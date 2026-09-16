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Premium|Ganesh mythology :वेदांमध्ये गणेशाचा उल्लेख आहे का? बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति आणि गणपती म्हणजे एकच की वेगळे?

Ganapati in Vedas : गणेशाच्या पूजनाची कल्पना कशाप्रकारे जनमानसात रुजली आणि वाढली, त्याचा पुराणांतून घेतलेला आढावा.
Was the Vedic Ganapati the Same as Lord Ganesha? Know the History

Was the Vedic Ganapati the Same as Lord Ganesha? Know the History

E sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Ganapati in the Rigveda: Who Were Brihaspati and Brahmanaspati?

डॉ निर्मला कुलकर्णी, संस्कृतच्या तज्ज्ञ, अभ्यासक

कोणत्याही उत्सवात पहिल्या पूजेचा मान मिळवणारी आपली अगदी लाडकी देवता म्हणजे गणपती.

आसेतुहिमाचल पूजिली जाणारी ही देवताही लोकमानसामधून विविध काळी, विविध रंग घेऊन आता बरीचशी स्थिरावली आहे.

सामान्यतः सर्व भारतीय देवतांचे मूळ ऋग्वेदात शोधण्याचा प्रयत्न होतो. सर्वात प्राचीन वाङ्मयीन पुरावा असल्यामुळे काही देवतांचे मूळ ऋग्वेदात सहज सापडते. साहजिकच, आपल्या सर्वात परिचयाची गणपती ही‌ देवताही ऋग्वेदात शोधायचा प्रयत्न केला जातो.

खरोखरच ते तिथे सापडते का? बृहस्पती, ब्रम्हणस्पती यांचे संदर्भ वेदांत सापडतात मग ते गणेशाशी कशाप्रकारे जोडलेले आहेत? सविस्तर जाणून घेऊ, सकाळ प्लसच्या लेखातून.

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