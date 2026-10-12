Premium|Navratri 2026: गरब्यासाठी सलाईन? IV ड्रिपचा नवा ट्रेंड, 10 हजारांची एनर्जी ड्रिप, फायदा की धोका?

IV Drip Therapy in India: Cost, Benefits and Health Risksनवरात्र म्हणजे ९ दिवस, ९ रात्री गरब्याची धमाल. त्यासाठीची शॉपिंग, गाणी सगळं ट्रेंडिंग आहेच पण यंदा शहरातला नवा ट्रेंड आहे - गरब्याआधी IV ड्रिप घेण्याचा! दिवसभर ऑफिस-कॉलेजचा थकवा आणि रात्री नाचण्यासाठी हवी असलेली एनर्जी, यासाठी तरुणाई वेलनेस सेंटरमध्ये जाऊन सलाईन लावतेय. अशा पद्धतीने IV Drip देणारी अनेकविध पॅकेजीस दिसतील. एनर्जी बूस्टिंग, स्किन ग्लो, व्हिटॅमिन पुश अशी निरनिराळी अमिषं दाखवणारी ही ट्रीटमेंट खरंच उपयोगी आहे का? डॉक्टर्स त्याविषयी काय म्हणतात? सविस्तर वाचा, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखामध्ये..IV ड्रिप म्हणजे नेमके काय?IV ड्रिप म्हणजे एका छोट्या नळीद्वारे द्रवपदार्थ किंवा काही घटक थेट रक्तवाहिनीत सोडण्याची पद्धत. रुग्णाच्या वैद्यकीय स्थितीनुसार आणि गरजेनुसार डॉक्टर नसांमधून काही द्रव्य, औषधं शरीरात सोडतात. पण आता काही वेलनेस क्लिनिक्समध्ये सौंदर्य वाढवण्यासाठी खास आयव्ही ड्रिप्स दिल्या जातात. अगदी सोप्या मराठीत सांगायचं तर सलाइनसारखंच हे ड्रिप. शरीरातील पाण्याचं प्रमाण कायम राहावं, डी हायड्रेशन होऊ नये, दमणूक होऊ नये यासाठी खास मिश्रण असलेल्या ड्रिपही दिल्या जातात. त्यातील घटक तुम्ही निवडलेल्या ड्रिपच्या प्रकारानुसार वेगवेगळे असतात. व्हिटॅमिन सी, बी-कॉम्प्लेक्स जीवनसत्त्वे, झिंक, मॅग्नेशियम किंवा शरीरात नैसर्गिकरीत्या आढळणारे ग्लुटाथायोन (Glutathione) यांसारख्या अँटिऑक्सिडंटचाही समावेश असतो. .Premium|Skin Polishing : स्किन पॉलिशिंग म्हणजे नेमकं काय? त्वचा नितळ आणि ताजीतवानी करण्याची प्रक्रिया समजून घ्या.नवरात्रीत IV ड्रिप घेण्याकडे लोकांचा कल का?गरब्यामध्ये सलग अनेक तास नाचणे, रात्री उशिरापर्यंतची जागरणं, गर्दीच्या ठिकाणी वारंवार जाणं या सगळ्याबरोबर कामाच्या डेडलाइन्स, अपुरी झोप, कपड्यांची लगबग यामुळे मेकअप आणि त्वचेची काळजी घेण्यात खूप धावपळ होते. पण सोशल मीडियावर पोस्ट तर करायच्या असतात, छान छान तर दिसायचं असतं त्यासाठीच काहीजण असे झटपट उपाय शोधतात. देशभरातील अनेक मेट्रोसिटीजमध्ये विविध वेलनेस सेंटर्स, सॅलॉन्स, क्लिनिक्स अशाप्रकारचे आयव्ही ड्रिप ट्रीटमेंट देत असतात. अगदी २-४ हजारापासून सुरू होऊन याची किंमत पुढे ३०-५० हजार आणि काही ठिकाणी याहीपेक्षा जास्त असते. सौंदर्यासाठी, चांगलं दिसण्यासाठी अनेक तरुण तरुणी बराच खर्च करायला तयार असतात. .डोंबिवलीतील इन्फ्लुएन्सर पूजा धात्रक हिनेसुद्धा हे आयव्ही ड्रिप ट्रीटमेंट घेतली होती. गणपती आगमनाआधी तिने हे ट्रीटमेंट घेतली होती ज्याची किंमत १० हजार होती. असं तिने एका कमेंटला उत्तर देताना स्पष्ट केलं. पूजाला कोणताही आजार नाही पण गणपतीच्या ५ दिवसांमध्ये छान फ्रेश मिळावं, एनर्जी टिकून राहावी यासाठी तिने हे ड्रिप घेतलं असं ती तिच्या रीलमध्ये म्हणते..डोंबिवली हे मध्य रेल्वेवरील मुंबईचं एक उपनगर आहे. आयव्ही ड्रिपचा हा ट्रेंड फक्त सोबो म्हणजे मुंबईपुरता किंवा मेट्रो सिटीपुरता मर्यादित न राहता तो हळूहळू छोट्या शहरांकडेही पसरतो आहे, याचं एक द्योतक मानता येईल..अर्थात हा ट्रेंड केवळ तरुणाई किंवा जेन झी पुरता मर्यादित नाही. तिशी आणि चाळिशीतील नोकरदार व्यक्तीही या ड्रिप्स घेताना दिसतात. नियमीत स्किनकेअर्स किंवा इतर उपचार घेणारे लोकही अशाप्रकारे सणासुदीच्या काळात या ड्रिप्स घेताना दिसतात..Premium|Social Media Beauty Trends : सोशल मीडियावरील ब्युटी ट्रेंड्सवर विश्वास ठेवताना सावध राहा .IV ड्रिप थेरपीसाठी किती खर्च येतो?IV ड्रिपची किंमत निरनिराळ्या घटकांवर अवलंबून असते. तुम्ही कोणत्या ठिकाणी ही ट्रीटमेंट घेत आहात, तुमच्या आयव्ही ड्रिप्समध्ये कोणते घटक वापरले जातात आणि तुम्ही त्याची किती सेशन्स घेता? अशा अनेक गोष्टी असतात.मुंबईत या ड्रिप्ससाठी साधारण २ ते अडीच हजारापासून सुरुवात होते. ही किंमत पुढे ३०-४० हजारापर्यंत जाऊ शकते. विविध वेलनेस क्लिनिक्स, सेंटर्स त्यांच्या पद्धतीने त्याचं कॉस्टिंग करतात..IV ड्रिपमुळे खरोखर त्वचा चमकदार होते आणि ऊर्जा वाढते का?ही ड्रिप्स देणारे जवळपास सगळेच वेलनेस सेंटर्स, क्लिनिक्स असा दावा करतात की, याचे बरेच फायदे आहेत. IV ड्रिपद्वारे घटक थेट रक्तप्रवाहात पोहोचतात. त्यामुळे नेहमीच्या पद्धतीने एखादा पदार्थ खाऊन मग पचनसंस्थेतून त्यावर प्रक्रिया होऊन नंतर ते शरीराला आवश्यक घटकांत रुपांतर होण्याची प्रक्रिया टळते, असा अनेकांचा समज असतो. मात्र थेट रक्तपवाहात हे घटक पोहोचले याचा अर्थ प्रत्येक व्यक्तीला त्याचा फायदाच होईल, त्यापासून अधिक उर्जा मिळेल, असं ठोस सांगता येत नाही.या उपचारांचे परिणाम त्यामध्ये वापरलेले घटक, संबंधित व्यक्तीची आरोग्यस्थिती आणि शरीरात एखाद्या जीवनसत्त्वाची किंवा पोषक घटकाची कमतरता आहे का, यावर अवलंबून असतात..IV ड्रिपचे धोके कोणते? डॉक्टर काय म्हणतात ?IV Drip थेरपी ही एक वैद्यकीय प्रक्रिया आहे; ती केवळ ब्युटी सलूनमधील सौंदर्योपचारासारखी नाही.गुजरात मधील त्वचारोगतज्ज्ञ डॉ शिखा शाह म्हणतात, या आयव्ही ड्रिप्समुळे कोणतीही विशेष एनर्जी मिळते किंवा त्वचेवर चमक येते या दाव्यांना शास्त्रीय आधार नाही. या उपचारपद्धतीला समर्थन देणारे ठोस वैज्ञानिक पुरावे उपलब्ध नाहीत. त्या म्हणतात की, कोणत्याही प्रमुख वैज्ञानिक किंवा वैद्यकीय संस्थेने या उपचारपद्धतीविषयी अधिकृत मान्यता दिलेली नाही. शिवाय आयव्ही ड्रीप थेरपीच्या माध्यमातून बनावट औषधांचा धोकाही संभवतो. काही ठिकाणी तर यकृत आणि मूत्रपिंडांच्या कार्यावर विपरीत परिणाम झाल्याचंही समजतं आहे. डॉ शिखा या त्वचारोगतज्ज्ञ असून त्यांनी एमडी आणि डीएबी दोन्ही पदव्या सुवर्णपदकासह मिळवलेल्या आहेत. त्या अहमदाबादमध्ये क्लिनिक चालवतात. सणाच्या काळात त्वचा तजेलदार हवी असेल, चांगली एनर्जी हवी असेल भरपूर पाणी प्या, चांगला आहार घ्या. व्यायाम करा. .दुसरीकडे NDTVशी बोलताना अहमदाबादमधील त्वचारोगतज्ज्ञ डॉ. किंजल मेहता यांनी ही थेरपी घेण्यापूर्वी योग्य वैद्यकीय तपासणी करून घेण्याचा सल्ला दिला. शिवाय वैद्यकीय देखरेखीशिवाय असे उपचार केल्यास अॅलर्जी, शरीरात अतिरिक्त द्रव साचणे आणि यकृतावर अनावश्यक ताण यांसारखे धोके संभवतात असा इशाराही त्यांनी दिला. .Premium|Facial Skin Care Benefits : २५ गोरी त्वचा म्हणजे निरोगी त्वचा नव्हे! फेशियलबाबतचे 'हे' ५ मोठे गैरसमज तुम्हाला माहित आहेत का?.IV Drip घेताना 'या' गोष्टींची काळजी घ्याIV प्रक्रियेदरम्यान तुमच्यासाठी जी सुई वापरली जाते ती नवीन आहे याची खात्री करा. तुमच्यासाठी वापरलेली सुई वापरानंतर मोडून कचऱ्यात टाकलेली आहे ना, ते पाहा. ज्या ठिकाणी सुई टोचली जाते तिथे संसर्ग तर होत नाही ना यावर लक्ष ठेवा. ड्रिपमध्ये वापरलेल्या घटकांमुळे अथवा त्यांच्या प्रमाणामुळे रक्तवाहिनीत अडथळा अथवा इतर त्रास होण्याची शक्यता आहे का, त्यावर उपाय काय याची नीट खात्री करून घ्या. आधीपासून काही आजार असलेल्या व्यक्तींनी, नियमित औषधे घेणाऱ्यांनी किंवा वारंवार ही थेरपी घेण्याचा विचार करणाऱ्यांनी आधी चांगल्या प्रशिक्षित वैद्यकीय तज्ज्ञाचा सल्ला घ्यावा. ही प्रक्रिया योग्य वैद्यकीय वातावरणात आणि प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या देखरेखीखालीच केली पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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