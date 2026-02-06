प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Solar storm : सूर्य संतापलाय! ISROचा रेडिओ ब्लॅकआऊटचा इशारा, उपग्रहांवरही होऊ शकतो परिणाम!

Sunspot flares GPS signal disruption : सौरवादळं म्हणजे काय, रेडिओ ब्लॅकआऊटचा नेमका काय परिणाम होतो, भारतीय उपग्रहांना धोका आहे का? सूर्यावर नेमकं चाललंय तरी काय?
ISRO on High Alert as Powerful Solar Flares Erupt

स्वाती केतकर-पंडित
एखाद्या दिवशी सकाळी GPS नी काम करेनासं झालं, विमानांचे मार्ग अचानक बदलावे लागले आणि दीर्घ पल्ल्याचे रेडिओ संपर्क खंडित झाले तर त्यामागे असेल, सूर्य. हो, पृथ्वीपासून तब्बल १५ कोटी किमीवर असलेला सूर्य.

सध्या सूर्यावर घडत असलेल्या अत्यंत शक्तिशाली सौर ज्वालांमुळे संपूर्ण जगातील उपग्रह, दळणवळण व्यवस्था आणि अवकाश सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

भारतात इस्रोने रेडिओ ब्लॅकआऊटचा इशारा दिला असून, सूर्याच्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवले जात आहे.

काय झालंय नेमकं? समजून घेऊ, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून.

