Premium|IPL 2026 Analysis : आयपीएल २०२६ मध्ये गोलंदाजच ठरवणार विजेतेपदाचे भवितव्य; बुमरापासून चहल-अक्षरपर्यंत सर्वांच्या माऱ्यावर लक्ष

सुनंदन लेले-sdlele3@gmail.comबघायला गेले तर २४ चेंडू म्हणजे चार षटकाच्या माऱ्यात गोलंदाजाने काय करामत केली ते सामना संपल्यावर जास्त जाणवते. कालपासून चालू झालेल्या टाटा आयपीएल २०२६ स्पर्धेत कोणते संघ प्रगती करणार, याचे भवितव्य फलंदाजांपेक्षा गोलंदाज ठरवणार, असे मला तरी वाटते.छोट्या सीमारेषा, नवे चेंडू, क्षेत्ररक्षणाच्या मर्यादा आणि फलंदाजीला पोषक खेळपट्ट्या या सगळ्याचा अंतर्भाव असल्याने बऱ्याच लोकांचा असा समज आहे, की टी-२० क्रिकेट म्हणजे फक्त फलंदाजांचे राज्य. बहुतांशी सामने बघताना असे वाटते, की गोलंदाजांना मार खाण्याचे पैसे मिळतात. विचार अगदीच चुकीचा आहे, असे अजिबात नाही. तरीही जितके सामने जवळून अभ्यासता येतात तेव्हा समजते, की सामन्याच्या दोऱ्या गोलंदाजांच्या हाती असतात. फलंदाजांचे चौकार-षटकार किंवा शतके अर्धशतके नजरेत भरतात तसे गोलंदाजांचे मोल आकडेवारी बघून कळत नाही. त्यासाठी जरा जास्त खोलात जाऊन बघावे लागते. गोलंदाजाने मोक्याच्या क्षणी जम बसलेल्या फलंदाजाला बाद केले तर नाट्यमय कलाटणी मिळते किंवा एका षटकात अचूक मारा केल्याने जास्त धावा दिल्या जात नाहीत, ज्याने धावगती आणि परिणामाने फलंदाजांवरचे दडपण अचानक वाढते. तेव्हा कुठे विचार करता गोलंदाजाचे महत्त्व कळते. बघायला गेले तर २४ चेंडू म्हणजे चार षटकांच्या माऱ्यात गोलंदाजाने काय करामत केली ते सामना संपल्यावर जास्त जाणवते. कालपासून चालू झालेल्या टाटा आयपीएल २०२६ स्पर्धेत कोणते संघ प्रगती करणार, याचे भवितव्य फलंदाजांपेक्षा गोलंदाज ठरवणार, असे मला तरी वाटते..टाटा आयपीएल २०२६ची सुरुवात होत असताना असे जाणवते आहे, की सहा संघ एका पातळीवर आहेत. क्षमतेला पूर्ण न्याय दिला तर दोन संघ मोठी मजल मारू शकतात आणि मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर हे दोन संघ जरा जास्त समतोल आणि ताकदवान वाटतात. सगळ्याच संघ मालकांनी आणि चालकांनी मिळून संघाची बांधणी करताना विचार करून समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थात स्पर्धेअगोदर महत्त्वाच्या खेळाडूंना दुखापती झाल्याचा फटका काही कोलकाता नाइट रायडर्ससारख्या संघांना सहन करावा लागणार आहे. तसेच नेहमीप्रमाणे इंग्लंडच्या काही खेळाडूंनी ऐनवेळी माघार घेतल्याचे परिणाम भोगावे लागणार आहेत. गेल्या वर्षी हॅरी ब्रुकने माघार घेतली होती तशीच कृती बेन डकेटने केले आहे. याचा दुष्परिणाम बाकी इंग्लंड खेळाडूंना भविष्यात सहन करावा लागणार आहे कारण लिलावात बोली लावताना कोणी इंग्लंडच्या खेळाडूंवर पटकन विश्वास ठेवणार नाही. २०२५ मध्ये हार्दिक पंड्या आणि श्रेयस अय्यरने संघ बदल केले होते. २०२६ साठी संजू सॅमसन राजस्थान रॉयल्सला सोडून चेन्नई सुपर किंग्ज संघात येऊन दाखल झाला आहे. सॅमसनचा अपवाद वगळता तसे कोणा मोठ्या खेळाडूने संघ बदल केल्याचे दिसत नाहीये.स्पर्धेला रंग भरायला पहिले काही सामने मोठ्या धावांचे आणि अखेरच्या षटकापर्यंत रंगणारे व्हावे लागतात. भारतात उन्हाचे चटके बसू लागले आहेत. जमिनीतला पाण्याचा अंश कमी होत असल्याने टाटा आयपीएल २०२६ स्पर्धेसाठीच्या पूर्वार्धातील खेळपट्ट्या ताज्या आणि टणक असणार. खेळपट्टी तयार करणारे स्थानिक माळी जास्त करून फलंदाजीला पोषक वातावरण तयार करायचा प्रयत्न करणार. मेच्या दुसऱ्या आठवड्यानंतर म्हणजेच स्पर्धेच्या उत्तरार्धात सतत सामने खेळून वापरल्या गेलेल्या खेळपट्टीवर फिरकी गोलंदाज जरा परिणाम साधू शकतील, असा अंदाज आहे..Premium| West Indies Cricket: क्रिकेटवर राज्य करणाऱ्या विंडीज संघाला उतरती कळा का लागली?.गेल्या पाच वर्षांत आयपीएल करंडकावर नवनव्या संघांची नावे लागली आहेत. २०१० आणि २०११ मध्ये चेन्नई सुपर किंग्ज संघाने लागोपाठ दोन वर्षं आयपीएल जिंकून दाखवली होती. तशीच मोठी कामगिरी मुंबई इंडियन्स संघाने २०१९ आणि २०२० मध्ये करून दाखवली होती. त्या दोन आकड्यांचा अपवाद सोडला तर कोणाही संघाने सलग दोन वर्षं आयपीएल जिंकलेली नाही. गतवर्षी म्हणजेच २०२५ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर संघाने पहिल्यांदा विजेतेपद पटकावले, ज्याने विराट कोहलीचे मोठे स्वप्न साकारले गेले. २०२६ मध्येसुद्धा आरसीबीचा संघ कागदावर मजबूत दिसत आहे. समोर संघ आपल्यावर जरा जास्त निग्रहाने आक्रमण करणार आहेत, याचा विचार करता सरावात एकही क्षण वाया घालवून नका... पूर्ण तयारीनिशी मैदानात उतरा, विराट कोहलीने पहिल्याच सराव सत्रात आपल्या संघातील सहकाऱ्यांना जाणीव करून दिलेली आहे. लक्षात घ्या, मुंबई आणि चेन्नई संघाने प्रत्येकी पाच वेळा आयपीएल करंडकावर नाव कोरले आहे. इतके सातत्य बाकी कोणत्याही संघांना जमलेले नाही.आता मुख्य मुद्द्यावर येतो. फलंदाज सामने गाजवत असताना मी गोलंदाज भवितव्य ठरवणार का म्हणतो आहे, लक्षात घ्या. भारतीय संघाने सलग दोन वेळा टी-२० विश्वचषक जिंकून केला. कप्तान आणि प्रशिक्षकाने मिळून फलंदाजी करत असताना बेधडक आक्रमक खेळ करायची योजना नुसती आखली नाही तर राबवून दाखवली. भारतीय संघाने उपांत्य आणि अंतिम दोन मोठ्या सामन्यांत २५० धावांचा टप्पा ओलांडून दाखवला, ज्याने क्रिकेट जगत डोळे विस्फारून बघत राहिले. तरीही संघाला विजेतेपदाकडे नेताना जसप्रीत बुमराने केलेला मारा निर्णायक ठरला होता, हे कसे विचारता येईल? जगभरातील आजी माजी खेळाडूंनी तोड फाटेपर्यंत बुमराची स्तुती केली ज्यात वसीम अक्रमसारखा महान गोलंदाज होता, तसेच सतत पाकिस्तानचे गोडवे गाणारा आणि भारतीय क्रिकेटला दूषणे देणारा शाहीद आफ्रिदी होता. बुमराची गोलंदाजी करताना टप्पा आणि दिशा या दोन सर्वांत महत्त्वाच्या गोष्टींवर असलेले नियंत्रण विस्मयकारक होते. बाकीचे गोलंदाज धावांचा मार खात असताना बुमराला खेळताना फलंदाज गोंधळलेले दिसले. बुमराकडून बाकीची गोलंदाज मोठी प्रेरणा घेणार आहेत. टिच्चून मारा केला तर संघाला विजयाचा मार्ग सुकर करून देणारे गोलंदाज आपण ठरू शकतो, हे बुमराकडे बघून बाकीच्या गोलंदाजांना वाटत आहे..टी-२० मध्ये गोलंदाजांचा प्रभाव लोक समजतात त्यापेक्षा कितीतरी जास्त असतो. ते सामन्याचे स्वरूप नेमके कसे बदलतात, ते पाहा :योग्य वेळी विकेट्स घेणे : पहिल्या सहा षटकात म्हणजेच पॉवर प्लेमध्ये दोन विकेट्स घेणारा वेगवान गोलंदाज फक्त फलंदाजांना बाद करत नाही, तर संपूर्ण फलंदाजीच्या योजनेलाच खिंडार पाडतात. पहिल्या सहा षटकांत एक किंवा दोन मोठे फलंदाज बाद झाले, तर मधल्या फळीवर कमी वेळेत डाव सावरण्याचा प्रचंड दबाव येतो. हा एक मानसिक बदल असतो, ज्याचा परिणाम संपूर्ण डावावर होतो.धावगती रोखणे : टी-२० क्रिकेटमध्ये आठ-नऊ धावांची सरासरी सामान्य आहे, तिथे सहा किंवा सातच्या सरासरीने धावा देणारा गोलंदाज फलंदाजांना इतर गोलंदाजांविरुद्ध मोठे धोके पत्करायला भाग पाडतो. सुनील नरीन किंवा रशीद खान यांच्यासारखे गोलंदाज नेहमीच खूप विकेट्स घेत नाहीत; पण त्यांच्या धावा रोखणाऱ्या गोलंदाजीमुळे फलंदाज दुसऱ्या टोकाला फटकेबाजी करण्याच्या नादात विकेट गमावतात. बुमराला तोंड देताना बरेच फलंदाज धोका पत्करत नाहीत. आणि मग दडपण वाढल्यावर समोरच्या गोलंदाजावर हल्ला चढवण्याच्या नादात चुका करतात.माऱ्यात विविधता : टी-२० फलंदाजी आता इतकी आक्रमक झाली आहे, की तिला उत्तर आता फक्त वेगाने नाही तर कौशल्याने दिले जाते. स्लोअर बॉल, नकल बॉल, कॅरम बॉल आणि गुगलीमुळे फलंदाजांना अंदाज बांधणे कठीण जाते. जेव्हा फलंदाजाला चेंडू 'वाचता' येत नाही, तेव्हा मोठा फटका मारायच्या विश्वासाला धक्का लागतो.अंतिम षटके एक कला : शेवटची चार षटकेच सामन्याचा निकाल ठरवतात. जसप्रीत बुमरा किंवा ट्रेंट बोल्टसारखे गोलंदाज, ज्यांनी 'लो फुल-टॉस' आणि 'यॉर्कर्स'वर प्रभुत्व मिळवले आहे, ते सहज मिळणाऱ्या १५-२० धावा रोखू शकतात. टी-२० मध्ये अशा डेथ स्पेशालिस्टची किंमत इतर कोणत्याही खेळाडूपेक्षा जास्त असते..डॉट बॉल्सचा दबाव : पाठोपाठ येणारे 'डॉट बॉल्स' फलंदाजाची कोंडी करतात. प्रत्येक निर्धाव चेंडू फलंदाजाला पुढच्या चेंडूवर मोठा फटका मारण्यास भाग पाडतो, ज्यामुळे अनेकदा विकेट पडते. ३० चेंडूंत ६० धावा हव्या असताना, जर एखादे ओव्हर निर्धाव गेले, तर २४ चेंडूंत ६० धावांचे समीकरण फलंदाजासाठी अशक्य होऊन बसते.थोडक्यात सांगायचे तर, गोलंदाज फक्त धावा रोखत नाहीत, तर ते विकेट्स मिळवून देतात, भागीदारी तोडतात आणि सामन्याचा वेग नियंत्रित करतात.हेच कारण आहे, की २०२६च्या टाटा आयपीएल स्पर्धेत बुमरा बरोबरीने अक्षर पटेल, लुंगी एन्गीडी, युझवेंद्र चहलसारखे निष्णात गोलंदाज आपापल्या संघांसाठी निर्णायक कामगिरी करतील, असा माझा अंदाज आहे. शेवटच्या क्षणाला स्पर्धेत दाखल होणारा दक्षिण आफ्रिकन अष्टपैलू खेळाडू कार्बीन बॉश स्पर्धेत चमकेल, असे वाटते. फलंदाजीत डेव्हाल्ड ब्रॅव्हीस, एडन मार्करम, तंदुरुस्त झालेला रिषभ पंत आणि श्रेयस अय्यर जोरदार फटकेबाजी करतील. पुढील दोन महिने संध्याकाळची करमणूक काय, हा प्रश्न कोणाही क्रिकेटप्रेमीला पडणार नाहीये,हे नक्की. 