Premium| Unorganized Sector Employment: नवीन सर्वेक्षणातून असंघटित क्षेत्रात रोजगाराची वाढ होत आहे की घट?

युगांक गोयल, कृती भार्गवअसंघटित क्षेत्रातील उद्योगांच्या वार्षिक सर्वेक्षणाचे (एएसयूएसई) त्रैमासिक ‘बुलेटिन’ नुकतेच प्रसिद्ध करण्यात आले. भारतातील उद्योगक्षेत्रातील असंघटित क्षेत्र हे सातत्याने विस्तारणारे आहे. यावर कोट्यवधींच्या उपजीविका अवलंबून आहे. या ‘बुलेटिन’च्या माध्यमातून योग्य वेळी उपलब्ध होणारी आकडेवारीमुळे त्यावर आधारित व्यवहार्य धोरणे आखता येतात. या सर्वेक्षणामुळेकेवळ या क्षेत्राची दखलच घेतली जाणार नाही, तर हे असंघटित उद्योगक्षेत्र सर्वसमावेशक अन् शाश्वत वाढीचा आधारस्तंभ बनविण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील. गेल्या आठवड्यात सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने एक प्रसिद्धीपत्रक जाहीर केले. असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांचे त्रैमासिक (क्यूबीयूएसई) प्रसिद्ध केल्याची माहिती त्यात देण्यात आली. .हे नवे त्रैमासिक (बुलेटिन) म्हणजे असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांच्या वार्षिक सर्वेक्षणाचे (एएसयूएसई) त्रैमासिक स्वरूप असून, यात जानेवारी-मार्च २०२५ आणि एप्रिल–जून २०२५ या कालावधीसाठी उच्च वारंवारितेची आकडेवारी दिली आहे. असंघटित बिगर कृषी क्षेत्रातील अल्पकालीन गतिमानता टिपण्याचे या त्रैमासिकाचे उद्दिष्ट आहे. हेच क्षेत्र रोजगाराचा प्रमुख आधार, देशांतर्गत सकल उत्पादनात (जीडीपी) मोठा वाटा देणारे, तसेच उपजीविकेच्या संधी निर्माण करणारे महत्त्वाचे स्त्रोत मानले जाते.आकडेवारीचे महत्त्व.असंघटित बिगर कृषी क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे एक प्रमुख आधारस्तंभ आहे. हे क्षेत्र कोट्यवधी लोकांना रोजगार व उपजीविका पुरवते आणि राष्ट्रीय सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) लक्षणीय योगदान देते. या क्षेत्राचे महत्त्व केवळ रोजगारनिर्मितीच्या व्यापकतेतच नाही, तर लघु उद्योजकतेचे (स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्युअरशिप) संवर्धन व स्थानिक मूल्यनिर्मितीचे केंद्र म्हणूनही आहे. ग्रामीण व शहरी भारतातील पुरवठा साखळी टिकवून हे क्षेत्र आर्थिक वृद्धी खऱ्या अर्थाने तळागाळापर्यंत पोहोचवते. मात्र, ही उद्योगसंस्था मुख्यत्वे अनौपचारिक असून, कॉर्पोरेट चौकटीच्या बाहेर असल्याने मुख्य प्रवाहातील धोरण, चर्चांमध्ये याकडे दुर्लक्ष केले जाते. यामुळे नियमित अन् वेळेवर उपलब्ध होणारी माहिती अत्यावश्यक ठरते. असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांचे त्रैमासिक (बुलेटिन) ही उणीव भरून काढते. .कारण ते या क्षेत्रातील अल्पकालीन गतिमानतेचे उच्च वारंवारतेतील विश्लेषण सादर करते. मालकी हक्काची उद्योगसंस्था (प्रोप्रायटरशिप), भागीदारी (पार्टनरशिप), स्वयंसहाय्यता गट (सेल्फ हेल्प ग्रुप), सहकारी संस्था (कोऑपरेटिव्ह), सोसायटी/विश्वस्त संस्था अशा असंघटित संस्था उत्पादन, व्यापार आणि सेवाक्षेत्रांत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यांत सामान्य भारतीयांच्या दैनंदिन अर्थव्यवस्थेचे वैशिष्ट्यपूर्ण चित्र दिसते. भारतीय असंघटित अर्थव्यवस्थेच्या वास्तवाशी सुसंगत आणि सर्वसमावेशक वाढीच्या धोरणांची आखणी करण्यासाठी या क्षेत्राचा सखोल अभ्यास करणे अत्यंत आवश्यक आहे..ही माहिती काय सांगते?नवीन ‘बुलेटिन’मधील अंदाज भारताच्या असंघटित बिगर कृषी क्षेत्रातील लवचिकता आणि कमकुवतपणा या दोन्ही बाबींचे दर्शन घडवतात. जानेवारी-मार्च २०२५ मधील ७ कोटी ८५ लाख आस्थापनांची संख्या एप्रिल-जून २०२५ मध्ये वाढून ७.९४ कोटींवर गेली. ज्यामुळे या क्षेत्राच्या सतत विस्ताराचे स्पष्ट संकेत मिळतात. या वाढीचे प्रमुख कारण व्यापार क्षेत्र असून, त्यात ३.६३ टक्क्यांनी वाढ झाली, तर सेवा क्षेत्रात ३.१३ टक्क्यांनी वाढ झाली. परंतु, आकडेवारीत उत्पादन क्षेत्रात ४.७ टक्के इतकी चिंताजनक घट झाल्याचा उल्लेख आहे. ज्यामुळे लघुउद्योगांना भेडसावणारा ताण स्पष्ट होतो. व्यापार व सेवा क्षेत्रातील वाढ आणि उत्पादन क्षेत्रातील घट यांमधील या विसंगतीमुळे संरचनात्मक असमतोल (स्ट्रक्चरल इम्बॅलन्सेस) अधोरेखित होतात. ग्राहकांची मागणी आणि स्थानिक सेवांनी या क्षेत्राला आधार दिला असला, तरी पारंपरिक उत्पादनावर वाढत्या गंतवणूक खर्चाचा, यांत्रिकीकरणामुळे निर्माण झालेल्या स्पर्धेचा आणि परवडणाऱ्या कर्जाच्या मर्यादित उपलब्धतेचा अडथळा दिसून येतो..रोजगाराचे स्वरूप या विश्लेषणाला आणखी एक महत्त्वपूर्ण स्तर जोडते. पहिल्यांदाच या क्षेत्रातील रोजगार १३ कोटींच्या पातळीवर पोहोचला. जानेवारी-मार्च २०२५ मध्ये तो १३.१३ कोटी एवढे सर्वाधिक प्रमाण गाठल्यानंतर एप्रिल–जून २०२५ मध्ये किंचित घट होऊन १२.८६ कोटींवर आला. २०२३-२४ मधील असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांच्या वार्षिक सर्वेक्षणाच्या वार्षिक अंदाजानुसार १२.०६ कोटी कामगारांच्या तुलनेत, हे एका वर्षात जवळपास एक कोटी नवीन रोजगार निर्माण झाल्याचे उल्लेखनीय उदाहरण आहे. मात्र, दुसऱ्या तिमाहीतील ही घसरण या क्षेत्राच्या अल्पकालीन चढ-उतारांपुढील असुरक्षिततेची जाणीव करून देते. कामगार अर्थशास्त्राच्या (लेबर इकॉनॉमिक्स) दृष्टिकोनातून पाहता, अशी चक्रीयता असंघटित रोजगारातील सापळा (इनफॉर्मिलिटी ट्रॅप)अधोरेखित करते. या क्षेत्रात रोजगार विपुल प्रमाणात असले, तरी ते अस्थिर, सातत्यहीन आणि सामाजिक सुरक्षा नसलेले असतात. यातील धोरणात्मक धडा स्पष्ट आहे. असंघटित क्षेत्र अद्यापही अतिरिक्त मनुष्यबळाची शोषक आहे..कामगार संरचनेचे विश्लेषणकामगारांच्या संरचनेवर बारकाईने नजर टाकल्यास स्वयंरोजगार आणि मालक संचालित उद्योग यामध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचे दिसते. काम करणाऱ्या मालकांचा वाटा पहिल्या तिमाहीत ५८.२९ टक्के इतका होता, तो दुसऱ्या तिमाहीत वाढून ६०.१८ टक्के झाला. तर मजुरीवर काम करणाऱ्या कामगारांचा वाटा २६.८६ टक्क्यांवरून घटून २४.३८ टक्के इतका झाला. उद्योजकतेवर आधारित स्वयंरोजगारातील ही वाढ दोन प्रकारे पाहिली जाऊ शकते. एका बाजूने ती तळागाळातील उद्योजकतेची सशक्तता दाखवते. जी अनेकदा गरज आणि संधी यांच्या मिश्रणातून टिकून राहते. दुसऱ्या बाजूने मजुरीवर धारित रोजगारातील घट या क्षेत्राची स्थिर नोकऱ्या निर्माण करण्याची मर्यादित क्षमता दाखवते आणि भारताच्या व्यापक रोजगार धोरणाबाबत चिंता निर्माण करते. .या आकडेवारीचा ग्रामीण पैलू तितकाच ठळक आहे. ग्रामीण कामगारसंख्या जानेवारी–मार्च २०२५ मधील ५.९७ कोटींवरून एप्रिल–जून २०२५ मध्ये ६.२५ कोटींवर पोहोचली. यावरून ग्रामीण कुटुंबांची उपजीविकेसाठी बिगर कृषी उद्योगांवर वाढते अवलंबित्व दिसून येते. कृषिकेंद्रित अर्थव्यवस्थेवरून व्यापार, सेवा आणि लघुउद्योग या मिश्र स्वरुपाकडे होत असलेले हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील संरचनात्मक परिवर्तन लक्षणीय आहे. यामुळे ग्रामीण पायाभूत सुविधा, सुधारित मालवाहू दळणवळण आणि बाजारपेठेतील प्रवेशाची वाढती गरज अधोरेखित होते. या त्रैमासिक ‘बुलेटिन’च्या निष्कर्षांतील एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे महिलांची भूमिका. दोन्ही तिमाहींमध्ये महिलांचा कामगारसंख्येतील वाटा २८ टक्क्यांपेक्षा जास्त होता, जो २०२३–२४ च्या तुलनेत किंचित अधिक आहे. ही वाढ माफक असली तरी ती या क्षेत्राच्या स्त्री-पुरुष समावेशक वृद्धीतील महत्त्वाची भूमिका दर्शवते. स्वयं सहायता गट, लघुउद्योग आणि शिलाई, अन्नप्रक्रिया, शैक्षणिक उपक्रम अशा सेवा क्षेत्रांत महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योग विशेष ठळकपणे दिसतात..Premium| Air Miles: तुम्ही कधी फ्री एअर तिकिट्स मिळवलीयेत का? .‘डिजिटल तफावत’ कायमसर्वात भविष्याभिमुख निर्देशक म्हणजे ‘डिजिटल स्वीकार’. इंटरनेट वापरणाऱ्या उद्योगांचा वाटा जानेवारी–मार्च २०२५ मधील ३४.२० टक्क्यांवरून एप्रिल–जून २०२५ मध्ये वाढून ३६.०३ टक्के इतका झाला, जो २०२३-२४ च्या वार्षिक सर्वेक्षणात नोंदवलेल्या २६.७ टक्केच्या तुलनेत मोठी वाढ आहे. मात्र, अद्याप सुमारे दोन-तृतीयांश उद्योग ‘ऑफ लाईन’च राहिले आहेत. ‘डिजिटल तफावत’ कायम असल्याचे यातून अधोरेखित करते. हे निष्कर्ष पुन्हा एकदा हे अधोरेखित करतात की उद्योजकतेच्या भावनेला चालना देतानाच या क्षेत्रावर उपजीविकेसाठी अवलंबून असलेल्या कोट्यवधी लोकांना सन्मानजनक आणि शाश्वत कामाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे दुहेरी आव्हान कायम आहे.हे त्रैमासिक ‘बुलेटिन’ हा सांख्यिकीय व्यवस्थेतील एक मोठा टप्पा आहे. तो धोरणकर्त्यांना अशा क्षेत्राविषयी उच्च-वारंवारितेचा आढावा उपलब्ध करून देतो. तो एवढा व्यापक आहे. ही आकडेवारी असे दर्शवते, की भारताची असंघटित क्षेत्रातील अर्थव्यवस्था एकाच वेळी सशक्त अन् कमकुवत आहे. ती संख्येने विस्तारत आहे. उद्योजकतेला चालना देत आहे, ‘डिजिटलायझेशन’ स्वीकारत आहे. .Premium| Suvarnadurg fort: समुद्रावर सत्ता ठेवण्यासाठी बांधलेला सुवर्णदुर्ग म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या दूरदृष्टीचा अद्भूत नमूना! .पण त्याच वेळी उत्पादनक्षमता, रोजगारनिर्मिती आणि सामाजिक संरक्षणाबाबत कमकुवत राहिली आहे. मुळात भारतातील उद्योगक्षेत्रातील असंघटित क्षेत्र हे भारताचे शांतपणे विस्तारणारे एक सक्षम प्रारूप आहे. यामध्ये कोट्यवधींच्या उपजीविका एकत्र आहे. या ‘बुलेटिन’सारखी वेळेवर उपलब्ध होणारी आकडेवारी त्यावर आधारित धोरणे आखण्याची संधी भारताला देतो. याद्वारे केवळ या क्षेत्राची दखलच घेतली जाणार नाही, तर त्याला सर्वसमावेशक आणि शाश्वत वाढीचा खरा आधारस्तंभ बनविण्यासाठी सक्षमही केले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.