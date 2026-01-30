Premium|Karnataka CM power struggle : कर्नाटकमधील सत्तासंघर्ष ‘जैसे थे’
कल्याणी शंकर - ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदाचा वाद अद्याप सुटलेला नाही. सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार यांच्यात सुरू असलेला सत्तासंघर्ष कायम आहे. सिद्धरामय्या यांना राहुल गांधींचा पाठिंबा आहे, तर सोनिया या शिवकुमार यांच्या बाजूने असल्याचे म्हटले जाते. कर्नाटकात लवकरच नेतृत्वात बदल होऊ शकतो किंवा सत्तेवरून तीव्र प्रतिकार होऊ शकतो, असे म्हटले जाते. कर्नाटकच्या या संघर्षाबद्दल...
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यातील सत्तासंघर्षामुळे काही काळापासून तणाव निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्रिपद वाटून घेण्याचे ‘सूत्र’ या संघर्षात महत्त्वाची भूमिका बजावते. राज्यातील राजकीय परिस्थिती समजून घेण्यासाठी या घडामोडी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात. राज्यातील सत्तासंतुलन आणि एकूण अनेक बदलांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. पक्षाच्या हायकमांडकडून निर्णय प्रलंबित असल्याने कर्नाटकातील नेतृत्वाबाबतच्या निर्णयात अनिश्चितता आहे. यामुळे नागरिक आणि राजकीय विश्लेषकांमध्ये पुढे काय होणार, याबद्दल उत्सुकता आणि चिंता वाढली आहे.