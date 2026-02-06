Premium|Solar storm : सूर्य संतापलाय! ISROचा रेडिओ ब्लॅकआऊटचा इशारा, उपग्रहांवरही होऊ शकतो परिणाम!

Space Weather Explained: How Solar Activity Impacts Satellitesएखाद्या दिवशी सकाळी GPS नी काम करेनासं झालं, विमानांचे मार्ग अचानक बदलावे लागले आणि दीर्घ पल्ल्याचे रेडिओ संपर्क खंडित झाले तर त्यामागे असेल, सूर्य. हो, पृथ्वीपासून तब्बल १५ कोटी किमीवर असलेला सूर्य. सध्या सूर्यावर घडत असलेल्या अत्यंत शक्तिशाली सौर ज्वालांमुळे संपूर्ण जगातील उपग्रह, दळणवळण व्यवस्था आणि अवकाश सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. भारतात इस्रोने रेडिओ ब्लॅकआऊटचा इशारा दिला असून, सूर्याच्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवले जात आहे.काय झालंय नेमकं? समजून घेऊ, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून. .नेमकं काय झालं आहे? सूर्य का रागावलाय?सूर्यावरील अशांततेचं कारण आहे, सौरडागांच्या एका समूहातील अचानक झालेली हालचाल. ‘ॲक्टिव्ह रीजन १४३६६’नावाच्या सौरडागांच्या समूहातील चुंबकीय उर्जा अचानक तीव्र झाली आणि तिथे एकामागोमाग एक असे स्फोट झाले. त्यातून चार अत्यंत शक्तिशाली सौर ज्वाला (solar flares) निर्माण झाल्या. यातील X8.1 वर्गाची ज्वाला ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी आणि शक्तीशाली फ्लेअर मानली जाते.या स्फोटांची मर्यादा साधारण ए ते एक्स अशी मोजली जाते. एम आणि एक्स या श्रेणीतील सौरज्वाला अधिक धोकादायक मानल्या जातात. अवकाश हवामान निरीक्षण संस्थांच्या मते, ऑक्टोबर २०२४नंतर झालेला हा सगळ्यात मोठा उद्रेक आहे. १९९६ते २०२६पर्यंत नोंदवलेल्या सौरज्वालांतील ही सगळ्यात मोठी सौरज्वाला आहे. .नासाच्या ‘सोलर डायनॅमिक्स ऑब्झर्व्हेटरी’ने हे सूर्यावरील सगळे उद्रेक टिपले आहेत. ही संशोधन संस्था पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर सतत लक्ष ठेवते. साधारणत: दर ११ वर्षांनी सूर्य तीव्र क्रियाशीलतेच्या चक्रातून जातो. सध्या सुरू असलेली ही सौर वादळांची मालिका ‘सोलर मॅक्सिमा’ या टप्प्याचा भाग आहे..Premium| Artificial solar eclipse: युरोपियन शास्त्रज्ञांनी केलं कृत्रिम सूर्यग्रहण.इस्रोच्या अधिकाऱ्यांनीसुद्धा याला दुजोरा दिला. सूर्यावरील वाढत्या घडामोडींमुळे संप्रेषण, नेव्हिगेशन आणि उपग्रह पे लोडमध्ये व्यत्यय येण्याचा धोका आहे. त्यामुळे ५० हून अधिक भारतीय उपग्रहांवर लक्ष ठेवलं जात आहे..रेडिओ ब्लॅकआउटची दाट शक्यता असल्याने सर्व इस्रो उपग्रहांवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.-अनिल कुमार, (ISTRAC) संचालक .भारतीय अंतराळ संशोधन संघटनेच्या टेलिमेट्री, ट्रॅकिंग अँड कमांड नेटवर्क (ISTRAC) चे संचालक अनिल कुमार यांनी NDTV ला सांगितले की, आम्ही सूर्याविषयक घडामोडींवर नजर ठेऊन आहोत. ग्राऊंड स्टेशन्सनी आधीच मिशन कंट्रोल सेंटर्सना ईशारे दिलेले आहेत. कोणतीही गडबड झाल्यास काय करायचे, याच्या योजनाही तयार आहेत. .सौर ज्वालांचा (solar flares)पृथ्वीला नेमका कसा धोका आहे?इतक्या तीव्र सौर ज्वालांमधून प्रचंड प्रमाणात विद्युत-चुंबकीय किरणोत्सर्ग (Electromagnetic Radiation) बाहेर पडतो. हा किरणोत्सर्ग प्रकाशाच्या वेगाने पृथ्वीपर्यंत पोहोचतो. माणसांना याचा अगदी थेट धोका नाही पण पृथ्वीच्या वरच्या वातावरणातील विद्युतभारित स्तर म्हणजे आयनोस्फियरवर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. आयनोस्फियर म्हणजे पृथ्वीच्या वातावरणाचा एक वरचा थर, जो जमिनीपासून साधारण ६० ते १,००० किलोमीटर उंचीवर असतो. .रेडिओ संदेश परावर्तीत करणं, जीपीएस आणि उपग्रहांच्या संपर्कातील सिग्नल्स पास करणं आणि सूर्यापासून येणाऱ्या घातक किरणांचा परिणाम काही अंशी कमी करणं हे आयनोस्फीयरमुळे शक्य होतं त्यामुळे त्याला पृथ्वीचं एक अदृश्य सुरक्षाकवचही मानलं जातं.सौरवादळांचा आयनोस्फीयरवर परिणाम झाल्याने उच्च वारंवारतेच्या रेडिओ संपर्कात खंड पडू शकतो. नेव्हिगेशन सिग्नल विस्कळीत होऊ शकतात. उपग्रहांवरील किरणोत्सर्ग वाढू शकतो आणि ध्रुवीय भागांतील उच्च उंचीवरील विमानसेवांना धोका निर्माण होऊ शकतो.काहीवेळा अशा तीव्र वादळांमुळे तेजस्वी अरोरा (Northern/Southern Lights)ही दिसून येतात.लडाखमध्ये अशाप्रकारे दाट लालसर रंगाचे अरोरा दिसून आले आहेत..कोलकात्यातील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अँड रिसर्च (IISER) येथील ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन स्पेस सायन्सेस इंडिया’ (CESSI)चे सौर खगोलशास्त्रज्ञ प्रा. दिब्येंदू नंदी यांच्याशी सकाळ प्लस टीमने संवाद साधला. .CESSI सूर्याच्या हालचालींचा अभ्यास करते. सोबतच अवकाशातील हवामानाचा (Space Weather) अंदाज वर्तवण्यासाठी आवश्यक समज विकसित करणे, गुरुत्वीय लहरींचा शोध घेणे आणि राष्ट्रीय अवकाश विज्ञान उपक्रमांना पाठबळ देण्याचं कामही करते. CESSI चे प्राध्यापक IAU, COSPAR, SCOSTEP आणि ASI यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय संस्थांच्या समित्यांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत..चुंबकीयदृष्ट्या सक्रिय असलेला 14366 हा भाग अतिशय तीव्र आणि ऊर्जायुक्त आहे. या आठवड्यात तो एकामागोमाग एक सौर वादळ निर्माण करत आहे. भारतीय शास्त्रज्ञांनी वाढत्या सौर हालचालींचा अंदाज घेत आठवड्याच्या सुरुवातीलाच अवकाश हवामानाविषयी काही इशारे जारी केले होते.प्रा दिब्येंदू नंदी, CESSI चे सौर खगोलशास्त्रज्ञ.हे वादळ इतकं महत्त्वाचं का?आजवर तरी अशा सौरज्वालांचा पृथ्वीला असलेला भीषण धोका टळलेला आहे. कारण आतापर्यंत पृथ्वीच्या दिशेने येणारी अतिशय शक्तिशाली ‘कोरोनल मास इजेक्शन’ (CME)—म्हणजेच सौर प्लाझमाचा प्रचंड ढग दिसून आलेला नाही.प्रा. नंदी म्हणाले की, सध्या मात्र ही वादळं वाढण्याऐवजी कदाचित कमी होण्याचा किंवा शमण्याचं चित्र दिसत आहे..Premium|Space Data Centers : स्पेस डेटा सेंटर्स; एआयच्या युगातील नवा अध्याय.संपूर्ण पृथ्वीला धोका आहे का?संपूर्ण पृथ्वीला याचा धोका आहे की केवळ काही भागावरच या परिणाम होणार, असं विचारल्यावर प्रा. नंदी म्हणाले, पृथ्वीवरील जो भाग सूर्याच्या समोर असेल त्या भागावर याचा निश्चित परिणाम होऊ शकतो. सौरवादळांमुळे त्या नेमक्या काळात जर तुम्ही सूर्याच्या समोर असलेल्या भागावर असाल तर तेथे वर नमूद केलेले संभाव्य धोके संभावतात. .‘आदित्य-L1’ चा वाटाभारताची पहिली सौर वेधशाळा ‘आदित्य-L1’ सूर्याविषयीच्या निरीक्षणात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. पृथ्वी–सूर्य L1 लॅग्रांज बिंदूवर, पृथ्वीपासून सुमारे १५ लाख किलोमीटर अंतरावर असलेली ही वेधशाळा, सौर उद्रेकांचे परिणाम पृथ्वीवर पोहोचण्यापूर्वीच त्यांचे निरीक्षण करण्याची संधी भारताला देते.आदित्य-L1 कडून मिळणाऱ्या डेटामुळे शास्त्रज्ञांना सौर किरणोत्सर्ग, चुंबकीय क्षेत्रे आणि ऊर्जावान कणांचे प्रत्यक्ष वेळेत (Real Time) मोजमाप करता येत आहे. यामुळे इस्रोला लवकर इशारे देणे आणि महत्त्वाच्या अवकाश पायाभूत सुविधांचे संरक्षण करणे शक्य होत आहे..प्रा. नंदी म्हणाले की, आदित्य L1 नियमीतपणे सूर्याचे आणि तेथील हालचालींचे निरीक्षण करत असतो. तो तात्काळ माहिती पुरवत नाही मात्र अवकाशातील हवामान समजून घेण्यासाठी लागणारी माहिती अथवा विदा (Data)या वेधशाळेकडून येतो. त्याचा अभ्यास करून अवकाशातील स्थिती आणि हवामानासंबंधी निष्कर्ष मांडणे सोपे होते. .अर्थसंकल्पातील तरतूदअर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारीला एक महत्त्वाची घोषणा केली. भारतात एक भव्य सौर दुर्बीण उभारली जाणार आहे. ‘नॅशनल लार्ज सोलर टेलिस्कोप’ (NLST) हा सुमारे १००० कोटी रुपयांचा प्रकल्प आहे. येत्या ५ वर्षांत तो पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. ही अद्वितीय दुर्बीण लडाखमधील मेराक येथे, पँगाँग सरोवराच्या काठावर उभारली जाणार आहे. ही दुर्बीण म्हणजे ‘आदित्य-L1’ मोहिमेचा पुढचा टप्पा ठरेल. २ मीटर वर्गातील ऑप्टिकल आणि नियर-इन्फ्रारेड दुर्बीण म्हणून नियोजित असलेला NLST, सौर चुंबकीय क्षेत्रांची उत्पत्ती आणि गती यांचा अभ्यास करेल. सौर ज्वाला, कोरोनल मास इजेक्शन आणि अवकाश हवामानासाठी याच प्रक्रिया कारणीभूत ठरतात.आता जगातील बहुतांश देशांचे दळणवळण, वीजेची जाळी आणि इतर अनेक गोष्टी उपग्रहावर अवलंबून असतात. त्यामुळे सौरवादळांसारख्या प्रकारांचे उपग्रहावर परिणाम झाल्यास त्याचा संपूर्ण देशावर परिणाम होतो. त्यामुळेच सौर भौतिकशास्त्राचा राष्ट्रीय सुरक्षेशी जवळचा संबंध आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.