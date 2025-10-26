Premium| koli Songs: हा सृष्टिगोल निनादतोय

हृदयनाथ मंगेशकर- saptrang@esakal.comहृदय ! लोकगीतांमध्ये विलक्षण शक्ती असते. ती गीतं कुणा विद्वान पंडितांची नसतात, साध्या शेतकऱ्याची, साध्या कामगारांची ती हृदगत असतात. त्यात द्वैत, अद्वैत नसते.त्यात वाद, विवाद, वितंडवाद, पांडित्य नसते,असते ते फक्त भोळ्या माणसांचे साधेबोलणे, साधे गाणे, जीवनाच्या धडपडीचेकष्टमय बोल, साधे जगण्याच्याहीहाणामारीचे करुण बोल, भाकरी मिळेल का नाही?याच्या चिंतेचे बोल आणि उपाशी हुंकार..Premium| Hridyanath Mangeshkar: लतादीदींनी संगीताचं खरं तत्त्व सांगितलं, अंधारात धडपडू नकोस, प्रकाशाचा मागोवा घे.त्यातही नव्हाळीतल्या तरुण निसर्गाने निर्माण केलेलेप्रणयधुंद असे ग्रामीण जीवन.त्यातले सुख, त्यातला आनंद, त्यातली लयत्यातले भोळेभाबडे पण जीवनाच्याकष्टमय कारुण्याचे उपाशी स्वर,त्या कष्टमय स्वरांचे उपाशी हुंकार,बाळ। भुकेपुढे सारे तत्त्वज्ञान अपुरे पडते रे।‘तुका म्हणे लागलीसे भूक’ही भूक दर्शनाची आहे. ही भूक ज्ञानाची आहेही भूक साक्षात्काराची आहे. ही भूक मुक्तीची आहे..आणि हृदय ! हे विसरूनचालणार नाही की ही भूक पोटाचीही आहे.तुकाराम महाराजांची बायको, मुलेदुष्काळात अन्न अन्न, भूक भूक करीतमृत्युमुखी पडली रे ! लोकांबद्दल मनातकळवळा असणारे संवेदनशील तुकाराममहाराज फक्त दर्शनाचीच भूक म्हणतील?माणूस या नात्याने विचार केला, तरतुकाराम महाराजांच्या या ‘लागली भूक’या शब्दाला संवेदनांचे अनेक कंगोरे आहेत,लोकगीतालाही असेच सुखाचे, दुःखाचे,निसर्गाचे वेगवेगळे पण प्रत्यकारीसंवेदनांचे कंगोरे असतात आणि हे कंगोरेबोचक असतात. कंटकशल्ये असतातच तीत्यामुळे संवेदनाक्षम मन रक्तबंबाळ होते.हृदय! कलकत्त्यामध्ये ‘नजरूल’ नावाचेएक साम्यवादी कवी होते. त्यांनी फक्तलोकगीतं लिहिली.ती गाणी मनाला फार लागतात.संपूर्ण बंगाली आयुष्य त्यातून दिसते.लग्न आहे, मुलीचे लग्न आहे, म्हणूनवधूचे आईवडील, आप्त, गावकरी खूशआहेत. मुलाचं लग्न आहे, म्हणून मुलाचेआईबाप, आप्त, गावकरी सारे आनंदातआहेत आणि या गावाहून त्या गावीवधूला पालखीतून घेऊन जाणारे कहारम्हणजे डोली उचलणारे मजूर आनंदातआहेत, कारण कितीतरी दिवसांनी त्यांनासुग्रास भरपूर जेवण मिळालेले आहे..सगळा समारंभ उरकल्यावर डोली उठते.दुपारचे रखरखते उन. दगड-धोंड्यांचाकच्चा रस्ता. सदृढ मुलीचे वजन, पालखीआणि सजावटीचे वजन उचलून हे नेहमीअर्धपोटी राहणारे चार मजूर त्या उन्हातूनत्या कच्च्या रस्त्याच्या दगडधोंड्यातूनधावताहेत. धावण्याला जोर मिळावाम्हणून ‘हैया हारे हैया हा’ असे हुंकारीतधावताहेत. या ‘हैया हारे हैया हा’ मध्येलय आहे, स्वर आहेत. एक गान आहे.दुःखातून, वेदनेतून, असहाय्यतेतून,लाचारीतून कसे संगीत जन्म घेते, याचेइतके प्रत्ययकारी दुसरे गान नाही.दुपारभर पळून थकलेले मजूर आतासंध्याकाळची वाट बघताहेत. पणघर राहिलेले रे दूर, अशी अवस्था आहे,शेवटी गाव दिसू लागते, संध्याकाळ होऊलागते, चार कहार, मजूर त्या स्थितीतहीआनंदतात. ‘हैया हारे हैया हा’ची लयआता खूप कमी झालेली असते.पालखी चॉले रे अंग डॉले रेऑरजी री पथ ऑरजी पथ रीपॉलखी चॉले रे, अंग ढॉले रेसूर्जो ढॉले रे है याऽऽऽ हारे ऽऽऽ हाईऽऽऽ याहळू ऽऽ हळू ऽऽ चालणे, गाणे संथ होत जातेहैऽऽ या हैऽऽऽ री हाईऽऽऽ याऽऽऽऽऽकाव्य, प्रसंग, सूर किती प्रत्ययकारीकारण कवी, संगीतकार गायक यांनी तेजीवन प्रत्यक्ष भोगलेले असते..हृदय! मोठ्या दुष्काळात भेगा पडलेल्या,सुकलेल्या गवताचे एकही पान नसलेल्या,शुष्क वठलेल्या जीर्ण झाडांच्या शेतात,फक्त एक पिंपळाचे डेरेदार झाड हिरव्यापानांची नव्हाळी जपत उभे असते.निसर्गाचा केवढा विरोधाभास हा.खोपटीत सारे उपाशी,तहानलेले बसलेआहेत, उपाशी गाई, म्हशी, जनावरांचे सांगाडेकसाबखान्याकडे रखडत चालले आहेत,कसाबाचे उन । आले अंगणातहाक सरणात । ऐकू येई ॥आपसूक येती। खाटिकाच्या गाई ।कारुण्याच्या ठाई । बसावया ॥अशा वेळी प्रचंड आवाज करीत एकमेघरेषा प्रपाताचे रूप धारण करूनतृषार्त भूमीला पाणी पाजते आणिक्षणार्धात सुकलेल्या जमिनीवर पाण्याचेलोंढे वाहू लागतात,आदिदेवता,निसर्गदेवता,आनंदाने बहरतात.केवढा विरोधभास हा.हा विरोधभास, हे जीवन आपण पाहिलेलेचनसते. ज्यांनी पाहिले, ज्यांनी भोगले,ज्यांनी सोसले, ज्यांनी अनुभवले,तेच हे निसर्गगान निर्माण करू शकतात.आपण शहरी, हे निसर्गगान निर्माण करूचशकत नाही, ती निसर्ग बाळे, ते भूमी पुत्रच,ते गान निर्माण करून, गाऊ शकतात.हृदय! काल मी दुपारी दोन वाजताजेवायला बसले. आपल्याला मासे देणारीकोळीण गोमू उषाशी बोलत होती.गोमू उषाला म्हणाली.‘‘बयो मला आज यायला उशीर झालायगो! काल काय झालं, मला मेलीलासोन्याच्या साखलीची हाव पडली बघ.यांना म्हनाले, ‘‘मला सोन्याची साकली करा,नारळी पौर्णिमा जवल आलीय.’’हे होय म्हनाले आणि धाकल्या भावासबरोबर घेऊन, गेले ना मासेमारीला.आणि थोड्या वेळाने सरकारी लोक आले,तुफान येनार म्हनाले, अन् लाल बावटाचढविला की खांबावर. माज्या पोटातखड्डा पडला. अग ! रात्रभर हे आणि धाकलादीर घरी आलेच नाही, एक्विरा, आई एक्विराकरीत बसले ना रातभर. सकाळी हे सुखरूप घरी आले.आईची पूजा करून, मी सरळ तुज्याकडेचआले बघ. ताजा म्हावरा घेऊन आलेय !’’उषाने पैसे दिले आणि एक दीर्घ सुस्कारासोडला. पैसे घेऊन गोमू गेली,मी उषाला म्हणाले..‘‘उषा! मासे चांगले आहेत ना?नाही, तू दीर्घ सुस्कारा सोडलास म्हणून विचारलं."उषा खिन्न होऊन म्हणाली."ही गोमू माझी बांद्र्याची मैत्रीण,माझ्याच वयाची, पण किती भयप्रद आयुष्यतिच्या वाट्याला आलय. रोज भीती, रोजकाळजी. म्हणून माझ्या तोंडून सुस्काराबाहेर पडला.’’बाळ! पालखी वाहणाऱ्या कहारांचे दुःखनजरूलने जसे दृष्टांत काव्यात मांडले आहे ना !कशी दृश्यमय सुरावलीही योजली आहे.तसे या कोळ्यांच्या जीवनातले सुख-दुःखाचेप्रसंग, त्यांचे संघर्षमय जीवन,त्यांची समुद्राबरोबर होणारी नित्याची झुंज.त्यांचे खाणेपिणे कपडे,गाणे, नाचणे,सण, त्याचे इष्टदेव, त्यांचे नवस, देवी यावर‘कोळी गीत’ लिहून घे. ते लोकसंगीत.ती कोळी गीतं. त्यांचे ताल, वाद्य, समूहगानयांचा अभ्यास करून तू लोकसंगीताच्याप्रांतात प्रवेश कर. या साध्या गरीब पणधाडशी लोकांचे हृदयगान कसे असेल ?त्याचा अभ्यास करून तू कोळी गीत कर.तुला एक सांगते. आपले बाबा गोव्याचे.समुद्राने वेढलेला प्रांत म्हणजे गोमांतक.भात आणि मासे हे मुख्य अन्न त्यामुळेमच्छीमारांची खूप वस्तीच वस्ती.गोव्यात पोर्तुगिजांचे दीर्घकाळ राज्य,त्यामुळे गोव्याच्या संगीतावर पोर्तुगीजकॉड सिस्टिमचा बराच परिणाम.म्हणून तेथले लोकसंगीत अगदी आगळे, वेगळे.भारतीय, मराठी लोकसंगीत आणि पोर्तुगीजलोकसंगीत, या दोन भिन्न संगीताचासंगम तेथे घडलाय.मराठी लोकगीत आणि पोर्तुगीज लोकगीतही एकमेकांत अगदी मिसळून गेलीत बघ.ही गोव्याची गाणी बाबांना पाठ होती,ती तुला, मला, आपणा सर्वांनाच पाठ आहेतत्या गाण्यांचा, या कोळी गीतात समावेश करदोन्ही मच्छीमारच, एक गोव्याचे,एक मुंबईचे. दोघांच्या गीतांचा आत्मा हा एकच.पण शरीर मात्र भिन्न, भिन्न.स्वरांचा, शब्दांचा, फार सुरेख संगम यात आहे,मराठी मनाला हा संगम आवडेल. अगदी वेगळा वाटेल.तुला प्रयोग करायला आवडते ना !मग हा आव्हानात्मक प्रयोग कर.मराठी कोळी संगीतावर पोर्तुगीज संगीताचेसंवादी, सुसंवादी, विसंवादी स्वरांचे लेणेचढव, लेणे मढवून, सजवून दाखव.दोन दिवसांनंतर मी शांता शेळकेयांना घरी बोलावले. माझ्या गाण्याच्याखोलीत मी आणि त्या अनेक वेळा बसलोहोतो. माझे अतिशय प्रसिद्ध आणि विनावाद्यवृंद असे ‘जिवलगा’ हे गाणे शांताबाईंनी१०, १२ दिवस मेहनत करूनलिहिले होते. एरवी एखादे गाणे त्या काहीतासांत किंवा काही मिनिटांतही लिहितानामी त्यांना पाहिले होते, पण जिवलगा हेगीत त्यांना चालीवर लिहायचे होते.आधी चाल आणि मग शब्द हा प्रकारत्यांच्यासाठी अनोखा होता, त्यामुळेजिवलगा हे गाणे लिहायला त्यांना वेळलागला,त्यांना मी दीदीची कोळीगीतांबद्दलचीसंकल्पना समजावून सांगितली,मराठी आणि पोर्तुगीज संगीताचासंगम करावा ही कल्पना त्यांनाआवडली. त्या म्हणाल्या,‘‘बाळ! ही लताबाईंची कल्पना फारवेगळी आहे, यावर काम करताना मजायेईल, पण इतक्या चांगल्या संकल्पनेला‘कोळीगीत’ हे नाव फार सामान्य गद्यवाटते. आपण ते बदलून बघू या,मराठी, पोर्तुगीज यांचा संगम असा शब्दतुम्ही वापरता. पण बाळ, हा त्रिवेणी संगमआहे. कसा तो मी तुम्हाला सांगते.तुम्ही मुंबईचे कोळीगीत घेणार,मुंबईच्या कोळी जीवनावर, राहणीवर,संगीतावर इंग्लिश संस्कृतीचा खोल परिणाम आहे.कारण कुलाबा, डाॅक, मरीन ड्राइव्ह, चौपाटीमलबार हिल, फोर्ट, रेल्वे स्टेशन,म्युन्सिपालटी, इरॉस, मेट्रो. कित्येकजागा, त्यांनी मुंबईत बांधल्या, मुंबईकरांच्याजीवनावर, संस्कृतीवर आंग्लसंस्कृतीचाफार परिणाम आहे,म्हणजे तुमच्या कोळीगीतांवरमराठी, इंग्लिश, पोर्तुगीज संगीताचा असरअसेल, म्हणजे त्रिवेणी संगमच हा.गंगा, जमुना, सरस्वतीच जणू.बाळ! आता बाहेर हॉलमध्ये बसू यागेले १५ दिवस मी गाइड लिहिते आहे.अगदी तांत्रिक काम, पण महिन्याचा मेळबसविण्यासाठी ही फुटकळ कामे करावीलागतात. आपण कलाकार एकाच जातीचे.बाळ! खरं सांगू?काव्यावर फक्त वाळवी जगते.’’मी घाईघाईने म्हणालो,‘‘चला बाई ! दीदी हॉलमध्ये आली असेलचला आपण तेथेच चहा घेऊ या, चला.’’मी शांताबाईंना हॉलमध्ये घेऊन आलो.हॉलमध्ये फक्त आई, उषाताई बसलेल्याहोत्या, आई शांताबाईंची फॅन, दोघीबोलत बसल्या. तेवढ्यात आतून आवाजआला,‘‘बाळ! बाहेर कोण, कोण आहे?’’‘‘मी, शांताबाई.’’ मी काही बोलण्याच्याआतच शांताबाई ओरडल्या.आणि दरवाजा उघडून दीदी बाहेर आली,उंच, शिडशिडीत बांधा, केसांचा जाडअंबाडा, मोठ कुंकू, गळ्यात नेहमीची माळहातात मोजक्याच बांगड्या. बोटातअतिशय मौल्यवान अंगठी.आणि नऊवारी साडी.दीदी हसत बाहेर आली.मी, शांताबाई, आई, उषाताईसारे अवाक् होऊनतिच्याकडे पाहत राहिलो.ती दीदी नव्हतीच, ते उग्रमंगल नाटकातलेस्त्री वेशातले बाबाच आमच्या समोर उभेहोते. आईच्या तोंडून एकदम शब्द बाहेरपडले ‘‘मालक! किती दिवसांनी भेटलात?’’दीदी काही बोलण्याच्या आत मी गडबडीनेम्हणालो ‘‘दीदी! आज तू एकदम बाबांसारखीदिसतेस, मला बाबा आठवतनाहीत पण ते असेच दिसत असतील."‘‘अरे हृदय! वेडा आहेस का तू?काहीतरी बोलतो, कुठे बाबा आणि कुठे मी?अरे बाबा फार सुंदर होते, कधी कधी हीआशा बाबांसारखी दिसते, मी नाही.’’मी दीदीकडे पाहिले, सावळा रंग. एक भिवईफाटलेली, तोंडावर देवीचे व्रण,लहान कपाळ. ही खरे बोलते, ही सुंदर नाही..Premium| Hridyanath Mangeshkar: लतादीदींनी संगीताचं खरं तत्त्व सांगितलं, अंधारात धडपडू नकोस, प्रकाशाचा मागोवा घे.पण डोळे? हे मानवी डोळे नाहीच,हे सीतेचे की पार्वतीचे?का लक्ष्मीचे का सरस्वतीचे?नाही, हे डोळे फक्त दीदीचे.अथांग सागरासारखे थांग न लागणारे,अनेक मार्तंड उदरात लपवलेल्याअवकाशासारखे.ज्ञानेश्वरांच्या पसायदानासारखे.तुकारामाच्या भुके सारखे,कर्णाच्या दानासारखे,मीरेच्या विरहिणीसारखे,नाही हे डोळे फक्त दीदीचे.माउलीची माया दाटल्यासारखे,शारदेच्या वीणेतून उमटलेल्या गंधारासारखेमी दीदीकडे फार प्रेमाने, आदराने,श्रद्धेने, भक्तीने बघत पाहत राहिलो.माझ्या डोळ्याकडे पाहताच शांताबाईंचीप्रतिभा अचानक जागृत झाली, म्हणाल्या‘‘लताबाई! सौंदर्याच्या साऱ्या प्रमेयांचीमोजमाप केली तर तुम्ही सुंदर नाही.पण तुमच्या एवढं सुंदर कुणीही नाही.बाळ। मी तुम्हाला मघाशी म्हणाले होते ना!‘कोळीगीत’ हे नाव सामान्य वाटते.बाळ! मला कोळीगीत या नावाऐवजी नवेनाव सुचले आहे. बाळ! ते साधे शीर्षकनाही. ती कविता आहे कविता. नाव आहे‘आई बापाच्या लाराची लेक’लताबाई तुम्ही आज नऊवारी साडी नेसूनअंबाडा बांधून आलात तर मला जगदंबेचीमूर्ती तुमच्यात दिसली. जगदंबेलाआईवडील याची लाडाची कन्या असेसंबोधतात. म्हणून मला कोळीगीत यावरएक कविताच सुचली. बघा कशी वाटते ती.आई बापाच्या लाराची लेक मी लारीचोली पिवली गो नेसलय अंजिरी सारीमाझ्या केसान गो मालीला फुलैला चाफावास परमलता वाऱ्यानं घेतंय झेपा’’दीदीने शांतपणे आम्हा सर्वांकडे पाहिले,काही न बोलता खोलीत गेली.थोड्या वेळान बाहेर आली, हातात एकसाधी पण सुंदर साडी होती. शांताबाईंनानमस्कार करून दीदीने ती साडी शांताबाईंनादिली, हसून म्हणाली,‘‘तुमची गोड साडी, तुमच्या प्रतिभेला’’‘कोळीगीत’ चे नवे शीर्षक सगळ्यांनाआवडले. शांताबाई त्यांच्या कोळी मित्रांनाभेटून काही कोळीगीतं मिळवायला लागल्या..मी काही खानदेशी, गोव्याचीलोकगीत जमवायला लागलो.ही सारी धडपड चालू होती. पण निर्मितीचाआनंद एक धुंदी, एक नशा काही चढतनव्हती. असे का होतेय हेही लक्षात येतनव्हते. पण एक जाणवत होतं की आपलेमन या लोकगीतांमध्ये रमत नाही.ज्ञानेश्वरांचे अभंग, विराण्या करण्यातआपण हरपून जायचे, स्व चा विसरपडायचा. स्वच्छ अंघोळ केली, की जीखोली गाठायची, ते दुसऱ्या दिवशीअंघोळीलाच उठायचे, चहा, नाश्ता, जेवण,झोप याचा विसर पडला होता.पण दीदीने लोकगीतांचे इतके प्रत्ययकारीवर्णन करूनही आपण लोकगीतात का रमूशकत नाही? याचा मी शोध घेऊ लागलो.आणि माझ्यावर गुरुकृपा झाली.दीदी खोलीत आली आणि घाईघाईनेम्हणाली, ‘‘हृदय ! साधी माणसं याचित्रपटातले एक लोकगीत तयार करायचेआहे. ज्या ठिकाणी ते गाणे चित्रित होणारआहे, ती जागा, तो परिसर, ती पारू (जयश्री गडकर)मी प्रत्यक्ष बघून गाणे तयार करणार आहे.आज संध्याकाळी आपण कोल्हापूरला जाऊ या.’’आम्ही कोल्हापूरला आलो. भालजीपेंढारकरांनी तो प्रसंग दीदीला समजावूनसांगितला, ते बोलत बोलत प्रसंग उलगडत होते.मध्ये संवादही बोलायचे अभिनयही करायचे.‘‘लता, या चित्रपटाची नायिकापारू... आपल्या थोरल्या भावाचे आणिवहिनीचे मुलांचे कपडे धुवायला एकाखणीत जाते. संध्याकाळची वेळ आहे,खणीच्या बाजूला एक धनगऱ्यांचे मंदिरआहे, उत्सव आहे, रुमाल उडवत उडवततरुण धनगरी नाचताहेत.वातावरणात धूळ उडतेय, कारण उन्हाळ्याचेदिवस आहेत, मावळतीला सूर्य झुकतोय.त्याला बघून मावळती लाजतेय.सूर्वा आला तळपून गेलामावळतीच्या खळी गालालाहे सखे ! हे गडेवाट पाहुनी जीव शिणलाआणि हिच्या मुग्धगानात धनगरांचा तालनाचाचे बोल ऐकू येतात.कपडे धुऊन पारू घरी येते. बस्स एवढेच,साधा प्रसंग. पण खास गावाकडला.साधी माणसं त्यांच्या आयुष्यात इतक्यालहान सामान्य प्रसंगातून लोकगीत कसेनिर्माण होते, ते मला दर्शवायचे आहे.आता खरा कस तुझा आहे. तुला खानदेशीबंगाली, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानीलोकसंगीत माहीत आहेत. अनेक भाषांतून तूही लोकगीत गायली आहेस, पण आता तुलागायचे नाही. पण अस्सल मराठमोळा संगीतबाज स्वरबद्ध करायचा आहे,लता! पार्श्वगान आणि संगीत दिग्दर्शनयात फार अंतर असते.दीदी हसली, अत्यंत मिश्कीलपणे म्हणाली,‘‘बाबा! मी लता दीनानाथ आहे.’’आजवरी पाहुनी वाट जिवलगाजीव की रे शिणलाही राजसंन्यास नाटकातली रा. ग. गडकरीलिखित लावणी बाबांनी स्वरबद्ध केलीहोती. ते तर शास्त्रीय संगीताचे गायकहोते. पण गाणे स्वरबद्ध करतानाकाव्य, प्रसंग, आशय, भावना आणि स्थळयांच्यात कसा कायाप्रवेश करायचा हे मलाबाबांनी फार लहानपणी शिकविले,जो कलाकार अभिव्यक्तीत विसर्जितहोत नाही, तो कसला कलाकार, तो तरसाधा कारागिरी करणारा एक माणूस.बाबा! मला ती जागा, ते धनगरी मंदिरती खणी, तो मावळतीचा समय,सारे काही दाखवा आणि काव्य द्या.तुमचे समाधान होईल असे गाणे देण्याचामी प्रयत्न करते.दुसऱ्या दिवशी आम्ही साडेपाचला त्या जागीपोहोचलो. अजूनही वातावरण तप्त होते,धूळ उडत होती, झाडे हिरमुसली होती.ते छोटे मंदिर, ती दीपमाळ, ती तटासारखीभग्न भिंत. सारे वातावरण उदास होते..दीदी गाडीतच बसून राहिली.सूर्यास्ताची वाट बघत बसली.एक तास उलटला असेल.वारा झुळुझुळु लागला. खणीचे गढूळ पाणीहळूहळू, झुलकु झुलकु लागले.मावळती अनेक रंगाचे शेले आसमंताच्यावारीयात भिरभिरवु लागली.खण् खण् ऽऽ देवळातल्या घंटीचा आवाजनिनादला. सारे वातावरण अनाम स्वरानेथरारून गेले.दीदीने सारे वातावरण, सारा आसमंत नीटन्याहाळला, जणू कवेतच घेतला.‘‘बाबा! तुमची नायिका पारू या गढुळपाण्यात कपडे धुतेय, मंदिरातल्यानृत्याचे, म्हणजे फक्त उड्या मारण्याचेआवाज ऐकतेय. पण तिचं मन तिच्याप्राणेश्वर पतीकडे लागले आहे.अशा कातरवेळी ती विमनस्क होईल.बाबा! ती भोळी पारू कुठलाही रागकिंवा सुबद्ध सुरावट गाणार नाही.इथे खळखळते निर्झर, झुळझुळ वाहणारीनदी, लतावेली, पुष्प झुले, रंगांची पाखरणकरणारी फुलपाखरे. सुबक नक्षीदार मंदिर,उंच गोपुरे नाहीत. पण निसर्गाचा श्रांत,थकलेला आवाज या वातावरणात आहे.निसर्गाची एक उदासी इथे आहे..ती श्रांतता, ती उदासीनता, हे विरविरीतझालेले वातावरण, एक विराणीस्वर घेऊनचप्रकटेल. बाबा, तुमचे गाणे असे असेल,दीदी डोळे मिटून गायला लागली.वाट पाहुनी जीव शिणलादिसा मागुनी दिस सरलासुर्व्या आला तळपून गेलामावळतीच्या खळी गालालागडनी ऽऽऽ सखे गडनी ऽऽऽएका अनाम दुःखाला, सुखाची,करुणेची,तारुण्याची, वेदनेची, प्रेमाची, विरहाची,गावरान ताल लयीची कलाकुसर केलेली,एक उत्कट, सुबक, स्वरकलाकृती,त्या वातावरणात फेर धरून घुमु लागली,क्षितिजाचे कुंपण ओलांडूनजाणारा सूर्य क्षणभर थबकला.संध्याकाळचा स्वातंत्र्य ल्यालेला मारुत,आपले अश्वखेव हातातच खेळवू लागला.मंदिरातला मल्हारबाबा, मल्हार रागातबरसून गाभ्याबाहेर डोकावू लागला.भान हरपून भालजी पेंढारकर एकदममनापासून ओरडले..‘लता! तू गात नाहीस. अग हा सृष्टिगोलनिनादतोय, थरारतोय, गुंजतोय.पौर्णिमा उतू चाललीय. यमुना सळसळुलागलीय, कदंब निद्रेतून जागा झालाय,पुष्प फुलांचे झुले कदंबावर झुलु लागलेय,आणि पाजेबांच्या आवाजाने सारेवृंदावन जोजवू लागलेय.''राधा प्यारी दे डारो ना बन्सी मोरीये बन्सी मे मेरे प्राण बसत हैवो बन्सी हो गई चोरी,गई चोरीराधा प्यारी दे डारो ना बन्सी मोरी''आणि कृष्णाची बासुरी चोरून, त्यालाखिजवत राधा बासरी वाजवतेय,कृष्ण बासरी मागतोय. विनवतोय,राधा हसते आणि बासरी कृष्णाला देते.कृष्ण एक अलौकिक आलापी घेतो,आणि सारे जगत राधा-कृष्ण होते..हे भागवतातले वर्णन इथे,या युगात तू अवतरलेस.लता, नव्हे लता दीनानाथ.तू मला लोकसंगीताचे दर्शन घडविलेस.हृदयनाथांना लोकगीताबद्दल सांगितल्यावर दीदींनी कोळीगीताबद्दल सांगितले. गोवाआणि मुंबईतला अनुबंध उलगडूनसांगत त्यांनी कोळीगीत कसंअसायला पाहिजे ते स्पष्ट केलं, त्यांनीते शांता शेळके यांना सांगितलं. ही सगळी प्रक्रिया कशी घडली, काय काय घडलंत्या वेळी, सांगत आहेत स्वतः पंडितजी.... 