Premium|Lancet Report: तुम्हालाही जेवताना काहीतरी ‘कुरूम-कुरूम’ हवेच असते का..? मग ‘लान्सेट’चा हा रिपोर्ट काय सांगतोय ते वाचाच..!

मुंबई – जेवताना भाजी पोळीसोबत काहीतरी चटपटीत किंवा कुरूम कुरूम हवे असा विचार करून तुम्हीही रोज वेफर्स, चिप्स, स्टिक्स असे पदार्थ खात असाल तर तुमच्या आरोग्याला याची मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. जगप्रसिद्ध अशा लान्सेटच्या शोधनिबंधातून हे सांगण्यात आले आहे की, अशा प्रकारे अति प्रक्रिया केलेले अन्न हे शरीरासाठी घातक असून हे अनेक मोठ्या आजारांसाठी आमंत्रण ठरू शकणारे आहे. मुख्य म्हणजे गेल्या वीस एक वर्षात भारतात अति प्रक्रिया केलेल्या या अन्नाची विक्री ही हजारो पटींनी वाढली आहे. त्यामुळे भारतासारख्या देशाला याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे.लान्सेटने या विषयात तीन शोधनिबंधांची एक मालिकाच प्रसिद्ध केली असून यामध्ये जागतिक स्तरावर हे अन्न पदार्थ विकणाऱ्या ठाराविक कंपन्यांची मोनोपॉली, त्यातून होणाऱ्या चुकीच्या गोष्टी, खाणाऱ्यांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम, त्यात असणारे घटक आदी सर्व बाबींवर प्रकाश टाकला आहे. हे सगळं आपण ‘सकाळ+’ च्या या लेखाच्या माध्यमातून समजावून घेऊया. .अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स (UPFs) म्हणजेच अति प्रक्रिया केलेल्या अन्नाची व्याख्या नेमकी काय?अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर जे पदार्थ तुमच्या रोजच्या स्वयंपाकघरात आढळत नाहीत. सामान्यतः पाचपेक्षा जास्त अधिक घटक जे स्वयंपाकघरात नाहीत जे तुम्ही खाणाऱ्या बाहेरच्या पदार्थात आहे त्याला म्हणायचे अति प्रक्रिया केलेले अन्न. ही झाली सामान्य व्यक्तींना समजण्यासाठीची व्याख्या. या अन्नघटकांत खालील घटकांचा समावेश असतोइमल्सीफायर्स (Emulsifiers)प्रिझर्व्हेटिव्ह्ज (Preservatives)ऍडिटीव्ह्ज (Additives)रंग (Dyes)स्वीटनर्स (Sweeteners) अशा घटकांचा वापर केलेला असतो त्यांना अति प्रक्रिया केलेले अन्न म्हणता येईल.उदाहरणार्थ : सॉसेज, क्रिस्प्स (वेफर्स), पेस्ट्री, बिस्किट्स, इन्स्टंट सूप्स, फिजी ड्रिंक्स (सोडा), आईस्क्रीम आणि सुपरमार्केटमध्ये मिळणारे ब्रेड. .कच्चे अन्न, प्रक्रिया केलेले आणि अति प्रक्रिया केलेले अन्न कोणते..?कच्चे अन्न – यामध्ये कच्ची फळे, पालेभाज्या, अंडी, दूध, कच्चे मांस आदींचा समावेश होतो. जसे नैसर्गिकरित्या उपलब्ध असते त्याला कच्चे अन्न म्हटले जाते.प्रक्रिया केलेले अन्न – शिजवलेल्या भाज्या, चीज, पोळ्या, भाजलेले दाणे, अंड्याचे ऑमलेट आदी पदार्थांचा समावेश असतो. यामध्ये हे पदार्थांवर शिजवण्याची तसेच चव येण्यासाठी प्रक्रिया केली जाते. ही प्रक्रिया साधारण घरात उपलब्ध असणाऱ्या पदार्थांपासूनच केली जाते.अतिप्रक्रिया केलेले अन्न – रेडी टू इट पॅकेच फूड, कोल्ड ड्रिंग्स, सॉल्टेड चिप्स, सुपरमार्केटमध्ये मिळणारा ब्रेड आदींसारख्या पदार्थांचा समावेश आहे. यामध्ये अन्नपदार्थ दीर्घ काळ टिकावे तसेच ते परत परत खावेसे वाटावे यासाठी काही घटक त्यामध्ये घातले जातात जे सहजा घरगुती स्वयंपाक घरात उपलब्ध नसतात. .Premium|Democracy in marriage: लग्नातली लोकशाही आणि लोकशाहीतलं लग्न.कोणत्या शेतमालापासून या पदार्थांची निर्मिती..?हे पदार्थ बनविण्यासाठी मुख्यत: मका, गहू, सोया आणि पामतेल यांसारख्या खूप स्वस्त शेतमालाचा वापर केला जातोय. या स्वस्त मालावर मोठ्या प्रमाणावर प्रक्रिया केली जाते आणि त्यातून अनेक रासायनिक घटक (ॲडिटीव्ह) आणि अन्न-आधारित पदार्थ तयार केले जातात. हे पदार्थ खास पद्धती वापरून इतके चवदार बनवले जातात की ते सातत्याने खाण्याची इच्छा होते. सध्या अमेरिका किंवा युरोपसारख्या ठिकाणी स्वयंपाकघरातील ५० टक्के पदार्थांची जागा ही या पदार्थांनी घेतली आहे. तर भारतासारख्या देशातही याची विक्री गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. १०४ जागतिक अभ्यासांचा आढावा४३ जागतिक स्तरावरील तज्ज्ञांनी केलेल्या आणि १०४ दीर्घकालीन अभ्यासांवर आधारित अभ्यासानुसार अति प्रक्रिया केलेल्या अन्नाचा वाढता वापर १२ आरोग्य समस्यांच्या धोक्याशी संबंधित आहे. खालील प्रमुख आजारांचा समावेशटाईप २ मधुमेह (Type 2 diabetes)हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी रोग (Cardiovascular disease)मूत्रपिंडाचे रोग (Kidney disease)नैराश्य (Depression)कोणत्याही कारणामुळे अकाली मृत्यू (Dying prematurely from any cause) त्यांच्या सर्व्हेक्षणानुसार, जगभरात औद्योगिकरित्या तयार केलेल्या या पदार्थांचा आहारात वाढता वापर दिसत आहे. यामुळे आहाराची गुणवत्ता खालावते, कारण या पदार्थांमध्ये साखर आणि हानिकारक चरबी जास्त असते आणि फायबर (तंतुमय पदार्थ), प्रथिने यांची कमतरता असते. .Premium|Generation Z : जेनझीकरण..! पण.. जेन झी लोकं हा लेख वाचतील का? वाचणं हा त्यांचा स्थायीभाव आहे का? .जागतिक स्तरावर कॉर्पोरेट लॉबिंग..?प्रभावी सार्वजनिक आरोग्य धोरणे थांबवण्यासाठी श्रीमंत जागतिक कॉर्पोरेशन्स मोठ्या प्रमाणावर मार्केटिंग आणि राजकीय लॉबिंगद्वारे या बदलांना प्रोत्साहन देत असल्याचे मत या तज्ज्ञांनी मांडले आहे. या अति प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांवर तंबाखू उद्योगाप्रमाणे कठोर भूमिका घेणे आवश्यक आहे. संशोधकांनी सरकारांना पाऊल उचलण्याचे आवाहन केले आहे, ज्यात UPF उत्पादनांवर चेतावणी लावणे आणि जास्त कर लावणे समाविष्ट आहे, ज्यामुळे खऱ्या पौष्टीक अन्नाला आपसूकच मागणी येईल. जागतिक स्तरावर कोणत्या उपाययोजना आवश्यक?या निबंधात यावर अनेक तज्ज्ञांकडून उपाय सुचवण्यात आले आहे. जागतिक बाजारपेठेवर मूठभर उत्पादकांचे वर्चस्व आहे. UPF च्या वापरातील वाढ कमी करण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण आखत, सरकारने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. आरोग्यदायी नसलेले पदार्थ ओळखण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पौष्टिक प्रोफाइलिंग मॉडेलमध्ये रंग, फ्लेवर आणि नॉन-शुगर स्वीटनर यांसारखे अति-प्रक्रिया केलेले मार्कर जोडणे, पॅकच्या समोर धोक्यांची सूचना देणे; मुलांसाठी असलेल्या जाहिरातींवर बंदी घालणे, सार्वजनिक संस्थांमध्ये या प्रकारच्या पदार्थांवर निर्बंध घालणे आणि UPFs वर जास्त कर लावणे यांसारखे प्राथमिक उपाय लगेचच करण्याची गरज आहे. UPF उद्योगाचे बाजारातील वर्चस्व आणि राजकीय शक्तीचा सामना करण्यासाठी मजबूत स्पर्धा धोरण, स्व-नियमनाऐवजी अनिवार्य नियमन आणि कॉर्पोरेट हस्तक्षेपावर मर्यादा आणणे आवश्यक आहे. 'द वायर' या वेबसाइटने दिलेल्या वृत्तानुसार, भारतात मागील २००६ ते १९ या कालावधीत अति प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांमध्ये तब्बल ४ हजार टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. भारतात अति प्रक्रिया केलेल्या या अन्नपदार्थांची किरकोळ विक्री ही २००६ मध्ये ७ हजार ९९६ करोड होती जी २०१९ मध्ये ३.३ लाख करोड झाली आहे.