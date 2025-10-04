प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Inflation India: जग अस्थिर पण भारत खंबीर, रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर असं का म्हणाले?

Indian economy stability : एकीकडे जगभरात मंदीची चिंता व्यक्त केली जातेय पण भारतात मात्र वित्तीय परिस्थिती सुधारतेय, असं रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर म्हणतात याची कारणं काय? जाणून घेऊ, या विशेष लेखातून.
Trump Tariffs, Gold Prices &amp; Global Tensions – How India Stands Strong

Trump Tariffs, Gold Prices & Global Tensions – How India Stands Strong

ई सकाळ

स्वाती केतकर-पंडित
Updated on

RBI Governor Sanjay Malhotra Explains India’s Macroeconomic Stability

ट्रम्पनी लादलेलं व्यापारशुल्क निरनिराळ्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांना निरनिराळ्या प्रकारे हादरे देत आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाचा ताण अजूनही म्हणावा तितका सैल झालेला नाही. त्यातच इस्त्रायल आणि गाझापट्टीत तणाव आहेच. त्यामुळे एकूणच जागतिक व्यापारातील तणाव वाढला आहे. कर्जाचे आकडे वाढतायत, भूराजकीय परिस्थिती अधिकाधिक कठीण होत जातेय मात्र भारत या अस्थिरतेतही स्थिर आहे, इथली बँकिंग व्यवस्था टिकून आहे, असं रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणतायत. मल्होत्रा असं का म्हणतायत? खरंच असं आहे का? सविस्तर जाणून घेऊ, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून.

Loading content, please wait...
Donald Trump
gold
rbi
Sakal Money

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com