Premium|LPG shortage India: एलपीजी कुठून आला? भारत एलपीजी वापरात स्वयंपूर्ण का नाही?

Why India Still Imports LPG: Demand, Production And Global Supply Explained ३२ कोटी गॅस कनेक्शनचं मार्केट, जगभरातील एलपीजी गॅसचा एक महत्त्वाचा ग्राहक, मोठी बाजारपेठ पण इतकं असूनही भारतात गॅसची टंचाई निर्माण झालीय. मुळात हे झालंच का?एलपीजी म्हणजे नेमकं काय, हा गॅस तयार कसा होतो, कुठे होतो, जगभरात त्याचा वापर होतो का? ९५५साली भारतीयांच्या आयुष्यात आलेल्या या लाल डब्याने नेमका काय बदल घडवला आणि एलपीजी का महत्त्वाचा आहे? एलपीजीचं एक खास पुणे कनेक्शन माहिती आहे का?गॅस सिलिंडर मिळत नसल्याच्या बातम्या तर वाचल्याच असतील पण त्यामागची कारणं आणि महत्त्वाचा डेटा वाचा, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखामधून. .एलपीजी म्हणजे काय?LPG (Liquefied Petroleum Gas) म्हणजे ज्वलनशील हायड्रोकार्बन वायूंचे मिश्रण. यात मुख्यतः प्रोपेन (Propane) आणि ब्युटेन (Butane) हे वायू असतात..अग्रलेख : सारे काही ‘गॅस’वर.एलपीजी कसा तयार होतो?वर म्हटल्याप्रमाणे LPG हा काही स्वतंत्रपणे बनवलेला गॅस नाही. खरं सांगायचं तर हे एक उपउत्पादन आहे. नैसर्गिक वायू प्रक्रिया (natural gas processing) आणि कच्चे तेल म्हणजेच क्रूड ऑईलच्या शुद्धीकरण(oil refining) प्रक्रियेदरम्यान तयार होणारं हे उपउत्पादन आहे.एलपीजी म्हणजे Liquefied Petroleum Gas. प्रोपेन (Propane) आणि ब्यूटेन (Butane) या हायड्रोकार्बन वायूंच्या मिश्रणातून एलपीजी तयार होतो.कच्चे तेल जेव्हा तेल शुद्धीकरण कारखान्यात नेले जाते तेव्हा ते फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन प्रक्रियेतून वेगळ्या घटकांमध्ये विभागले जाते.कच्चे तेल भट्टीत तापवले जाते. त्यानंतर ते डिस्टिलेशन टॉवरमध्ये पाठवले जाते. वेगवेगळ्या तापमानावर परत ते त्यावर प्रक्रिया होऊन निरनिराळे पदार्थ तयार होतात.तेल शुद्धीकरण प्रक्रियेत पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन, विमानासाठीचं इंधन आणि एलपीजी आदी तयार होतात.जमिनीखाली असणारे नैसर्गिक वायूच्या साठ्यातून अनेक प्रकारचे वायू मिळतात. त्यात मिथेन, एथेन, प्रोपेन आणि ब्यूटेन असतात. यावर प्रक्रिया करून त्यातून प्रोपेन आणि ब्युटेन वेगळे काढले की त्याचंच होतं एलपीजी.एलपीजी हा सामान्य तापमानात वायू असतो पण त्याच्यावरील दाब वाढवला की तो द्रवरुपात जातो. म्हणूनच सिलेंडर देताना ते द्रवरुपात भरला जातो पण उघडल्यानंतर दाब कमी होतो आणि वायूरुपात तो आपल्या गॅसमध्ये कामी येतो..भारतात LPG कधी सुरू झाला?भारतात LPG (Liquefied Petroleum Gas) पहिल्यांदा १९५५ साली आला. पण तेव्हा तो सर्वत्र वापरला जात नव्हता. १९५५ मध्ये बर्मा शेल (आताची भारत पेट्रोलियम) कंपनीने 'बुरशेन' ब्रँडद्वारे भारतात एलपीजीची सुरुवात केली. पुण्यात पहिले एलपीजी कनेक्शन मिळाले. त्याचे पहिले वितरक होते, भावे अँड सन्स. ११ जानेवारी १९५६ ला पुण्यात त्यांनी आपल्या एजन्सीची सुरूवात केली. सुरुवातीला शहरांमध्ये त्याचा वापर सुरू झाला. स्वच्छ इंधन असं त्याला म्हटलं जात होतं. पण तरीही लोकांचा विश्वास नसल्याने त्याचा प्रसार वाढला नव्हता. पहिल्या वर्षी भावे यांच्या एजन्सीला केवळ ८९ ग्राहक मिळाल्याचं विजय भावे यांनी भारत पेट्रोलियमच्या एका यूट्युब व्हिडीओत याची माहिती दिली. .पहिल्या वर्षी भावे अँड सन्सला पुण्यात केवळ ८९ ग्राहक मिळवता आले. कारण गॅस ही संकल्पनाच अतिशय नवी होती. लोकांच्या त्यावर पूर्ण विश्वास नव्हता. तो बसावा यासाठी माझी आई गॅसच्या शेगडीचे प्रात्यक्षित दाखवत असे. ती रस्त्यावर शेगडी ठेऊन त्यावर स्वयंपाक करून दाखवत असे. बर्मा शेलपासून ते भारत पेट्रोलियम पर्यंतचा हा प्रवास आमच्या एजन्सीसाठी आणि संपूर्ण कुटुंबासाठीच अविस्मरणीय आहे.विजय भावे, भावे अँड सन्स एजन्सीचे वारसदार.१९६०-७०च्या दशकांत तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांमुळे एलपीजी उत्पादन वाढलं. आणि रॉकेल, केरोसिन वापरून पेटवायच्या स्टोव्हऐवजी एलपीजी स्टोव्हचा वापर सुरू झाला. १९७७मध्ये भारतात जवळपास ३२ लाख एलपीजी कनेक्शन्स होती. म्हणजे देशातल्या जेमतेम अडीच टक्के घरांमध्ये हा गॅस होता. तीच संख्या पुढच्या दहा वर्षांत म्हणजे १९८४ साली ८८ लाख झाली. पुढच्या ६ वर्षांत म्हणजे १९९०मध्ये ते जवळपास २ कोटी कनेक्शन्स होती आणि आता सद्यस्थितीत हीच संख्या ३२ कोटी झाली आहे. या गॅसवर मिळणारी सबसिडी आणि उत्तम वितरण जाळ्यामुळे त्याचा प्रभाव झपाट्याने वाढला. .भारतातील एकूण वापर साधारण ३१.३MMT इतका आहे. तर देशांतर्गत उत्पादन सुमारे १२.८ MMT इतके होते. भारताच्या एलपीजी वापरातील जवळपास ६०-६५% LPG आपण आयात करतो. हा एलपीजी आपण सौदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब अमिराती (UAE), कुवेत, ओमान आदी राष्ट्रांकडून आयात करतो..Premium|Crude Oil Prices : युद्धाच्या झळा कच्च्या तेलाला!.भारत जगातील किती LPG वापरतो?भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या एलपीजी ग्राहकांपैकी एक आहे. जगातील एकूण एलपीजी वापरातील अंदाजे ८-९% एलपीजी भारतातच वापरला जातो. आपण दरवर्षी सुमारे ३१-३२ दशलक्ष टन (MMT)एलपीजी वापरतो. .भारतातील एलपीजीची ग्राहकसंख्या २०२४ पर्यंत भारतात सुमारे ३२.८कोटी LPG ग्राहक आहेत. त्यातील सुमारे १०.३ कोटी ग्राहकांना ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ अंतर्गत गॅस मिळालेला आहे..भारतात LPG (Liquefied Petroleum Gas) कुठे तयार होतो?भारतातील इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनच्या मथुरा, पानिपत आणि पारादीप तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांमध्येरिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या जामनगर तेल शुद्धीकरण प्रकल्पातभारत पेट्रोलियमच्या मुंबई आणि कोची येथील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पात तर हिंदुस्तान पेट्रोलियमच्या मुंबई आणि विशाखापट्टणम रिफायनरीत कच्च्या तेलातून पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन आणि एलपीजी वेगळा केला जातो. नैसर्गिक वायू प्रक्रिया प्रकल्प हजीरा (गुजरात)दहेज (गुजरात)आसाम आणि त्रिपुरा येथील गॅस प्रक्रिया प्रकल्पयाठिकाणी नैसर्गिक वायूमधील प्रोपेन आणि ब्युटेन वेगळे करून एलपीजी तयार केला जातो. .जगभरातला एलपीजीचा वापर विचारात घेतला तर ते साधारण ३३० दशलक्ष टन (MMT) इतका होतो. यातला भारताचा वाटा २६ दशलक्ष टनांचा आहे. म्हणजेच संपूर्ण जगातील एलपीजी वापरात भारताचा वाटा साधारण ७-८ % आहे..Oil and Gas Index: ऑइल आणि गॅस इंडेक्समधील कंपन्यांचे भवितव्य कसे असेल?.सर्वाधिक LPG वापरणारे देश१. चीन२. भारत३. अमेरिका४. जपान५. ब्राझील.Panic Buying : गॅस सिलिंडरचा तुटवडा पॅनिक बायिंगमुळे होतोय; सरकार असं का म्हणतंय..? पॅनिक बायिंग म्हणजे काय..?.भारतात LPG सिलेंडरची किंमत कशी ठरते?भारतामध्ये घरगुती LPG सिलेंडरची किंमत ही एका घटकावर ठरत नाही. ती आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार, आयात खर्च, सरकारी धोरणे आणि कर यांसारख्या अनेक घटकांवर अवलंबून असते. त्यामुळेच LPG चे दर वेळोवेळी बदलत राहतात.आंतरराष्ट्रीय LPG किंमत (Global Benchmark)जागतिक LPG किमती ठरवण्यासाठी प्रामुख्याने “Saudi Contract Price (Saudi CP)” हा बेंचमार्क वापरला जातो. हा दर प्रत्येक महिन्याला बदलतो. कच्च्या तेलाच्या किमतीLPG हा तेल शुद्धीकरण प्रक्रियेतून तयार होतो. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किमती वाढल्या तर LPG च्या किमतीही वाढतात. आयात आणि वाहतूक खर्चLPG भारतात येताना अनेक टप्पे पार करतो. आयात बंदर, रिफायनरी किंवा टर्मिनल, बॉटलिंग प्लांट, गॅस एजन्सी आणि ग्राहकापर्यंत. या संपूर्ण साखळीत जहाज वाहतूक, साठवण, सिलेंडर भरणे, वितरण या खर्चांचा समावेश होतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या शहरांमध्ये LPG ची किंमत थोडी वेगळी असू शकते. .LPG वर वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये VAT किंवा स्थानिक कर लागू असतात.म्हणूनच दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नईमध्ये सिलेंडरचे दर वेगळे असतात. उदाहरण (२०२६ अंदाजे दर)दिल्ली – ₹९१३मुंबई – ₹९१२कोलकाता – ₹९३०चेन्नई – ~₹९२८ .Premium|Global Energy Transition : तेलयुगाचा अंत की नव्या अध्यायाची सुरुवात? ऊर्जासंक्रमणाच्या उंबरठ्यावर भारतासमोर मोठी आव्हाने!.भारत LPG वापरात स्वयंपूर्ण का नाही?देशातील तेल-गॅस साठे कमी आहेत. मात्र आपल्याकडील एलपीजीची मागणी प्रचंड मोठी आहे.तेलशुद्धीकरण आणि नैसर्गिक वायू प्रक्रिया उद्योगातील एलपीजी हे एक उपउत्पादन असलं तरी सगळेच प्रकल्प तो तयार करतात असं नाही. प्रत्येक प्रकल्पाच्या क्षमतेवर आणि कच्च्या मालाच्या प्रमाणावर हे अवलंबून असतं.मागणी सतत वाढणारी असल्याने पुरवठा मोठ्या प्रमाणात वाढला नाही तर तो कमीच वाटतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट मागणी सतत वाढणारी असल्याने पुरवठा मोठ्या प्रमाणात वाढला नाही तर तो कमीच वाटतो.. 