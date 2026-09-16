Premium|Ganesh mythology :वेदांमध्ये गणेशाचा उल्लेख आहे का? बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति आणि गणपती म्हणजे एकच की वेगळे?

Ganapati in the Rigveda: Who Were Brihaspati and Brahmanaspati?डॉ निर्मला कुलकर्णी, संस्कृतच्या तज्ज्ञ, अभ्यासककोणत्याही उत्सवात पहिल्या पूजेचा मान मिळवणारी आपली अगदी लाडकी देवता म्हणजे गणपती. आसेतुहिमाचल पूजिली जाणारी ही देवताही लोकमानसामधून विविध काळी, विविध रंग घेऊन आता बरीचशी स्थिरावली आहे. सामान्यतः सर्व भारतीय देवतांचे मूळ ऋग्वेदात शोधण्याचा प्रयत्न होतो. सर्वात प्राचीन वाङ्मयीन पुरावा असल्यामुळे काही देवतांचे मूळ ऋग्वेदात सहज सापडते. साहजिकच, आपल्या सर्वात परिचयाची गणपती ही देवताही ऋग्वेदात शोधायचा प्रयत्न केला जातो. खरोखरच ते तिथे सापडते का? बृहस्पती, ब्रम्हणस्पती यांचे संदर्भ वेदांत सापडतात मग ते गणेशाशी कशाप्रकारे जोडलेले आहेत? सविस्तर जाणून घेऊ, सकाळ प्लसच्या लेखातून..कोणत्याही संस्कृतीमधील दैवते हा प्राचीन मानवसमूहाच्या अत्यंत तरल कल्पनाशक्तीचा आविष्कार आहे. निसर्गातल्या सूक्ष्मातिसूक्ष्म घटनांमध्ये तर कधी कधी अगदी ढोबळ निसर्गदृश्यामध्ये प्राचीन मानवाला देवत्व गवसले. कधी अत्यंत उपकारक वस्तूला त्याने देव मानले तर कधी उपद्रावकारक वस्तूला, प्राण्यांना देव मानून त्यांचा राग शांत करायचा प्रयत्न त्याने केला. एखाद्या देवतेची कल्पना प्राचीन मानवसमूहामध्ये कशी रूजली असेल, त्या कल्पनेचे आविष्कार कसे बदलत गेले असतील याचा विचार करणे अत्यंत मनोरंजक आहे. दैवतशास्त्र ( mythology) ही शाखा अशाप्रकारच्या विषयांची दखल घेते. .Premium| Ganesh Festival : देवाची आरती करण्याची प्रथा नेमकी कधी सुरू झाली? अथर्ववेदातला 'हा' संदर्भ माहितीय का?.आसेतुहिमाचल पूजिला जाणारा गणपती ही देवताही लोकमानसामधून विविध काळी विविध रंग घेऊन आता बरीचशी स्थिरावली आहे. सामान्यतः सर्व भारतीय देवतांचे मूळ ऋग्वेदात शोधण्याचा प्रयत्न होतो. सर्वात प्राचीन वाङ्मयीन पुरावा असल्यामुळे काही देवतांचे मूळ ऋग्वेदात सहज सापडते. साहजिकच, आपल्या सर्वात परिचयाची गणपती ही देवताही ऋग्वेदात शोधायचा प्रयत्न केला जातो..गणपति हा शब्द ऋग्वेदात आहे. “गणानां त्वां गणपतिं हवामहे” या ऋग्वेदाच्या दुसऱ्या मंडलातल्या ऋचेतले हे शब्द अगदी आज आपण गणेशचतुर्थीला पूजा करतो त्या गणपतीलाच उद्देशून वापरले असावेत असा आपाततः समज होतो. परंतु, या ऋचेत ब्रह्मणस्पति या देवतेला आवाहन केले आहे. गणपती ही देवता ऋग्वेदात नाही. ज्यात वर उल्लेखिलेला मंत्र अंतर्भूत आहे ते गणपति-अथर्वशीर्ष हे अथर्ववेदाशी संबंधित उपनिषत् सुद्धा खूप उशिराचे आहे. गणपति हे विशेषण ब्रह्मणस्पति आणि इंद्र या देवांना ऋग्वेदात लावलेले दिसते. गण म्हणजे समूह, गट आणि गणपति म्हणजे त्या समूहाचा राजा, स्वामी. इंद्र हा मरुद्गणाचा राजा म्हणून तो गणपती. ब्रह्मणस्पति हा कविसमूहाचा मुख्य म्हणून तो गणपती..Premium|Ganesh Yoga kundli: पत्रिकेतला गणेश योग म्हणजे नेमकं काय? वाचा सविस्तर.परंतु, हत्तीचे मुख असलेला कोणताही देव संपूर्ण वैदिक वाङ्मयामध्ये नाही. मैत्रायणी संहितेमध्ये आणि तैत्तिरीय संहितेशी संबंधित असलेल्या महानारायण उपनिषदामध्ये “तत्कराटाय विद्महे| हस्तिमुखाय धीमहि| तन्नो दन्ती प्रचोदयात्” असा मंत्र आहे. तथापि, तो नंतर प्रक्षिप्त केला असावा असे अभ्यासकांचे मत आहे. या देवतेचे हत्तीशी साम्य दाखवणारे स्वरूप थोडेसे विस्मयकारक आहे. .प्राचीन काळी काही जमाती एखाद्या पशूला किंवा झाडाला देव मानून त्याची पूजा करीत असत. अशा पशूंना किंवा वनस्पतीला totem म्हणजे देवक म्हणतात. हत्ती हा देखील हस्तिक या गांधार देशातल्या एका जमातीने देवक म्हणून स्वीकारला होता. यातूनच हा गजानन देव साधारण पाचव्या सहाव्या शतकात भारतीय देवतामध्ये समाविष्ट झाला.सुरुवातीला यक्ष म्हणजे विस्मयकारक परकीय शक्ती म्हणून त्याचे स्थान मंदिराच्या बाह्य भागात होते. हळूहळू तो गणेशपट्टीमध्ये दिसू लागला आणि नंतर त्याची स्वतंत्र मंदिरे उभारली जाऊ लागली. त्याचे मुख हत्तीचे का याचा अन्वयार्थ लावणाऱ्या एकमेकांशी संबंधित नसलेल्या काही कथा समाजमनाने रचल्या. ऐतिहासिक पुराव्यावर आधारित असलेला प्रा. म. के. ढवळीकर यांचा हा सिद्धांत अभ्यासकांनी स्वीकारला आहे..Premium|Ellora Jain Caves History : चिन्मय शांततेचा पाषाणप्रवास.इसवी सनाच्या नवव्या दहाव्या शतकात गाणपत्य नावाचा संप्रदाय उदयाला आला. या संप्रदायामुळे विघ्नकर्ता हे गणेशस्वरूप बदलले. तो विघ्नहर्ता झाला. कोणत्याही शुभप्रसंगी त्याची प्रथम पूजा होऊ लागली. जागोजागी गणेश मंदिरांची स्थापना होऊ लागली.याच गाणपत्य संप्रदायाने गणेशाचे मूळ ब्रह्मणस्पति आणि बृहस्पति या दोन देवतांमध्ये शोधायचा प्रयत्न केला. या दोन देवतांपेक्षा शिवशक्तीचा पुत्र गणेश खूपच वेगळा. परंतु, या दोन देवतांच्या काही विशेषणांचा आधार घेऊन गाणपत्यांनी त्यांच्यामध्ये गणेश शोधायचा प्रयत्न केला असावा..ऋग्वेदात इंद्र आणि अग्नी यांच्या तुलनेत बृहस्पति आणि ब्रह्मणस्पति या दोन देवता सूक्तसंख्येच्या दृष्टीने गौण आहेत. बृहस्पतीला अकरा सूक्ते तर ब्रह्मणस्पतीला फक्त दोन स्वतंत्र सूक्ते आहेत. ब्रह्मणस्पति या शब्दांचे दोन घटक आहेत; ब्रह्मन् आणि पति. ब्रह्मन् या शब्दाचा ऋग्वेदातला अर्थ आहे मंत्र. ब्रह्मणः पतिः म्हणजे मंत्रांचा स्वामी. जसे ब्रह्मणः हे ब्रह्मन् शब्दाचे षष्ठीचे रूप आहे तसेच बृहः हे बृह् शब्दांचे षष्ठीचे रूप आहे. बृह् हा शब्द बृंह् या धातूपासून तयार झाला आहे आणि याच धातूपासून ब्रह्म हा शब्दही तयार झाला आहे. या दोन्ही शब्दांचा शाब्दिक अर्थ “मंत्रांचा राजा” असा आहे. शिवपार्वतीचा पुत्र असलेल्या गणपतीशी साम्य शोधताना या दोन्ही देवता एकच मानून त्यांची काही विशेषणे गणपतीला लावली असावीत. गणपति या बृहस्पतीच्य विशेषणाचे शब्दसाम्यदेखील गणपतीचे मूळ ऋग्वेदात शोधायला कारणीभूत झाले असावे..Premium|Shravan Month Stories : श्रावणातील आजीच्या गोष्टी, पावसाचा सुगंध आणि संस्कारांचा महिना.बृहस्पतीचे नीलपृष्ठ ( काळसर पाठीचा) असे एक विशेषण आहे. धूम्रवर्ण हे गणपतीचे एक नाव आहे. गणपतीला “कोटी सूर्यांचे तेज असलेला” ( सूर्यकोटिसमप्रभ) असे म्हणतो. तो सूर्यापेक्षाही तेजस्वी आहे असे मानतो. ऋग्वेदात त्याचे “शुचिः” तेजस्वी असे विशेषण येते. संत तुकारामांना भावलेले ओंकार प्रधान हे गणपतीचे रूप म्हणजे मूर्तिमंत ब्रह्मस्वरूप बृहस्पति. ऋग्वेदात तो मंत्र आणि यज्ञकर्म यांचा स्वामी आहे. .कालांतराने तो देवगुरु झाला. गाणपत्यांनी याच बृहस्पतीला ब्रह्मस्वरूप मानले. बृहस्पतीच्या हातात हिरण्यवाशि (सोन्याचा परशु) आहे तर गणपतीच्या हातात “तर्कु तोचि परशु” आहे. ऋग्वेदातल्या बृहस्पतीच्या स्वर्ग आणि पृथ्वी (रोदसी) या माता आहेत तर गणपतीच्या ऋद्धि आणि सिद्धि या दोन पत्नी आहेत. बृहस्पती किंवा ब्रह्मणस्पती या देवता ऋचा करणाऱ्या प्रतिभावंत कवींच्या जथ्यात वावरत असतात, हंसांसारखा मंजुळ आवाज असलेल्या मित्रांच्या घोळक्यात फिरतात तर गणपती हा कलांचा अधिष्ठाता आहे. .Premium|Mahua Tree Uses : मोहाच्या रानातून आदिवासींचा जीवनसाठा; फुले, भाकर, दारू आणि देवस्थानापर्यंतचा महुआ वृक्षाचा प्रवास.बृहस्पति आणि ब्रह्मणस्पति हेच वाचस्पति आहेत, वाणीचे स्वामी आहेत. सरस्वती ही गणपतीची पत्नी आहे असे अनेक ठिकाणी सांगितलेले आहे. ब्रह्मणस्पतीशिवाय कोणताही यज्ञ पूर्णत्वाला जात नाही ( यस्मादृते न सिध्यति यज्ञो..) तसेच गणपतीशिवाय कोणतेही काम पूर्ण होत नाही. बृहस्पति हा स्वतः उत्तम कवी आहे, कविं कवीनाम्, त्याचा श्लोक स्वर्गातल्या देवांपर्यंत पोहोचतो ( यस्य श्लोको दिवीयते). अशाप्रकारे, ऋग्वेदातला बृहस्पति किंवा ब्रह्मणस्पति गाणपत्यांच्या द्वारे गणपतीमध्ये परिणत झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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