Premium| Hyderabad Surrogacy Scam: हैदराबादचा सरोगसी घोटाळा; वैद्यकीय तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून महिलांचे शोषण?

एम. एन. एस. कुमारहैदराबादमध्ये नुकत्याच उघडकीस आलेल्या ‘युनिव्हर्सल सृष्टी फर्टिलिटी सेंटर’प्रकरणाने संपूर्ण देश हादरला आहे. ‘आयव्हीएफ’, ‘सरोगसी’ आणि अर्भक विक्री या सर्वांचा संगनमताने गैरवापर करून महिलांचे शोषण, अवैध व्यवहार आणि कायद्याचे उल्लंघन कशा प्रकारे होत होते याचे हे ठळक उदाहरण आहे. ‘नवआयुष्य देणारे वैद्यकीय तंत्र’ म्हणून ज्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची प्रतिष्ठा होती, त्या तंत्राचा वापर नफेखोरी अन् काळ्या पैशासाठी केला गेला. तेलंगणमधील या धक्कादायक प्रकरणाविषयी...हैदराबादमध्ये ‘युनिव्हर्सल सृष्टी फर्टिलिटी सेंटर’ हे क्लिनिक अधिकृत परवान्याशिवाय चालवले जात होते. त्यातून एक धक्कादायक वास्तव समोर आले. या केंद्राच्या संचालिका डॉ. अत्तलुरी नम्रता यांनी ‘आयव्हीएफ’ आणि सरोगसीच्या बहाण्याखाली अर्भक विक्री आणि तस्करीचे अवैध ‘रॅकेट’ चालवून करोडो रुपये कमावले. .एका जोडप्याने केलेल्या जनुकीय चाचणीद्वारे त्यांना समजले, की त्यांना मिळालेले अर्भक हे जनुकीयदृष्ट्या म्हणजे जैविकदृष्ट्या त्यांचे नाहीच. या प्रकरणी पोलिस, आरोग्य विभाग व कायदा तज्ज्ञांच्या अहवालातून अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. या घोटाळ्याचा उगम कसा झाला, हे समजून घेऊयात. या ‘क्लिनिक’मध्ये परदेशातील जोडप्यांना आकर्षित करण्यासाठी कमी खर्चात ‘सरोगसी सेवा’ अशी जाहिरात केली जात होती. गरीब, असहाय्य महिलांना भरपूर पैसे देण्याचे आमिष दाखवून त्यांचे बाळंतपण करवून घेतले जात होते. त्यानंतर नवजात अर्भकांचे संगनमताने व्यवहार केले जात होते. या प्रकरणी पोलिसांनी ‘रॅकेट’मध्ये सहभागी असलेल्या २५ जणांना अटक केली. यात मुख्य आरोपी डॉ. नम्रता, तिचा वकील मुलगा, अन्य डॉक्टर, तंत्रज्ञ, दलाल आणि मुलाचे मूळ पालकांचा समावेश आहे.उघडकीस आलेले प्रकार.या ‘क्लिनिक’मधून सुमारे ५० जोडप्यांशी संबंधित फायली जप्त करण्यात आल्या, ज्यामुळे ‘रॅकेट’ची मोठी साखळी आणि गुंतागुंत उघड झाली. या प्रकरणात अडकलेल्या, पीडित ठरलेल्यांच्या कहाण्या तपासात पुढे आल्या. एका जोडप्याने ३५ लाख रुपयांपर्यंत रक्कम मोजली. परंतु त्यांना मिळालेले मूल त्यांचे नव्हतेच. मुलाच्या खऱ्या पालकांना फक्त ९० हजार रुपये देण्यात आले. एका महिलेने सांगितले, की तिला १० लाख मिळतील असे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र फक्त ५० हजार रुपये देऊन रुग्णालयातून तिला बाहेर काढण्यात आले. दुसरी महिला सांगते की तिनं जन्माला घातलेलं अर्भक कुणाला दिलं हे आजतागायत तिला माहीत नाही. .अनेक महिलांना सामाजिक बदनामी, लज्जा, मानसिक आघात आणि आरोग्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागले. या प्रकरणाचा संपूर्ण तपास योग्य दिशेने अन् जलद व्हावा यासाठी हे प्रकरण हैदराबाद येथील ‘सेंट्रल क्राइम स्टेशन’च्या विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) सोपवण्यात आले. डॉ. नम्रता आणि त्यांच्या मुलाला जामीन नाकारण्यात आला. कागदपत्रे, जनुकीय (डीएनए) अहवाल, मालमत्तेची चौकशी या आठ वेगवेगळ्या तपासाच्या मुद्द्यांमुळे न्यायालयाने अटक कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. डॉ. नम्रतावर एकूण १५ गुन्हे दाखल आहेत. याआधी अशाच एका सरोगसी प्रकरणात सहभागी असल्याने तिला २०२० मध्ये तीन महिन्यांची कारावासाची शिक्षा झाली होती. .अविवाहित तरुणींना, घटस्फोटित महिलांना किंवा आर्थिक अडचणीतील गरजू महिलांना ‘तुम्ही अर्भक जन्मास घातल्यास लाखो रुपये मिळतील’ असे आमिष दाखवून ‘सरोगसी’साठी वापरले जात होते. काही प्रकरणांमध्ये तर महिलांना योग्य आवश्यक माहितीही दिली जात नव्हती. त्यांना ‘आयव्हीएफ’ची वैद्यकीय जोखीम समजावून सांगितली जात नव्हती. जन्मलेल्या बाळांचे खरे पालक कोण आहेत याबाबत फसवणूक केली जात होती. अर्थातच हा सर्व प्रकार अवैध होता. संबंधित कायद्यांचे उल्लंघन केले जात होते. भारतामध्ये २०२१ मध्ये ‘सरोगसी नियामक कायदा’ लागू झाला. त्यानुसार फक्त परोपकारी उद्देशाने करण्यात आलेली ‘सरोगसी’ला (अल्ट्रुस्टिक सरोगसी) मान्यता देण्यात आली आहे. या पद्धतीच्या सरोगसीत एक महिला (सरोगेट) दुसऱ्या जोडप्यासाठी किंवा व्यक्तीसाठी कोणतेही आर्थिक मोबदला न घेता, फक्त मदतीच्या उद्देशाने आपल्या गर्भाशयात बाळ वाढवते आणि जन्म देते. .ही एक निःस्वार्थ सेवा आहे. यात ‘सरोगेट’ महिलेला तिच्या मदतीसाठी पैसे मिळत नाहीत. ती केवळ त्या जोडप्याला पालक बनविण्यास मदत करते. मात्र, आपल्या देशात ‘व्यावसायिक सरोगसी’ बेकायदेशीर आहे. अर्भक-बाळ विक्री, दलाली, परदेशी नागरिकांना बाळ पुरविण्यावर संपूर्ण बंदी आहे. मात्र, हैदराबादमधील ‘युनिव्हर्सल सृष्टी फर्टिलिटी सेंटर’ने या सर्व तरतुदींचे उल्लंघन केले. गरजू महिलांचे शोषण या घोटाळ्यातील सर्वात वेदनादायक बाब म्हणजे महिलांचे झालेले अमानुष शोषण. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील महिलांना मोठ्या रकमेचे स्वप्न दाखवले जात होते. प्रत्यक्षात त्यांना आधी ठरवलेले पैसे दिलेच गेले नाहीत किंवा अत्यल्प रक्कम देऊन त्यांना सोडले जात होते. .वैद्यकीय गुंतागुंतींमुळे अनेक महिला आरोग्याच्या गंभीर समस्यांना सामोरे जात होत्या. काही जणींना प्रसुतीनंतर योग्य उपचारही मिळाले नाहीत. पोलिस तपासात असे समोर आले, की या केंद्राशी काही आंतरराष्ट्रीय अवैध जाळे (रॅकेट) संबंधित आहे. परदेशात बाळ विकण्यासाठी खास ‘क्लायंट’ तयार केले जात होते. या अर्भकांचे दर २० ते ३० लाख रुपयांपर्यंत आकारले जात होते. बनावट कागदपत्रे तयार करून जन्मनोंदीत फेरफार केला जात होता. देश-विदेशातील अनेक जोडप्यांची फसवणूक या प्रकरणात करण्यात आली. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर तेलंगण सरकारने ताबडतोब तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली. .ही समिती दहा दिवसांत राज्यातील सर्व प्रजनन केंद्रांचे ‘ऑडिट’ करेल. तपासादरम्यान प्रजनन केंद्रांची नोंदणी स्थिती, परवाने, अयोग्य नैतिक पद्धती आणि तक्रारींचे विश्लेषण केले जाईल. सविस्तर तपासणीत गंभीर त्रुटी आढळल्या. तेलंगणमधीलल अर्ध्या प्रजनन केंद्रांनी नियामक अन् वैद्यकीय मानकांचे उल्लंघन केले आहे. ‘महिला सरोगेट’चे शोषण आणि रुग्णांच्या सुरक्षिततेबाबत निष्काळजीपणा आढळला. या घोटाळ्यानंतर ‘आयव्हीएफ’ किंवा ‘सरोगसी’च्या आव्हानांना तोंड देणाऱ्या जोडप्यांना खोल भावनिक धक्का बसला आहे. अनेक जोडपी मानसिक ताण, नैराश्यात आहेत. इतकेच नाही तर ‘आयव्हीएफ’ क्षेत्राची प्रतिमा डागाळली गेली. तसेच वैद्यकीय प्रजनन क्षेत्राची प्रतिमा डागाळली आहे. या घोटाळ्यानंतर राज्य स्तरावर नियमन, पारदर्शकता, प्रशासकीय अंमलबजावणीवर भर दिला जात आहे. .रुग्णांना विश्वासार्ह आधार देण्याची मागणी होत आहे. ‘हेल्पलाइन’ आणि समुपदेशन सेवांचीही मागणी आहे. याशिवाय अर्भक तस्करी, वैद्यकीय फसवणुकीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांत दोषींवर सरकारकडून कठोर कायदेशीर कारवाई अन् शिक्षेची आवश्यकता आहे. प्रत्येक ‘क्लिनिक’ला वार्षिक अहवाल, ‘डीएनए’ पडताळणी आणि सरकारी तपासणी अहवाल प्रकाशित करणे अनिवार्य करण्याची मागणी होत आहे. तसेच ‘आयव्हीएफ’ आणि ‘सरोगसी’ची प्रत्यक्ष प्रक्रिया, खर्च, कायदेशीर चौकट आणि जोखमीबद्दल जनजागृती वाढविण्यासाठी सरकारने जनजागृती मोहीम राबविण्याची गरज अधोरेखित केली जात आहे. पोलिसांची कारवाई या प्रकरणाचा सुगावा लागल्यानंतर हैदराबाद पोलिसांनी छापा टाकून रुग्णालयातील बेकायदेशीर कागदपत्रे जप्त केली. काही नवजात अर्भकांना सुरक्षितरीत्या ताब्यात घेतले. .संबंधित डॉक्टर, दलाल आणि संबंधित परिचारिकांना अटक केली. ही कारवाई तेलंगणध्ये पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर झाली. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर महिला संघटना आणि मानवाधिकार संघटनांनी संताप व्यक्त केला. सरोगसी कायद्याची अधिक कडक अंमलबजावणी व्हायला हवी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. गरीब महिलांचे शोषण टाळण्यासाठी सरकारने मोफत कायदेशीर मदत केंद्र उभारावे अशी मागणीही करण्यात आली. या संदर्भात वैद्यकीय आणि कायदेतज्ज्ञांचे मत असे आहे, की ‘आयव्हीएफ’ आणि सरोगसी हे तंत्र अत्यंत संवेदनशील आहे. यामध्ये नैतिक मूल्ये पाळली गेली नाहीत तर ही सरळ सरळ मानवी तस्करीच ठरते. .कायद्याच्या अंमलबजावणीत शैथील्य आणि विस्कळीतपणा असल्याने असे ‘रॅकेट’ वाढीस लागतात. भारताच्या प्रतिमेवर परिणाम हैदराबादचा हा घोटाळा ही केवळ एक गुन्हेगारी कथा नाही तर एक सामाजिक इशारा आहे. यात लोभाने मानवतेवर, कायदेशीर संरक्षणावर आणि डॉक्टर-रुग्णांच्या विश्वासावर मात केली आहे. या घटनेवरून असे दिसते, की कायदे केले गेले आहेत परंतु त्यांची अंमलबजावणी प्रभावी नाही. जेव्हा ही व्यवस्था कमकुवत असते तेव्हा पालक होण्याच्या ‘निष्पाप इच्छे’चा असा बाजार केला जातो. आता केवळ राज्य सरकारच नाही तर वैद्यकीय समुदाय आणि सामाजिक संघटनांनी एकत्रितपणे मूल होण्याच्या आशेवर आधारित हा व्यवसाय मानवतेच्या विरोधात नसून, तर तो प्रेम अन् विज्ञानाचा मिलाफ असावा. .Premium| India-China Relations: पाकिस्तानसारखा चीनही भारतासाठी दीर्घकालीन धोका आहे का?\n.यात आदर, पारदर्शकता अन् सुरक्षितता असावी. जागतिक पातळीवर वैद्यकीय पर्यटनाचे केंद्र म्हणून भारताचे मोठे नाव आहे. अशा प्रकरणांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची प्रतिमा मलिन होते. परदेशी नागरिक भारतातील सरोगसी प्रक्रियेबाबत शंका घेऊ लागतात. या प्रकरणानंतर संबंधित तज्ज्ञांनी काही महत्त्वाचे उपाय सुचवले आहेत. ते असे ः सर्व ‘आयव्हीएफ’ आणि सरोगसी केंद्रांना कडक परवानगी आणि नियमित ‘ऑडिट’ अनिवार्य करण्यात यावे. या क्षेत्रात दलाली करणाऱ्यांना कडक शिक्षा ठोठावली पाहिजे. महिलांच्या संरक्षणासाठी खास ‘हेल्पलाईन’ सुरू करण्यात यावी. अर्भक विक्रीसंदर्भात स्वतंत्र द्रुतगती न्यायालय स्थापन करण्यात यावे. .Premium|Adolf Hitler: हिटलरचा अकरावा अवतार..!.तेलंगणचे ‘युनिव्हर्सल सृष्टी फर्टिलिटी सेंटर’ प्रकरण हे फक्त एका क्लिनिकपुरते मर्यादित नाही. हा प्रकार आपल्या आरोग्यव्यवस्थेतील आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीतील गंभीर त्रुटी दर्शवतो. महिलांचे आरोग्य, मानवी हक्क आणि बालहक्क या सर्वांचा विचार करून अशा प्रकरणांतील दोषींनी कठोरतम शिक्षा दिली ठोठावली गेली पाहिजे. हे प्रकरण भारतासाठी एक धोक्याची घंटाच आहे. विज्ञान आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञान समाजासाठी वरदान ठरावे, शोषणाचे साधन नव्हे, हे या घोटाळ्याने अधोरेखित केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.