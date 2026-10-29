Premium|Jio platforms share : जिओचा शेअर घ्यावा की स्पेसएक्सचा? गुंतवणुकीपूर्वी काय गोष्टी तपासणं आवश्यक?

पुणे – जिओच्या आयपीओला अर्ज करू का, असा प्रश्न काही दिवसांपूर्वी माझ्या एका मित्राने मला विचारला. त्यानंतर काही दिवसांनी त्याचा पुन्हा मेसेज आला, आयपीओ मिळाला नाही यार! पण तरीही मला जिओ प्लॅटफॉर्म्सचा शेअर घ्यावासा वाटतोय. काय करू, घ्यावा की नाही?माझ्या मित्राचाच नाही, तर अनेक गुंतवणूकदारांच्या मनात सध्या हा प्रश्न यतोय. जिओचा शेअर घ्यावा की एलॉन मस्क यांच्या स्पेसएक्सचा? मुकेश अंबानी आणि एलॉन मस्क यांच्या कंपन्यांचं भवितव्य कसं असेल? यापैकी कोणत्या कंपनीत पैसे गुंतवणं फायद्याचं ठरेल?अर्थतज्ज्ञ आणि गुंतवणूकविषयक सल्लागार वारंवार सांगतात की, पैशाचा निर्णय घाईघाईत किंवा भावनेच्या भरात घेऊ नये. मात्र, लोकप्रिय उद्योगपतींच्या कंपन्या चर्चेत आल्या की त्यांच्याविषयीची उत्सुकता आणि त्यातून होणारी गुंतवणूक हे आपसूकच होतं.जिओ प्लॅटफॉर्म्सने २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शेअर बाजारात पदार्पण केलं. दुसरीकडं, स्पेसएक्सचे शेअर्स अमेरिकेतील नॅस्डॅक बाजारात उपलब्ध आहेत. दोन्ही कंपन्या उपग्रहाच्या माध्यमातून इंटरनेटच्या माध्यमातून भविष्यात यशस्वी ठरण्याची शक्यता असली तरीही त्यांचे व्यवसाय, शेअरची रचना आणि कंपनीवरील नियंत्रणाची पद्धत वेगवेगळी आहे. त्यामुळेच सर्वात आधी या कंपन्यांची रचना, मताधिकार समजून घेणं गरजेचं आहे. या लेखाच्या माध्यमातून हा विषय सविस्तर समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. .लिस्टिंगनंतर लगेच शेअर घ्यावा का?जिओच्या आयपीओची इश्यू किंमत १ हजार ११९ रुपये होती. २८ ऑक्टोबर रोजी शेअरची लिस्टिंग सुमारे १,३५८ रुपयांवर झाली. म्हणजे इश्यू किमतीच्या तुलनेत सुमारे २१.४ टक्के प्रीमियम मिळाला. आयपीओमध्ये शेअर्सचे वाटप झाले नाही, म्हणून आता बाजारातून शेअर खरेदी करावा, असा विचार गुंतवणूकदार करू शकतात. मात्र, लिस्टिंगच्या दिवशी शेअरची किंमत वाढली म्हणजे पुढेही ती वाढेलच, असे नाही.लिस्टिंगनंतर अनेक जण किंमत भविष्यात अजून वाढेल या भितीने घाईघाईत खरेदी करतात. पेटीएमचा ज्यावेळी आयपीओ बाजारात आला त्यावेळीही अनेकांनी मोठी रक्कमा आयपीओसाठी लावली आणि क्षणात त्याची किंमत कमी झाली. आजही पेटीएमचे शेअर आयपीओच्या वेळच्या रकमेच्या इतकी उंची गाठू शकलेले नाहीत. त्यामुळेच लिस्टिंगनंतर किंमत वाढेल म्हणून घाईघाईने खरेदी करणे केव्हाही धोक्याचेच ठरू शकते.स्पेस एक्स मधल्या शेअरचं गणित माहितीये?स्पेसएक्समधील एलॉन मस्क यांची शेअरमालकी आणि मतदानाचा अधिकार यांत मोठा फरक आहे. अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशनकडे दाखल केलेल्या १३ ऑगस्ट २०२६ च्या कागदपत्रांनुसार, ३० जून २०२६ रोजी मस्क यांची कंपनीतील beneficial ownership ४८.४ टक्के होती. मात्र, कंपनीच्या आयपीओ प्रॉस्पेक्टसनुसार, आयपीओ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्याकडे सुमारे ८२.४ टक्के मतदानशक्ती राहण्याचा अंदाज होता. यामागे स्पेसएक्सची Dual-Class Share Structure महत्त्वाची आहे. म्हणजेच काय तर कंपनीच्या Class A शेअरला एक मत, तर Class B शेअरला दहा मते मिळतात. त्यामुळे कंपनीतील आर्थिक मालकी ४८.४ टक्के असली, तरी मतदानावर त्यांचे नियंत्रण त्यापेक्षा लक्षणीय अधिक असू शकते.हे थोडक्यात समजून घेऊ.. Class A या प्रत्येक शेअरला एक मत मिळते, तर Class B या प्रत्येक शेअरला १० मतं मिळतात. म्हणजेच दोन्ही गुंतवणूकदारांकडे प्रत्येकी १० शेअर्स जरी असले, तरी त्यांच्या मतदानाच्या अधिकारांत मोठा फरक असू शकतो.स्पेसएक्सच्या अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशनकडे (SEC) दाखल केलेल्या प्रॉस्पेक्टसनुसार, आयपीओनंतर मस्क यांच्याकडे सुमारे ८३.५ टक्के मतदानशक्ती राहण्याचा अंदाज होता. Class B शेअरधारकांना संचालक मंडळातील बहुसंख्य संचालक निवडण्याचा विशेष अधिकारही आहे.याचा अर्थ सामान्य गुंतवणूकदाराला कंपनीच्या व्यवसायातील आर्थिक वाढीत सहभागी होता येऊ शकते; मात्र कंपनीच्या महत्त्वाच्या निर्णयांवर त्याचा प्रभाव मर्यादित राहू शकतो.शेअर खरेदी करताना केवळ कंपनी किती मोठी आहे किंवा तिचा संस्थापक किती प्रसिद्ध आहे, हे पाहून चालत नाही. शेअरला किती मतदानाधिकार आहेत, संचालक मंडळाची निवड कशी होते आणि भागधारकांना कोणते अधिकार मिळतात, हेही तपासले पाहिजे. .Premium|Crypto Tax: ‘क्रिप्टो’मध्ये पैसे गुंतवलेत मग ITR कसा भरायचा ते जाणून घ्या!.मुकेश अंबानी यांनी कोणती पद्धत वापरली?जिओ प्लॅटफॉर्म्समध्ये स्पेसएक्सप्रमाणे एका प्रकारच्या शेअरला १० मते आणि दुसऱ्या प्रकारच्या शेअरला एक मत अशी रचना नाही. सामान्य इक्विटी शेअरसाठी एका शेअरमागे एक मत हे तत्त्व लागू आहे. मात्र, कंपनीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक शेअरला अधिक मते असणे आवश्यक नसते. एखाद्या शेअर होल्डरकडे कंपनीतील बहुसंख्य शेअर्स असतील, तर त्याला बहुसंख्य मतदानाधिकार मिळू शकतात.जिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या आयपीओनंतर रिलायन्स इंडस्ट्रीजकडे कंपनीतील सुमारे ६४.४१ टक्के हिस्सा राहण्याचा अंदाज होता. त्यामुळे जिओमध्ये नियंत्रणाची रचना प्रामुख्याने शेअरहोल्डरच्या शेअरमालकीवर आधारित आहे. याचा अर्थ जिओमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या सामान्य व्यक्तीचे अधिकार निरुपयोगी आहेत, असा नाही. मात्र, तिच्याकडे असलेल्या शेअर्सच्या तुलनेत कंपनीच्या एकूण निर्णयप्रक्रियेवर तिचा प्रभाव किती असेल, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.दोन्ही कंपन्यांचा व्यवसाय समजून घ्यास्पेसएक्सचे काम केवळ उपग्रह इंटरनेट पुरवण्यापुरते मर्यादित नाही. रॉकेट प्रक्षेपण, अंतराळ वाहतूक आणि स्टारलिंकच्या माध्यमातून उपग्रह इंटरनेट सेवा हे तिच्या व्यवसायाचे महत्त्वाचे भाग आहेत. या व्यवसायात तंत्रज्ञान, मोठा भांडवली खर्च, सरकारी परवानग्या आणि भविष्यातील मागणी यांची भूमिका महत्त्वाची आहे.जिओ प्लॅटफॉर्म्सचा व्यवसाय दूरसंचार आणि डिजिटल सेवांशी संबंधित आहे. मोबाइल इंटरनेट, नेटवर्क, ब्रॉडबँड आणि इतर डिजिटल सेवा या क्षेत्रांमध्ये कंपनीच्या वाढीच्या संधी आहेत. मात्र, दूरसंचार क्षेत्रात एअरटेलसारख्या प्रतिस्पर्ध्यांशी स्पर्धा, नेटवर्क उभारणीवरील खर्च आणि ग्राहकांकडून मिळणारे उत्पन्न यांचा व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो.त्यामुळे या दोन कंपन्यांना एकाच निकषावर मोजता येणार नाही. त्यांचे उत्पन्न कसे वाढते, नफा किती आहे, कर्ज किती आहे, भविष्यातील योजनांसाठी किती भांडवल लागेल आणि सध्याचे मूल्यांकन किती आहे, यांची स्वतंत्रपणे तुलना करावी लागेल. .शेअर खरेदी करण्यापूर्वी तपासायच्या ८ गोष्टी१. कंपनी चांगली आहे म्हणजे शेअरही चांगला असेल असे नाहीSpaceX चे रॉकेट तंत्रज्ञान, Starlink चे इंटरनेट नेटवर्क किंवा Jio चा मोठा ग्राहकवर्ग आकर्षक वाटू शकतो. पण शेअर खरेदी करताना कंपनीची किंमत किती ठरवली आहे, हा स्वतंत्र प्रश्न आहे.समजा, कंपनीची कमाई वर्षाला १० टक्क्यांनी वाढते; पण तुम्ही शेअर इतक्या महाग किमतीत घेतला की त्या वाढीची अपेक्षा आधीच किंमतीत समाविष्ट आहे. अशा वेळी कंपनी चांगली कामगिरी करूनही शेअरमधून अपेक्षित परतावा मिळेलच असे नाही.काय तपासावे?• कंपनीचे उत्पन्न आणि नफा किती वाढतो आहे?• कर्ज किती आहे आणि कॅश फ्लो किती आहे?• शेअरच्या किमतीच्या तुलनेत कंपनीची कमाई किती आहे?• सध्याचे मूल्यांकन भविष्यातील वाढीच्या अपेक्षांवर किती अवलंबून आहे?SEBI देखील गुंतवणुकीपूर्वी आर्थिक उद्दिष्टे, जोखीम सहन करण्याची क्षमता, मूल्यांकन आणि विविधीकरण तपासण्याचा सल्ला देते.२. SpaceX मध्ये मतदानाचा अधिकार मर्यादित असू शकतोSpaceX मध्ये Class A शेअरला एक मत आणि Class B शेअरला दहा मते मिळतात. त्यामुळे सामान्य गुंतवणूकदाराने पैसे गुंतवले तरी कंपनीच्या निर्णयांवर त्याचा प्रभाव मर्यादित राहू शकतो.याशिवाय SpaceX च्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या काही अटींमुळे सार्वजनिक भागधारकांचे व्यवस्थापनावरील नियंत्रण आणि कायदेशीर उपाय वापरण्याचे पर्याय मर्यादित होऊ शकतात.त्यामुळेच कंपनीच्या प्रॉस्पेक्टसमधील Voting Rights, Corporate Governance, Shareholder Rights आणि Risk Factors हे विभाग वाचा.३. Jio च्या बाबतीत शेअर होल्डरचे नियंत्रण समजून घ्याJio Platforms मध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा बहुसंख्य हिस्सा असल्यामुळे सामान्य गुंतवणूकदाराकडे काही शेअर्स असले तरी कंपनीच्या महत्त्वाच्या निर्णयांवर त्याचा प्रभाव मर्यादित असू शकतो.याचा अर्थ Jio मध्ये गुंतवणूक करू नये असा नाही. मात्र, कंपनीच्या नफ्यात वाढ झाली तर त्याचा फायदा शेअरधारकांना कसा मिळेल, भविष्यात भांडवलाची गरज किती असेल आणि प्रवर्तक व अल्पसंख्याक भागधारकांचे हित कसे जपले जाते, हे तपासणे आवश्यक आहे.४. IPO नंतर लगेच शेअर घेण्याची घाई करू नकानवीन शेअर बाजारात दाखल झाल्यानंतर त्याच्या किमतीत मोठे चढ-उतार होऊ शकतात. कंपनी लोकप्रिय असल्यामुळे मागणी वाढू शकते; पण त्यामुळे शेअरचे मूल्यांकन योग्य आहे, असे सिद्ध होत नाही.विशेषतः पहिल्या काही दिवसांत:• लिस्टिंगनंतरची किंमत आणि IPO किंमत यांची तुलना करा.• शेअरच्या व्यवहाराचे प्रमाण पाहा.• कंपनीच्या अधिकृत आर्थिक अहवालांचा अभ्यास करा.• सोशल मीडियावरील लक्ष्यकिंमती किंवा हमखास नफ्याच्या दाव्यांवर निर्णय घेऊ नका. .५. SpaceX साठी डॉलर आणि भारतीय करांचे गणित समजून घ्याभारतातून SpaceX चे शेअर्स घेताना रुपयांचे डॉलरमध्ये रूपांतर करावे लागते. शेअरची डॉलरमधील किंमत वाढली तरी रुपयाच्या तुलनेत डॉलरचे मूल्य कमी झाल्यास तुमच्या रुपयातील परताव्यावर परिणाम होऊ शकतो. उलट, डॉलर मजबूत झाल्यास फायदा होऊ शकतो.याशिवाय पैसे परदेशात पाठवण्याचे नियम, बँकेचे शुल्क, लागू TCS, परदेशी गुंतवणुकीवरील कर आणि विक्रीतून मिळणाऱ्या नफ्याचे इनकम टॅक्सला द्यावी लागणारी माहिती यांचा विचार करा.६. संपूर्ण बचत एका शेअरमध्ये गुंतवू नकाSpaceX किंवा Jio या दोन्ही कंपन्यांचे भविष्य चांगले असण्याची शक्यता असली तरी त्यांच्यात गुंतवणूक करणे म्हणजे जोखीममुक्त गुंतवणूक नव्हे.• घरखर्च, आपत्कालीन निधी आणि जवळच्या काळात लागणारे पैसे शेअर बाजारात गुंतवू नका.• एका कंपनीतच संपूर्ण गुंतवणूक केंद्रित करू नका.• दीर्घकालीन उद्दिष्टे आणि जोखीम सहन करण्याची क्षमता लक्षात घेऊन गुंतवणुकीचे प्रमाण ठरवा.७. कंपनीच्या भविष्यातील योजनांबरोबर त्यांची अंमलबजावणीही पाहाSpaceX साठी Starship, उपग्रह इंटरनेटचा विस्तार, मोठ्या भांडवली खर्चाची गरज आणि तांत्रिक व नियामक अडथळे महत्त्वाचे आहेत. Jio साठी दूरसंचार क्षेत्रातील स्पर्धा, नेटवर्कवरील खर्च, ग्राहकांकडून मिळणारे सरासरी उत्पन्न आणि नवीन डिजिटल सेवांमधून होणारी कमाई महत्त्वाची ठरते.कंपनीने काय करण्याचे जाहीर केले आहे, यापेक्षा प्रत्यक्षात किती प्रगती झाली आहे, हे पाहणे अधिक उपयुक्त आहे. .८. शेअर कधी विकायचा, हे आधी ठरवाशेअर घेताना फक्त किती नफा होईल, याचा विचार करू नका. कोणत्या परिस्थितीत गुंतवणुकीचा पुन्हा आढावा घ्यायचा, हेही ठरवा.उदाहरणार्थ:• कंपनीच्या कमाईत अपेक्षेपेक्षा मोठी घट झाली.• कर्ज किंवा भांडवली खर्च नियंत्रणाबाहेर गेला.• कंपनीचे मूल्यांकन वाढले, पण वाढीची अपेक्षा पूर्ण होत नाही.• तुमचे आर्थिक उद्दिष्ट किंवा पैशांची गरज बदलली.शेअरची किंमत घसरली म्हणूनच विकायचा किंवा वाढली म्हणूनच ठेवायचा, असे एकच सूत्र सर्व गुंतवणुकीला लागू होत नाही.सध्या भारतीय शेअर बाजार असो, लोकांमधील चर्चा असो किंवा सोशल मिडिया असो. केवळ याच शेअर्सची चर्चा आहे. त्यातूनच भावनिक किंवा अतिउत्साही खरेदी विक्री होण्याचीही शक्यता आहे. म्हणूनच सेबी सांगते तसं. जाणकार बना आणि सतर्क रहा. डोळसपणे शेअर्सची निवड करा.-------टीप - हा लेख ग्राहकांना शैक्षणिकदृष्टिकोनातून गोष्टी माहित व्हाव्यात म्हणून लिहिला गेला आहे. अन्य कोणताही हेतू यामध्ये नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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