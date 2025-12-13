प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Inflation SBI Report : किरकोळ महागाई कमी होत असताना घरखर्च कमी का होत नाही? सविस्तर वाचा!

GST rate Impact : सरकार आणि बँकांचे अहवाल सांगतात की महागाई कमी होतेय. पण घरात भाजी, किराणा, दूध, तेल घेताना सामान्य माणसाला तो दिलासा का जाणवत नाही?
Inflation, SBI, Price, high, Money, cheap rates

Inflation is falling on paper, but your grocery bill feels heavier. SBI’s report explains why.

E sakal

स्वाती केतकर-पंडित
Updated on

Inflation in Basis Points Is Down — What It Really Means for Your Daily Budget, SBI Report Explained.

स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा एक रिसर्च अहवाल असं सांगतो की, वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच GSTच्या दरांतील सुसूत्रीकरण आणि सुधारणा यामुळे किरकोळ महागाई कमी झालीय. किरकोळ महागाईचा दर घटणार म्हणतात पण किराणा तर अजूनही महागच आहे. घरखर्च तर कमी होत नाही मग या सगळ्या आकडेवारीला काय अर्थय? असं वाटूच शकत पण याचंच उत्तर मिळवण्यासाठी वाचा, सकाळ प्लसचा हा लेख

Loading content, please wait...
inflation
GST
SBI
Sakal Money

Related Stories

No stories found.