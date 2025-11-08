Premium|Human-Leopard Conflict: बिबटे माणसांवर हल्ला करतात का?

Leopards in Sugarcane Fields: Junnar’s Wildlife Crisis and What Can Be Doneरोहन भाटे, मानद वन्यजीव रक्षकजुन्नर, मंचर आणि आसपासच्या परिसरात बिबट्यांनी अगदी उच्छाद मांडला आहे. अगदी चार-पाच वर्षांच्या लहानग्यांपासून म्हाताऱ्या माणसांपर्यंत अनेकांना ओढून नेलं आहे. असं म्हटलं जातंय की या प्रदेशात जवळपास दीड-दोन हजार बिबटे आहेत. अगदी अजित पवारांनी सांगतल्याप्रमाणे वनतारामध्ये जरी १५०० बिबटे पाठवले तरीही ५०० उरतील आणि पुढच्या २-३ वर्षांत त्यांची संख्या पुन्हा पहिल्याइतकी होईल. जुन्नर आणि आसपासच्या प्रदेशात अक्षरश: कुत्र्यांप्रमाणे बिबटे वाढताना दिसतायत.पण हे सगळं का झालं, इथलं ऊसाखाली असलेलं क्षेत्र, मानवी हस्तक्षेप, बिबट्यांची संख्या आणि त्यांचं वागणं याचा नेमका काय संबंध आहे? मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे सांगतायत याची कारणं...Leopard incidents around Junnar have surged. This article examines why leopards are moving into villages and sugarcane fields, the drivers behind attacks, and practical solutions for wildlife management and community safety..बिबट्या एकप्रकारे माणसासारखाच आहे. हा प्राणी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत स्वतःला जुळवून घेतो, अगदी माणसाप्रमाणेच. त्यामुळेच बिबट्यांचे वास्तव्य जंगलाबरोबरच जंगल परिसरातील गावांच्या आसपास तसेच बागायती ऊस शेती क्षेत्रात सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर दिसून येते. इतर जंगली प्राण्यांप्रमाणे बिबट्या माणसाला घाबरत नाही वा बिचकत नाही. तो मानवी वस्तीच्या आसपास बिनधास्त वावरतो. बिबट्या हा चोरटा शिकारी आहे जंगलात हा हरीण, भेकर, माकड, वानर, छोटी रानडुक्करं, साळिंदर, ससा अशी शिकार करतो. तर जंगलाबाहेर शेळी, मेंढी, छोटे रेडकू, कोंबड्या, मोर, इतर शिकार करतात. मनुष्य वस्ती जवळ भटकी कुत्री, डुक्कर ही तर सर्वात आवडती शिकार. अगदी प्रतिकूल परिस्थितीत बेडूक, उंदीर, घुशी, खेकडा, खाऊन आपली भूक भागवतो. बिबट्या हा झाडावर सहज चढून जातो..आज कृष्णा,सह्याद्री, अजिंक्यतारा,मरळी, शेडगेवाडी, पाली, ह्या साखर कारखान्यामुळे उसाची प्रचंड लागवड करण्यात आली आणि या उसाने बिबट्याच्या सर्व गरजाही भागवल्या आहेत. हो अगदी बरोबर आहे, उसाने बिबट्याच्या सर्व गरजा भागवल्या आहेत..बिबट्यांची संख्या का वाढते आहे?विपुल अन्नपाणी दिवस रात्रीसाठी उत्तम निवारा प्रजनन पिल्लांचे संगोपन पिल्लांची सुरक्षितता यासाठी सुरक्षित जागा ह्या प्राण्यांच्या गरजा आहेत व त्या जुन्नर आणि आसपासच्या प्रदेशात बिबट्यांना मिळाल्या आहेत. मादी वर्षभरात तीन-चार पिल्लांना जन्म देते. कधीकधी ही संख्या चार ते पाच इतकीही असते. शिवाय उसाच्या शेतीचं क्षेत्र वाढल्याने बिबट्यांना लपायला चांगली जागा मिळते. .Premium| Indian Wildlife Activist: भारतीय जंगलांचे महत्त्व जागतिक स्तरावर पोहचवणारा अवलिया!.बिबट्यांत जनुकीय बदल झालाय का?आज जवळपास दोन दशक बिबट्याचे यशस्वी प्रजनन उसाच्या रानात होत आहे बिबट्याच्या जवळपास तीन ते चार पिढ्या उसातच जन्माला आल्या आहेत. त्यांच्या मेंदूत जनुकीय बदल झाले आहेत. एकप्रकारे बिबट्या नर मादी ने आपल्या जन्माला येणाऱ्या पिलांना हे उसाचे रान म्हणजेच आपले घर असं बिंबवलं आहे. हा एक जनुकीय बदलही म्हणता येईल.ह्यापैकी काही बिबट्यांना जेरबंद करून वनविभागाने अभयारण्यात आणि जंगलात परत सोडूनही दिलं पण बिबटे परत येतात कारण जंगल म्हणजे आपलं घर हेच त्यांना माहिती नाही. ते उसाच्याच रानाला आपलं सुरक्षित घर मानतात आणि कितीही लांब सोडलं तरी परत उसातच परत येतात. .बिबट्यांची संख्या जास्त कुठे?महाराष्ट्रात जुन्नर खालोखाल बिबट्यांची संख्या सातारा जिल्ह्यात कराड व पाटण तालुक्यात आहे. तिथे जवळजवळ ३९ नवीन गावे आहेत जेथे बिबट्या, मादी आणि पिल्ले दृष्टीस पडली आहेत. ही खरंतर अत्यंत चिंतेची बाब आहे. मुद्दाम आकडा इथे नमूद करत नाही पण तो मोठा आहे, एवढं निश्चित. शासन दरबारी वन्यजीव विभाग कडून चार वेळा नित्यनेमाने वन्यजीव गणना व्याघ्र प्रकल्पात राबवले जाते. त्याचबरोबर व्याघ्र प्रकल्पात कॅमेरा ट्रॅप मध्येही यांची संख्या कळते पण ह्या उलट स्थिती प्रादेशिक वनविभागातील, प्रादेशिक विभागाच्या ताब्यातील जंगलात व मनुष्य वस्तीत आहे तेथे असे नियोजनबद्ध वार्षिक कार्यक्रम हाती घेतला जात नाही. कराड, पाटण परिसरात बिबट्यांची वाढती संख्या हा खरोखरच गंभीर विषय आहे. भविष्यात तिथे मानव-बिबट संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. दुर्दैवाने त्याला सामोरे जाण्यासाठी आपल्याकडे काहीही तयारी नाही..Premium|Jungle Etiquette: पर्यटकांची वाढती गर्दी ही वाघांसाठी घातक .बिबट्यांच्या हल्ल्याची आधीची प्रकरणंसाधारण २००१-०२ मध्ये पुण्यातील जुन्नर वनविभागात बिबट्याने जवळपास ११ लोकांचा बळी घेतला तर २५हून अधिक लोक जखमी झाले. त्यावेळी याची स्थानिक राजकारणापासून वरपर्यंत चर्चा झाली. बिबट्या व मानव संघर्ष हा विषय प्रसार माध्यमाने खूप उचलून धरला. दबावाला बळी पडत जुन्नर विभागाने १०३ बिबट्यांना पकडून एक रेकॉर्ड केले. त्याची लिंम्काबुक रेकॉर्डमध्ये नोंद झाली तर एका अधिकाऱ्याला शौर्य पदक देऊन गौरविण्यात आले. .पकडलेले बिबटे कुठे गेले?पकडलेल्यापैकी काही बिबट्यांना माणिकडोह बिबट निवारण केंद्र व संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात बंदिस्त करण्यात आले, तर जवळपास १६ बिबट हे चांदोली राष्ट्रीय अभयारण्यात सोडण्यात आली. त्यावेळेस जुन्नर मधील प्रश्न सुटला असे काही तज्ञांनी जाहीर केले. पण प्रश्न सुटला नाहीच.चांदोली मधील सोडलेले काही बिबट हे पुन्हा जुन्नरपर्यंत गेले, कारण मांर्जार कुळातील या प्राण्यांना स्वगृही परतण्याची एक ओढ असते. पकडलेल्या बिबट्यांच्या शेपटीत एकप्रकारची मायक्रोचिप लावलेली होती त्यामुळे त्यांचा संचार कुठे झाला ते सगळं त्यात रेकॉर्ड झालं. अर्थात सगळेच काही परत आले नाही तर काही सह्याद्रीत स्थिरावले. काही आजूबाजूच्या बफर एरियात स्थिरावले. पण आता कराड तालुक्यात बिबट्यांची संख्या वाढलेली आहे व झपाट्याने वाढत आहे..बिबट्या माणसावर हल्ले का करतो?मुळातच बिबट्या माणसाला बिचकत नाही. त्यातच उसाच्या फडातच आता हे बिबटे जन्मत असल्याने त्यांना त्याचं बाळकडूच मिळालेलं असतं. माणसांना कसं टाळायचं, माणसापासून कसं वाचायचं याचं शिक्षण मादी पिल्लांना देते. पण उस तोड सुरू झाली की, बिबट्यांना सातत्याने स्थलांतर करावं लागतं. त्यांच्या लपायच्या जागा नष्ट झाल्या की ते नवीन जागा शोधासाठी आतुर असतात दुसरं म्हणजे काहीसे बचावात्मक पावित्र्यामुळे काहीसे आक्रमकही झालेले असतात. जेव्हा नेहमीची भक्ष्यं मिळत नाहीत तेव्हा मग माणसांवर हल्ले होतात. .Premium|Tiger Conservation: तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं मानव आणि वाघ यांच्यात सहअस्तित्व निर्माण करणं शक्य होईल..?.यावर उपाययोजना काय?वनविभागाने वाढत्या बिबट्यांच्या संख्येसाठी निश्चित धोरण ठरविले पाहिजे. आज राज्यात पुणे सातारा बरोबर नाशिक, ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी याचबरोबर अगदी सोलापूर, बीड, उस्मानाबाद जिल्ह्यात ऊस शेतीमध्ये तर सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रत्नागिरी मध्ये आंबा काजू भागामध्ये अनेक जिल्ह्यात बिबट्यांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बिबट्यांची नसबंदी हा उपाय आहे का?भविष्यात बिबट्यांची संख्या कमी करण्यासाठी वन विभागाला गांभीर्याने विचार करावा लागेल, पण त्यावर लगेच नसबंदी हा उपाय नाही. त्याचा नीट शास्त्रीय अभ्यास, संशोधन झालं पाहिजे. हा अभ्यास होताना ज्या त्या जिल्ह्याची बिबट धारण क्षमता किती आहे ? यावर देखील सखोल अभ्यास होणे गरजेचे वाटते. हे सर्व करण्यासाठी तज्ञ प्रशिक्षित मनुष्यबळाची वन विभागाला गरज आहे. .Premium| Sacred Forest: महाराष्ट्रातील देवरायांचे अंतरंग .बिबट्यांची नसबंदी खरंच शक्य आहे का? सगळ्यात आधी नसबंदी करण्यासाठी काय करावे लागेल ते पाहू.राज्य आणि केंद्रातून परवानगी लागेलप्राण्यांचा शस्त्रक्रियाचिकित्सक आणि बेशुद्ध करण्यास तज्ज्ञ लागेल वन विभागाला गोपनियता राखणे गरजेचे नर बिबट्याची नसबंदी करून त्याच दिवशी त्याला सोडता येईल.मादी बिबटवर मात्र शस्त्रक्रिया करावी लागते. इतकंच नव्हे तर त्यानंतर महिनाभर तिची काळजी घेऊन मग सोडावे लागते. हार्मोनल इम्प्लांटचाही एक उपाय आहे पण तो एक-दोन वर्षंच काम करतो. .मग बिबट उपद्रवावर उपाय काय?पण जोवर काही ठोस उपाय केला जात नाही, तोपर्यंत तरी लोकांना बिबट्यासोबत कसे राहायचे याचे प्रबोधन होणे गरजेचे आहे. ज्याप्रमाणे वन विभागाचे रेस्क्यू युनिट आहे तसे बिबट्या प्रबोधन युनिट तयार झाले पाहिजे. आपण बिबट्यासोबत राहू शकतो हे सामान्य लोकांना समजावेल पाहिजे. लोकांच्या तो विश्वास वनविभागाने निर्माण करणे गरजेचे आहे.एआय आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून बिबट्या घराजवळ आल्यास अलार्म वाजेल, अशी यंत्रणा उभारली पाहिजे.हल्ल्यातून वाचवण्यासाठी टीम आणि डॉक्टर्स असले पाहिजेत.गावातले उकीरडे वाढले की तिथे भटकी कुत्री, डुकरंही वाढतात त्यांची शिकार करण्यासाठी बिबटे गावाकडे वळतात. त्यामुळे गाव स्वच्छ हवं.जर एखाद्या पाळीव जनावराची शिकार बिबट्याकडून झाली तर ४८-७२ तासात मृत जनावरच्या मालकास नुकसान भरपाई दिली गेली पाहिजे. शेवटी मानव-बिबट्या संघर्ष जरी असला तरी बिबट्याच्या विरोधात उभा दावा मांडून काही चालायचं नाही. कारण तो प्राणी आहे, त्याच्या कलाने घेऊन, परिस्थिती समजून उपाय काढणे, हाच मार्ग शिल्लक राहतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.