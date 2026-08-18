Premium|Investing in People : गोल्ड, SIP पेक्षा माणसांमध्ये गुंतवणूक का महत्त्वाची? कोकणातील उद्योजकतेची नवी दिशा

सिद्धेश सावंत - sakal.avtaran@gmail.comगाव म्हणजे रोमॅन्टिक काहीतरी आहे, हा निव्वळ भ्रम आहे. भ्रमातून बाहेर या. भानावर या. कोकणात तुम्ही कोणत्याही जागी उभे राहा. त्या प्रत्येक जागी संधी प्रचंड आहे. कोकणातलं प्रत्येक झाड काहीतरी देतं; पण ते घेण्यासाठी आपली झोळी फाटकी तर नाही ना? साल २००९. ‘रॉकेट सिंग’ सिनेमा आला होता. बी. कॉम. झालेला हरप्रीत सिंग बेदी या पंजाबी मुलाचा रोल रणबीर कपूरने केलाय. जयदीप सैनी यांनी लिहिलेल्या ‘रॉकेट सिंग’मध्ये शेवटी एक सीन आहे. सुनील पुरी एक रुपया देतो आणि हरप्रीतला त्याची कंपनी रिटर्न करतो. तेव्हा हरप्रीत त्याला खतरनाक उत्तर देतो... ‘बिझनेस म्हणजे काही रॉकेट सायन्स नाही! बिझनेस म्हणजे लोकंच असतात’ असा डायलॉग ‘रॉकेट सिंग’च्या शेवटी आहे!सगळ्यात जास्त रिटर्न्स कोणत्या इन्व्हेस्टमेन्टमधून मिळतात? कुणी सांगतं, गोल्डमध्ये गुंतव. कुणी सांगतं, एसआयपी कर. कुणी सांगतं, जागेत गुंतव. कुणी सांगतं, म्युच्युअल फंडमध्ये टाक. प्रत्येक जण आपापल्या अनुभवावरून वेगवेगळे सल्ले देत राहतो.पण, कुणी माणसांमध्ये इन्व्हेस्ट करायला सांगतं का कधी? कुणीतरी कधीतरी हे सांगायला हवं. माझा गावी शिफ्ट होण्याचा बेसिक थॉट माणसांमधील इन्व्हेस्टमेन्ट वाढवणं, हाच होता. तो मला अधिक प्रभावीपणे समजला ‘सुगंध’ हा ब्रॅण्ड साकारणाऱ्या दिलीप आणि गौरी या दाम्पत्याकडून..Premium|Asha Bhosle Life Story : "माझा एक मुलगा गेला तरी चालेल, पण भाऊ वाचला पाहिजे!" आशाताईंच्या त्या शब्दांनी हृदयनाथ मंगेशकरांना कसे दिले जीवनदान?.‘सुगंध’ची गोष्ट इंटरेस्टिंग आहे. मुंबईच्या वरळी बीबीडी चाळीत लहानाचा मोठा झालेला एक तरुण मुलगा ग्रॅज्युएट होतो. ‘एलॲण्डटी’सारख्या कंपनीत त्याला कॅम्पसमध्येच प्लेसमेन्ट मिळते. नोकरी उत्तम सुरू असताना त्याला त्यांचं लहानपणीपासूनचं बिझनेसचं स्वप्न अस्वस्थ करत राहतं. साठे कॉलेजातून बीएससी आयटी झालेल्या दिलीपला कोकणातील गावाशी असलेली नाळ खुणावत राहते. कोकणातल्या मुलांना घेऊन आयटी कंपनी उघडावी म्हणून हा तरुण प्रयत्न करतो. आपल्या गावातल्या मुलांना वेबसाईट डेव्हलपमेंट शिकवण्यासाठी ‘युवलक्ष्य’ संस्था दिलीप आणि त्याचे सगळे मित्र मिळून सुरू करतात. गावातल्या मुलांमध्ये टॅलेंट आहे आणि त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळालं तर आयटी कंपनी उभी राहू शकते, हा विश्वास त्याला होता. तो मुलांना शिकवतो. आधी गावातच आणि मग महापेला छोटेखानी कंपनी सुरू करतो. गावात सी प्लस, सी प्लस प्लस, जावा अशा लँग्वेज शिकवून आयटी कंपनी सुरू करण्याचा बेत काही कारणाने फसतो. कालांतराने ते सगळंच बारगळतं.बिझनेस करण्याचा कीडा वेडिंग फोटोग्राफीपर्यंत दिलीपला खेचून आणतो. मित्राच्या लग्नात काढलेल्या फोटोतून प्री-वेडिंग, वेडिंगच्या ऑर्डर मिळू लागतात. तगडे पैसेही त्यातून मिळू लागतात. प्रोफेशनल फोटोग्राफी, कुठेही न शिकता सुरू केलेला नवा व्यवसायही फॉर्मात सुरू असतो; पण त्यातले एक्सपानशन्स मर्यादित असतील, हे दिलीपला माहीत होतं. म्हणून दिलीप आणि गौरी आता गारमेन्ट्स बिझनेसमध्ये स्वतःला अजमावून बघण्याचा प्रयोग करतात. लग्नानंतर वरळीतून डोंबिवलीत शिफ्ट झालेले दिलीप आणि गौरी कस्टमाईज पैठणी डिझाईन, त्याचे ड्रेस याचं एक युनिक दुकान थाटतात. टेलर हायर करतात. नव्यानेच आलेल्या इन्स्टाचा वापरही दिलीप प्रभावीपणे करतो.सगळं मस्त चाललेलं असतं; पण या दरम्यानच दिलीपचा एक मित्र इझेनशिअल ऑईल्सच्या कंपनीत काम कसं चालतं, हे किती मोठं मार्केट आहे, हे दिलीपला सांगतो. स्वभावानुसार दिलीप इझेनशिअल ऑईल्सचं नेमकं प्रकरण काय, ते कसं बनतं, कुठे विकतात, त्यातील नफा, मार्जिन, उत्पादन खर्च याचा दणकट अभ्यास करतो. इझेनशिअल ऑईल्स, फ्रेगरन्स या सगळ्याचा रिसर्च करून दिलीप तगडा प्रोजेक्ट प्लॅन तयार करतो. त्याला आपलं कोकण, आपली माती, तिथे असलेली क्षमता या गोष्टी एक एक करून क्लिक होऊ लागतात. त्यातून ‘सुगंध’ नावाचा एक ब्रॅण्ड उभा करण्यापासून ते कोकणातल्या जैवविविधतेला टिकवून ठेवून नवं काय काय करता येऊ शकतं, यावर दिलीप आणि गौरी स्वतः ग्राऊंडवर उतरून काम करायला सुरुवात करतात. आज ते दोघंही यावर सातत्याने लिहिताहेत. बोलताहेत. सविस्तर सगळं मांडताहेत...कधी काळी ‘एलॲण्डटी’मध्ये नोकरी करणारे दिलीप आणि गौरी गेल्या तीनपेक्षा जास्त वर्षांपासून खारेपाटणजवळच्या एका गावात राहतात. तिथूनच काम करतात. मी पहिल्यांदा त्यांना थेट त्यांच्या फार्म आणि फॅक्टरीवरच भेटायला गेलो. ‘सुगंध’ फार्म आणि फॅक्टरीपासून जवळच दिलीप-गौरी यांचं घर आहे. आज मुंबई, पुणे, बेळगाव, कोल्हापूर, सांगली, गोवा अशा विविध भागांतून लोक ‘सुगंध’चा प्रयोग अनुभवायला सतत येत असतात. या रेलचेलीतही, साबण, सेंट किंवा तेल कसे बनते हे सांगताना हे दोघे कधीच थकत नाहीत. आलेल्या प्रत्येकाचं मनापासून स्वागत करत त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं देणं, यातली त्यांची विनम्रता आणि सहजता भेट देणाऱ्याला लगेच आपलंसं करून टाकते..‘सुगंध’ ही मुंबईतून कोकणात शिफ्ट झालेल्या आणि उत्तमपणे चालवल्या जाणाऱ्या एका मराठमोळ्या तरुण उद्योजकाची स्टोरी. ती यशाच्या दिशेने वाटचाल करतेय. त्या वाटेत अनेक चढउतार आणि तीव्र वळणंही आहेत, याची कल्पना गौरी आणि दिलीप यांना आहेच; पण कुठे वेग कमी करायचा, कुठे वाढवायचा आणि कुठे गाडी थांबवायची, याबाबतचा त्यांचा अनुभव समृद्ध करणारा होता.दिलीप आणि गौरी यांनी २०२१ला ‘सुगंध’ फार्म सुरू केलं. सुरुवातीची तीन वर्षं दिलीपने अप-डाऊन करून ते टिकवून ठेवलं. २०२६ मध्ये आज ‘सुगंध’ची अनेक उत्पादनं यशस्वीपणे साकारण्यात आणि ती जगभर पोहोचवण्यासाठीही दोघं आणि त्यांची टीम प्रचंड मेहनत घेतेय. दोघांना फक्त पैसे कमवायचेत म्हणून ते कोकणात आले, असं बिलकूल नाही. पैसे किती कमवायचे आहेत, याची त्यांना झालेली जाणीव जास्त महत्त्वाची!कोकणात कामाला माणसं मिळत नाही, अशी तक्रार करणाऱ्यांना दिलीपने त्याच्या कामातून उत्तर दिलेलं आहे. कोकणी माणसाला सणांबद्दल आस्था आहे. त्यानुसार दिलीप-गौरीने ‘सुगंध’चं वेळापत्रक तयार केलं. होळी-गणेशोत्सवाला वेगळी सुट्टी कर्मचाऱ्यांना घेऊ लागण्याऐवजी त्यानुसारच कामाचं शेड्युलिंग केलं. गणेशोत्सवात १० दिवस सुट्टी म्हणजे काम बंद असं नव्हे; तर त्या दिवसांचं काम आधीच आटोपून कसं घेता येईल याचं नियोजन! प्री-प्लॅनिंगचा अभ्यास दोघांनी चोख केला. त्याचा परिणाम असा झाला, की त्यांच्या कंपनीतल्या कर्मचाऱ्यांची निष्ठा स्वाभाविकपणे बळावली. कर्मचारीच ओनरशिप घेऊ लागले. कर्मचाऱ्यांनाच निर्णयस्वातंत्र्य दिलं गेलं.गौरी आणि दिलीप गेली सहापेक्षा जास्त वर्षं कोकणात काम करताहेत. ‘सुगंध’ ब्रॅण्ड त्यांनी साकारलाय. हे कसं जमवलं? असं मी त्याला विचारलं. तर त्याच्या बोलण्यात ‘रॉकेट सिंग’चंच वाक्य होतं... तो म्हणाला, की मी माणसांमध्ये इन्व्हेस्ट केलं. ज्या इंडस्ट्रीत आपल्याला जायचं आहे, त्याचा अभ्यास करू लागलो. प्रवास सुरू केला. चांगली माणसं मिळत गेली. मी त्यांना जोडत गेलो... माझ्या बाबतीत दिलीप-गौरीची भेट समृद्ध करणारीच होती. गाव आणि शहर यातला फरक दिलीपने स्पष्टपणे नमूद केला. गाव सोडून शहरात नोकरी करणाऱ्यांबद्दल गावातल्या लोकांना काय वाटतं हे त्याने एका उदाहरणातून सांगितलं.गावातला माणूस शहरात जाऊन नोकरी करतो. पैसे कमवतो. जेव्हा तो गावी परततो, तेव्हा तो घरातल्या कामासाठी गावातल्या कुणाला तरी बोलवतो. तो त्या कामाचे पैसे देण्यासाठीही तयार असतो; पण शहरातून गावात आलेल्या माणसाची एकच तक्रार असते. कुणी वेळेवर काम करायला येत नाही, यांना कामच नको करायला अशी ती कॉमन तक्रार... पण, दिलीप प्रामुख्याने याच मुद्द्यावर सातत्याने मांडणी करतोय. पैसे देत आहात म्हणून गावातल्या लोकांनी तुमच्या कामासाठी वेळेवर आलं पाहिजे, ही अपेक्षा चूक की बरोबर हा खूप दूरचा मुद्दा! मुख्य मुद्दा हा, की आता शहरातल्या लोकांची कामं करून पैसे कमवण्याची गरज गावातल्या लोकांना राहिलेली नाही. त्यांना आता शहरात नोकरी करून गावात येणाऱ्यांचे पैसे हवेत का? हा मुख्य प्रश्न. ज्याचं उत्तर आहे, नाही!.Premium|Work Life Balance : नोकरीतील ‘हवं हवं’ सोडण्याचा निर्णय.गावातल्या लोकांनी त्यांचे पैसे कमवण्याचे मार्ग शोधलेले आहेत. ते योग्य असतीलच असं नव्हे. अयोग्यही असू शकतात; पण मी तुला पैसे देतोय ना मग तू माझ्याकडे कामाला आलंच पाहिजे, असं म्हणण्याचे दिवस फक्त शहरात आहेत. अजून तरी गावच्या ठिकाणी पैशांपेक्षाही स्वाभिमान जास्त महत्त्वाचा आहे. गावात काम करताना, मुळांकडे परतताना ही गोष्ट जपावीही लागते. लोकांच्या स्वाभिमानाला धक्का लागणार नाही, याची काळजी आपण घेतली, की माणसं आपोआप जोडली जातात. इमोशनली कनेक्ट होतात. विचार पटले नाहीत, तरी वेळप्रसंगी जीवाची बाजी लावण्यासाठीही ती मागे-पुढे पाहत नाही, हे दिलीप-गौरी यांनी अनुभवलं. गाव म्हणजे रोमॅन्टिक काहीतरी आहे, हा निव्वळ भ्रम आहे. भ्रमातून बाहेर या. भानावर या. कोकणात तुम्ही कोणत्याही जागी उभे राहा. त्या प्रत्येक जागी संधी प्रचंड आहे. कोकणातलं प्रत्येक झाड काहीतरी देतं; पण ते घेण्यासाठी आपली झोळी फाटकी तर नाही ना? या दिलीपच्या प्रश्नाने मी अस्वस्थ होऊन गेलो होतो.कोकणी माणसाला काम करायला नको, अशीही एक कॉमन तक्रार असते; पण हाच कोकणातला माणूस मुंबई, पुण्यात आला की नोकरी इमानेइतबारे करतोच ना? तिथे तो यशाचं शिखर गाठतो ना? फक्त हीच मेहनत गावात केल्यानंतरही तितकंच यश मिळू शकतं, हेच त्यांच्यापासून लपवून ठेवलं. शहरात जाणं म्हणजे प्रतिष्ठेचं, नोकरी म्हणजे प्रतिष्ठा हे खूळ कुणी मनी बिंबवलं? गाव सोडून शहरात गेलेली आणि गावातच राहिलेली माणसं अशी एक भलीमोठी दरी कुणी निर्माण केली? दिलीप-गौरीसोबत झालेल्या गप्पांमधून माझ्याच मनात निर्माण झालेले हे प्रश्न फार विचार करायला लावणारे होते.मेहनतीच्या जोरावर दिलीप आणि गौरी यांच्या यशाचा ‘सुगंध’ दरवळतोय. मुंबई, पुणे, कोल्हापूरपासून गोव्यापर्यंत या मॉडेलची चर्चा पसरली आहे. दिलीप मूळचा देवगडच्या दहिबावचा. तो आणि गौरी तिथवली गावात फॅक्टरी चालवताहेत. लेमन ग्रासपासून ते इझेनशिअल ऑईल्स बनवतात. त्यासाठी शेती करतात. महत्त्वाचं म्हणजे, गावाला सोबत घेऊन ते चालतात..गाव बदलण्याचा, गावात क्रांती घडवण्याचा, रोजगारनिर्मिती करण्याचा दिलीप आणि गौरी यांचा कोणताही हेतू नव्हता. त्यांचा हेतू होता, एक चांगली कंपनी उघडण्याचा. चांगली संस्कृती रुजवण्याचा. संवाद वाढवण्याचा. उत्तम टीम बांधण्याचा. माणसं जोडण्याचा! कोकणात परतल्याचा आनंद, कुटुंबाला-कंपनीला देता येणारा मुबलक वेळ, आनंद वाटता येण्याइतके पैसे कमवण्याचं समाधान, निसर्गाशी जोडलेलं राहण्याचा मनसुबा, हे शक्य असल्याचा विश्वास मला दिलीप-गौरी यांच्या भेटीतून आला. आपल्या मूळ मातीशी नाळ जोडण्याचा परब दाम्पत्याचा प्रवास समृद्ध करणारा आहे. भ्रम काय असतो, याची जाणीव करून देणारा आहे. विशेष म्हणजे भानावर कसं यायचं असतं, याची अनुभूती देणाराही आहे. स्वतःची जमीन घेण्यापासून ते चांगल्या माणसांची सोबत करण्यापर्यंतचा दिलीप आणि गौरी यांचा प्रवास प्रेरणादायी आहे. ते जमेल तसं गावातल्या शाळेतल्या मुलांना शिकवतात. मार्गदर्शन करतात. त्यांना कळत असलेलं तंत्रज्ञान गावात पोहोचवतात. स्वतःच्या मुलालाही त्यांनी गावात एसएससी बोर्डच्या शाळेत शिकायला घातलंय. तोही गावात छान रमलाय. दिलीप-गौरी यांच्याशी जोडलं जाणं, त्यांच्यासोबत गप्पा मारणं, बिझनेससोबतच कोकण समजून घेणं, कोकणातल्या माणसांचे स्वभाव आणि वैशिष्ट्य अभ्यासणं माझ्यासाठी पर्वणी होती. त्याने मी माझ्या मुळांच्या अधिक जवळ येत गेलो.आज लोकांकडे गावात जमीन आहे; पण तिथे करायचं काय, हे अनेकांना कळत नाही. गावात घर आहे; पण शहरातून परतून गावात येऊन करू काय, असा प्रश्न अनेकांना पडलेला आहे. चांगला बँक बॅलन्स आहे, नवा बिझनेस उभा करू शकण्याची क्षमता असलेलं आर्थिक पाठबळ आहे; पण योग्य मार्गदर्शन आणि चांगली माणसं सोबत नसण्याचं शल्य अनेकांच्या मनात आहे. याबद्दल मला ज्यांनी सांगितलं, त्या खास जोडप्याबद्दल पुढच्या वेळी. (क्रमशः)गावातल्या लोकांनी त्यांचे पैसे कमवण्याचे मार्ग शोधलेले आहेत. ते योग्य असतीलच असं नव्हे; पण मी तुला पैसे देतोय मग तू माझ्याकडे कामाला आलंच पाहिजे, असं म्हणण्याचे दिवस फक्त शहरात आहेत. अजून तरी गावच्या ठिकाणी पैशांपेक्षाही स्वाभिमान जास्त महत्त्वाचा आहे.टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमाचा दीर्घ अनुभव असलेले लेखक सध्या व्हिडिओ अन् कंटेंट स्ट्रॅटेजिस्ट म्हणून कार्यरत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.