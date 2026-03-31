Premium|Marathi Language Promotion Strategies : नवीन भाषा म्हणजे केवळ शब्द नव्हे, तर ज्ञानाचे नवीन दालन; मराठी शिकवल्याने अमराठी भाषिकांचा नक्की फायदा कसा होतो?

नवीन भाषा शिकल्यामुळे ज्ञानाचं नवीन दालन खुलं होतं. त्यामुळे आपण अमराठी भाषिकांना मराठी शिकवून त्यांचं नुकसान नव्हे; तर फायदाच करून देत आहोत. त्यात आपला, आपल्या महाराष्ट्र राज्याचा आणि मराठी भाषेचाही फायदाच आहे. हिंसेने कोणताही प्रश्न कायमस्वरूपी सुटत नाही... तात्पुरत्या स्वरूपात तो प्रश्न दाबला जातो आणि मग कालांतराने पुन्हा वर येतो. समस्या सुटण्यापेक्षा ती अधिक क्लिष्ट बनत जाते. हिंसा हिंसेलाच जन्म देते. सध्या चालू असलेलं इस्राईल-अमेरिका आणि इराण युद्ध हे याचं डोळ्यात अंजन घालणारं ज्वलंत उदाहरण आहे. हिं...पण हिंसेचं हे एकच उदाहरण आहे का? तर नाही. आपल्या आजूबाजूला असे खूप प्रश्न आहेत, जे आपण हिंसेने सोडवू पाहत आहोत; पण ते सुटत नाहीत. याचा अर्थ, हिंसा हा त्यावरील उपाय नाही. जगभरात सत्ता, भूप्रदेश, नैसर्गिक संसाधने, धर्म, भाषा या घटकांवरून मोठमोठ्या प्रमाणात हिंसा झालेल्या आहेत आणि कदाचित भविष्यातही होत राहतील. .आपल्या देशात, ‘भाषा’ हा घटकदेखील हिंसेच्या भोवऱ्यातून सुटलेला नाही. दक्षिणेकडील हिंदी भाषा विरोध हा तर सर्वश्रुत आहेच. त्या मानाने आपला महाराष्ट्र हा खूपच समजूतदार म्हणावा लागेल. महाराष्ट्राने हिंदी भाषेला नुसताच आश्रय दिला नाही तर ती बऱ्यापैकी आत्मसातही केली आहे. आज महाराष्ट्र राज्यातील नव्या पिढीमधील हिंदी न येणारा मनुष्य औषधालासुद्धा सापडणार नाही. मुंबईसारख्या शहरात तर हिंदी एवढी बोलली जाते, की दोन माणसं आपापसात हिंदीमधे बोलतात आणि मग थोड्या वेळाने त्यांना समजतं, की अरेच्या... आपण दोघंही मराठीच आहोत! मग आपण हिंदी का बोलतो आहोत? एवढी हिंदी भाषा आपण आत्मसात केली आहे. मग आपल्या माय मराठीचं काय? प्रत्येक मराठी माणसाला आपली मराठी भाषा टिकावी, ती अजून खोल रुजावी आणि तिचा प्रसार व्हावा, असं वाटतं. हे वाटणं साहजिक आहे; पण फक्त असं वाटण्याने काही होणार नाही. त्यासाठी कृती आवश्यक आहे, असं तुम्हाला वाटत नाही का? आता तुम्ही म्हणाल, की सरकार आहे की कृती करायला... हो आहे सरकार; पण ते ‘सरकार’ आहे आणि त्याचा एक ठरलेला वेग आहे. सरकार मराठी भाषा प्रसारासाठी नक्कीच प्रयत्न करतं; पण त्या प्रयत्नांना मर्यादा आहेत... परंतु आपण सर्वसामान्य माणसं आहोत. आपल्याला कोणत्याच मर्यादा नाहीत. मराठी भाषेचा प्रसार आपण जास्त करू शकतो. आता, मराठी भाषा टिकेल का? तिचं अस्तित्व राहील का? की ती लवकरच नष्ट होईल? असल्या गुळगुळीत प्रश्नांना बाजूला सारून, आपण जोमाने मराठी भाषेच्या प्रचाराला आणि प्रसाराला सुरुवात केली पाहिजे. सरकार त्याचं काम करेल, आपणही आपलं काम केलं पाहिजे....Premium|Marathi Bhasha Gaurav Din: बोलीप्रधान साहित्यसंपदेची मांदियाळी.मराठी भाषेच्या प्रसारासाठी आपण काय काम केलं पाहिजे? तर आपण दैनंदिन जीवनात आपल्या संपर्कात येणाऱ्या जेवढ्या अमराठी व्यक्ती आहेत त्यांना मराठी शिकण्याची विनंती करायला हवी. दहापैकी तीन व्यक्ती तरी आपल्या विनंतीला मान देतील! दोन व्यक्ती शिकायचा प्रयत्न करतील. त्यातील एकच व्यक्ती मराठी शिकेल. तरीही दहास एक हे प्रमाण काही कमी नाही! विनंतीला मान न देणाऱ्यांना आग्रह करा. त्यांना मराठी भाषा शिकण्याचे फायदे सांगा. मला खात्री आहे, की तुमच्या आजूबाजूला, तुमच्या कार्यालयामध्ये, कामाच्या ठिकाणी किंवा तुमच्या व्यवसायात असे अमराठी लोक असतील ज्यांची खरोखरच इच्छा आहे, मराठी शिकायची त्यांना तुम्ही मराठी का शिकवू नये? बरं, त्यांना मराठी भाषा शिकवायची म्हणजे, अगदी त्यांनी मराठीत पुस्तक लिहिलं पाहिजे एवढी मराठी भाषा शिकवायची काही गरज नाही. (पुस्तक लिहिण्याइतपत, ते आपली मराठी भाषा शिकले; तर आनंदच आणि त्यांचं कौतुकच!)... अगदी दैनंदिन जीवनात वापरू शकतील असे छोटे छोटे शब्द, छोटी छोटी वाक्यं एवढी शिकवली तरी चालेल. मुद्दा हा आहे, की मराठी भाषेतील गोडवा त्यांना जाणवला पाहिजे. आपण त्यांच्याशी मराठी भाषेत नाही बोलला तर त्यांच्या कानावर ती कशी पडणार? त्यांनी ऐकलीच नाही मराठी भाषा तर ते कसे शिकणार? आणि कसा होणार आहे, मराठी भाषेचा प्रसार? आपली भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या वाढली तरच होणार आहे मराठीचा प्रसार. मग मराठी भाषा टिकेल की नाही, या प्रश्नाला काही अर्थ राहत नाही; पण त्यासाठी आपण सर्वांनी मिळून प्रयत्न केले पाहिजेत. .मोठमोठ्या शहरांमध्ये असे प्रयत्न खूप मोठ्या प्रमाणावर झाले पाहिजेत; कारण तिथेच अमराठी लोकांची वस्ती सर्वात अधिक आहे. आपण वैयक्तिक स्तरावर, कोणत्याही व्यक्तीवर मराठी भाषा शिकण्याची सक्ती नाही केली पाहिजे. सक्तीने विरोध वाढतो आणि त्यामध्ये यांत्रिकीपणा येतो. ते शिक्षण नसून एक नीरस क्रिया होईल... परंतु प्रेमाने, विनंतीने, आपुलकीने मराठी भाषा शिकवण्याची संधी आपण सोडलीही नाही पाहिजे आणि का सोडावी ही संधी? जगातील उत्तम भाषांपैकी एक भाषा शिकवण्याचाच आपण प्रयत्न करत आहोत ना? एखादी भाषा शिकल्यामुळे कोणाचं काहीच नुकसान होणार नाही; फायदाच होईल. कारण तुम्ही एक नवीन भाषा शिकता म्हणजे निव्वळ भाषा शिकत नसता; तर तुम्ही त्या भाषेमधील नैतिक मूल्यं, चांगले रीतिरिवाज, संस्कृती, त्या भाषेचा इतिहास अशा बऱ्याच गोष्टी शिकत असता. नवीन भाषा शिकल्यामुळे ज्ञानाचं नवीन दालन खुलं होतं. त्यामुळे आपण अमराठी भाषिकांना मराठी शिकवून त्यांचं नुकसान नव्हे; तर फायदाच करून देत आहोत. त्यात आपला, आपल्या महाराष्ट्र राज्याचा आणि मराठी भाषेचाहीफायदाच आहे.मराठी भाषेला नुकताच अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे. तो मिळण्यासाठी अनेक साहित्यिकांचे योगदान मराठी भाषेला लाभले आहे. आता आपल्या माय मराठीचा प्रसार करण्याची जबाबदारी आपली आहे आणि मला खात्री आहे, इतर भाषिकांसारखेच, आपणही आपल्या मराठी भाषेसाठी हे नक्कीकरू शकतो. 