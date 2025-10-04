Premium|Inflation India: जग अस्थिर पण भारत खंबीर, रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर असं का म्हणाले?

RBI Governor Sanjay Malhotra Explains India’s Macroeconomic Stabilityट्रम्पनी लादलेलं व्यापारशुल्क निरनिराळ्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांना निरनिराळ्या प्रकारे हादरे देत आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाचा ताण अजूनही म्हणावा तितका सैल झालेला नाही. त्यातच इस्त्रायल आणि गाझापट्टीत तणाव आहेच. त्यामुळे एकूणच जागतिक व्यापारातील तणाव वाढला आहे. कर्जाचे आकडे वाढतायत, भूराजकीय परिस्थिती अधिकाधिक कठीण होत जातेय मात्र भारत या अस्थिरतेतही स्थिर आहे, इथली बँकिंग व्यवस्था टिकून आहे, असं रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणतायत. मल्होत्रा असं का म्हणतायत? खरंच असं आहे का? सविस्तर जाणून घेऊ, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून..रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर संजय मल्होत्रा कौटिल्य कॉन्क्लेव्हमध्ये बोलत होते. त्यावेळी त्यांनी भारताच्या मॅक्रो इकॉनॉमिक पायाभूत रचनेसह अनेक विषयांवर मत व्यक्त केलं..मजबूत परकीय चलनसाठा, फेब्रुवारीपासून नियंत्रणात असलेली कमी चलनवाढ, कमी होत चाललेला चालू खात्याचा तूट तक्ता आणि मजबूत बँक बॅलन्स शीट, या सगळ्या गोष्टी सकारात्मक असून, अनंत अडथळ्यांनंतरही भारतीय अर्थव्यवस्थेला संतुलित ठेवण्यात याचा वाटा आहे, असं ते म्हणाले..Premium| RBI Retail Direct : सरकारी रोख्यांमध्ये थेट गुंतवणुकीचा मार्ग .परकीय चलनसाठासप्टेंबरअखेर भारताचा परकीय चलनसाठा ७००.२ अब्ज डॉलर इतका झाला होता, जो ११ महिन्यांपेक्षा जास्त आयात खर्च भागविण्यास पुरेसा आहे. बाह्य कर्जफेडीसाठी, चलन स्थिर राखण्यासाठी आणि संकटकाळासाठी हा परकीय चलनसाठा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. सोप्या शब्दांत सांगायचं तर हा साठा म्हणजे एकप्रकारे देशाची आर्थिक विमा पॉलिसी असते..दुसरीकडे ऑगस्टमध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई २.०७% होती – जुलैपेक्षा किंचित जास्त, पण RBI च्या २-६% च्या लक्ष्यमर्यादेत सुरक्षित. सप्टेंबरमधील RBI सर्व्हेत नागरिकांनी आगामी काळात किंमतदाब आणखी कमी होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली..मध्यवर्ती बँकांची बदलती भूमिकादेशातील मध्यवर्ती बँकांच्या भूमिकांबद्दलही मल्होत्रा यांनी भाष्य केलं. ते म्हणाले, मागील दोन दशकांत म्हणजे २० वर्षांत जागतिक स्तरावर मध्यवर्ती बँकांची भूमिका बदलली. आधी किंमत स्थिर ठेवणं हे त्यांचं मुख्य काम होतं आता संकटात पहिला हात देणारे अशा नव्या भूमिकात या बँका शिरल्या आणि त्यांनी सकारात्मक भूमिका बजावली. २००८ची आर्थिक मंदी, यूरोझोन कर्जसंकट, कोविड-१९, युक्रेन युद्ध, हवामान बदलाशी संबंधित अडचणी अशा प्रसंगी मध्यवर्ती बँकानी त्यांच्यापरीने या संकटाशी तोंड देण्यात आटोकाट प्रयत्न केल्याची शाबासकीही मल्होत्रा यांनी दिली.कोविड संकटादरम्यान भारताला सावरुन धरण्यात बँकांचा वाटा होता.मात्र २०२२मध्ये चलनवाढ प्रचंडच वाढल्यानंतर बँकांनी झपाट्याने व्याजदर वाढवले होते, हेसुद्धा नमूद करायला हवे. .Premium|RBI Scheme : एकात्मिक लोकपाल योजना काय आहे?.सोनं का महागमल्होत्रा म्हणाले, जागतिक अर्थव्यवस्थेत सतत बदल होत आहेत. त्यामुळे सोन्याच्या किंमतीतील चढ उतार खरंतर किंमतीतील वाढ हे जागतिक अनिश्चिततेचे निर्देशक बनतायत. .भारतावरील बाह्य दबाव, ट्रम्प टॅरिफचे परिणामभारताची अर्थव्यवस्था जरी बळकट असली तरी ६ ऑगस्टपासून अमेरिकेने जवळपास सर्व भारतीय निर्यातींवर २५% शुल्क लावले. नंतर रशियन तेलाच्या सवलतीच्या खरेदीमुळे आणखी २५% शुल्क लादले. शिवाय युक्रेन आणि पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे ऊर्जा किमती वाढतील, असा धोका आहेच. भारत यासाठी मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून असल्याने हा आपल्यासाठी चिंतेचा विषय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.