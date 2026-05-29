Premium|Priyadarshan Sahasrabuddhe Biogas Innovation : जागतिक युद्धाची झळ स्वयंपाकघराला बसण्यापूर्वीच पुणेकर अभियंत्याने शोधला ‘एलपीजी मुक्त’ गॅसचा पर्याय!

प्रसाद घारे - prasad.ghare@gmail.com हजारो किलोमीटर दूर सुरू झालेल्या युद्धाची झळ ही आपल्या घरातील चुलीपर्यंत पोहोचत असेल तर ऊर्जा व्यवस्थेच्या आपल्या पद्धतीत काहीतरी मूलभूत चूक आहे, हे मान्य करावे लागेल. पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीसारख्या पारंपरिक इंधनांवर अवलंबून असलेली आपली जीवनशैली किती असुरक्षित आहे, याची जाणीव अशा संकटांच्या काळात प्रकर्षाने होते. मात्र, याच पार्श्वभूमीवर पुण्यातील अभियंता प्रियदर्शन सहस्रबुद्धे यांनी घरातील ओल्या कचऱ्यापासून स्वयंपाकाचा गॅस तयार करून ‘एलपीजी मुक्त’ जीवनशैलीचा पर्याय प्रत्यक्षात साकारला आहे, तोही शाश्वत, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक मार्गाने. त्यांची ही अनोखी यशोगाथा...गेल्या काही काळापासून सुरू असलेल्या इराण-इस्राईल-अमेरिका युद्धामुळे या देशांपासून हजारो मैल दूर असलेल्या आपल्या देशासारख्या अनेक देशांच्या इंधन पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम झाले आहेत. या सातासमुद्रापार असलेल्या देशांमधील संघर्षामुळे माझ्या घरातील चूल पेटायची थांबणार असेल तर काहीतरी मुळातच चुकत आहे, याची जाणीव आपल्याला झाली आहे का? पृथ्वीच्या पोटात दडलेल्या इंधनाच्या (पेट्रोल, डिझेल, गॅस आदी) जिवावर जगभरात उभे राहिलेले हे कृत्रिम इमले अजून किती काळ टिकणार आहेत? या प्रश्नाने आपण कधी अस्वस्थ झालो आहोत का? याचे खरे उत्तर, ‘नाही’ असेच असेल. याचे कारण याच इंधनाच्या जिवावर उभ्या असणाऱ्या कृत्रिम विश्वाचे आपण अविभाज्य भाग आहोत. यातून ठरवून बाहेर पडण्याची वेळ आता जवळ आली आहे, हे मात्र खरे. या युद्धामुळे आपल्या घरातील चूल विझायच्या आत आपण भानावर येतो का, हा खरा प्रश्न आहे. प्रियदर्शन सहस्रबुद्धे या अस्सल पुणेकराने आपल्या घरातील चूल तर विझणार नाहीच आणि त्याचबरोबर आपण ‘एलपीजी’, ‘पीएनजी’ मुक्त होऊ शकतो, हे प्रत्यक्ष वापरातून दाखवून दिले आहे. .वायू बायोगॅसची जन्मकहाणीआज पुण्यातील अनेक घरात, बंगल्यात, सोसायटीत, काही नामवंत कंपन्यांच्या कॅन्टीनमध्ये चक्राकार लाईफस्टाईल सोल्यूशन प्रा. लि. या प्रियदर्शनच्या कंपनीचे वायू बायोगॅस (VAAYU BIOGAS) हे उपकरण बसविण्यात आले आहे. यातून निर्माण होणाऱ्या स्वयंपाकाच्या गॅसवर आपण व्यवस्थितपणे रोजचा स्वयंपाक करू शकतो. हा बायोगॅस आपल्या घरातील ओल्या कचऱ्यावर चालतो. ‘जनरेशन फॉर जनरेशन्स’ (Generation for Genarations) ही वायूची टॅगलाइन आहे. आज प्रियदर्शनच्या चक्राकार लाईफस्टाईल सोल्यूशन प्रा. लि. या कंपनीत १५ कर्मचारी काम करतात. लवकरच कंपनीचे कामकाज त्यांच्या घरातून मोठ्या प्रशस्त जागेतून चालणार आहे. कंपनीचे आजमितीस ४५० पेक्षा अधिक ग्राहक असून, २०१९ पासून एक नफा कमविणारी, सामाजिक भान जपणारी कंपनी म्हणून ती कार्यरत आहे.‘वाया नाही वायू’ ब्रीदवाक्यप्रियदर्शनचा ‘वाया नाही वायू’ या ब्रीदवाक्यावर आधारित बायोगॅस साधारण २०१५-१६ पासून प्रत्यक्ष वापरात आला. त्यांनी याचा श्रीगणेशा त्याच्या आई-वडिलांनी चिंचवड येथे सुरु केलेल्या विश्वदीप प्रेसपार्टस या ऑटो काॅम्पोनंट क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपनीत केला. कंपनीतील कर्मचारीवर्गासाठीच्या कॅन्टीनमध्ये या बायोगॅसवर रोज जवळपास १०० जणांचा चहा आरामात करायला सुरुवात केली. या प्रयोगातून त्यांचा आत्मविश्वास वाढला. त्यानंतर हळूहळू त्याच्या महर्षीनगरमधील घरात हा प्रयोग करण्यात आला. गेली काही वर्षे त्याच्या घरात ‘एलपीजी’ गॅस वापरला जात नाही. तो स्वतःला ‘एलपीजी’मुक्त असे म्हणतो. हजारो मैल दूर चालू झालेल्या काही देशांमधील युद्धामुळे आपल्या देशभरातील अनेक घरांमध्ये ‘एलपीजी’च्या टंचाईमुळे चूल विझली. अनेक लहान-मोठे व्यवसाय ‘एलपीजी’च्या टंचाईमुळे अडचणीत सापडले. अशा परिस्थितीत प्रियदर्शनचा बायोगॅस वापरणाऱ्यांना याची अजिबात झळ जाणवली नाही. प्रियदर्शन यांचे मत स्पष्ट आहे, ‘‘आपण ठरवले तर एलपीजीमुक्त होणे शक्य आहे; त्यासाठी इच्छाशक्ती हवी.’’.बायोगॅस प्रक्रियाओल्या कचऱ्यावर चालणारा हा बायोगॅस बघण्यासाठी मी त्यांच्या महर्षीनगर येथील घरी गेलो होतो. त्याचे घर म्हणजे जणू चालती बोलती प्रयोगशाळाच. प्रयोगाच्या अनेक खुणा त्याच्या घरात दिसत होत्या. घराभोवतीच्या मोकळ्या जागेत बायोगॅससाठीचे बॅरल/पिंप ठेवले होते. यातून बाहेर येणारा गॅस साठवण्यासाठीचा एक मोठा फुगा होता. यामध्ये गॅस साठवला जातो आणि त्यातून पाइपलाइनच्या माध्यमातून घरात नेण्यात येतो. गॅस निर्माण झाला, की हा फुगा फुगतो आणि त्याचा वापर झाला की फुग्याचा आकार कमी होतो. हा गॅस आपल्या घरातील सिलिंडरमधील काॅम्प्रेस्ड गॅससारखा नसल्याने त्याचा स्फोट होण्याची शक्यता नसते. फुग्यात साठवलेला हा गॅस सुरक्षित असतो. छोट्या घरात, सोसायटीत, बंगल्यात ही बायोगॅस प्रणाली वापरुन एलपीजीमुक्त होणे सहजशक्य आहे. यासाठी मळलेली वाट सोडून आपली स्वतंत्र वाट निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. जगभरात होणाऱ्या पर्यावरण बदलाला सामोरे जाण्याचा हा एक शाश्वत उपाय आहे, असे प्रियदर्शनने नमूद केले.अस्सल पुणेकरप्रियदर्शन सहस्रबुद्धे हा अस्सल पुणेकर असल्याचे त्याच्याशी बोलताना जाणवत होते. महर्षीनगर परिसरातील क्रिसेंट या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्राथमिक, तर सेंट व्हिन्सेंट या प्रख्यात शाळेत त्याचे माध्यमिक शिक्षण पूर्ण झाले आहे. काहीतरी हटके करण्याची त्याची वृत्ती असल्याने त्याने स. प. महाविद्यालयात व्होकेशनल अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला. येथे तो सायकल, दुचाकी दुरुस्ती शिकला. इंजिनिअरिंगच्या अभ्यासक्रमापेक्षा या दोन वर्षांत त्याने बरेच प्रयोग करून बघितले. येथेच त्याच्या कलागुणांना, प्रयोगशीलतेला वाव मिळाला. इयत्ता बारावीनंतर त्याने एक वर्ष ठरवून ‘ब्रेक’ घेतला. या काळात सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांसह हिमालयातदेखील त्याने भरपूर भ्रमंती केली. यातून त्याचा आत्मविश्वास वाढला, जगाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला. याचवेळेस त्याचे बरेच मित्र ‘आयआयटी’मध्ये जाण्यासाठी तयारी करत होते. त्यावेळेस पुण्यात यासाठीचे फारसे क्लासेस नव्हते. त्या सुमारास राजस्थानमधील कोटा हे गाव स्पर्धा परीक्षांचे केंद्र म्हणून उदयास येत होते. प्रियदर्शनने कोटा येथे जाण्याचा निर्णय घेतला. आयआयटी प्रवेशपरीक्षेत ६९९ वी रँक आली. त्याने २००३ मध्ये मुंबई आयटीआयमधील पाच वर्षाच्या मेकॅनिकल ड्युएल अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला. (बीटेक/एमटेक अभ्यासक्रम) येथे त्याला अनेक नवनव्या गोष्टी शिकायला मिळाल्या. प्रयोग करून बघता आले. २००८ मध्ये बी. टेक, एम. टेक ही पदवी मिळविल्यानंतर परदेशात नोकरीसाठी जाणे, एमबीए करणे या पारंपरिक मार्गाने जायचे नाही, असे त्याने ठरवले होते. एक वर्षभर एखादा प्रश्न-समस्या सोडविण्यासाठी काम करायचे, असे प्रियदर्शनने ठरवले. त्याला २००८ मध्ये डॉ. राणी आणि अभय बंग यांनी युवांसाठी सुरू केलेल्या 'निर्माण' उपक्रमात फेलोशिप मिळाली. यात त्याने रोजगार हमी योजनेची ग्रामीण भागात अंमलबजावणी कशी सुधारता येईल, यावर काम केले. प्रशासकीय अधिकारी, मजूर यांच्याबरोबर काम करण्याची संधी मिळाली. पुस्तकी शिक्षण आणि व्यावहारिक शिक्षण याचा ताळमेळ घालण्याचे धडे त्याने याकाळात गिरविले..घरातील उद्योगात कामास सुरुवातसामाजिक संस्थांबरोबरच्या कामाचा अनुभव घेतल्यानंतर प्रियदर्शनने त्याच्या आई-वडिलांनी १९८४-८५ मध्ये चिंचवड येथे सुरू केलेल्या विश्वदीप प्रेसपार्टस या कंपनीत कामास सुरुवात केली. एखादा उद्योग कसा चालवायचा याचे प्रत्यक्ष धडे त्याने येथे गिरविले. घरचीच कंपनी असल्याने विविध प्रयोग करण्याची त्याला संधी मिळाली. दरम्यान, २०१५ मध्ये त्याची शास्त्रज्ञ आनंद कर्वे यांची भेट झाली. त्यांच्याकडून त्याने बायोगॅस, गोबर गॅसचे तंत्रज्ञान समजून घेतले. त्याचा अभ्यास केला. स्वतःच्या कंपनीतील कॅन्टीनमध्ये त्यांनी ओला कचरा, वाया गेलेले अन्न, खराब भाजीपाला, साली याचा वापर करून त्याला अपेक्षित असा बायोगॅस तयार करण्यात यश मिळविले. या गॅसवर कॅन्टीनमध्ये १०० जणांचा चहा तयार होऊ लागला. प्रियदर्शनचा प्रयोग यशस्वी झाला. हाच त्याच्या आयुष्यातील 'युरेका' क्षण होता. त्यानंतर या बायोगॅस यंत्रणेत अनेक बदल, प्रयोग, सुधारणा करण्यात आल्या. याला व्यवसायाचे स्वरूप आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले. लोकांना भेटून त्यांच्या गरजांचा, उपलब्ध जागेचा विचार, किमतीचा विचार करून व्यावसायिक पद्धतीने त्याचे मार्केटिंग करण्यास प्रारंभ झाला. यासाठी २०१९ च्या सुमारास चक्राकार लाइफस्टाइल सोल्यूशन प्रा. लि. या कंपनीची स्थापना करण्यात आली. कामासाठी वेगवेगळ्या विषयातील लोकांना सहभागी करून घेण्यात आले. गेल्या पाच-सहा वर्षांत जवळपास ४०० ते ४५० ठिकाणी हा बायोगॅस बसविण्यात यश आले. छोट्या कुटुंबासाठी दररोज ४० मिनिटे म्हणजेच वर्षाला साधारण दोन गॅस सिलिंडर इतका गॅस उपलब्ध होऊ शकेल, अशा बायोगॅस प्रणालीची किंमत सुमारे ४५ हजार (वाहतूक खर्च वेगळा) रुपये, तर पाच जणांच्या कुटुंबासाठी दररोज साडेतीन तास गॅस उपलब्ध होईल, अशा बायोगॅस प्रणालीची किंमत सुमारे १ लाख ६० हजार (वाहतूक खर्च वेगळा) रुपये आहे. क्षमतेनुसार खर्च वाढतो.ही लाट आहे तोवरी...पृथ्वीच्या पोटात दडलेल्या इंधनाच्या (पेट्रोल, डिझेल, गॅस आदी) जिवावर जगभरात उभे राहिलेले हे कृत्रिम इमले आगामी काळात कोसळणार आहेत, याचा विचार करून शाश्वत उपायांचा विचार करावा लागणार आहे. यावर समर्पक भाष्य करणारी विंदा करंदीकर यांची 'ते जरा समजून घे' या कवितेच्या ओळी खूप काही सांगून जातात. ''ही लाट आहे तोवरी खुश्शाल तू गाजून घे! गाजण्याला अर्थ कितीसा? तें जरा समजून घे!''या ओळी प्रामुख्याने परिवर्तनाचा, निसर्गाचा आणि काळाचा अपरिहार्य नियम समजून घेण्यास सांगतात. कोणतीही गोष्ट कायमस्वरूपी नसते, हे या कवितेचे मुख्य तत्त्वज्ञान आहे. इराण, अमेरिका आणि इस्राईलमधील युद्धातून हे आपण शिकणार आहोत का? हा खरा प्रश्न आहे. 'ॲपल' या जगविख्यात कंपनीने ग्राहकाला काय हवे आहे, यापेक्षा त्याने काय वापरायला हवे हे ठरविणारी उत्पादने तयार केली आणि ती प्रचंड यशस्वी झाली; तसेच काहीसे प्रियदर्शनने निर्माण केलेली बायोगॅस प्रणाली ही ग्राहकाने आगामी काळात काय वापरायला हवे, हे सांगणारी आहे..'एलपीजी'ची गरज होईल कमी!प्रियदर्शन सहस्रबुद्धे यांनी विकसित केलेल्या 'वायू' या बायोगॅस प्रणालीत घरातील ओला कचरा, अन्न, भाजीपाला टाकला जातो. अर्थात, ते टाकले की लगेच वायूचे उत्पादन सुरू होत नाही. यातील सूक्ष्मजैविक परिसंस्था स्थिर होण्यासाठी सुमारे चार आठवड्यांचा कालावधी लागतो. या बायोगॅस युनिटला विजेची आवश्यकता नसते आणि सुमारे सहा महिन्यांतून एकदाच त्याची स्वच्छता करावी लागते. या प्रक्रियेनंतर एक पातळ मिश्रण (स्लरी) शिल्लक राहते. ज्याचा उपयोग घरातील झाडांसाठी खत म्हणून करता येतो. या प्रणालीचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला गेल्यास, ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची समस्या दूर होऊ शकेल. आपल्या घरातच स्वयंपाकाचा गॅस तयार होऊ लागला, की 'एलपीजी'चा वापर कमी होईल आणि हजारो मैलांवरून सरकारला गॅस आयात करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. त्यामुळे परकी चलनही वाचेल. या युद्धातून हा धडा आपण शिकणार आहोत का? हा प्रश्न प्रत्येकाने आपल्याला विचारावा इतकेच.(लेखक पुणेस्थित मुक्त पत्रकार आहेत. ९३७३००५४४८) 