Premium| Ladakh's Crisis: लडाखला राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीची मागणी पूर्ण न होण्यामागे नेमके काय कारण आहे?

जावेद मात्झी, श्रीनगरलडाखला राज्याचा दर्जा देण्याच्या आणि घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या मागणीसाठी नुकतेच तेथे मोठे आंदोलन झाले. लडाखचे संकट संपलेले नसून, ते अद्याप कायम आहे. लडाखच्या जनतेसाठी सोनम वांगचुक यांची भूमिका, त्यांचे ठाम राहणे सरकारने मांडलेल्या रचितकथनापेक्षा अधिक वजनदार आहे. लडाखमधील नागरिकांचा त्यांच्या आंदोलनाला आणि त्यांनी मांडलेल्या भूमिकेला पाठिंबा कायम आहे.लडाखला राज्याचा दर्जा देण्याची आणि घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या मागणीसाठी नुकतेच तेथे मोठे आंदोलन झाले असून, ‘जेन-झी’च्या आंदोलनामुळे लडाख धुमसत असल्याचे चित्र आहे. सन २०१९ ते २०२५ दरम्यान लडाखमधील सिंधू नदीतून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. .‘कलम ३७०’ रद्द केल्यानंतर आनंदी झालेली, जम्मू-काश्मीरचे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केल्याबद्दल नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन करणारी व्यक्ती आज तुरुंगात आहे. आंदोलक सोनम वांगचुक यांनी २०१९मध्ये केलेले ‘ट्विट’ सोशल मीडियावर पुन्हा व्हायरल झाले आहे. वांगचुक यांच्या जल्लोषाचे रूपांतर अश्रूमध्ये झाले असून, त्यांची रवानगी राजस्थानच्या तुरुंगात करण्यात आली आहे. .काय घडले लडाखमध्ये?लडाखमधील परिस्थिती या आठवड्याच्या सुरुवातीला बिघडली. राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश या मागणीसाठी सुरू झालेल्या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले. या घटनेत चार जणांचा मृत्यू झाला आणि ६० हून अधिक जण जखमी झाले. जखमींमध्ये काही पोलिस आणि निमलष्करी दलाचे जवानही होते. या घटनेदरम्यान स्थानिक भाजप कार्यालय आणि काही वाहनांना आग लावण्यात आली. राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीतील स्थान या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाचा हा शिखरबिंदू होता, असे म्हटले जाते. हे आंदोलन सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखाली होत होते. शुक्रवारी लेह पोलिसांनी त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत अटक केली. यापूर्वीच केंद्रीय गृह मंत्रालयाने त्यांच्या ‘स्टुडंट्स एज्युकेशनल अँड कल्चरल मूव्हमेंट ऑफ लडाख’ या संघटनेचा विदेशी निधी नियमन कायदा परवाना रद्द केला होता. .रोख ठेवी, अघोषित देणग्या आणि स्वीडनमधून ४.९३ लाख डॉलरच्या निधीचे हस्तांतर यासह आर्थिक नोंदींमधील गंभीर विसंगतींचा हवाला देऊन वांगचुक यांना अटक करण्यात आली. वांगचुक यांनी स्थापन केलेल्या या संस्थेला सुरुवातीला सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक कार्यक्रमांसाठी परदेशी देणग्या स्वीकारण्याची परवानगी देण्यात आली होती. ‘एफएआरसी’चे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून वांगचुक यांना नोटीस बजावण्यात आल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याची सरकारची योजना असल्याचे दिसते. त्यांच्या पत्नी गीतांजली आंगमो यांनी स्थापन केलेल्या ‘हिमालयन इन्स्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेट स्टडीज लडाख’चे जमीन वाटप सरकारने गेल्या महिन्यात मागे घेतले होते. .लडाखमध्ये गेल्या पाच वर्षांत सातत्याने आंदोलने झाली असून, आपल्या मागण्यांसाठी तेथील नागरिक आक्रमक झाल्याचे चित्र आहे. सर्व आंदोलनांचे नेतृत्व सोनम वांगचुक यांनी केले. त्याचवेळी लडाखमधील आंदोलक आणि सरकारी प्रतिनिधी यांच्यामध्ये चर्चेच्या विविध फेऱ्याही पार पडल्या. तेथे शांतता आणि स्थिरता नांदण्यासाठी प्रयत्नही केले गेले. मात्र, तरीही हे आंदोलन चिघळलेच..राज्याची मागणी नवीराज्याच्या दर्जाची मागणी ही आंदोलकांच्या मागणीमध्ये नव्याने समावेश करण्यात आली आहे. लडाखमधील लोकांनी २०१९ पूर्वी प्रामुख्याने त्यांच्या प्रदेशाला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याच्या मागणीवर लक्ष केंद्रित केले होते. याच संदर्भात पाच ऑगस्ट २०१९ रोजी राज्य दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले गेले होते, तेव्हा वांगचुक यांनी पंतप्रधानांचे त्यांच्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या दर्जाची मागणी पूर्ण केल्याबद्दल अभिनंदन केले आणि त्यांचे आभार मानले. ही मागणी १९८९ पासून सुरू असल्याचे त्यावेळी वांगचुक यांनी म्हटले होते. हत्या, जाळपोळ, संचारबंदी आणि इंटरनेट बंद करण्यासारख्या निर्बंधांमुळे लेहमध्ये परिस्थिती अधिक अस्थिर झाली आहे. वांगचुक यांच्या अटकेमुळे जनतेचा संताप वाढण्याची शक्यता आहे. मला तुरुंगात टाकल्यास लडाखमधील आंदोलनाला आणखी गती मिळेल, असे वांगचुक यांनी स्वतःच म्हटल्यामुळे तेथील आंदोलक संतप्त होण्याची भीती आहे..सरकारचा दावालडाखचे नायब राज्यपाल कविंदर गुप्ता आणि पोलिस महासंचालक यांनी वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाबाबत एक नवी शक्यता व्यक्त केली आहे. या हिंसाचारामागे बाह्यशक्तींचा हात असण्याची शक्यता वर्तवली असून, या आंदोलनामागचा हेतूही वेगळा असण्याची शक्यता आहे. गुप्ता म्हणाले, ‘‘याला क्रांती म्हणता येणार नाही, हे एक षडयंत्र म्हणता येईल. लडाख अजूनही शांत आहे; परंतु वातावरण बिघडवू इच्छिणाऱ्यांना आम्ही तसे करू देणार नाही.’’ पोलिस महासंचालकांनीही हाच मुद्दा मांडला. अलीकडेच एका गुप्तहेराला अटक करण्यात आली असून, त्याने वांगचुक यांचा व्हिडिओ सीमेपलीकडे पाठवल्याचे स्पष्ट झाले आहे..‘अपूर्ण आश्वासनांचा परिणाम’जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारुख अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती, काँग्रेस नेते जी. ए. मीर, सज्जाद गनी लोन आणि इतरांनी याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. लडाखमधील सद्यस्थिती ही केंद्र सरकारकडून आश्वासने पूर्ण न झाल्याचा परिणाम आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. माजी सदरे-ए-रियासत डॉ. करणसिंह यांनीही तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवली. आपल्या निवेदनात त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने लडाखच्या तरुणांच्या चिंता व शंका गांभीर्याने घ्यायला हव्यात. लडाखमधील युवकांना नोकरीची आणि संस्कृतीची सुरक्षितता हवी आहे. लडाखच्या नागरिकांना प्रचंड आश्वासने देण्यात आली होती. मात्र, ती पूर्ण करण्यात आलेली नाहीत. .विश्वासघाताची भावनानोकरी, जमीन आणि संस्कृतीच्या सुरक्षेची हमी देणाऱ्या सहाव्या अनुसूचित समावेश करण्याचे आश्वासन पाळले गेले नसल्याने तरुणांचा विश्वासघात झाला आहे, असेही तेथील स्थानिकांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारने असा कोणताही समावेश करण्यास वचनबद्ध नसल्याचे म्हटले जाते. दरम्यान, लेहमध्ये नुकत्याच झालेल्या हिंसाचाराच्या संदर्भात दोन निवडून आलेल्या नगरसेवकांसह चार जणांची शनिवारी पोलिस कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे. या चौघांमध्ये कौन्सिलर स्टॅन्झिन सेपाग आणि स्मानला दोरजी नोरबू यांचा समावेश आहे. या दोघांची नावे या घटनेशी संबंधित फिर्यादीमध्ये आहेत, असे सांगण्यात आले. ‘चारही व्यक्तींनी स्वेच्छेने शरणागती पत्करली आणि ते निर्दोष असल्याचे सांगितले,’ असे सूत्रांनी सांगितले. सध्या सुरू असलेल्या तपासानुसार त्यांना औपचारिकपणे अटक करण्यात आली आहे. चार दिवसांत लेहमध्ये झालेल्या हिंसक घटनेच्या संदर्भात साठहून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आहे, असेही पोलिसांनी सांगितले आहे..सहावी अनुसूची काय आहे?भारतीय राज्यघटनेची सहावी अनुसूची ही एक विशेष तरतूद आहे. आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम या ईशान्येकडील राज्यांमधील आदिवासी भागांच्या प्रशासनाशी ती संबंधित आहे. आदिवासी समुदायांना जमीन, जंगले आणि प्रशासन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण स्वायत्तता देऊन त्यांचे हक्क, संस्कृती आणि संसाधनांचे संरक्षण करणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे. प्रत्येक आदिवासी क्षेत्रावर जिल्हा परिषदेचे नियंत्रण असते. त्यांना विधिमंडळ, कार्यकारी आणि न्यायिक अधिकार आहेत. या परिषदांमध्ये ३० सदस्य असतात. त्यात २६ आदिवासी नागरिक असतात, तर चार जणांना राज्यपालांद्वारे नामनिर्देशित केले जाते. लेह आणि कारगिल या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये पर्वतीय विकास परिषद आहे. .जमीन, जंगले, कालव्याचे पाणी, प्रशासन, मालमत्तेचा वारसा, विवाह आणि घटस्फोट यांसारख्या मुद्द्यांवर त्यांचे काम चालते. त्यांच्याकडे जमीन महसुलाचे मूल्यांकन आणि संकलन करण्याचे, कर आकारण्याचे आणि खनिज उत्खननासाठी परवाने देण्याचे अधिकारही आहेत. यात नवीन प्रशासकीय विभागांची निर्मिती करणे किंवा त्यांचे प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र आणि नावे बदलणे देखील समाविष्ट आहे. सहावी अनुसूची आदिवासी समुदायांची अद्वितीय सांस्कृतिक ओळख आणि परंपरा जतन करण्यास मदत करते, असे सांगण्यात येते..वांगचुक यांना पाठिंबा कायमलडाखचे माजी खासदार हाजी हनीफा जान आणि इतर काही स्थानिक नेत्यांनीही वांगचुक यांच्या अटकेचा निषेध केला असून, ही अटक दुर्दैवी आणि अनावश्यक असल्याचे म्हटले आहे. या आंदोलनामुळे लडाख अस्वस्थ आणि अशांत झाले असून, या प्रकरणानंतरही सोनम वांगचुक यांच्यावरील विश्वास कायम असल्याचे जान यांनी म्हटले आहे. या भागातील नागरिक हिंसाचाराबाबतचे सरकारचे रचितकथन फेटाळून लावत आहेत, असेही ते म्हणाले. स्थानिकांसाठी वांगचुक हे नवप्रवर्तक आणि एक आशादायी व्यक्ती असल्याचेही त्यांचे मत आहे. गेल्याया आठवड्यातील हिंसाचाराला सरकारने दिशाभूल करणारे आणि बाह्यशक्तीचा समावेश असल्याचे म्हटले होते. .Premium| Trump India Tariffs: आयातशुल्क की दबावतंत्र?.मात्र, हा दावा स्थानिकांनी फेटाळून लावला असून, त्याला प्रतिसादही दिलेला नाही. सहाव्या अनुसूचीची मागणी महत्त्वाची असून, वांगचुक यांना मिळालेले हे एक प्रकारचे यश आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. ‘‘इथे कोणीही सरकारच्या सिद्धांतावर विश्वास ठेवत नाही,’’ असे लेहमधील युवा कार्यकर्ते स्टॅन्झिन आंगमो म्हणाले. ‘‘लोक निराश झाल्यामुळे बाहेर आले. वांगचुक यांनी त्यांच्या दुःखाला केवळ आवाज दिला. बाहेरील शक्तींना दोष देणे हा लडाखच्या संघर्षाचा अपमान आहे,’’ असेही ते म्हणाले..Premium|Inflation India: जग अस्थिर पण भारत खंबीर, रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर असं का म्हणाले?.विश्वासार्हतेला तडे नाहीतलडाखमधील हिंसाचारात चौघांचा मृत्यू झाला आणि डझनापेक्षा जास्त नागरिक जखमी झाले. त्यामुळे ही चळवळ दिशाहीन झाली का, असा प्रश्न निर्माण झाला. सरकारने बाह्यशक्तींबाबत केलेले आरोप वांगचुक यांच्या विश्वासार्हतेला तडे लावू शकले नाहीत. कारगिलमधील दुकानदार अब्दुल हमीद यांनी आपली भावना व्यक्त केली: ‘‘आमच्यासाठी वांगचुक हे हीरो आहेत. ते आमच्या मनातील बोलतात. ही चळवळ कमकुवत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यावर कोणीही विश्वास ठेवत नाही,’’ असे त्यांनी म्हटले असून, तेथील बहुसंख्य तरुण आणि जेन-झी आंदोलकही वांगचुक यांनाच पाठिंबा देताना दिसत आहेत. लडाखचे संकट संपलेले नाही. स्थानिक लोक राज्याचा दर्जा आणि घटनात्मक संरक्षण यासाठी मागण्या अधिक तीव्र करीत आहेत. आरोप-प्रत्यारोपांच्या वातावरणातही हे वास्तव उरतेच. लडाखच्या जनतेसाठी वांगचुक यांची भूमिका, त्यांचे ठाम राहणे सरकारने मांडलेल्या रचितकथनापेक्षा अधिक वजनदार असल्याचे चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi 