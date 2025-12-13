Premium|Inflation SBI Report : किरकोळ महागाई कमी होत असताना घरखर्च कमी का होत नाही? सविस्तर वाचा!

Inflation in Basis Points Is Down — What It Really Means for Your Daily Budget, SBI Report Explained.स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा एक रिसर्च अहवाल असं सांगतो की, वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच GSTच्या दरांतील सुसूत्रीकरण आणि सुधारणा यामुळे किरकोळ महागाई कमी झालीय. किरकोळ महागाईचा दर घटणार म्हणतात पण किराणा तर अजूनही महागच आहे. घरखर्च तर कमी होत नाही मग या सगळ्या आकडेवारीला काय अर्थय? असं वाटूच शकत पण याचंच उत्तर मिळवण्यासाठी वाचा, सकाळ प्लसचा हा लेख .स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालात महागाई, जीएसटी आणि सीपीआयच्या अनुषंगाने बऱ्याच महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली आहे. सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या कालावधीत ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) म्हणजेच किरकोळ महागाई सुमारे २५ बेसिस पॉइंट्सने घटली आहे, असं हा अहवाल सांगतो. अहवालाची पीडीएफ सोबत जोडली आहे..GSTच्या दर सुसूत्रीकरणामुळे किरकोळ महागाईत घट होईल, हा अंदाज होताच पण तो जवळपास ८५ बेसिस पॉइंट्स इतका होता. पण वस्तूनिहाय केलेल्या नव्या गणनेनुसार सप्टेंबर-नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत GST मुळे CPI महागाईत आतापर्यंत सुमारे २५ बेसिस पॉइंट्सची घट झाली आहे.GST सुधारणांमुळे FY२६ मध्ये किरकोळ महागाईमध्ये अजून ३५ बेसिस पॉइंट्सची घट होऊ शकते, असंही स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा हा अहवाल सांगतो..दुसरीकडे सप्टेंबर महिन्यात स्टँडर्ड चार्टर्ड ग्लोबल रिसर्चने अंदाज व्यक्त केला होता की GST दर कपातीमुळे भारताचा जीडीपी ०.१ ते ०.१६ टक्के अंकांनी वाढेल आणि वार्षिक महागाई दरात ४० ते ६० बेसिस पॉइंट्सची घट होऊ शकेल. ‘India – A timely GST cut’ या अहवालात स्टँडर्ड चार्टर्डने म्हटलं की, जीएसटी दर कपातीमुळे महसुलात फारसं नुकसान होणार नाही. होईल ते मर्यादितच पण त्यामुळे राजकोषीय तुटीबाबतची चिंता काही अंशी कमी होऊ शकते. .Premium|RBI Repo Rate: रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो दरात कपात! हे फायद्याचं की तोट्याचं?.स्टेट बँकेच्या अहवालात म्हटलं आहे की, त्यात ई-कॉमर्सच्या विक्रीदरम्यान दिल्या जाणाऱ्या सवलतींचा विचार करण्यात आलेला नाही. जीएसटी कपातीमुळे या सवलतीतंही वाढ झालेली असू शकते. त्यामुळे आर्थिक वर्ष २०२६मध्ये जीएसटी सुधारणांमुळे किरकोळ महागाईत ३५ बेसिस पॉइंट्सपर्यंत घट होऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे..किरकोळ महागाई किंवा कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स CPI म्हणजे रोजच्या जगण्यातल्या वस्तूंच्या किंमती किती वेगाने वाढतायत हे मोजणारा निर्देशांक..Premium|Bank Loan: बँका तुमचं कर्ज का नाकारतात? फक्त सिबिल नाही 'हे'स्कोअरसुद्धा महत्त्वाचे!.CPIमधील बेसिस पॉइंट्समध्ये घट होण्याचे परिणाम कोणते? वस्तूंचे भाव झटकन कमी होत नाही पण ते वाढण्याचा वेग मात्र कमी होतो. उदा. आधी किराणा मालाचा खर्च जर दरवर्षी ८ टक्क्यांनी वाढत असेल तर आता तो खर्च वाढणार आहे पण वाढीमध्ये सात किंवा साडेसात टक्क्यांनी वाढ होईल. म्हणजेच समजा गेल्यावर्षी तुम्ही एका जिन्नसावर १०० रुपये खर्च करत होतातयंदा तुम्हाला १०८रुपये खर्च करावे लागतीलतर पुढच्या वर्षी १०८+७ म्हणजे ११५ रुपये खर्च करावे लागतील. या तीन वर्षांच्या वाढीतील दर पाहिला तर त्याचं प्रमाण कमी होते आहे. .महागाईचा वेग जर कमी राहिला तर खर्चाचा ताण थोडा हलका होतो. महिनाअखेरीस थोडी बचत शक्य होते. CPI कमी झाल्यावर रिझर्व्ह बँकेलाही व्याजदर वाढवण्याचा दबाव कमी होतो. म्हणजे तुमचा कर्जाचा हप्ता लगेच कमी होत नाही पण तो झटक्यात वाढण्याचा धोका नक्कीच कमी होतो. अचानक दरवाढ होणं कमी होतं. उदा. तेल, दूध, गॅस याच्या किंमती. आणि तुम्हाला तुमचं महिन्याचं बजेट प्लॅन करणं सोपं होतं. .Premium|Digital Assets : ऑनलाइन खाते व गुंतवणुकीचे नियोजन नसेल तर होऊ शकतो मोठा तोटा.सगळ्या राज्यांत महागाई सारखीच असेल की कमीजास्त?बरेचदा आपल्याला असं दिसतं की काही गोष्टींची किंमत एका राज्यात कमी आणि दुसऱ्या राज्यात जास्त असते. अशावेळी राज्यांनुरुप महागाईतही फरक होतो का, असा प्रश्न पडतो. त्याचं उत्तर आहे हो.नोव्हेंबर महिन्यात केरळमधील महागाई दर ८.२७% इतका होता. यामध्ये ग्रामीण महागाई ९.३४% तर शहरी महागाई ६.३३% होती. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर वापर होणाऱ्या सोने, चांदी तसेच तेल व तुपाच्या किमतींमध्ये झालेली तीव्र वाढ ही महागाई वाढीमागील प्रमुख कारणे असावीत..स्टेट बँकेच्या अहवालातील आणखी एका आकडेवारीनुसार ऑक्टोबर २०२५ मध्ये ०.२५% असलेली भारताची किरकोळ महागाई नोव्हेंबर २०२५ मध्ये किंचित वाढून ०.७१% झाली आहे. मार्च २०२६ पर्यंत ती २.७% पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे..महागाई वाढणार की कमी होणार? GST दरातील कपात आणि सुसूत्रीकरणामुळे किरकोळ महागाईवर दबाव कमी होण्याची शक्यता असली, तरी वस्तूंच्या किमती तात्काळ कमी होणार नाहीत. रोजच्या वापरातील वस्तूंचे दर पुढील काळातही वाढत राहतील, मात्र त्या वाढीचा वेग तुलनेने कमी राहू शकतो. दुसरीकडे, रुपयाच्या घसरणीमुळे आयात वस्तू, इंधन तसेच सोने-चांदीसारख्या वस्तूंच्या किमती वाढण्याचा धोका कायम आहे, त्यामुळे महागाईवर पुन्हा दबाव येऊ शकतो. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये महागाईचा अंदाज १.८ टक्के, तर २०२७ मध्ये तो ३.४ टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच, महागाई नियंत्रणात असली तरी पूर्णपणे धोका टळलेला नाही, असा सावध अंदाज या अहवालातून समोर येतो..Premium|Inflation : महागाई वाढते म्हणजे काय? तिचा खरा अर्थ आणि परिणाम!.जीएसटीतील सुधारणा आणि आर्थिक वाढ महागाईवर परिणाम होण्याबरोबरच, जीएसटीतील सुधारणांचा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवरही सकारात्मक प्रभाव पडेल.स्टँडर्ड चार्टर्डच्या अहवालानुसार, जीएसटी दर कपातीमुळे पुढील चार तिमाहींमध्ये महागाईचा दबाव कमी होऊन आर्थिक वाढीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः आयात शुल्कातील अडथळे आणि जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, ही सुधारणा अधिक महत्त्वाची ठरू शकते. याशिवाय, नोंदणी प्रक्रिया जलद करणे, परताव्यांची (refunds) गती वाढवणे आणि अनुपालन सुलभ करणे यांसारख्या प्रशासकीय सुधारणांमुळे व्यवसाय सुलभता वाढेल, आणि त्याचा मध्यम कालावधीत अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम दिसून येऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.