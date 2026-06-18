Premium|Cylinder Price Reasons: वीस वर्षात गॅस सिलिंडरची २१६ टक्के भाववाढ; भाववाढ ही युद्धापुरतीच मर्यादित की त्यामागे आणखीनही काही कारणं..?

पुणे – गॅस सिलिंडर हा असा विषय आहे जो युद्धापासून ते थेट तुमच्या घरापर्यंत जोडलेला आहे. सध्या युद्धामुळे सिलिंडरचे भाव हे थेट २९ रूपयांनी वाढले आहेत. पण गॅस सिलिंडर प्रकरणात केवळ युद्ध हा एवढाच भाग आहे का, की त्याही व्यतिरिक्त काही कारणं आहेत.जो सिलिंडर २००६ साली २९७ रूपयांना होता तो आता थेट ८०० रूपयांवर जाऊन पोचला आहे. घरगुती गॅसची झालेली ही दरवाढ ही जवळपास २१६ टक्के आहे तर व्यावसायिक गॅसची दरवाढ ही ४७० टक्के झालेली आहे. ही इतकी मोठी भाववाढ एका दिवसात झालेली नाही. यामागे अनेक घटना आहेत, कारणं आहेत. भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात मोठे बदल होतायेत. पुर्वी जो ग्राहक गॅसकडे एक वस्तू म्हणून बघत होता, कोणत्या कंपनीचा गॅस घ्यायचा, तो घ्यायचा की नाही घ्यायचा, तो कधी घ्यायचा याचा निर्णय तो ग्राहकच घेत होता. पण पुढील काळात हे चित्र मोठ्या प्रमाणात बदलण्याची शक्यता असून आता तो वस्तूचा ग्राहक न रहाता पाईप गॅसच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी सेवेचा ग्राहक बनतो आहे. या ऊर्जा क्षेत्राचा हा प्रवास सरकारीकडून खासगीकडे जाणारा आहे. यामध्ये देशातील बड्या कंपन्या त्यांचे हित असाही मुद्दा आहेच. हा एकूणातच विषय काय आहे आणि यात कसे आणि का बदल होतायेत हे आपण या सकाळ+ च्या विशेष लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया..सर्वात आधी आकडे पाहूया.२००६ पासून २०२६ वर्षापर्यंत घरगुती गॅस सिलिंडर आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरमध्ये खालील पद्धतीने वाढ झाली. खाली दिलेली ही आकडेवारी भारत सरकारच्या 'पेट्रोलियम प्लॅनिंग अन्ड अनालिसिस सेल' ची अधिकृत आकडेवारी आहे.१ एप्रिल २००६ २९७.५०१ एप्रिल २००८ ३४४.६०१ एप्रिल २०१० ३४४.७५१ एप्रिल २०१२ ३९९.००१ एप्रिल २०१४ ४१४.००१ एप्रिल २०१६ ५०९.५०१ एप्रिल २०१८ ६५०.५०१ एप्रिल २०२० ७३१.००१ एप्रिल २०२२ ९४९.५०१ एप्रिल २०२३ १,१०२.५०१ एप्रिल २०२४ ८०२.५०१ एप्रिल २०२५ ८०२.५०चालू दर (जून २०२६) – ९४१.५० .आता कमर्शिअल गॅसची भाववाढ पाहूया. ही भावभाढ साधारण ४७० टक्के झाली आहे.१ एप्रिल २००६ ५३८.००१ एप्रिल २००८ ६५८.५०१ एप्रिल २०१० ७८७.००१ एप्रिल २०१२ १,२०७.००१ एप्रिल २०१४ १,२०३.५०१ एप्रिल २०१६ ९११.५०१ एप्रिल २०१८ १,२०१.००१ एप्रिल २०२० १,२२६.००१ एप्रिल २०२२ २,२०७.५०१ एप्रिल २०२४ १,७१७.५०१ एप्रिल २०२५ १,७१३.५०चालू दर (जून २०२६) - ३,०६७.५० .या २० वर्षाच्या काळातील महत्त्वाचे घटनाक्रम२००६ ते २०१२ – या काळात सरकारकडून घरगुती गॅस सिलिंडरवर मोठ्या प्रमाणत सबसिडी दिली जात होती. या काळात एक कुटुंब वर्षभरात कितीही सबसिडीचे सिलिंडर वापरू शकत होता. पण व्यावसायिक घरगुती गॅस व्यवसायासाठी वापरत असल्याने सप्टेंबर २०१२ मध्ये कॉग्रेस सरकारने ६ सिलिंडर वर्षाला देण्याचे ठरवले. जे नंतर वाढवून १२ करण्यात आले.२०१३ ते २०१४ – या काळात जून २०१३ मध्ये 'डीबीटीएल' योजना सुरू झाली. या योजनेत ग्राहकांनी संपूर्ण किंमत देऊन गॅस विकत घ्यायचा आणि त्यांची सबसिडीची रक्कम ही थेट त्यांच्या खात्यात जमा होत असे. या पारदर्शकतेमुळे देशातील कोट्यवधी बोगस आणि दुहेरी गॅस कनेक्शन्स बंद झाली. २०१४ मध्ये भाजपचं सरकार देशभरात आलं. आणि २०१५ मध्ये याच योजनेचं नामकरण ‘पहल’ असं करण्यात आलं.२०१५ - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मार्च २०१५ मध्ये सक्षम नागरिकांना आपली गॅस सबसिडी स्वेच्छेने सोडून देण्याचे आवाहन केले. या आवाहनाला प्रतिसाद देत देशातील १ कोटीपेक्षा जास्त कुटुंबियांनी आपली सबसिडी सोडून दिली.२०१६ - प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेची घोषणा झाली. ग्रामीण भागातील आणि गरिबी रेषेखालील महिलांना उज्ज्वला योजनेंतर्गत मोफत गॅस कनेक्शन देण्यात आला. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गॅस कनेक्शन देण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले.२०२० ते २०२३ – हा काळ कोरोना काळ होता. मे २०२० मध्ये कोविड-११ च्या लॉकडाऊन काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव कोसळले. त्यामुळे सबसिडीच्या आणि विना-सबसिडीच्या सिलिंडरची किंमत सारखीच झाली. तेव्हापासून सरकारने उज्ज्वला लाभार्थी वगळता सामान्य ग्राहकांची सबसिडी देणे जवळजवळ बंद केले. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे मार्च २०२३ पर्यंत सिलिंडरची किंमत अकराशे रुपयांच्या पार गेली होती.२०२४ ते २०२६ - २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने सामान्य ग्राहकांसाठी सिलिंडरच्या किमतीत २०० रुपयांची कपात केली, तसेच उज्ज्वला लाभार्थ्यांना एकूण ३०० रुपयांची सूट जाहीर केली. मात्र ती सूटही अनेकांना मिळालीच नाही अशी ओरड या काळात होती.दरम्यान २०२६ मध्ये सिलिंडरच्या किंमती वाढू लागल्या असून नुकतीच सरकाने यामध्ये २९ रूपयांची वाढ केली आहे..मागील वीस वर्षात गॅस सिलिंडरचे भाव वाढण्याची कारणं काय आहेत?१. मोठ्या प्रमाणात मिळणारे सरकारी अनुदान कमी झालेपेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड ॲनालिसिस सेल (PPAC) च्या आकडेवारीनुसार, २०१३ -१४ या कॉग्रेसच्या शेवटच्या काळात सरकारने एलपीजी अनुदानावर तब्बल ४६ हजार ४५८ कोटी रूपये खर्च केले होते.तर केंद्रीय बजेटच्या आकडेवारीनुसार, देशभरातील ग्राहकांच्या बँक खात्यात थेट डीबीटीद्वारे अनुदान पाठवण्यासाठी सरकारने ३१ हजार ४०४ कोटी रूपये खर्च केले.मे २०२० पासून सामान्य ग्राहकांचे अनुदान बंद झाल्यामुळे हा आकडा थेट खाली आला. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या वास्तविक आकडेवारीनुसार हा खर्च साधारण २ हजार कोटी रुपये ते ९ हजार कोटी रूपयांच्या दरम्यान खाली आला.२. रुपयाचे झालेले प्रचंड अवमूल्यनआपण गॅस आयात करण्यासाठी डॉलरमध्ये पैसे मोजतो. गेल्या २० वर्षांत डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमालीचा घसरला आहे. २००६ मध्ये १ डॉलर ४५ रूपायांच्या आसपास होता. तर २०२६ मध्ये १ डॉलर हा ९५ च्या वर गेला आहे.रुपया कमजोर झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅसची किंमत सारखीच असली, तरी भारताला तो खरेदी करण्यासाठी दुप्पट रुपये मोजावे लागत आहेत. हा दीर्घकालीन घसरणीचा फटका थेट गॅसच्या किमतींना बसला.३. भारतातील गॅसचा वाढता वापरगेल्या २० वर्षांत भारतात गॅस वापरणाऱ्या ग्राहकांची संख्या प्रचंड वाढली. शहरीकरणामुळे कोट्यवधी नवीन गॅस कनेक्शन जोडले गेले. पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अॅनालिसिस सेलच्या आकडेवारीनुसार जिथे २००६ मध्ये २३ लाख मेट्रिक टन एलपीजी आयात होत होता तो आता १८८ मेट्रिक टनापर्यंत गेला आहे. PPAC च्या आकडेवारीनुसार भारताची LPG आयात-निर्भरता आता सुमारे ६० टक्क्यापर्यंत पोहोचली आहे.४. कररचना आणि वाहतूक खर्चातील वाढ२०१७ मध्ये GST लागू झाल्यानंतर घरगुती गॅसवर ५ टक्के कर निश्चित केला गेला. किमती वाढल्या की ५ टक्क्यानुसार कराची रक्कमही वाढत जाते. तसेच वाहतुकीसाठी लागणारे डिझेल गेल्या २० वर्षांत ३० ते ३५ वरून ९० रूपयांच्या पुढे गेले. यामुळे गॅस बॉटलींग प्लांटपासून ते तुमच्या घरापर्यंत सिलिंडर पोहोचवण्याचा वाहतूक खर्च आणि डिलिव्हरी चार्जेस अनेक पटींनी वाढले.५. जागतिक महागाई आणि सौदी अरामकोचा वाढता दरगेल्या दोन दशकांत जगभरातच महागाई वाढली आहे. गॅसचे जागतिक दर ठरवणारी 'सौदी अरामको' कंपनी दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय मागणीनुसार आपले बेस प्राईस वाढवत गेली. २००६ च्या तुलनेत जागतिक स्तरावरच ऊर्जेचे स्रोत महाग झाले आहेत, ज्याचा थेट परिणाम भारतावर झाला..भारतातील ग्राहक गॅस सिलिंडरकडून गॅस पाइपलाइनकडे का वळतोय?घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या वाढत्या किमती आणि शहरांमध्ये वेगाने विस्तारत असलेले पाईप्ड नॅचरल गॅस नेटवर्क या दोन घडामोडी केवळ स्वतंत्र घटना नाहीत. घरगुती सिलिंडरपेक्षा पाईप गॅस स्वस्त पडतो असे अनेकांना वाटते आणि म्हणून त्यांनी पाइपलाईनकडे वळण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारत एक गॅस या विषयात संक्रमण काळातून जात आहे. जिथे ग्राहक सिलिंडरच्या वस्तू मानसिकतेतून गॅस पाइपलाइनच्या सेवा मानसिकतेकडे वळत आहे.भारत सरकारही वन नेशन, वन गॅस ग्रीड यांसारख्या योजना रावबत असून पाईप गॅस प्रमोट करत आहे. भारत सरकारने देशभरात पाईपलाईन गॅस नेटवर्क पसरवण्यासाठी देशाचे शेकडो भाग केले आणि त्याचे परवाने देण्यासाठी लिलाव पुकारले. या लिलावात 'अदानी टोटल गॅस लिमिटेड' (ATGL) ने सर्वात आक्रमक बोली लावून देशातील एक मोठा हिस्सा मिळवला आहे. आज अदानी समूह त्यांच्या स्वतःच्या आणि संयुक्त कंपन्यांच्या माध्यमातून भारतातील ५२ हून अधिक जिल्हे आणि १४ राज्यांमध्ये गॅस पुरवठा करतो.पाईपलाईन गॅस नियमावली जरा गुंतागुंतीची असून एका शहरात फक्त एकाच कंपनीला पाईपलाईन टाकण्याचा परवाना मिळतो. म्हणजेच, जर तुमच्या शहरात एखाद्या गॅसला परवाना मिळाला असेल, तर तिथे दुसरी कोणतीही खाजगी किंवा सरकारी कंपनी आपली पाईपलाईन टाकू शकत नाही.दरम्यान अदानी समूहाची केवळ घरापर्यंत पाईप पोहोचवण्याचे काम करत नाही तर गॅसच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीवर त्यांची पकड ठेवते आहे. भारत सरकार पाईप गॅससाठी परदेशातून जो नैसर्गिक वायू म्हणजेच एलपीजी आयात करते, तो जहाजातून उतरवण्यासाठी मोठ्या बंदरांची आणि टर्मिनलची गरज असते. गुजरातचे मुंद्रा बंदर आणि ओडिशामधील धामरा एलएनजी टर्मिनल यांवर थेट अदानींचे नियंत्रण आहे.त्यामुळेच गॅसच्या किंमती वाढण्यामागे युद्ध आणि गॅसचा तुटवडा असे एकच कारण आहे असे म्हणता येणार नाही. तर सरकारकडून जाणीवपुर्वक कमी करण्यात आलेले गॅस अनुदान, त्यातच घडलेल्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, रूपयाचे अवमुल्यन, कररचना बदल यांसरख्या अनेक घडामोडी यासाठी कारणीभूत आहेत. आणि सर्वात महत्त्वाचे कारण वीज असो किंवा गॅस जगातील सर्वाधिक लोकशाही असणारा देशातील ग्राहक हा वस्तू खरेदीच्या मानसिकतेतून आता सेवेवर अवलंबून रहाणारा सेवेकरी होतो आहे. देशाच्या ऊर्जाक्षेत्रात मुलभूत बदल घडत आहेत, घडवून आणले जात आहेत.----------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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