Premium|Kushal Badrike Acting Journey : शेवटची अभिनय स्पर्धा ठरली कुशल बद्रिके यांच्या आयुष्याचा टर्निंग पॉइंट

आशिष पाथरे - sakal.avtaran@gmail.com‘ही शेवटची एकपात्री अभिनय स्पर्धा... मग हे क्षेत्रच सोडायचं,’ असं एक नवखा नट ठरवतो. त्या स्पर्धेत त्याला बक्षिसासोबत फेम, देवेंद्र पेम आणि पहिलं प्रेमही मिळतं. आयुष्याला कलाटणी मिळते; पण त्यानंतरही त्याच्या प्रवासात अनेक अडथळे येतातच. त्यातून तो ‘कुशल’पणे वाट काढतो. तो लहानपणी नृत्यसमूहात गर्दीत लपला गेला होता अन् आज त्याला बघायला गर्दी होते... अभिनेता कुशल बद्रिकेचा हा प्रवास विलक्षण आहे.काळ साधारण २५ वर्षांपूर्वीचा... होतकरू रंगमंचीय अभिनयगुणांना वाव देणारी एक एकपात्री स्पर्धा सुरू आहे. सध्याचा सुपरस्टार सिद्धार्थ जाधवसुद्धा सहभागी झालाय. चुरस आहे. एक असा नवा नट आहे, ज्याने ‘ही शेवटची स्पर्धा... मग हे क्षेत्रच सोडायचं,’ असं ठरवलंय. निकाल जाहीर होतो. त्या नव्या नटाला पहिलं बक्षीस मिळतं. सिद्धार्थ जाधव दुसरा येतो. तो त्या नव्या नटाला देवेंद्र पेम सरांच्या नव्या-कोऱ्या व्यावसायिक नाटकासाठी विचारतो. त्याच स्पर्धेत सहभागी झालेली सुनैना नावाची तरुणी नव्या नटावर अक्षरशः भाळते. थोडक्यात, बक्षिसासोबत फेम, देवेंद्र पेम आणि पहिलं प्रेम त्याला याच एकाच स्पर्धेतून मिळतं. त्याच्यासाठी ही स्पर्धा म्हणजे आयुष्याचा टर्निंग पॉइंट बनून जाते..Premium|France Protests and Social Unrest : फ्रान्समधील हिंसक आंदोलनांनी कल्याणकारी अर्थव्यवस्थेपुढे उभे केले प्रश्न.एखाद्या साठा उत्तरी सुफळ संपूर्ण कहाणीतला रंजक भाग वाटतोय ना? तसं नाहीय. हा आहे आजचा आघाडीचा अष्टपैलू अभिनेता कुशल बद्रिकेच्या आयुष्यातील कलाटणीदार असा नाट्यमय प्रसंग...कुशल अंबरनाथला राहायचा. (लिहितानाच माझा हात थरथरतोय. कारण त्याच्या थोडं पुढे गेलं, की माझं गाव लागतं. जिथे मी वर्षातून एकदा जातो... तिथून तो रोज यायचा!) शाळेत असताना त्याच्या भावाच्या नृत्यसमूहात नाचायचा. सातवीत वगैरे ‘शिवबाचे गोंधळी’ या गाण्यावरनाचताना सेंटरच्या मुलाच्या झेंड्यामुळे गर्दीत नाचणारा कुशल अक्षरशः लपला गेला. त्याला वाईट वाटलं. त्याने ठरवलं, हक्काने आणि कर्तृत्वाने लोकांसमोर जाणार... जो चेहरा त्यावेळी गर्दीत लपला गेला होता, आज त्याला बघायला गर्दी होते. पुढे ताई कोळकर ऊर्फ कान्साई महाविद्यालयात त्याच्यातला लोकांसमोर आणायचा स्पार्क त्याला गवसला, तो म्हणजे अभिनय...मुळात कुशल अभिनय करत नाही, त्याच्यातून तो येतो. तो इतका आला, की व्यावसायिक पदार्पणासाठी तो देवेंद्र पेम सरांच्या पुढ्यात उभा ठाकला. सिलेक्ट झाला आणि ‘रामभरोसे’ या नाटकाने त्याला अभिनेता म्हणून टिळा लावला. नाटकाच्या नावाप्रमाणेच तो रोज प्रवास करू लागला. अंबरनाथ ते दादर. मुंबई लोकल जी पुढे त्याचं दुसरं घर होणार होती, तिच्याविषयी त्याला अल्पज्ञानच होतं. घरी जाण्यासाठी ‘ए’ लिहिलेली ट्रेन पकड, असं सांगितल्यावर त्याने सेंट्रल रेल्वेऐवजी वेस्टर्नची ‘ए’ असलेली अंधेरी ट्रेन पकडली. शेवटी प्राजक्ता रामाडे या मैत्रिणीने त्याला मुंबईतला प्रवास लिटरली शिकवला.अभिनयाच्या प्रवासात कधीही शिक्षणाची गरज न लागलेल्या कुशलला ट्रेनचा प्रवास मात्र शिकावा लागला. या काळात चवीने खाल्लेला एक वडा पाच पाव तो अजूनही विसरला नाहीय. मात्र ‘रामभरोसे’ नाटक अचानक बंद झालं आणि कुशल अभिनयाची लंका जाळायला घेणार तोच, ज्याच्या नाटकाने रंगभूमीवर इतिहास घडवला अशा संतोष पवारने त्याला ‘यदाकदाचित २’ या नाटकात भूमिका दिली. हे नाटक नुसतं चालत नव्हतं; तर घोडदौड करत होतं. दौऱ्यावर दौरे. नाटकाची बस... नवीन असल्याने कुशलला सगळ्यात वरची सीट. नाटकाच्या बसचा ड्रायव्हर हा बसला स्पेसशीप समजत असतो. त्याला वाटतं आजूबाजूला, वर-खाली काहीच नाही... द्या दामटून! या दामटादामटीमुळे कुशलच्या मणक्याला दणके बसून त्याला काही महिने या सगळ्यापासून दूर राहण्याचा सल्ला डॉक्टरांकडून मिळाला. मात्र संतोष पवारचा असा समज झाला, की याला दुसरं नाटक मिळालं म्हणून हा इथे ‘नाटक’ करतोय. झालं, कुशलच्या पाठीशी ना मणका राहिला ना संतोष पवार....Premium|Comet Orchid and Hawk Moth : गगनजाई आणि हॉक मॉथचे नाते; उत्क्रांतीची ताकद कशी ठरते कमकुवतपणा?....पण पुन्हा एकदा पेम सर धावून आले. ‘लालीलीला’ या नाटकाला सहदिग्दर्शक म्हणून त्याची वर्णी लागली. तालमीदरम्यान खूप उशीर व्हायचा. कुशल पहिली ट्रेन पकडून घरी जायचा. अंघोळ करून तास-दोन तास घरच्यांना स्वतःच्या अस्तित्वाची जाणीव करून पुन्हा मुंबईकडे मार्गस्थ व्हायचा... तेही घरचे त्याला विसरू नयेत म्हणून! याचदरम्यान भरत जाधवने ‘हसा चकटफू’ या मालिकेसाठी कुशलला बोलावलं आणि तिथे त्याला त्याचा पहिला सिनेमा देणारा दिग्दर्शक भेटला, ‘केदार शिंदे’.कुशलचा ‘जत्रा’ सुपरहिट झाला आणि तो गर्दीतला चेहरा न राहता ओळखीचा झाला. राजेश देशपांडे यांच्या ‘कुमारी गंगूबाई नॉनमॅट्रिक’ मालिकेत तो छोट्या-मोठ्या भूमिका करत होताच. देशपांडे यांनी ‘मालवणी डेज’ या मल्टिस्टारर मालिकेत त्याला कास्ट केलं आणि त्याचा गिनीज बुकवाला ट्रॅव्हल सुरू झाला.अंबरनाथचं घर ते स्टेशन बाइक, तिथून अंधेरीपर्यंत ट्रेन, तिथून जेट्टीपर्यंत बस, जेट्टीवरून बोट, बोटीतून उतरल्यावर लोकेशनपर्यंत रिक्षा... वाहतुकीची इतकी साधनं वापरणारा कुशल त्यावेळी सातवाहन काळात जगत होता, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. मात्र या सफरीमध्ये त्याने विपुल अशी पुस्तक सफर केली, हे महत्त्वाचं.हे सर्व सुरू असताना एकपात्री स्पर्धेत भेटलेल्या त्या मुलीचं काय झालं? हा सवाल चौकस मेंदूमध्ये असणारच... सांगतो ना, ती ‘सेटल’ घरातली. कुशल ‘सेटल’ या शब्दापासून साडेतीनशे किलोमीटर लांब... लग्न करायचं ठरलं तेव्हा तिच्या घरच्यांनी याला जॉब करायला सांगितलं. या पठ्ठ्याने प्रेमापोटी केलाही. मग त्याची वाग्दत्त वधूच म्हणाली, ‘सोड जॉब... मी नोकरी करेन.’ त्याने जॉब सोडला. तिने घरची जबाबदारी घेतली आणि आजपर्यंत नेटाने पार पाडतेय. कुशलसोबत ती, आज अकरावीत शिकणाऱ्या त्यांच्या मुलालाही शिस्त लावतेय. तिच्याच पुण्याईने कुशलच्या पदरी ‘चला हवा येऊ द्या’ या सोनेरी संधीचं दान पडलं. दहा वर्षं... संपूर्ण जगाला हसवण्याचं पुण्य घडलं. भारत, सागर, श्रेया आणि लाडका मित्र भाऊ यांच्यासोबत कुशलच्या अभिनयाची हवा जगभरात पसरली. या मालिकेने फेम दिलं, स्वतःचं घर दिलं... लहानपणी आभाळात उडणाऱ्या विमानाच्या खालून धावणाऱ्या कुशलला एकदा कधीतरी विमानात बसायचं होतं. या मालिकेमुळे तो विमानाने दहा-बारा देश फिरला. वाहिनीने गिफ्ट म्हणून दिलेलं चांदीचं कडं महान अभिनेता नाना पाटेकर यांनी खूश होऊन कुशलच्या हातात घातलं, तेव्हा जगातल्या उत्तुंग यशाला हात लावल्याचं फिलिंग त्याला आलं....संतोष पवारचा गैरसमज ‘फू बाई फू’दरम्यान नाहीसा झाला...‘पांडू’ सिनेमाच्या वेळी सिद्धार्थ जाधवला फिल्मफेअर मिळालं, तेव्हा त्याने ते एकपात्री स्पर्धेची रेस जिंकणाऱ्या कुशलसोबत शेअर केलं. अशोक सराफ, सचिन पिळगावकर यांचा आशीर्वाद मिळाला. विजू मानेच्या रूपाने मित्र, हितचिंतक, सल्लागार याहीपुढे जाऊन मनातला माणूस मिळाला... आणि काय हवं?हवं तर... शांत राहील तो कुशल कसला? ‘चला हवा येऊ द्या’नंतर आता एका स्पेशल संधीच्या शोधात असलेल्या कुशलचं एकच तत्त्व आहे, ‘प्रवास हेच डेस्टिनेशन.’ एक वडा पाच पावपासून सुरू झालेला त्याचा प्रवास त्याच्या स्वभावासारखा सरळ आणि छान होवो, ही सदिच्छा!!! कुशल, ‘हवा येऊ द्या’ झालं... आता, ‘चला नवा येऊ द्या’...aashish.pathre@gmail.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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