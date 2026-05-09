Premium|Global stock diversification : शेअर बाजारातील घसरणीने गुंतवणूकदार चिंतेत; पोर्टफोलिओमध्ये जागतिक बाजारांचा समावेश करण्याची हीच योग्य वेळ?

भारतीय शेअर बाजाराने अलीकडच्या काळात उच्चांक गाठल्यानंतर काहीशी स्थिरता आणि घसरण अनुभवली आहे, तर दुसरीकडे अमेरिकेसह इतर जागतिक बाजारांनी लक्षणीय तेजी दाखवली आहे. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी केवळ देशांतर्गत बाजारावर अवलंबून न राहता, परदेशी बाजारांकडेही वळण्याची गरज आहे का, याचा विचार करण्याची आवश्यकता भासू लागली आहे. त्या अनुषंगाने घेतलेला हा आढावा...गेल्या २६ सप्टेंबर २०२४ रोजी आपल्या शेअर बाजाराने नवा उच्चांक केला (‘निफ्टी’ होता २६,२२७, ‘सेन्सेक्स’ ८५,९३० अंश). त्यानंतर अधूनमधून उसळी आली असली तरी निर्देशांक एकूण घसरणीच्या प्रवाहात आहेत. एप्रिल महिनाअखेरीस ‘निफ्टी’ २३,९९७ अंशांवर बंद झाला. भारताची तरुण लोकसंख्या, ‘कन्झम्प्शन थीम’ यांसारख्या कथा आता गुंतवणूकदारांना पाठ झाल्या आहेत. गेल्या दोन वर्षांत बाजारात प्रवेश करणाऱ्या नवशिक्यांच्या पदरी थोडी निराशाच पडली आहे. अगदी गेल्या एक वर्षाचा विचार केल्यास ३० एप्रिल २०२५ पासून ‘निफ्टी’ १.४३ टक्के, तर ‘सेन्सेक्स’ ४.४६ टक्के पडला आहे. भारतीय निर्देशांक आज ना उद्या वर जातील, यात काही शंका नाही; पण आपल्या गुंतवणुकीत वैविध्य आणण्यासाठी भारताबाहेर बघावे का, असा प्रश्न सल्लागारांपुढे उभा आहे. .Premium|Inflation and rupee value : वाढती महागाई आणि रुपयाचे मूल्य; रिझर्व्ह बँकेची डॉलर बाजारातील मोठी खेळी.भारताबाहेर गुंतवणुकीचा विचारअमेरिकी निर्देशांक ‘नॅस्डॅक’ गेल्या एक वर्षात ४० टक्के वाढला आहे. आपले बाणेदार पुण्याचे तज्ज्ञ ‘नॅस्डॅक’ वर गेला याला फारसा भाव देत नाहीत. कारण त्यात ६२ टक्के वजन टेक्नॉलॉजी कंपन्यांच्या शेअरचे आहे. एनव्हिडिया, ॲपल, ॲमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट आणि गुगल (अल्फाबेट) वाढले तर ‘नॅस्डॅक’ वाढणारच! त्याचे काय कौतुक करायचे? त्याखेरीस, ‘एस अँड पी ५००’ निर्देशांक २७.५ टक्के वाढला आहे. अगदी अमेरिकेच्या २००० स्मॉल कॅप कंपन्यांचा निर्देशांक ‘रसेल २०००’ गेल्या वर्षात ३९ टक्के, तर तीन वर्षांत ६२ टक्के वाढला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा जगभरच्या सर्व देशांसोबत चाललेला आक्रस्ताळेपणा व त्या देशावरचा प्रचंड कर्जाचा बोजा पाहिला आणि गल्लीबोळात (म्हणजे व्हॉट्सॲपवर) डॉलर कसा संपला आहे आदी चर्चा ऐकल्यावर अमेरिकी बाजारात तेजी कशी? यावर विश्वास बसत नाही आणि ही किती टिकणार, असा प्रश्न पडतो. ते जाऊ द्या! ब्राझीलच्या ‘बोव्हेस्पा’ निर्देशांकाने गेल्या वर्षी ३९ टक्के आणि गेल्या तीन वर्षांत ८४ टक्क्यांचा परतावा दिला, तर दुसरीकडे रोजंदारी व महागाईने गांजलेल्या ब्रिटनचा निर्देशांक ‘फुटसी’देखील वर्षभरात २१ टक्के वर होता. जपानची अर्थव्यवस्था पूर्वी झपाट्याने वाढत होती आणि १९७० ते १९८९ दरम्यान ‘निक्केई’ निर्देशांक सतत वाढतच होता. शेअर बाजार व त्याबरोबर जागेचे भावदेखील अस्मानाला पोचले होते. ‘निक्केई’ ३८,००० अंशांवर असताना, हा बुडबुडा फुटला आणि त्यानंतर ३४ वर्षे निर्देशांक त्याखालीच राहिला. पुढे शिंजो आबे यांच्या सुधारणांनंतर २०१४ पासून त्याला बळ मिळाले आणि त्याने ३८,००० अंशांचा टप्पा पार केला. आज तो ५९,३०० अंशांवर आहे व तेजीतच आहे. जपानमध्ये अनेक वर्षे शून्य व्याजदर होते. एका बाजूला अमेरिका व्याजदर वाढवत होती, तर दुसऱ्या बाजूला जपान व्याजदर स्थिर ठेवत होता. अनेक वर्षे गुंतवणूकदार जपानमधून स्वस्त दरात येनमध्ये कर्ज घेऊन ते इतर देशांत (उदा. भारत, अमेरिका) गुंतवत होते. त्याला ‘येन कॅरी ट्रेड’ म्हणत. आता बँक ऑफ जपान व्याजदर वाढविण्याचे संकेत देत असल्याने हा ट्रेड धोक्यात आला असून, बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. तरीही शेअर बाजार तेजीत आहे..कोरिया, पाकिस्तान यांचे बाजारशेवटची काही उदाहरणे देतो. सेमी कंडक्टरच्या मागणीमुळे त्या क्षेत्रातील कोरियन कंपन्यांना मोठी मागणी आहे. कोरियन निर्देशांक ‘कोस्पी’ गेल्या वर्षात १५८ टक्के वाढला. त्यांना व वरील सर्व अर्थव्यवस्थांना युद्धाची चिंता नाही का? नक्कीच आहे. महागाई, वाढते इंधनदर, कमी झालेली मागणी, होर्मुझ खाडी बंद झाल्यामुळे कमी झालेले दळणवळण व आंतरराष्ट्रीय व्यापार या सर्व गोष्टींची झळ कमी-अधिक प्रमाणात जगभर बसली आहे. कोरियन शेअर बाजारदेखील घसरला होता; पण सेमी कंडक्टरच्या वाढत्या मागणीमुळे पुन्हा सुधारला व त्याने नवा उच्चांक नोंदविला. आजही तिथले पी/ई गुणोत्तर सात आहे. आपण ज्याच्यावर टीका करतो, त्या पाकिस्तानच्या 'कराची केएसई' निर्देशांकाने गेल्या वर्षी ४६ टक्के, तर त्या आधीच्या वर्षात ८४ टक्के परतावा दिला. कराची निर्देशांक नवनवे उच्चांक करत १,७०,००० अंशांच्या आत-बाहेर आहे. पाकिस्तानच्या दयनीय अर्थव्यवस्थेमुळे घसरण होऊन तो आजही १,६३,००० अंशांवर आहे..भारतातील परिस्थितीआपापले मानापमान बाजूला ठेवत सर्व देशांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी जुळवून घेतले आहे. पाण्यात राहून माशाशी वैर नको म्हणत ट्रम्प यांनी लादलेले सर्व आयातशुल्क (टेरिफ) पचवून करार केले आहेत. आपला म्हणजे भारताचा करार 'वर्क इन प्रोग्रेस' या अवस्थेत बराच काळ आहे. त्यात आपली आयातभिमुख अर्थव्यवस्था व खनिज तेलावर मोठे अवलंबित्व असल्यामुळे, आयातीचा भार, त्यावर परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा शेअरविक्रीचा रेटा यामुळे रुपया कमकुवत होत चालला आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय बाजाराकडे काणाडोळा होणे स्वाभाविक आहे. आपले सर्वांत मोठे अस्त्र आपली तरुण लोकसंख्या आहे. त्यातही कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आगमनानंतर नव्या रोजगारसंधी निर्माण होतील का, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे हे अस्त्र निकामी होऊ शकते. सरकार ८५ कोटी नागरिकांना मोफत शिधा पुरवते. इन्फ्रास्ट्रक्चरवरील खर्च/गुंतवणूक कमी करून ती अनुदानआधारित खर्चाकडे वळवली जात असल्याचे दिसते. अशा परिस्थितीत अत्यंत कठोर; पण दूरदर्शी पावले सरकारला उचलावी लागतील. उशिरा का होईना, सरकारने डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमी कंडक्टर क्षेत्रासाठी बऱ्याच योजना जाहीर केल्या आहेत. मोठ्या प्रमाणात अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीचे प्रयत्न चालू आहेत, आपल्या प्रचंड रोकडसुलभता असलेल्या सॉफ्टवेअर कंपन्या कृत्रिम बुद्धिमता व मशीन लर्निंगवर मोठा खर्च करतील, अशी अपेक्षा आहे. आनंदाची बाब म्हणजे आता कंपनी-कामकाज सुधारले आहे. निर्देशांकांचे मूल्यांकन वाजवी होण्याकडे झुकत चालले आहे..सरकारी धोरणे व्यवसायाभिमुख होताना दिसली, तर परदेशी पाहुणे नक्की परततील. सरकारला यापुढे कारखानदारी व पायाभूत सुविधांकडे अधिक लक्ष पुरवावे लागेल. आव्हाने आहेत; पण ती नीट पेलता आली तर पुढील वर्षभरात आपले निर्देशांकदेखील दिमाखाने चमकू लागतील. तोपर्यंत किमान १० टक्के भांडवल भारताबाहेर गुंतवायला हरकत नाही.(डिस्क्लेमरः हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्देशाने लिहिला आहे. शेअर बाजारातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. त्यामुळे वाचक-गुंतवणूकदारांनी आपापल्या आर्थिक सल्लागाराशी चर्चा करूनच गुंतवणुकीबाबतचे निर्णय घेणे योग्य ठरेल.)(लेखक अर्थबोध शेअर्स अँड इन्व्हेस्टमेंट्स प्रा. लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि भांडवली बाजाराचे अनुभवी विश्लेषक आहेत. ९८५०५६६३१०). 