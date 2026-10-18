Premium|Khadi and Indian Freedom Struggle : खादी आणि स्वातंत्र्यलढा

शेफाली वैद्य - saptrang@esakal.comविणकरांच्या अडचणींत भारतीय समाजजीवनाची उतरंडही गुंतलेली होती. वस्त्रोद्योगाचे कौशल्य हे ठरावीक जाती आणि समुदाय ह्यांच्यापुरतेच मर्यादित राहिले होते. विणकराकडे ज्ञान होते, कौशल्य होते, कला होती, पण त्याची कमाई ठरवणाऱ्या व्यवहारांवर त्याचे नियंत्रण नव्हते. त्यामुळे विणकराला मदत म्हणजे फक्त नवा माग देणे नव्हे. सूत मिळण्यापासून तयार कापड विकले जाण्यापर्यंतच्या साखळीत विणकराला न्याय्य स्थान मिळणे आवश्यक होते आणि त्यासाठी संस्थात्मक पातळीवर प्रयत्न होणे गरजेचे होते. स्वातंत्र्यपूर्वकाळात या सगळ्यांचे परिमाण वेगळे ठरले.कापड केवळ अंगच झाकत नाही तर राजकीय भूमिकाही व्यक्त करू शकते, हे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याने जगाला दाखवून दिले. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात साध्या सुती वस्त्राला स्वदेशीचा, स्वावलंबनाचा आणि प्रतिकाराचा अर्थ मिळाला. इतिहासकार लीझा त्रिवेदी यांच्या Clothing Gandhi’s Nation या ग्रंथात खादीच्या या प्रवासाचा मागोवा घेतला आहे. भारताच्या समृद्ध वस्त्र इतिहासाचा हा पुढचा अध्याय होता. हाताने कातलेल्या सुतातून हातमागावर विणलेले साधेसे जाडे-भरडे वस्त्र, म्हणजेच खादी, स्वदेशीची ओळख बनले. भारतीय इतिहासात प्रसिद्ध असलेल्या धक्क्याच्या मलमलसारखी खादी तलम नव्हती, बनारसच्या रेशमी वस्त्रासारखी जरतारी नव्हती आणि महाराष्ट्राच्या पैठणीसारखी भरजरी नव्हती. तरीही भारतीय वस्त्रकलेच्या इतिहासात खादीचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. खादीच्या धाग्यांमध्ये स्वावलंबनाचा स्वीकार होता आणि परकीय सत्तेला दिलेला ठाम नकारही. पण खादीचे स्वातंत्र्यलढ्यातले महत्त्व समजून घेताना खादी निर्मितीमागचे श्रम, किंमत आणि खादीच्या मर्यादाही तपासायला हव्यात..समृद्धीचा इतिहासत्याआधी एक महत्त्वाचा फरक जाणून घेऊ या. हातमागावर विणलेले प्रत्येक कापड म्हणजे खादी नसते. गिरणीत तयार झालेले सूत वापरूनही हातमागावर कापड विणले जाते. जे हॅन्डलूम कापड म्हणून ओळखले जाते, पण असे कापड म्हणजे खादी नव्हे. खादीसाठी सूत मुळात हाताने कातलेले असणे आवश्यक आहे. चरखा आणि हातमाग ही दोन स्वतंत्र, वेगवेगळे काम करणारी साधने आहेत. चरख्यावर हाताने सूत कातले जाते, मग हातमागावर त्याच सुताचे वस्त्र विणले जाते, तीच खरी खादी. गांधींच्या स्वदेशीच्या स्वीकारात सूतकताई आणि विणकाम या दोन्ही श्रमांना स्थान होते, मात्र खादीचे प्रतीक म्हणून सहसा केवळ चरखाच वापरला जातो.आतापर्यंत ह्या सदरातून आपण जाणून घेतलेच आहे, की भारतातला हातमागाचा इतिहास हा गरिबीचा इतिहास कधीच नव्हता. हातमागावर जसे जाडेभरडे सुती कापड विणले जात होते, तसेच अत्यंत तलम, महाग आणि नक्षीदार कापडही त्याच हातमागावर विणले जात होते, जे जगभर निर्यात होत असे. भारतीय वस्त्रकलेचा इतिहास हा समृद्धीचा इतिहास होता. पण ब्रिटिशांच्या वसाहतकालीन बाजारव्यवस्थेने भारतीय वस्त्रोद्योगाचे कंबरडे मोडले. या मालिकेतील आधीच्या लेखांत नोंदवल्याप्रमाणे, ब्रिटिश धोरणांनी हातमाग उद्योगाला पद्धतशीरपणे खिळखिळे केले होते. तरीही विणकर चिवटपणे टिकून होते. संतोष कुमार राय यांच्या संशोधनात भारतीय विणकर त्या काळात देखील नुसते संकट सहन करणारे दिसत नाहीत. बदलत्या बाजाराला सामोरे जाताना ते कौशल्य जपत होते, उत्पादन बदलत होते आणि विक्रीच्या नव्या शक्यता शोधत होते.विणकरांच्या अडचणींत भारतीय समाजजीवनाची उतरंडही गुंतलेली होती. वस्त्रोद्योगाचे कौशल्य हे ठरावीक जाती आणि समुदाय ह्यांच्यापुरतेच मर्यादित राहिले होते. विणकराकडे ज्ञान होते, कौशल्य होते, कला होती, पण त्याची कमाई ठरवणाऱ्या व्यवहारांवर त्याचे नियंत्रण नव्हते. त्यामुळे विणकराला मदत म्हणजे फक्त नवा माग देणे नव्हे. सूत मिळण्यापासून तयार कापड विकले जाण्यापर्यंतच्या साखळीत विणकराला न्याय्य स्थान मिळणे आवश्यक होते आणि त्यासाठी संस्थात्मक पातळीवर प्रयत्न होणे गरजेचे होते..Premium|Online Shopping: ऑनलाइन ऑफर्समधून फायदा कसा मिळवाल? भारतात ऑनलाइन शॉपिंगचा ट्रेंड बदलतोय!.परकीय कापडाला आव्हान१९०५ मध्ये बंगालच्या फाळणीविरोधात उभ्या राहिलेल्या आंदोलनाचे पडसाद पुण्यातही उमटले. त्या वर्षी विनायक दामोदर सावरकरांनी देशातली पहिली परदेशी कापडाची होळी आयोजित केली. लोकमान्य टिळक या होळीला उपस्थित होते. परदेशी कापडाच्या बहिष्काराला अशा सार्वजनिक कृतीतून ठळक राजकीय स्वरूप मिळाले. अंगावरचे वस्त्रही परकीय सत्तेविरोधातील भूमिकेचा भाग होऊ शकते हे भारतातल्या सामान्य नागरिकाला समजले. पुढे १९२०–२२ च्या असहकार चळवळीत गांधींनी खादीला देशव्यापी आंदोलनाशी जोडले. परदेशी कापडाच्या होळ्या, दुकानांपुढील निदर्शने आणि बहिष्कार या कृतींना मोठा प्रतिसाद मिळाला. परकीय कापडाला संपूर्ण भारतात जाहीर आव्हान दिले जाऊ लागले. परदेशी कापड टाकून स्वदेशी खादीचा स्वीकार करणे ही गोष्ट तशी छोटीशीच असली, तरी प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या आवाक्यातली होती, त्यामुळे ह्या आंदोलनाला प्रचंड देशव्यापी प्रतिसाद मिळाला. इतिहासकार बिपनचंद्र यांच्या नोंदीनुसार, भारतातल्या परदेशी कापडाच्या आयातीचे मूल्य १९२०–२१ मधील १०२ कोटी रुपयांवरून १९२१–२२ मध्ये ५७ कोटी रुपयांवर आले. राजकीय निषेधाचा परिणाम ब्रिटिशांच्या आर्थिक हिशेबातही दिसू लागला.खादीची किंमत जास्तच१७ नोव्हेंबर १९२१ रोजी तत्कालीन प्रिन्स ऑफ वेल्स जेव्हा मुंबईत उतरला, तेव्हा त्याच्या भेटीविरोधात मोठा हरताळ झाला. गांधींच्या नेतृत्वाखाली एल्फिन्स्टन मिलच्या आवारात परदेशी कापडाची मोठी होळी करण्यात आली. खादी आणि तिचे प्रतीक असलेला चरखा हे हळूहळू भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचे प्रतीक बनत चालले होते. पण खादीच्या स्वीकारात एक मोठी अडचण होती, खादीच्या कापडाची किंमत. हाताने कातलेले सूत आणि हातमागावरचे विणकाम ह्या दोन्ही मध्ये मानवी श्रम होते, साहजिकच हे कापड महाग होते. परदेशी यंत्रमागावरचे कापड त्यामानाने कितीतरी स्वस्त होते. स्वदेशीचे आवाहन ऐकण्याची कितीही इच्छा असली, तरी गरीब माणसाला खादी परवडत नव्हती. देशप्रेम कितीही असले तरी त्यामुळे खिशात पैसे येत नाहीत.गांधींना हा प्रश्न पहिल्यांदा जाणवला तो सप्टेंबर १९२१ मध्ये रेल्वेने मद्रासहून मदुराईकडे जाताना. तिसऱ्या दर्जाच्या डब्यातून प्रवास करताना त्यांना विलायती कपड्यांत मढलेले गरीब प्रवासी दिसले. गांधींनी त्यांच्याकडे खादीचा आग्रह धरला, तेव्हा त्या प्रवाशांनी उत्तर दिले, की आम्हाला खादी परवडत नाही. त्यानंतर २२ सप्टेंबर १९२१ रोजी मदुराईमध्ये गांधी धोतर, सदरा, कोट-टोपी असा पूर्ण गुजराती पोशाख उतरवून केवळ पंचा नेसून जनतेसमोर आले. मानववंश शास्त्रज्ञ एम्मा टार्लो यांनी क्लोदिंग मॅटर्स या आपल्या पुस्तकात या पोशाख बदलाला गांधींच्या आयुष्यातील सर्वाधिक चर्चिला गेलेला निर्णय असे म्हटले आहे. स्वतः गांधींनी या प्रसंगाचे वर्णन आपल्या २ ऑक्टोबर १९२१ च्या नवजीवन मधल्या लेखात केले आहे..चरख्यातून स्वदेशीचा स्वीकारपुढे खादी उद्योगाला इतर ग्रामोद्योगांची जोड मिळाली. १९३४ मध्ये अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ स्थापन झाला. जे. सी. कुमारप्पा यांनी ग्रामीण उत्पादनाला संशोधनाची जोड दिली. मधमाशीपालन, कागदनिर्मिती आणि इतर छोट्या उद्योगांसाठी माहितीपत्रके तयार झाली. उपलब्ध साधने, स्थानिक गरजा आणि मर्यादित भांडवल ह्या साऱ्या गोष्टी लक्षात घेऊन ग्रामीण भागातल्या लोकांची उपजीविका वाढवण्याचा हा प्रयत्न होता. चरख्यापासून सुरू झालेली चर्चा अशा रीतीने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या व्यापक प्रश्नांपर्यंत पोहोचली. पुढे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ह्याच संस्था अधिक मोठ्या झाल्या आणि त्यांच्या कामाची व्याप्ती वाढली, ज्याचा आढावा आपण पुढल्या लेखात घेणार आहोत.येथे हे आवर्जून नमूद केले पाहिजे, की भारताला स्वातंत्र्य हे अनेक वेगवेगळ्या चळवळींमधून, अनेक पिढ्यांच्या कठोर संघर्षांमधून आणि अनेक लोकांच्या बलिदानातून मिळाले. केवळ गांधींच्या अहिंसेमुळे आणि चरख्यामुळे स्वातंत्र्य मिळाले असे म्हणणे चुकीचेच ठरेल. पण खादी आणि चरखा हे सामान्य भारतीय नागरिकांसाठी स्वातंत्र्यलढ्याचे एक महत्त्वाचे प्रतीक बनले हे मात्र नक्की. खादीने सामान्य भारतीय नागरिकांच्या रोजच्या निवडीला एक राजकीय अर्थ दिला. काय विकत घ्यायचे, काय अंगावर घालायचे, कोणाच्या श्रमाला आधार द्यायचा हे सारे निर्णय केवळ आर्थिक न राहता राजकीय झाले. परदेशी कापडाच्या होळीने ठाम नकार व्यक्त केला तर चरख्याने स्वदेशीचा स्वीकार व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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