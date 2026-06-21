Premium|Study Room : अक्षांश-रेखांशांचे रहस्य; पृथ्वीवरील स्थान कसे ठरवले जाते?

लेखक : सागर रेपाळेअक्षांश (Latitude) आणि रेखांश (Longitude) यांना भौगोलिक निर्देशांक (Geographical Coordinates) असेही म्हणतात. पृथ्वीवरील कोणत्याही ठिकाणाचे स्थान, अंतर आणि दिशा अचूकपणे निश्चित करण्यासाठी या काल्पनिक रेषांचे जाळे वापरले जाते. अक्षांश व रेखांश हे अंश (°) मध्ये मोजले जातात. प्रत्येक अंशाचे ६० मिनिटे (') आणि प्रत्येक मिनिटाचे ६० सेकंद (") असतात.अक्षांश म्हणजे पृथ्वीवरील एखाद्या ठिकाणाचे विषुववृत्तापासून (Equator) उत्तर किंवा दक्षिण दिशेतील कोनीय अंतर होय. अक्षांश रेषा विषुववृत्ताला समांतर असतात आणि समान अक्षांश असलेल्या बिंदूंना जोडणाऱ्या रेषांना समांतर रेषा (Parallels) म्हणतात. विषुववृत्त पृथ्वीचे उत्तर गोलार्ध आणि दक्षिण गोलार्ध असे दोन भाग करते. दोन अक्षांशांमधील सरासरी अंतर सुमारे १११ कि.मी. असते..विषुववृत्त (०°) हा अक्षांश मोजण्याचा प्रारंभबिंदू असून तो पृथ्वीवरील सर्वात मोठा अक्षांश आहे. येथे वर्षभर उष्ण व दमट हवामान असते आणि दिवस-रात्रीची लांबी जवळजवळ समान राहते. कर्कवृत्त (२३.५° उत्तर) हे सूर्याच्या किरणांचा लंबवत पडणारा सर्वात उत्तरेकडील अक्षांश आहे. २१ जून रोजी सूर्य कर्कवृत्तावर लंबवत असतो. मकरवृत्त (२३.५° दक्षिण) हे सूर्याच्या किरणांचा लंबवत पडणारा सर्वात दक्षिणेकडील अक्षांश असून २२ डिसेंबर रोजी सूर्य त्यावर लंबवत असतो. आर्क्टिक वृत्त (६६.५° उत्तर) येथे उन्हाळ्यात ‘मिडनाइट सन’ ही घटना दिसते, म्हणजे २४ तास सूर्य क्षितिजावर दिसतो. अंटार्क्टिक वृत्त (६६.५° दक्षिण) हे दक्षिण गोलार्धातील अशाच प्रकारच्या घटनेसाठी ओळखले जाते.सूर्यप्रकाशाच्या प्रमाणावरून पृथ्वीचे उष्णता कटिबंध ठरवले जातात. कर्कवृत्त आणि मकरवृत्त यांदरम्यानचा प्रदेश उष्ण कटिबंध (Torrid Zone) म्हणून ओळखला जातो. येथे सूर्यकिरणे वर्षातून किमान एकदा लंबवत पडतात, त्यामुळे हा पृथ्वीवरील सर्वाधिक उष्ण प्रदेश आहे. कर्कवृत्त–आर्क्टिक वृत्त आणि मकरवृत्त–अंटार्क्टिक वृत्त यांदरम्यानचा भाग समशीतोष्ण कटिबंध (Temperate Zone) म्हणून ओळखला जातो. येथे मध्यम तापमान असून ऋतूंचे स्पष्ट बदल जाणवतात. ध्रुवीय प्रदेशांना शीत कटिबंध (Frigid Zone) म्हणतात. येथे सूर्यकिरणे तिरपी पडत असल्यामुळे हवामान अतिशय थंड असते आणि वर्षभर बर्फाचे आच्छादन आढळते..Panchang 10 June 2026 : पंचांग! भद्रा, पंचक समाप्ती आणि शुभ मुहूर्त; जाणून घ्या आजचा दिवस कसा असेल.पृथ्वीच्या परिभ्रमणामुळे अयन (Solstice) आणि विषुव (Equinox) या घटना घडतात. २१ जून रोजी ग्रीष्म अयन होत असून सूर्य कर्कवृत्तावर लंबवत असतो. त्यामुळे उत्तर गोलार्धात सर्वात मोठा दिवस आणि सर्वात लहान रात्र असते. २२ डिसेंबर रोजी हिवाळी अयन होत असून सूर्य मकरवृत्तावर लंबवत असतो. या वेळी दक्षिण गोलार्धात सर्वात मोठा दिवस आणि उत्तर गोलार्धात सर्वात मोठी रात्र असते. २१ मार्च आणि २३ सप्टेंबर रोजी विषुव होतो. त्या दिवशी सूर्य विषुववृत्तावर लंबवत असल्यामुळे संपूर्ण पृथ्वीवर दिवस व रात्र समान असतात.रेखांश म्हणजे प्रधान मध्याह्न रेषेपासून (Prime Meridian) पूर्व किंवा पश्चिमेकडे मोजलेले कोनीय अंतर होय. रेखांश रेषा ध्रुव ते ध्रुव जातात आणि त्यांना मध्याह्न रेषा (Meridians) म्हणतात. सर्व रेखांशांची लांबी समान असते. ०° रेखांशाला प्रधान मध्याह्न रेषा म्हणतात. ही रेषा इंग्लंडमधील ग्रीनविच (Greenwich) येथून जाते आणि सर्व रेखांश मोजण्याचा आधार मानली जाते.प्रधान मध्याह्न रेषा आणि १८०° रेखांश पृथ्वीचे पूर्व गोलार्ध आणि पश्चिम गोलार्ध असे दोन समान भाग करतात. रेखांशांचा वेळेशी घनिष्ठ संबंध आहे. पृथ्वी २४ तासांत ३६०° फिरते, म्हणजे १५° रेखांश = १ तास आणि १° रेखांश = ४ मिनिटे. पृथ्वी पश्चिमेकडून पूर्वेकडे फिरत असल्यामुळे पूर्वेकडे गेल्यास वेळ वाढते, तर पश्चिमेकडे गेल्यास वेळ कमी होते..प्रमाण वेळ (Standard Time) आणि वेळ क्षेत्रे (Time Zones) ही संकल्पना रेखांशांवर आधारित आहे. पृथ्वी २४ वेळ क्षेत्रांत विभागली असून प्रत्येक वेळ क्षेत्र साधारणतः १५° रेखांश व्यापते. भारताचा प्रमाण रेखांश ८२°३०' पूर्व असून त्यावर आधारित भारतीय प्रमाण वेळ (IST) निश्चित केली जाते. IST ही GMT पेक्षा ५ तास ३० मिनिटे पुढे आहे.आंतरराष्ट्रीय दिनरेषा (International Date Line – IDL) साधारणतः १८०° रेखांशाजवळ स्थित आहे. ही रेषा एका दिवसाचा शेवट आणि पुढील दिवसाची सुरुवात दर्शवते. पश्चिमेकडून पूर्वेकडे ही रेषा ओलांडल्यास एक दिवस वजा करावा लागतो, तर पूर्वेकडून पश्चिमेकडे ओलांडल्यास एक दिवस वाढवावा लागतो. उदाहरणार्थ, जर पश्चिम बाजूस सोमवार असेल तर पूर्व बाजूस रविवार असू शकतो. देशांचे विभाजन आणि तारखेतील गोंधळ टाळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दिनरेषा सरळ न काढता समुद्रातून झिगझॅग पद्धतीने काढण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.