्द होतील, अशी शक्यता आहे.हैदराबादमधून जवळपास३३ तर बंगळुरुमधून ७० पेक्षा जास्त उड्डाणं रद्द होऊ शकतात.हैदराबाद विमानतळावरील अनेक प्रवाशांनी सोशल मीडियाद्वारे आपल्या संतापाला वाट करून दिली. प्रवासी १२-१२ तास विमानतळावर अडकून पडले होते. इंडिगोने पुढील ४८ तासांत परिस्थिती सामान्य होईल, असं आश्वासन दिलं आहे. .premium : indigo penalty Tax : इंडिगोला कराचा भार, अफरातफर की खरोखरच कंपनी तोट्यात?.मुळात इंडिगोचा हा गोंधळ का निर्माण झाला? या परिस्थितीसाठी इंडिगोने बरीच कारणं दिली आहेत. यातलं महत्त्वाचं म्हटलंय की, अनपेक्षित आणि बहुआयामी ऑपरेशनल अडचणी. आता यात कसला समावेश होतो ते पाहूयालहानमोठे तांत्रिक बिघाड,हिवाळ्यातील वेळापत्रकातील बदल,प्रतिकूल हवामान,विमान वाहतुक व्यवस्थेतील वाढलेली रहदारी, गर्दीआणि क्रू रोस्टरिंगसाठी लागू झालेल्या नव्या नियमांचा (Flight Duty Time Limitations – FDTL) समावेश आहे.या सगळ्यातील वरील सगळे मुद्दे मान्य होण्यासारखे आहेत पण FDTL नियमांमधील बदल हा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. .DGCA -Directorate General of Civil Aviation नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने जानेवारी 2024 मध्ये प्रवासी विमानांसाठीचे नियम मोठ्या प्रमाणात बदलले. आता नवीन नियमांनुसार पायलट आणि क्रू यांना विश्रांतीसाठी पुरेसा काळ देणं बंधनकारक केलं आहे म्हणजेच त्यांना अधिकाधिक जादा ड्युटीज लावता येणार नाहीत. असं केल्याने कर्मचारी थकणार नाहीत आणि प्रवासी सुरक्षेला हातभार लागेल, या सुरक्षेचा दर्जा वाढेल, अशी अपेक्षा आहे..नव्या नियमांतील प्रमुख बदल कोणते?वैमानिक आणि केबिन क्रूसाठी आठवड्याचा वाढीव विश्रांतीकाळ'रात्री'ची बदललेली व्याख्या (एक तासाने वाढवली)पायलटची उड्डाण ड्युटी आणि रात्रीच्या लँडिंगची मर्यादा. उदा.यापूर्वी ६ असणाऱ्या रात्रीच्या शिफ्ट्स आता केवळ दोनवर आणण्यात आल्या आहेत. .नव्या नियमांनुसार कोणताही वैमानिक दिवसभरात फक्त ८ तास विमान उडवू शकेल. त्यापेक्षा अधिक तास उड्डाण करण्याची परवानगी त्याला नाही. हाच वेळ आठवड्यासाठी ३५ तास, महिन्यासाठी १२५ तास आणि संपूर्ण वर्षासाठी केवळ १ हजार तास इतका असेल. असं केल्याने वैमानिकावर ताण येणार नाही आणि तो त्याच्या शारीरिक क्षमता व्यवस्थित वापरू शकेल आणि विमानाचं सुरक्षित उड्डाण करू शकेल, अशी अपेक्षा आहे. दुसरं म्हणजे वैमानिक केवळ २ रात्रपाळ्या करू शकतात. यापूर्वी हीच मर्यादा ६ रात्रपाळ्या इतकी होती. रात्रीच्या वेळी रात्री वैमानिकांना सर्वाधिक थकवा येतो. कारण दृश्यमानता कमी असते पण कामाचा ताण जास्त असतो. ताण आणि थकवा अधिक जाणवतो. हृदय, झोप, तणाव यावर परिणाम जास्त होतो. म्हणून DGCA म्हणते, रात्री जास्त ड्युट्या देणं म्हणजे अपघाताचा धोका वाढवणं. .या नियमांचा अर्थ लावता असं लक्षात येतं की एखाद्या विमान कंपनीने अधिक किंवा पुरेसे कर्मचारी ठेवले नाहीत तर सगळा गोंधळ उडेल, बट्ट्याबोळ होईल. कर्मचारी आणि क्रू मेंबरच्या वेळापत्रकात बदल होईल त्यातून उड्डाण करताना विलंबाचा वेळ वाढू शकेल. इंडिगोच्या बाबतीत तेच झालं असावं..Premium|Sanchar Sathi App : संचार साथी एप्लिकेशनची सक्ती करणे म्हणजे आपली सुरक्षा की वैयक्तिक माहितीवर घाला..? .इंडिगोवरच सर्वात जास्त परिणाम का झाला?FDTLने लागू केलेले नियम फक्त इंडिगोसाठी नव्हते तर सर्वच विमान कंपन्यांसाठी होते मग इंडिगोवरच त्याचा एवढा परिणाम का झाला? असा प्रश्न पडू शकतो आणि त्याची २ महत्त्वाची कारणं आहेत.आकारमानइंडिगोच्या वेबसाइटवरच्याच माहितीनुसार जायचं म्हटलं तर इंडिगो दररोज २२०० विमानउड्डाणं करते. ही संख्या एअर इंडियाच्या दिवसभराच्या उड्डाणांच्या जवळपास दुप्पट आहे. साहजिकच इंडिगोचा पसारा मोठा असल्याने त्यांच्या वेळापत्रकात जरासा बदल झाला तरी मोठा गोंधळ होणार, हे अपेक्षितच आहे. इंडिगोची १०-२०% विमान उड्डाणं रद्द झाली किंवा उशिराने झाले तरी त्यांच्या २००-४०० उड्डाणांवर परिणाम होतो. त्यातून प्रवास करणाऱ्या हज्जारो प्रवाशांची गैरसोय होते. उड्डाणधोरणंइंडिगो एक स्वस्त विमानकंपनी मानली जाते. त्यांच्या धोरणांत रात्रीची विमानउड्डाणं जास्त, त्यातील डाऊनटाइम कमी आणि अधिकाधिक फ्लाइंग अवर्स असलेली आहेत. या सगळ्या गोष्टी DGCA च्या नव्या नियमांशी हे विसंगत आहेत. पूर्वी इंडिगोतील अधिकाधिक वैमानिक अधिकाधिक रात्रपाळ्या करत होते. नव्या नियमांनुसार त्यावर चाप आल्याने अधिकचे वैमानिक उपलब्ध झाले नसण्याची शक्यता आहे. त्यातच इंडिगोने भरती बंद केली होती. .DGCA च्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी होता. पण तरीही अनेक विमानकंपन्यांनी त्याकडे पुरेसं लक्ष दिलेलं नाही. तयारीही केली नाही. कर्मचाऱ्यांच्या ड्युटीजचं वेळापत्रक आणि नोंदपत्रक म्हणजेच रोस्टर १५ दिवस आधी बदलण्याची अट असूनही व्यवस्थापनाने उशीर केला.एअरलाइन पायलट्स असोसिएशन.तर फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्सने तर इंडिगोच्या या सगळ्या गोंधळाला त्यांचं मनुष्यबळ विषयक धोरण कारण ठरवलेलं आहे. कर्मचारी भरतीतील गोंधळ आणि थांबवलेली भरती यामुळे हा बट्ट्याबोळ झाला असल्याचं संघटनेनं म्हटलं आहे..फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्सच्या मते,इंडीगोने DGCA चे नियम लागू होतील हे माहीत असूनही नवीन कर्मचारी भरती बंद ठेवली. त्यामुळे कर्मचारी पुरेसे उरले नाहीत.दुसरीकडे नवीन वैमानिकांची नसलेली भरती, पगार थांबवणे, नॉन पोचिंग करार यामुळे क्रू कमी झाला. कर्मचारी कमी झाल्याने वेळापत्रक बोंबलणार हे नक्की होतं.DGCA ने हंगामी वेळापत्रक मंजूर करताना पुरेसे वैमानिक असतील, याची खात्री करणं आवश्यक आहे. .तर एअरलाइन पायलट्स असोसिएशनने एक वेगळीच शक्यता मांडली. त्यांनी म्हटलं आहे की, काही विमानकंपन्या मुद्दाम विमान विलंब किंवा रद्द करून गोंधळ निर्माण करत आहेत. जेणेकरून DGCA वर नियम सैल करण्यासाठी दबाव यावा. परंतु FDTL मध्ये सवलती दिल्यास वैमानिकांचा थकवा वाढेल आणि त्यातून प्रवाशांची सुरक्षितता धोक्यात येईल..इंडिगोने नोव्हेंबर २०२५मध्ये एकूण १,२३२ उड्डाणं रद्द केली. यातील ७५५ उड्डाणं रद्द होण्यामागचं कारण होतं, क्रू आणि FDTLच्या नव्या नियमांचं पालन तर ९२ उड्डाणं हवेतील रहदारी नियंत्रणासंदर्भातील अडचणींमुळे रद्द झाली. इतर २५८ उड्डाणं रद्द होण्यास विमानतळ आणि एअरस्पेसमधील निर्बंध कारणीभूत ठरले आणि १२७ उड्डाणं रद्द झाल्याची कारणं इतर बरीच होती. विमानं वेळेवर आणण्या-नेण्यासंबंधीची माहिती तपासल्यास. नोव्हेंबरमध्ये इंडिगोने केवळ ६७.७०% उड्डाणं वेळेवर केली हाच आकडा ऑक्टोबरमध्ये ८४.१% होता..Premium|Study Room : गाझा शांतता आराखडा आणि भारताचे‘लुक वेस्ट’ धोरण.तुम्ही इंडिगोने प्रवास करत असाल तर काय काळजी घ्यावी? विमानतळावर निघण्याआधी फ्लाइट स्टेटस तपासा लवकर पोहोचा, कदाचित रांग मोठी असेल. स्नॅक्स, पाणी, औषधे जवळ ठेवा. कारण फ्लाइट रद्द झाल्यास तासन्तास थांबावे लागू शकतेफ्लेक्सिबल/रिफंडेबल तिकीट घेतले असल्यास त्याचा रिफंड मागा. मिळत असल्यास रिफंडेबल तिकिटे घ्या किंवा पर्यायी फ्लाइट बुक करा इंडिगोचे सोशल मीडिया अपडेट्स तपासत रहारी-शेड्युलिंग, रिफंडसाठी कस्टमर केअरशी संपर्क ठेवा. 