उल्हास जोशी - joshiulhas5@gmail.comआर्थिक क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीचे क्षेत्र फार महत्त्वाचे समजले जाते. बहुतेकांना गुंतवणूक करण्याची, संपत्ती निर्माण करण्याची, श्रीमंत होण्याची इच्छा असते. या विषयावर शेकडो पुस्तके जगभर प्रसिद्ध झाली आहेत, होत आहेत आणि यापुढे पण प्रसिद्ध होत राहतील. या क्षेत्रातील एक जगभर गाजलेले पुस्तक म्हणजे ‘द एलिमेंट्स ऑफ इन्व्हेस्टिंग.’हे पुस्तक अमेरिकेतील बर्टन जी. मालकेल आणि चार्लस डी. इलिस या लेखकद्वयीने लिहिले असून, दोघेही अमेरिकेच्या आर्थिक विश्वातील नावाजलेली व्यक्तिमत्वे आहेत. या दोघांना मिळालेल्या एकूण १०४ वर्षांच्या अनुभवावर (बर्टन यांचा ५४ वर्षांचा आणि चार्लस यांचा ५० वर्षांचा अनुभव) आधारीत हे पुस्तक असून, पुस्तकाचा मूळ उद्देश सर्वसामान्य लोकांना अगदी साध्या, सोप्या आणि सरळ भाषेत गुंतवणूक, संपत्तीनिर्मिती, श्रीमंत होण्याचा मार्ग याविषयी मार्गदर्शन करणे हा आहे.या पुस्तकाची सुरवात ओसिलिओ मॅकॅरी या अमेरिकी महिलेच्या उदाहरणावरून होते. १९९९ मध्ये या महिलेचा वयाच्या ९१व्या वर्षी मृत्यू झाला. त्यावेळी या महिलेने युनिव्हर्सिटी ऑफ सदर्न मिसिसिपीला दीड लाख डॉलरची देणगी दिली होती. याबद्दल तिला युनिव्हर्सिटीची ‘ऑनररी डिग्री’ तर मिळालीच; पण त्याचबरोबर ‘प्रेसिडेन्शियल सिटिझन्स मेडल’ हा अमेरिकेतील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार पण मिळाला. कारण तिने आयुष्यभर लोकांची धुणी-भांडी करून पैसे कमावले होते. यातून बचत करून तिने ही देणगी दिली होती. कारण ती ‘ग्रेट सेव्हर’ होती. त्यामुळे गुंतवणूक असो, संपत्तीनिर्माण करणे असो किंवा श्रीमंत होणे असो, याची सुरवात बचतीपासून होते. थोडे-थोडे पैसे साठवून मोठी बचत करता येते, पण केव्हा तर जेव्हा थोडे-थोडे पैसे साठवायला सुरवात करता तेव्हाच! तोपर्यंत नाही..Premium|Indian Religions : भारतातून आग्नेय-आशियात हिंदू आणि बौद्ध धर्म कसे पोहोचले?.चार्लस डिकिन्स यांच्या डेव्हिड कॉपरफिल्ड या कादंबरीतील विल्किन्स मिकॉबर यांचे पत्र बचतीचे महत्त्व सांगते.जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न १०० रुपये असेल आणि वा॓र्षिक खर्च ९९ रुपये असेल, तर परिणाम सुख-शांती. जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न १०० रुपये असेल आणि वार्षिक खर्च १०१ रुपये असेल तर परिणाम चिंता. वाचवलेला प्रत्येक रुपया का कमावलेल्या रुपयाबरोबर असतो. बचत जरूर करा; पण पोटाला चिमटा काढून अतिबचत पण करु नका. बचतीची पहिली पायरी ‘डिसेव्हिंग’ बंद करणे ही आहे. ‘डिसेव्हिंग’ म्हणजे खर्च करण्याची मानसिकता. याला आळा घालणे आवश्यक आहे. बचतीच्या क्षेत्रामध्ये बचत केलेल्या पैशांच्या मोलापेक्षा वेळेचे मोल जास्त महत्वाचा असते. .त्यामुळे बचतीला लवकर सुरवात करून दीर्घकाळ बचत केल्यास चक्रवाढीचा चांगला फायदा मिळतो. बचत आणि गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात ‘नियम ७२’ हा फार महत्त्वाचा नियम असतो. हा नियम जाणून घ्या आणि त्याचा योग्य उपयोग करायला शिका. गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात ‘क्लॅरिटी’ फार महत्त्वाची असते. प्रत्येक गुंतवणुकीच्या मागे काही ना काहीतरी उद्दिष्ट असायला हवे. उद्दिष्टाशिवाय गुंतवणूक म्हणजे सुकाणूशिवाय बोट. फ्युचर्स-ऑप्शन्स, डेरिव्हेटिव्हज यांपासून शक्य तो दूर राहा. म्युच्युअल फंडांची निवड करताना शक्यतो ‘लो-कॉस्ट’ फंडांची निवड करा. या पुस्तकात इंडेक्स फंडांची जास्त शिफारस केली गेली आहे. या पुस्तकात अजूनही बरीच चांगली तत्वे सांगितली आहेत. १८२ पानांचे हे पुस्तक साधारणपणे दोन तासांत सहज वाचून होते. ज्यांना बचत करायची आहे, गुंतवणूक करायची आहे, श्रीमंत व्हायचे आहे, त्या प्रत्येकाने हे पुस्तक एकदा तरी वाचणे आवश्यक आहे.(लेखक ज्येष्ठ विमा व गुंतवणूक सल्लागार आहेत. मोबाईल ९२२६८४६६३१).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.